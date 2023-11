Przegląd prasy (8.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”.

📢 5 krajów, do których nie powinieneś jechać w 2023 roku. Najniebezpieczniejsze miejsca dla turystów Wyprawy do tych pięciu krajów odradza Departament Stanu USA. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w 2023 roku.

Prasówka 8.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Samochód ciężarowy wypadł z drogi. Jazdę zakończył... w lesie. Do zdarzenia doszło na DW 627 w Bieli 7.11.2023 Kierowca scani może mówić o dużym szczęściu. Mimo że samochód wypadł z drogi, mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń.

📢 Był poszukiwany, jechał z zakazem, bez prawa jazdy i za szybko. Jego pasażerka też była poszukiwana Przekroczył prędkość, był poszukiwany, nie miał prawa jazdy, miał za to orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – to grzechy kierowcy, który w poniedziałek 6 listopada został zatrzymany przez patrol ostrołęckiej drogówki. 📢 7 pięknych miejsc w Europie, które płacą za przeprowadzkę. Nawet 370 tys. złotych na zakup i remont domu Przeprowadzka z kraju do kraju to w obecnych czasach przedsięwzięcie jak najbardziej możliwe do zrealizowania – wiąże się to jednak ze sporymi kosztami. Okazuje się jednak, że niektóre miejsca w Europie... dopłacają za przeprowadzę. Na zakup i remont domu można uzyskać spore kwoty – nawet do 370 tys. złotych. Brzmi niewiarygodnie? Oto lokalizacje, w których to rzeczywistość.

📢 Zatrzymany z narkotykami w Ostrowi Mazowieckiej zaproponował policjantom łapówkę. I ma poważne kłopoty Ostrowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, u którego znaleźli marihuanę. Swoim zachowaniem napytał sobie większej biedy… 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w najnowszym rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 PILNE! Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl i innych Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Budowa świetlicy w Teodorowie w gminie Rzekuń. Dokonano już częściowego odbioru prac Budynek świetlicy wiejskiej w Teodorowo pnie się w górę. Władze gminy Rzekuń dokonały częściowego odbioru robót od wykonawcy – po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji.

📢 Tak mieszka Caroline Derpienski. Zobacz, jak żyje w Miami białostoczanka. Luksusowe wnętrza i przepych – to kocha gwiazda internetu Caroline Derpieński to białostoczanka, która na co dzień mieszka na Florydzie. Wzbudzającą liczne kontrowersje influencerkę śledzi na Instagramie aż 7,7 miliona folowersów. Celebrytka bez skrupułów wykorzystuje swoje „pięć minut" w Polsce i chętnie komentuje w sieci tematy związane z polskim show-biznesem. Zobacz, jakie wnętrza kocha Caroline Derpienski.

📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je? 📢 Takie bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Pomysł na obiad. TOP 15 obiadów na listopad. Obiady tanie i rozgrzewające [PRZEPISY] Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w listopadzie. Gdy za oknem szaro i zimno – przygotujcie kolorowe dania, które was rozgrzeją i ucieszą oko. Zapiekanka mięsno-ziemniaczana, makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym, a może piersi z kurczaka w cieście majonezowym? Z pewnością wybierzecie coś dla siebie.

📢 Smaki dzieciństwa. TOP 10 dań z dzieciństwa naszych Czytelników [PRZEPISY] Smaki dzieciństwa. Zupa szczawiowa ukochanej babci, pachnące pampuchy mamy, pierwsza zupa pomidorowa przygotowana samodzielnie… Warto powrócić do smaków dzieciństwa. Do potraw prostych, tanich, smacznych... Kliknijcie w galerię i zobaczcie 10 przepisów naszych Czytelników.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 7.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Premiery Disney Plus – listopad 2023. Keanu Reeves w niecodziennej roli, zwariowane seriale, klub piłkarski i nowe sezony hitów Listopad przynosi ze sobą wiele, w tym także tak pozytywne rzeczy, jak nowe filmy i seriale. Dotyczy to również serwisów streamingowych, w tym popularnego w Polsce Disney Plus. Co nowego pojawi się w ofercie platformy w listopadzie? Jest coś dla fanów Keanu Reevesa, piłki nożnej, akcji i tajemnic, a nawet konkretnie dla miłośników filmu „Australia”. Przekonajcie się sami i zobaczcie ofertę Disney Plus na listopad 2023.

📢 Włamanie do domku letniskowego na terenie gminy Karniewo. Włamywacze są już w rękach policji Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domku letniskowego na terenie gminy Karniewo, pow. makowski. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Msza święta w intencji strażaków z powiatu ostrowskiego. Przybyło ponad 200 strażaków W kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się msza święta w intencji zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego. 📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak żyją w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy!

📢 Te warzywa posiej jesienią. Ale nie każda odmiana się nadaje. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jak uprawiać warzywa ozime Choć późna jesień to zwykle koniec ogrodowego sezonu, praca ogrodnika jeszcze się nie kończy. Jeśli w kolejnym roku chcemy cieszyć się zbiorami świeżych warzyw już wczesną wiosną, musimy o tym pomyśleć jeszcze jesienią. Jest kilka warzyw, które można posiać późną jesienią. Trzeba jednak zwrócić uwagę m.in. na odpowiednią odmianę oraz miejsce uprawy.

📢 Premiery Netflix – listopad 2023. Reality show Squid Game, Marvel, ekranizacje gier i coś polskiego. Sprawdź całe zestawienie Szukacie czegoś do oglądania? Netflix na listopad 2023 przygotował kilka ciekawych premier filmów, seriali i programów dokumentalnych. Znajdzie się coś dla fanów gier, Marvela, anime, morderstw oraz hitu serwisu, czyli Squid Game. Również najmłodsi otrzymają kilka ciekawych propozycji. Co konkretnie pojawi się na Netflix w listopadzie? Sprawdźcie. 📢 Tykocin, czyli perła Podlaskiego naznaczona burzliwą historią. Co warto tam zwiedzić? Województwo podlaskie od zawsze odznaczało się na tle pozostałych terenów niezwykłym pięknem i miejscami, które potrafiły poruszyć duszę – jednym z nich jest bez wątpienia Tykocin. Podlaska perła naznaczona jest burzliwą historią: bywali tam władcy i ludzie świetnie wykształceni, a podczas wojny w okolicach miasta dokonano okrutnej zbrodni. Co warto zwiedzić podczas wycieczki? Zamek, synagoga i muzeum to dopiero początek…

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać.

📢 Maków Maz. Policjanci podczas interwencji domowej znaleźli zakrwawionego mężczyznę. Nie udało się go uratować- zatrzymano dwie osoby Do zdarzenia doszło w sobotę 4.11.2023 w jednym z bloków przy ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim. Policja została wezwana do awantury domowej. 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. 📢 Pożar samochodu ciężarowego na trasie Brok - Małkinia Górna. Do pożaru doszło 3.11.2023 Do pożaru samochodu ciężarowego doszło w piątek wieczorem, na trasie Brok - Małkinia Górna. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Galeria plenerowa w Kiełczewie. Wystawa „Światło i blask” ma rozświetlić ponure jesienne dni Od soboty oczy mieszkańców Kiełczewa i wszystkich przejeżdżających przez tą miejscowość cieszy wystawa fotografii „Światło i blask”. 📢 Nie płacisz za grób? Grozi mu likwidacja. Sprawdź, jakie opłaty trzeba wnosić cyklicznie i ile wynoszą Za miejsce na cmentarzu zarówno komunalnym, jak i parafialnym trzeba zapłacić nie tylko przy pogrzebie, ale także okresowo. Dotyczy to przede wszystkim tzw. grobów ziemnych, którym grozi likwidacja, jeśli nie są opłacone. Sprawdź, ile kosztuje miejsce na cmentarzu i od czego zależy, co ile trzeba płacić i czy można wykupić je na stałe lub za życia.

Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Kurpiowski Tabor w Zdunku, gm. Myszyniec. 8-10.09.2023 Kurpiowski Tabor to cykliczna impreza folklorystyczna odbywająca się w gminie Myszyniec. Tegoroczna edycja odbywa się w siedlisku Zuraśka w Zdunku.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej 21.05.2023 W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 14 dziewczynek i 22 chłopców. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w niedzielę 21 maja. 📢 Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, 27.04.2023. Zdjęcia W czwartek 27 kwietnia 2023 w SOSZ-W w Czarni odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania placówki. Przybyło na nią wielu znakomitych gości.

📢 Tak wygląda nowa "Korczakówka". Zobaczcie zdjęcia z remontu domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce Trwa remont nowego domu dla dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce. Niezmiernie cieszę się z tego przedsięwzięcia, ponieważ tworzymy domowe, bezpieczne warunki dla dzieci, które w swoim życiu przeszły już wiele - mówi prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

📢 Czerwin. Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 18.12.2022 po raz pierwszy. Zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w niedzielę 18.12.2022 w hali targowej. Oprócz pięknego rękodzieła, można było skosztować świątecznych smakołyków, a także posłuchać kolęd. 📢 11 listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Msza za ojczyznę i uroczysty apel na placu Wolności. 11.11.2022 Po mszy świętej za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyły się uroczystości na placu Wolności.

📢 Zabiele. Przegląd Pieśni Pogrzebowych odbył się 5.11.2022 W sobotę 5.11.2022 w remizie wiejskiej w Zabielu odbył się I Przegląd Pieśni Pogrzebowych. 📢 Cmentarz w Komorowie. Najmniejszy cmentarz w powiecie ostrowskim. Zobaczcie zdjęcia 31.10.2022 Cmentarz parafialny w Komorowie jest najmłodszym cmentarzem w powiecie ostrowskim. Znajduje się na nim 16 grobów. Pierwszy pogrzeb odbył się na początku 2021 roku. Cmentarz powstał w cichym i spokojnym miejscu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zima MEMY 2021. Znów zaskoczyła kierowców. Zobacz najzabawniejsze memy o zimie 2021 [demotywatory, memy, śmieszne obrazki] Memy o zimie 2021. W tym roku wyjątkowo mocno możemy poczuć prawdziwą zimę. Kierowcy zaskoczeni, drogowcy nie lepiej. Internauci jak zwykle nie mogli się powstrzymać. W internecie roi się aż od zimowych memów. Zobaczcie najlepsze memy o zimie 2021.

📢 Goworowo. Mikołajki 2021 przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. 5.12.2021. Zdjęcia KGW w Goworowie zorganizowało w remizie strażackiej Mikołajki. Oprócz świetnej zabawy dla dzieci, można było także wesprzeć rodzinę z gminy zgłoszoną do Szlachetnej Paczki. 📢 Cmentarz w Wąsewie. Jest zadbany, uporządkowany, a od niektórych pomników trudno oderwać wzrok. Zdjęcia 20.11.2021 Cmentarz parafialny w Wąsewie mimo że stary to jest zadbany, a groby uporządkowane. Od niektórych pomników trudno oderwać wzrok, są naprawdę wyjątkowe.

📢 Porcelana, kryształy z PRL-u. Przeżywają drugą młodość. Zobacz ogłoszenia z OLX Porcelana i kryształy z PRL-u: Włocławek, Chodzież, Ząbkowice. Każdy zna te miasta i zastawę stołową wykonaną w tych polskich firmach. Dzisiaj talerze i filiżanki z PRL-u przeżywają swoją drugą młodość. Zobacz, co można kupić w naszym regionie. Wszystkie zdjęcia i opisy pochodzą z serwisu OLX.

📢 Tragiczny wypadek w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 wg relacji świadka zginęli pasażerowie samochodu osobowego Ta kobieta krzyczała: Ratujcie dzieci! Ale, panie, co tam było ratować... - mówi naoczny świadek wypadku, do którego doszło w środę 27 marca w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Na DK 61 zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Zginęło w nim dwoje dzieci. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazd.