Przegląd prasy (9.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY]”?

Prasówka 9.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 9.01.24

📢 W twoim ogrodzie brakuje słońca? Te rośliny będą w nim dobrze rosły. Polecamy gatunki, które lubią cień i wyglądają przepięknie Ogród, w którym jest więcej cienia niż słońca, może być piękny. Jest wiele roślin, które najlepiej rosną właśnie w cienistych zakątkach. Wśród nich mamy do wyboru piękne krzewy, atrakcyjne byliny oraz kolorowe jednoroczne kwiaty. Zobacz, jakie rośliny do cienia wybrać i jakie kompozycje z nich tworzyć. Polecamy gatunki łatwe w uprawie i radzimy, jak o nie zadbać.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

Prasówka 9.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać.

📢 Najciekawsze transfery wewnątrz PKO Ekstraklasy. Kto, gdzie, za ile? Styczeń 2024 Transfery. Kluby PKO Ekstraklasy ruszyły na zimowe łowy. W styczniu kadry wzmocnią nowi obcokrajowcy, ciekawi gracze z zaplecza, ale i bezpośredniej konkurencji. Oto najciekawsze ruszy wewnątrz ligi. 📢 Kolędowanie z seniorami i jasełka w Długiem. 8.01.2024 W poniedziałek 8 stycznia 2024 grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni udała się do Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. Celem wyjazdu było spotkanie integracyjne z członkami Klubu Senior+. 📢 Poważny wypadek na drodze krajowej nr 77 w Zadąbrowiu. Autokar najechał na tira [ZDJĘCIA] Cztery osoby trafiły do szpitali w Rzeszowie, Jarosławiu i Przemyślu w wyniku zderzenia autokaru z naczepą tira na drodze krajowej nr 77 w Zadąbrowiu. Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 13 na pasie w kierunku Przemyśla.

📢 Makowska policja podsumowała 2023 rok na drogach powiatu Mniej wypadków drogowych, mniej osób zabitych i rannych w porównaniu do 2022 roku, za to więcej kolizji. Mundurowi zatrzymali 114 nietrzeźwych kierujących. Więcej statystyk w artykule. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz w galerii, jak się urządziła w lesie telewizyjna gwiazda. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Kolędy przetrwania i nadziei - wydarzenie odbędzie się w sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce 13.01.2024 Jakże różne od naszych były życzenia szeptane przy łamaniu opłatka ponad 80 lat temu; jak ubogie były potrawy, które zamiast w dwunastu daniach mieściły się w poobijanej blaszanej misce. Wiele zmieniło się od czasów II wojny światowej, choć tradycja – nauczycielka wierności od pokoleń – wciąż zasiada przy świątecznym stole, by zaintonować kolędy śpiewane kiedyś przez naszych dziadków.

📢 Teściowe o tych imionach to najgorszy koszmar. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 08.01.2024 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Na numer alarmowy 112 zgłosił kradzież, której... nie było W nocy z soboty na niedzielę (z 6 na 7 stycznia 2024) dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie z numeru alarmowego 112 o kradzieży drzewa z lasu znajdującego się na terenie gminy Ostrów Mazowiecka. Zgłaszający mężczyzna twierdził, że widział całą sytuację przez okno.

📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”. 📢 Dom Kingi Rusin i Marka Kujawy. Zobacz na zdjęciach ściany ze szkła i basen z nieziemskim widokiem. Tak żyje w tropikach Kinga Rusin Dom Kingi Rusin zlokalizowany jest w tropikach. Dziennikarka uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Ostrołęka. Zderzenie trzech samochodów przy skrzyżowaniu ulic Ostrowskiej i Astrowej, 8.01.2024 Do tej stłuczki doszło w poniedziałek 8 stycznia 2024 po godz. 9.00. Wedle naszych informacji, nikomu nic się nie stało. Kto zawinił, jakie są okoliczności? Czekamy na komunikat policji. 📢 Wasze najgorsze wspomnienia z podróży. „Jechałem autobusem, w którym urwało się koło". Prawdziwe wyjazdowe koszmary Podróże niestety nie zawsze muszą być udane – czasem, mimo starań, nie wszystko idzie po naszej myśli. Na pewne zdarzenia nie mamy wpływu, jeszcze inne są konsekwencją różnic kulturowych, o których często dowiadujemy się dopiero na miejscu. Nasi czytelnicy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami – oto wasze najgorsze wspomnienia z podróży. Kierowca autokaru bez prawa jazdy, awaryjne lądowania i alarmy to dopiero początek. Zobaczcie, jakie wyjazdowe koszmary przeżyli internauci.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o codziennej, monotonnej pracy. Sprawdź co stworzyli internauci MEMY 08.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Używasz Messengera? Tych 7 ukrytych funkcji aplikacji prawdopodobnie nie znasz. Zobacz, jak ulepszyć rozmowy ze znajomymi Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego niemal wszyscy użytkownicy smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, które są wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pomocą Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 8.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 08.12.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Finał WOŚP coraz bliżej. W Różanie trwa zbiórka przedmiotów na licytacje Trwają przygotowania do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w Różanie zachęca do wsparciu zbiórki poprzez przekazywanie przedmiotów i usług na licytacje. 📢 Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie w Jaciążku W sobotę 6 stycznia w Jaciążku odbył się Orszak Trzech Króli. Święto było okazją do wspólnego kolędowania, a także...uczczenia 90-tej rocznicy urodzin księdza Franciszka. 📢 Zaskakujące rzeczy, które potrafi każdy smartfon. 7 nieoczywistych funkcji, na które nigdy byś nie wpadł, a są w telefonie Smartfony są obecnie częścią życia każdego współczesnego człowieka. Posiadają one wiele funkcji, które ułatwiają komunikację ze znajomymi, pozyskiwanie wiedzy na różne tematy i nie tylko. Dzięki temu, że są to urządzenia tak wszechstronne, tylko kreatywność ogranicza ich funkcjonalność. Zobacz 7 rzeczy, które potrafi twój telefon, a na które sam nigdy byś nie wpadł.

