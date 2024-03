Przegląd prasy 9.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR”?

Prasówka 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie.

📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

Prasówka 9.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego "Mój Pierwszy Bal" w Zespole Szkół Zawodowych im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce W piątek 8.03.2024 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce odbył się piętnasty- jubileuszowy Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego. W rywalizacji wzięło udział czternastu uczestników. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Piękny apartament w kamienicy jurorki „Czas na show. Drag me out”. Wpadnij do mieszkania Magdy z „M jak miłość” Anna Mucha to celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum Warszawy. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 W gminie Czarnia rozdawano babeczki oraz zakładki do książek. Wszystko z okazji Dnia Kobiet Słodkie wypieki wraz z ozdobnymi zakładkami i ulotkami propagującymi czytelnictwo były wręczane dziewczętom i kobietom w szkołach podstawowych w Czarni i w Surowem, Urzędzie Gminy w Czarni oraz w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. 📢 Wznowiono prace przy budowie siedziby Urzędu Gminy w Sypniewie po tragicznym wypadku Po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w lipcu 2023 roku na podczas rozbiórki Urzędu Gminy w Sypniewie, prace zostały wstrzymane. Teraz zostały wznowione. Kiedy inwestycja ma zostać zakończona? 📢 Rozlewiska Omulwi w Białobrzegu Dalszym, gm. Olszewo-Borki, 8.03.2024 Kilka dni temu dostaliśmy od Czytelniczki Agaty zdjęcie przedstawiające rozlewiska Płodownicy (gm. Baranowo) - dopływu Omulwi. 6 marca inna czytelniczka przysłała nam zdjęcia Omulwi, której stan 8 marca 2024 (w Białobrzegu Bliższym) wynosi 158 cm (stan ostrzegawczy to 180 cm, zaś alarmowy - 220 cm).

📢 Moda na kwietnik powróciła! Sprawdź, jak z pomysłem eksponować kwiaty w domu. Zobacz galerię inspirujących zdjęć z kwiatami w roli głównej Kwiaty w domu to prawdziwa ozdoba wnętrza. Lubimy je ustawiać na parapecie lub komodzie. Ale znacznie lepszym miejscem dla donic z roślinami jest kwietnik. Współczesne modele kwietników dopasowane są do różnych stylów aranżacyjnych, więc naprawdę jest w czym wybierać. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze kwietnika oraz jak w ciekawy sposób eksponować kwiaty w mieszkaniu. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 8.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Baterie wyrzucone z ISS spadną na Ziemię. Niemcy ocenili, że spadnie w pobliżu granicy z Polską Astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej niemal trzy lata temu wyrzucili w przestrzeń zużyty zestaw baterii. Okazuje się, że w piątek baterie te mogą wejść w atmosferę ziemską. Według ekspertów z Niemiec baterie mogą spaść na ich terenie, ale bardzo blisko polskiej granicy. Czy jest się czego obawiać?

📢 Dni Ostrołęki 2024. Prezydent podał pierwszą gwiazdę. Zespół Strachy na Lachy wystąpi 24.05.2024 Prezydent Kulik stopniuje napięcie:-) Poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki. Ale to ledwo jedna gwiazda. Kolejne? W ciągu kilku tygodni, bo też tyle zostało do Dni Ostrołęki. 📢 Ostrołęczanka Jadwiga Kalinowska ustanowiła rekord Polski w kategorii "Najstarszy debiut literacki". 7.03.2024 odebrała certyfikat Certyfikat, bukiet kwiatów i ciepłe słowa mieli dla seniorki-rekordzistki Elżbieta Lanc - członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Uroczystość odbyła się 7.03.2024 w OCK. Jadwiga Kalinowska jest poetką. Wiersze tworzy od dziecka, ale debiut wydawniczy miała w 2023 roku. W październiku 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki wydało tomik jej poezji zatytułowany „Córa lasów”. 📢 Konferencja „Kropla krwi darem życia" za nami. 7.03.2024 w Ostrowi można było oddać krew i zarejestrować się w bazie DKMS W Powiatowej Hali Sportowej przy ostrowskim Koperniku odbyła się bardzo ważna konferencja pt. „Kropla krwi darem życia". Program obejmował wykłady zaproszonych gości, panel dyskusyjny, a także możliwość honorowego oddania krwi i rejestracji w bazie dawców szpiku. Pomysłodawcą konferencji był Tomasz Falkowski, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

📢 Modne stroiki wielkanocne kupisz za grosze. Piękne świąteczne ozdoby z Action, Pepco i Sinsay. Dekoracje na Wielkanoc 2024 – galeria zdjęć Najmodniejsze dekoracje i stroiki wielkanocne kupimy teraz w Action, Pepco, Sinsay, Lidlu oraz innych popularnych sieciach sklepów. Warto więc jak najszybciej wybrać się na zakupy, żeby zaopatrzyć się w wielkanocne ozdoby za grosze. Zobaczcie w galerii zdjęć, jakie dekoracje świąteczne znajdziecie na sklepowych półkach. Te ozdoby wielkanocne to hit 2024! 📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie, co pójdzie pod młotek w marcu Mieszkania, działki, samochody... W galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 9 najbardziej niesamowitych drzew w Polsce. Które jest najwyższe, najstarsze, najgrubsze? Wyjątkowe pomniki przyrody, które trzeba zobaczyć Drzewo starsze od Polski, kolosalna daglezja, opasła lipa, a nawet las, który rośnie krzywo. W Polsce nie brak niezwykłych drzew i pomników przyrody. W dodatku jedno z nich zostało właśnie nominowane w prestiżowym międzynarodowym konkursie! Zebraliśmy dla was informacje o 9 rekordowych polskich drzewach, które po prostu trzeba odwiedzić w czasie wycieczek po kraju. Które jest najstarsze, które najgrubsze, które najwyższe? Przekonajcie się w naszej galerii i już dziś zaplanujcie wycieczkę do tych niezwykłych cudów natury.

📢 Zatrzymano sprawcę śmiertelnego potrącenia dwuletniego Oliwiera w Obiecanowie Policjanci z Makowa Mazowieckiego ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o potrącenie 2 – letniego chłopca w Obiecanowie. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając dziecku pomocy. 64-latek odpowie za spowodowanie wypadku drogowego i nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu, za co może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. 📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Forsycja wygląda jak obsypana złotymi kwiatami. Ozdobi ogród i wzmocni odporność. Sprawdź, jak zadbać o ten krzew Forsycje to jedne z symboli wczesnej wiosny. Te krzewy obsypują się żółtymi kwiatami już w marcu-kwietniu. Ponieważ kwitną, zanim wypuszczą liście, wyglądają jeszcze bardziej spektakularnie. Forsycje są nie tylko ładne, ale też pożyteczne. Ich kwiaty można pewne właściwości lecznicze. Jednak żeby ładnie kwitły, trzeba zadbać o kilka rzeczy. Radzimy, jak uprawiać forsycje i kiedy je przycinać. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Kurpiki 2023. Nagrody prezesa Związku Kurpiów wręczone podczas gali 22.02.2024. Kto je otrzymał? Podczas czwartkowej gali rozdano 13 Kurpików w 10 kategoriach. Oto jak przebiegała.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska-Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki W poniedziałek 12.02.2024 KWW Ostrołęka na pokolenia przedstawił swojego kandydata na fotel prezydenta miasta. Konferencja prasowa odbyła się w budynku WSAP w Ostrołęce.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Rozpoczęcie sezonu morsowania w Ostrołęce. Tak się bawiliście na plaży 22.10.2023! Październik jest miesiącem, kiedy morsy rozpoczynają swoją przygodę z morsowaniem. Ostrołęckie morsy spotkały się w niedzielę 22.10.2023 na plaży miejskiej. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Zaślubiny Ostrołęki z Narwią - takie wydarzenie odbyło się 23.06.2023. Zdjęcia, wideo W tym roku przypada 650-lecie Ostrołęki i uważamy, że jest to taki piękny moment, żebyśmy mogli wyrazić nasze uczucia w stosunku do naszej ukochanej rzeki, do naszej Narwi, bo właśnie tu, nad Narwią, powstało nasze miasto i tu rozwijało się przez wiele, wiele lat - wprowadziła Hanna Potapowicz, sekretarz okręgu mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, główna organizatorka uroczystości. - Ta rzeka dała nam okno na świat, spełniała wielką dobroczynną rolę dla wszystkich, od początku istnienia miasta. Z okazji jubileuszu miasta powinniśmy poświęcić więcej czasu naszej ukochanej Narwi, bo wszyscy jesteśmy z nią uczuciowo związani. To wydarzenie stanowi sposobność, by oddać rzece Narew należny jej hołd. Dlatego pragniemy dokonać zaślubin z Narwią i złożyć przyrzeczenie - deklarację wierności naszej rzece.

📢 Zakończenie roku szkolnego w gminie Ostrów Mazowiecka. Nagrody i wyróżnienia 20.06.2023 We wtorek 20.06.2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy odbyła się uroczystość gminnego zakończenia roku szkolnego. Wójt Waldemar Brzostek podsumował mijający rok oraz wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 dla najlepszych uczniów z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. 📢 Dzieci na rowery - to rekreacyjno-sportowe wydarzenie odbyło się w Ostrołęce 18.06.2023. Nowe zdjęcia W niedzielę, 18 czerwca, na plaży miejskiej w Ostrołęce odbył się wyścig "Dzieci na rowery". Uczestnicy, którzy stanęli na linii startu, byli w wieku 3-10 lat. Wśród nich byli mali mistrzowie dwóch kółek, jak i dzieci dopiero rozpoczynające swoją przygodę z rowerem. Poziom zaawansowania nie miał jednak znaczenia - każdy maluch wygrywał, a liczyła się jedynie świetna zabawa! Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia.

📢 Forum Edukacyjne 2023 w Ostrołęce. Szkoły się promowały. 24.03.2023 W piątek 24.03.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyło się Forum Edukacyjne 2023. Zobaczcie, jak promowały się szkoły. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X.

📢 Kurpiowski Bieg Morsa i Nordic Walking w Serafinie, 12.03.2023. Zdjęcia, wyniki Kurpiowski Bieg Morsa oraz Nordic Walking odbywa się na dystansach 5 i 10 km. Są też biegi krótsze - dla dzieci (200, 400 i 600 m). Zarejestrowało się ponad 260 osób dorosłych i 80 dzieci. 📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz piękne kobiety z Ostrołęki i pięciu powiatów naszego regionu w kategorii Matki Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Można jeszcze przesłać zdjęcie i powalczyć o cenne nagrody. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pań w kategorii "Matki".

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. Imprezę – po raz pierwszy – zorganizowano w GOKSiR 8.03.2023. Zdjęcia Władze gminy zaprosiły panie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie 8 marca 2023.

📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień! 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Studniówka Rubinka w Szulborzu Wielkim. Maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na studniówce 5.11.2022 W sobotę, 5 listopada maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na swoim balu studniówkowym. W studniówce, która odbyła się w Szulborzu Wielkim wzięli udział uczniowie z 8 klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i zaproszeni goście - łącznie ponad 300 osób.

📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Ostrów Mazowiecka. Zakończenie roku szkolnego 8 klas w Szkole Podstawowej nr 3. Zdjęcia. 25.06.2021 W piątek, 25 czerwca uczniowie ostatni raz przed wakacjami przekroczyli szkolne mury. Odebrali świadectwa i pożegnali się z nauczycielami. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej większość uczniów zakończyła rok szkolny w klasach z wychowawcami. Tylko najstarszy rocznik, ósmoklasiści, wzięli udział w uroczystości w sali gimnastycznej. 📢 Plakaty na Strajk Kobiet do pobrania. Tak twórcy wspierają walkę o prawa kobiet. Najlepsze plakaty na protest Obecna sytuacja w Polsce związana z wyrokiem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny zaostrzającym prawo aborcyjne porusza wiele serc, w tym twórców. W jaki sposób artyści solidaryzują się z protestującymi? Robiąc to, co potrafią najlepiej - projektując niezwykłe plakaty na Strajk Kobiet, które mówią więcej, niż tysiąc słów. Wiele z nich można pobrać za darmo. Plakaty protestacyjne: oto najmocniejsze propozycje.

