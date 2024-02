Przegląd prasy (9.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów”?

Prasówka 9.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

Prasówka 9.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Co kwitnie w lutym? Ten zimowy miesiąc wcale nie jest pozbawiony kwiatów! Zobacz, co już zakwita Luty, choć to zimowy miesiąc, bywa przedsmakiem wiosny. Jeśli tylko pogoda sprzyja, można cieszyć się pierwszymi kwiatami, a można je dostrzec zarówno na drzewach i krzewach, jak i zdecydowanie bliżej ziemi. Sprawdź, co kwitnie w lutym ogrodzie. 📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" Diesle na naszym rynku. Cz. 2 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom z silnikami wysokoprężnymi (Diesla).

📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI – oto Geralt w Dragon Ball Z, Pokemonach i nawet w Czarodziejce z Księżyca i Attack on Titan SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych serii anime i nie zabrakło Pokemonów, Dragon Ball, a nawet czegoś pokrewnego, jak Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami, ponieważ to warto zobaczyć. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Tężnia solankowa powstanie przy makowskim szpitalu. To inwestycja z dofinansowaniem samorządu Mazowsza. Nie jedyna w powiecie Cztery zadania zgłoszone przez samorząd powiatu makowskiego uzyskały dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego. 📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta.

📢 Uwaga! Pokazujemy, kto nie może tankować benzyny E10. Mamy listę samochodów. Upewnij się, czy twoje auto pojedzie na całkiem nowym paliwie Od początku 2024 roku na polskich stacjach benzynowych jest sprzedawana nowa benzyna E10. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Jest specjalna wyszukiwarka modeli samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Protest rolników planowany na 9.02.2024 także w Ostrołęce. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu - ostrzega policja W piątek 9.02.2024 na ulicach Ostrołęki oraz drogach dojazdowych zaplanowany został przejazd protestujących rolników. Dla kierowców oznacza to utrudnienia.

📢 Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander. Kwiaty na balkon i taras 8.02.2024 Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach. 📢 Twoje dzieciństwo przypada na lata 80? Zobacz, czy pamiętasz jeszcze te przedmioty! Dzisiejsza młodzież nie wiedziałaby do czego służą Lata 80. to okres dzieciństwa obecnych czterdziestolatków. Beztroskie czasy, zabawa na trzepaku i kultowe gadżety oraz wspomnienia z nimi związane. Z pewnością pamiętasz sygnał, który wybrzmiewał w słuchawce telefonu w momencie łączenia się przez internet i dokładnie wiesz, do czego był potrzebny ołówek, jak zacięła się kaseta magnetofonowa! ? Zapraszamy cię na sentymentalną podróż do przeszłości. Zobacz, czy pamiętasz jeszcze te przedmioty?

📢 Tłusty czwartek. Oto piłkarze, którzy zapomnieli o diecie. Ronaldo Nazario, Adebayo Akinfenwa, Erik Exposito Dieta to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego piłkarza. No właśnie - czy każdy profesjonalny zawodnik przestrzega ściśle określonych reguł? Oczywiście, że nie. W tłusty czwartek przypominamy graczy, którzy lubili dobrze zjeść. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Memy na Tłusty Czwartek 2024. Zobacz 79 najlepszych memów na Tłusty Czwartek 8.02.2024 [demotywatory, śmieszne obrazki] Memy na Tłusty Czwartek 2024. Tłusty Czwartek to święto ruchome. W tym roku przypadło na 8 lutego. Według tradycji, jeśli nie zjemy tego dnia choć jednego pączka, to nie będzie nam się wiodło do końca roku. Zobaczcie, co o Tłustym Czwartku myślą Internauci. Memy na Tłusty Czwartek są naprawdę zabawne. 📢 Przejedzenie. Co zrobić, jeśli czujemy, że zjedliśmy za dużo? Jak sobie z nim radzić? Jakie są objawy? Sprawdź najlepsze metody! Kiedy na twoim talerzu ląduje kolejna porcja sałatki lub trzeci już kawałek ciasta, bardzo możliwe, że niedługo poczujesz tego skutki. Święta, przyjęcia urodzinowe i imieninowe, wizyty w ulubionych restauracjach. Takie wydarzenia niemal zawsze łączą się z dużą ilością jedzenia, którego często ciężko sobie odmówić. Choć na początku czujemy się świetnie, to z czasem mogą pojawić się nieprzyjemne skutki. Jakie są objawy przejedzenia? Co robić, kiedy zjemy za dużo i chcemy wspomóc procesy trawienne? Przedstawiamy najlepsze i najskuteczniejsze sposoby na poradzenie sobie z uczuciem pełności w żołądku i ociężałości. Koniecznie sprawdź, jeśli czujesz, że twój posiłek był zbyt obfity.