📢 Orszak Trzech Króli w Ostrowi Mazowieckiej. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta Orszak Trzech Króli co roku cieszy się bardzo dużą popularnością wśród ostrowian. Bez względu na pogodę w orszaku bierze udział kilkaset osób w każdym wieku: od kilkumiesięcznych dzieci do osób starszych. Wierni wyruszają z parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Celem jest Betlejem, czyli kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

📢 Pożar śmieci w Grądach. Płonęły odpady na jednej z posesji w Grądach. Do pożaru doszło 4.01.2024, gasiło go 23 strażaków Ze względu na rodzaj składowanych materiałów strażacy mieli utrudniony dostęp do źródła ognia. Akcja trwała 2,5 godziny.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w specjalnym dodatku do gazety i w galerii w naszym serwisie W poniedziałek, 22 stycznia do "Tygodnika Ostrołęckiego" dołączymy specjalne strony z okazji Dni Babci i Dziadka, w którym zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez naszych Czytelników. Ukażą się one także w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. W dniu ukazania się dodatku rozpocznie się także głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Łazienki z PRL-u: czy je jeszcze pamiętasz? Kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80.? Stylistyka PRL-u znowu jest na topie Wnętrza łazienek w PRL-u wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u. 📢 Kultowe przedmioty z lat 80., których nie mogło zabraknąć w żadnej kuchni. Zobacz, czym posługiwały się kobiety w PRL-u W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Odmładzające krótkie fryzury damskie, w których poczujesz się, jakby ubyło ci 10 lat. Zobacz najmodniejsze cięcia dla kobiet 50 plus Krótkie fryzury damskie nie tylko odmładzają, ale są ponadczasowe i wiecznie modne. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2023 Po raz ósmy z okazji Święta Niepodległości w Małkini Górnej odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina przy szachownicach zasiadło 44 uczestników – 7 kobiet i 37 mężczyzn. Najstarszy uczestnik turnieju liczył 66 lat, najmłodsi uczestnicy mieli po 8 lat. Niemal 1/3 zawodników stanowili mieszkańcy gminy Małkinia Górna.

📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki.

📢 Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, 27.04.2023. Zdjęcia W czwartek 27 kwietnia 2023 w SOSZ-W w Czarni odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania placówki. Przybyło na nią wielu znakomitych gości. 📢 Ślub w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. „Tak” powiedzieli sobie pani Jadwiga i pan Paweł. 20.04.2023. Wideo, zdjęcia Takiego wydarzenia jeszcze u nas nie było – mówi nam Katarzyna Łaskarzewska – dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Mówi o ślubie Jadwigi Kazimiery Kowalskiej i Pawła Wysockiego, mieszkańców domu.

📢 50-lecie kapłaństwa księdza Mariana Niemyjskiego. Jubilat świętował w Kadzidle gdzie przez 14 lat był proboszczem. 16.08.2022. Zdjęcia Piękna jubileuszowa uroczystość została zorganizowana we wtorek 16 sierpnia 2022. W odpust świętego Rocha

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 MEMY o śnieżycy w Polsce. Najlepsze śmieszne obrazki o ataku zimy. Śnieg pada i powoli nas zasypuje, a internauci się śmieją [27.01.2021] Takiego ataku zimy nie było w Polsce od dawna. Śnieg pada nieprzerwanie od kilku dni i wcale nie ma zamiaru przestać. Choć sytuacja nie jest wesoła, bo śniegu przybywa i utrudnia on wszystkim życie, to są tacy, którzy potrafią obrócić to w żart. Zobaczcie najlepsze śmieszne memy o śnieżycy, jaka właśnie przechodzi nad Polską. Jak myślicie, jaki region kraju jest ulubionym do szydery przez internautów? Przekonajcie się sami, oglądając śmieszne obrazki o zimie i śnieżycy! Zabawa gwarantowana i od razy zrobi się cieplej, wtedy żaden atak zimy nie jest straszny.

📢 Ostrołęka w latach 90. XX wieku. Zapraszamy Was w podróż do przeszłości. Zdjęcia z archiwum TO Ostrołęka w latach 90. XX wieku: tak wyglądały ulice, osiedla, targowisko pod koniec dekady. Dla starszych czytelników to okazja do wspomnień, dla młodszych - spacer po miejscach, które dziś wyglądają inaczej - nie wszystkie oczywiście.

📢 Ostrołęka. Sylwester w Arkadii. Tak się bawiliście [ZDJĘCIA, WIDEO] Tak wyglądała zabawa sylwestrowa w sali bankietowej Arkadia 📢 Jasna Góra: 100-metrowa flaga Polski na 100-lecie Niepodległości ZOBACZ ZDJĘCIA Jasnogórskie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Dzisiaj w niedzielę 4 listopada, dziękczynną mszą św. o godz. 9.30, zainaugurowano Jasnogórskie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod narodowym patronatem prezydenta RP. Jubileuszowe uroczystości to podsumowanie projektu edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, realizowanego przez: Jasna Górę, delegaturę w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie oraz ponad 130 szkół i przedszkoli z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich