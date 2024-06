Przegląd prasy (9.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. warmińsko-mazurskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 9.06.2024”?

📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów. 📢 Wielkie sprzątanie w Centrum Usług Społecznych w Długiem Budynek byłej szkoły podstawowej w Długiej jeszcze kilka lat temu niszczał w szybkim tempie. Po utworzeniu Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia odzyskał jednak pełny blask. 📢 Piknik z Książką i Święto Kugla w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 8.06.2024. Zdjęcia Ostrowski Piknik z Książką połączony ze Świętem Kugla to impreza, która co roku cieszy się ogromną popularnością. Przygotowano wiele atrakcji, m.in. kiermasz książek, spektakl, wymiennik roślin, konkursy i oczywiście - pieczenie kugla, który następnie wspólnie zjedzono.

📢 "Muzyczne lato w tężni" w Rzekuniu. 9.06.2024 wystąpi Robert Prusiński W niedzielę, 9 czerwca rozpocznie się sezon kulturalno-rozrywkowy w gminie Rzekuń. W tężni solankowej wystąpi Robert Prusiński - popularny i ceniony w branży muzycznej aranżer, kompozytor, producent i instrumentalista akordeonowy. 📢 Koncert dla Tytusa. Na Placu Dworcowym w Ostrołęce 7.06.2024 odbył się charytatywny koncert. Ile zebrano? Tytus Tański ma 7 lat. Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzebne są pieniądze na kontynuowanie leczenia i rehabilitacji chłopca. W Ostrołęce odbyła się impreza charytatywna na rzecz Tytusa. 📢 Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 7.06.2024 Obchody Dnia Strażaka w Ostrołęce odbyły się w piątek 7.06.2024. W sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się msza w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, a następnie dalsze uroczystości miały miejsce na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

📢 Zderzenie 2 samochodów osobowych w Zastawiu. 6.06.2024 doszło do zderzenia przy stacji benzynowej W czwartek, 6 czerwca po godz. 18.00 doszło do wypadku na drodze w Zastawiu, na wysokości stacji benzynowej. 📢 Koncert edukacyjny „Jazz Dzieciom”. Jazzowy sekstet „Playing Family” podzielił się radością swingu z małkińskimi uczniami i przedszkolakami Z okazji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego w czwartek 6.06.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się koncert edukacyjny Jazz Dzieciom. Organizatorem koncertu był Mazowiecki Instytut Kultury, współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Koncertu wysłuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. F. Chopina i przedszkolaki z małkińskiego Przedszkola Samorządowego.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie? Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczną się w piątek 14.06.2024 o godz. 17.00. W sobotę Dni Ostrowi rozpoczną o godz. 14.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka". W niedzielę o 14.00 odbędzie się festiwal przedszkolaków, a o godz. 18.00 msza święta w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy, o godz. 19.00 odbędzie się koncert Filharmonii Łomżyńskiej. Koncert zakończy tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Zapisz dziecko na Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział bezpłatny, a emocje gwarantowane Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY. 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kandydaci z okręgu nr 5 w woj. mazowieckim. Jak głosować? 9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zobaczcie listy kandydatów z woj. mazowieckiego z okręgu nr 5. Na kogo głosować? Jak głosować? Przeczytajcie. 📢 Goworowski Bieg Dla Zdrowia - 12. edycja wydarzenia już 9.06.2024 W ramach zawodów odbędzie się bieg główny na 10 km, marsz nordic walking na 3 km oraz biegi młodzieży wg kategorii wiekowych.

Start/meta i biuro zawodów przy Zespole Szkół w Goworowie. Do 6.06.2024 zgłosiły się 144 osoby - limit zawodników wynosi 150. W związku z biegiem w niedzielę w Goworowie będą utrudnienia w ruchu. Szczegóły niżej.

📢 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 6.06.2024. Obchody zaczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem W czwartek, 6 czerwca Szkoła Podstawowa nr 4 im.18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej obchodzi jubileusz 70-lecia. To także 105. rocznica powstania 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Z tej okazji odbyły się uroczystości przy głazie - Pomniku 18. Pułku Artylerii Lekkiej usytuowanym za ratuszem.

📢 Wypadek w Kordowie na DK61, 6.06.2024. Zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych W czwartek 6 czerwca 2024 o godzinie 5.11 na stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na trasie K-61 w Kordowie. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe: ford i toyota. Na miejsce skierowano policjantów z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego oraz służby ratunkowe.

📢 St. bryg. Cezary Pichała - zastępca komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim – pożegnał się 3.06.2024 ze służbą 3 czerwca 2024 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przejściem na emeryturę po ponad 27 latach służby st. bryg. mgr inż. Cezarego Pichały - zastępcy komendanta PSP.

📢 OSP w Kańkowie świętowała 85-lecie. Uroczystość odbyła się 2.06.2024 i połączona była z Gminnym Dniem Strażaka W gminie Małkinia Górna strażacy – „bohaterowie czasów pokoju” - świętowali jubileusz 85-lecia OSP Kańkowo i Gminny Dzień Strażaka. 📢 Aktorka Teresa Lipowska przyjedzie 6.06.2024 na spotkanie z ostrołęczanami 6 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zaprasza na spotkanie z Teresą Lipowską - znaną polską aktorką teatralną i filmową, która przyjedzie do Ostrołęki w towarzystwie dr Moniki Mularskiej-Kucharek, terapeutki oraz trenerki umiejętności psychospołecznych.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 7. Bieg Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej, 1.06.2024 Do biegu na 10 km zgłosiło się 80 osób, do marszu na 5 km (z kijkami) – 21 osób. Były też biegi dla dzieci. Oraz atrakcje pozasportowe. A to wszystko w sobotnie przedpołudnie w Komorowie. 📢 Bal Ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim W środę 29.05.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim odbył się Bal Ósmoklasisty. Młodzież bawiła się w oryginalnie przygotowanej sali. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich.

📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Rzewnie. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 24.10.2019. Była piękna uroczystość i medale Rzewnie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w parafii pw. Świętego Jacka w Rzewniu. 📢 Warszawa: Marsz Różańcowy 2019 [ZDJĘCIA] Przepraszali Matkę Boską za profanacje podczas Marszów Równości W sobotę 5 października ulicami Warszawy przeszedł Marsz Różańcowy. Jego uczestnicy chcieli przeprosić w ten sposób Matkę Boską za profanacje, do których miało dojść podczas odbywających się niedawno w wielu miastach Polski Marszów Równości.