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami, KGW, właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz warsztaty ekologiczne w MODR w Ostrołęce, 7.02.2024 Spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2024 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce łączyło kilka funkcji. Było noworocznym spotkaniem twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Ostrołęki, powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego (osób i podmiotów, które są w częstym kontakcie z ODR). W ramach tego spotkania odbyły się również warsztaty ekologiczne, podczas których powstały tłustoczwartkowe smakołyki. 📢 Najmodniejsze tatuaże damskie na 2024 rok. Pięknie będą wyglądać na odsłoniętym ciele, w szczególności wiosną i latem Tatuaże damskie są nietypowym zdobieniem kobiecego ciała. Ubrania i dodatki produkowane masowo często u różnych kobiet się powtarzają, lecz tatuaże wyrażają naszą osobowość, doświadczenia i przeżycia. Jednocześnie warto zapoznać się z obowiązującymi trendami, by zweryfikować swój pomysł. Zobacz, jakie tatuaże są modne w sezonie wiosna/ lato 2024.

📢 Jeleń znaleziony na terenie prywatnego łowiska w Grodzisku-Wsi. Zwierzę było martwe Zwierzę zostało zauważone w środę, 7 lutego na terenie prywatnego łowiska. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! Zobacz, co mówi anty-walentynkowy HOROSKOP 7.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź!

📢 Gdzie najtaniej na narty w Polsce? 15 miejsc, gdzie w lutym 2024 zapłacicie najmniej za skipassy. Nawet tylko 16,50 zł za godzinę jazdy! Gdzie w Polsce jazda na nartach w lutym 2024 kosztuje najmniej? Gdzie skipassy i karnety są najtańsze, a ulgi dla dzieci i całych rodzin największe? Przekonajcie się! Porównaliśmy cenniki polskich stacji narciarskich m.in. w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, Szczyrku i Wiśle, i policzyliśmy, ile kosztuje w nich godzina jazdy na nartach. Tak powstał ranking 15 najtańszych w całej Polsce miejsc na narty w lutym 2024. Wyniki mogą was zaskoczyć!

📢 Małgorzata Foremniak oraz Susan z „Gotowych na wszystko”, czyli Teri Hatcher na pokazie mody Marc Caina. Zobacz stylizacje z wydarzenia! Wczoraj (6 lutego) w Berlinie odbył się pokaz mody globalnej marki Marc Cain. Na wydarzeniu zawitały znane osobistości, w tym Małgorzata Foremniak w kolorowym, wzorzystym damskim garniturze, a także Teri Hatcher z córką, czyli odtwórczyni roli Susan z „Gotowych na wszystko”. Nie zabrakło też aktorki Anny Marii Siekluckiej oraz producentki Jolanty Trykacz. Zobacz stylizacje gwiazd i kreacje prezentowane na wybiegu! 📢 Wypadek w gminie Troszyn, 6.02.2024. Samochód potrącił pieszego, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu We wtorek 6 lutego 2024 około godziny 17.00 na stanowisko kierowania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące poważnego wypadku drogowego z udziałem samochodu i pieszego. W wyniku potrącenia przez samochód zginął na miejscu mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.

📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka. 📢 Tak zmieniła się jedna z najpiękniejszych aktorek lat 90. Renata Dancewicz obchodzi swoje 55 urodziny Renata Dancewicz w latach 90 rozpalała męskie serca, dzisiaj jest nie inaczej. Aktorka kończy 55 lat i nadal zachwyca nieprzeciętną urodą. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych, filmowych i teatralnych. Sprawdzamy, co u niej słychać i jak się zmieniła na przestrzeni lat.

📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom Zbieramy na mały kontener mieszkalny dla Pana Henryka. Chcemy dać temu wspaniałemu człowiekowi szansę na godne i spokojne życie - tak brzmiał fragment opisu pod zbiórką, którą grupa wrażliwych osób utworzyła w grudniu 2023 roku na portalu zrzutka.pl. "Żadne z nas nie spodziewało się takiego obrotu sprawy, a jednak pozornie niemożliwe stało się możliwym. Wspólnymi siłami w zaledwie kilkadziesiąt godzin od udostępnienia zbiórki uzbieraliśmy pełną sumę, a nawet więcej niż było zaplanowane" - piszą dziś, szczęśliwi, bo pan Henryk ma - dzięki dobrym ludziom - nowy dom. 📢 Rocznica mordu w Wąskim Lesie. Uroczystości odbędą się 12.02.2024. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim zapewnia bezpłatny transport 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali w tym miejscu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych.

📢 Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Ostrów Mazowiecka. Wręczenie zaświadczeń i legitymacji sołeckich nastąpi 23.02.2024 Od 13 stycznia na terenie gm. Ostrów Mazowiecka odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024 - 2029. Uroczyste wręczenie zaświadczeń i legitymacji sołeckich nastąpi 23 lutego podczas sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak. 📢 OSP Ogony z nowym średnim samochodem ratowniczo- gaśniczym marki Volvo W sobotę 3.02.2024 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla jednostki OSP Ogony, gm. Młynarze.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

📢 Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie Kapitan Maciej Krakowian, pilot samolotu wielozadaniowego F-16, odwiedził w piątek, 2 lutego CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczniów. Maciej "Slab" Krakowian chętnie odpowiedział na wszystkie, liczne pytania zadane przez słuchaczy. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych. 📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Święto 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Uroczystość odbyła się 15.11.2023 Dla 22. WOK 15 listopada 2023 r. zawsze będzie datą niezwykle ważną dla historii i tradycji ośrodka.

📢 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wąsewie. Zawody odbyły się 24.09.2023, wygrali druhowie i druhny z OSP Wysocze Oprócz drużyn reprezentujących ochotnicze straże pożarne z gminy Wąsewo w zawodach gościnnie wystąpiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Prostyni. 📢 Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze w gminie Wąsewo. Kilkuset strażaków z kilku krajów. 4-5 września 2023. Zdjęcia 4 września 2023 r. rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze „Cooperation 2023”, które były realizowane w dniach 4-5 września 2023 roku na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Organizatorami ćwiczeń są Komenda Główna PSP oraz Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie – informuje KG PSP.

📢 Krasnosielc. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Św. Jana Kantego. 14.05.2023 W niedzielę 14.05.2023 dzieci z gminy Krasnosielc przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. 📢 Dzień Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej. Powiatowe obchody odbyły się 12.05.2023 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji w Starej Elektrowni zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Były kwiaty, tort i podziękowania za pracę.

📢 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Ostrołęce. Złożono kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu komunalnym. 13.04.2023. Zdjęcia Miejskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zorganizowano w Ostrołęce na cmentarzu komunalnym w Wojciechowicach. 📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka 2022. Tak się bawili maturzyści z LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. Bal odbył się w Bobrowym Dworze. 22.01.2022 Dokładnie 103 dni dzieliło maturzystów od egzaminu dojrzałości kiedy to rozpoczęli zabawę studniówkową w sobotę 22.01.2022 w Bobrowym Dworze. Jak się bawili? Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Osobowość Roku 2018. Na gali podsumowaliśmy plebiscyt i wręczyliśmy nagrody [ZDJĘCIA] Laureatów tegorocznej - drugiej - edycji plebiscytu Osobowość Roku zaprosiliśmy do sali bankietowej Black&White w Rzekuniu na galę, podczas której wręczyliśmy im nagrody. 📢 Studniówka 2019 maturzystów I LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sali Olimpia [ZDJĘCIA, WIDEO] W sali bankietowej "Olimpia" w Krukach spotkało się wieczorem 12 stycznia około 500 osób

📢 Stara Grabownica. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka [ZDJĘCIA, WIDEO] Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka zorganizowano po raz piętnasty. Co roku są w innej miejscowości, gospodarzem tegorocznych była Stara Grabownica położona tuż za rogatkami Ostrowi. 📢 Studniówka 2018 Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu [ZDJĘCIA+WIDEO] Cykl studniówek regionu przasnyskiego zamknęła zabawa uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu, która odbyła się w sali bankietowej zajazdu Sebory. To zarazem drugi bal maturzystów tej szkoły.