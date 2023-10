Przegląd prasy 8.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobaczcie koniecznie! ”?

Prasówka 8.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobaczcie koniecznie! Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

Prasówka 8.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 27 najdziwniejszych miejsc na świecie. Wrota do piekła, kryształowa jaskinia, najsmutniejsze miejsce na Ziemi i inne niesamowitości Świat jest zaskakujący – z tym zgodzi się każdy. Może też być niepokojący, skrajnie dziwaczny, a czasem wprost przerażający. Zebraliśmy dla was aż 27 najstraszniejszych i najdziwniejszych miejsc z całego świata. To nawiedzone szpitale i zamki, paranormalne hotspoty, domniemane lądowiska UFO, a także niesamowite cuda natury, w których istnienie trudno uwierzyć. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi – czy odważycie się je poznać?

📢 Oto imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 7.10.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Akcja DKMS - rejestracja potencjalnych dawców szpiku w Ostrołęce - trwa od 5 do 8 października 2023 Ta akcja (nosi nazwę "Szpiknij się na Kurpiach i zostań Superbohaterem!") została zainicjowana przez rodzinę i przyjaciół Kacperka, który choruje na ciężką anemię aplastyczną i potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego, ponieważ w swojej rodzinie nie znalazł dawcy.

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu. 📢 Najpiękniejszy cmentarz na Wszystkich Świętych: 15 niezwykłych miejsc w Polsce. Piramidy, mizary, groby choleryków i inne niezwykłości Cmentarz nie kojarzy się z najlepszym miejscem na spacery, ale jest taki okres w roku, gdy nekropolie zmieniają się nie do poznania. To uroczystość Wszystkich Świętych. Cmentarze wypełnia wtedy niezwykła atmosfera i blask tysięcy zniczy. Zebraliśmy 15 najciekawszych i najpiękniejszych polskich cmentarzy, które warto odwiedzić we Wszystkich Świętych 2023 lub dowolny inny dzień roku. Jeśli szukacie pomysłu na nastrojowy jesienny spacer, nasza galeria na pewno wam ich dostarczy.

📢 Zenek Martyniuk i Top Girls w kampanii wyborczej kandydata Trzeciej Drogi w Ostrołęce. 6 października 2023. Zdjęcia Kampanii wyborczej w takiej formie w Ostrołęce jeszcze nie było. I pewnie nie będzie. Kandydat Trzeciej Drogi zaprosił mieszkańców na koncert. 📢 8 najbardziej niesamowitych zamków Dolnego Śląska. Gdzie straszy Czarna Prababka, w którym miejscu można spotkać Lancelota? Niemal każdy turysta lubi zwiedzać zamki. Na Dolnym Śląsku jest ich ponad 120 – najwięcej w całej Polsce. Wybraliśmy dla was 8 najbardziej niezwykłych dolnośląskich zamków, pełnych tajemnic, sekretów i ciekawostek. Gdzie na Dolnym Śląsku można stanąć oko w oko ze słynnym Lancelotem, zwiedzić tajemnicze podziemia lub niezwykły cmentarz założony w hołdzie zwierzętom? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej niezwykłych zamków Dolnośląskiego.

📢 Niecodzienne wydarzenie w Broku. Tata odebrał poród w domu. 5.10.2023 rodzice noworodka spotkali się z burmistrzem 23 września 2023 urodził się nowy mieszkaniec Broku - Mateusz Malec. Jest to pierwsze urodzenie dziecka od 20 lat, do którego doszło w domu, i dla którego akt urodzenia sporządzał Urząd Stanu Cywilnego w Broku.

📢 Te fryzury odejmą kilogramów i wyszczuplają. Modne cięcia dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie! 📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze.

📢 Taki był Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Tu żył i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Słynny Nikoś, czyli Nikodem Skotarczak, to m.in. bohater filmu platformy Netflix "Jak pokochałam gangstera". Gdzie naprawdę mieszkał i działał? Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę jako bramkarz w nocnych klubach. Nad Bałtykiem prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Oto miejsca najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Tak mieszkają Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich nowy dom zachwyca internautów. Błyskawiczny remont i efekt WOW Nowe odcinki „Ślubu od pierwszego wejrzenia” gromadzą przed telewizorami rzesze fanów eksperymentu. Wiele osób na bieżąco stara się śledzić losy uczestników, których połączyli w pary eksperci. Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji show, którym udało się stworzyć wspólnie wymarzoną rodzinę. Zaglądamy do ich wyremontowanego domu, gdzie zamieszkali w tym roku z dwójką pociech. Zobaczcie te wyjątkowe wnętrza. 📢 Złote i diamentowe gody w Małkini Górnej. 4.10.2023 odznaczono 33 pary małżeńskie z terenu gminy W środę, 4 października w Małkini Górnej odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano małżeństwa mogące pochwalić się długoletnim stażem związku: spędzili razem 50 i 60 lat. 26 par świętowało złote gody, a 7 par – gody diamentowe.

📢 Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich w Myszyńcu. Rajd odbył się 6.10.2023 W rajdzie wzięło udział ok. 170 osób. Organizatorem jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny". 📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej W czwartkowe popołudnie pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w ślubowaniu. Zobaczcie zdjęcia z momentu pasowania na ucznia tradycyjnym, wielkim ołówkiem.

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Ostrowiada Literacka w Starej Elektrowni. Przeczytajcie, kto tym razem przyjechał do Ostrowi 5.10.2023 W tym roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przyjechali: Aleksandra Warecka, Jolanta Kopeć, Dariusz Michalski i Marcin Margielewski. Wśród gości miał być także Ernest Bryll, ale z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z wizyty w Ostrowi. Rozmowy z gośćmi prowadzi dziennikarz RDC Cezary Polak. 📢 Habity w zakonach żeńskich. Zobacz, jak ubierają się zakonnice 5.10.2023 Na świecie działa ok. 3000 zakonów żeńskich, z tego 175 w Polsce. Najstarsze istnieją kilkaset lat, kolejne wciąż powstają. Różnią się nie tylko regułą, ale i strojami (habitami), które nierzadko zmieniały się na przestrzeni lat - zawsze jednak ubiór siostry zakonnej składa się z sukni, płaszcza, szkaplerza, pasa lub sznura, zazwyczaj okrywają też głowy welonami.

📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie!

📢 Zmarł podczas egzaminu na prawo jazdy. Tragedia w Ostrołęce. 5 października 2023 Do tragedii doszło w czwartek 5 października 2023, rano, w okolicach ronda Jana Radomskiego w Ostrołęce.

📢 Pasowanie uczniów klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, 4.10.2023 Podczas uroczystości dzieci złożyły ślubowanie oraz podpisy na akcie ślubowania. Swoje umiejętności zaprezentowali także stypendyści szkoły, czyli uczniowie z najlepszymi wynikami. Termin uroczystości został wybrany nieprzypadkowo, 1 października obchodzony był „Światowy Dzień Muzyki”. 📢 Ślubowanie uczniów klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. 4.10.2023 Czwartoklasiści z oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2 złożyli ślubowanie na sztandar. Treść ślubowania przeczytał im dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w pchnięciu kulą, Tomasz Majewski. 📢 Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki, 4.10.2023 Spotkanie inaugurujące rok 2023/24 odbyło się 4 października 2023 w sali OCK. W tym roku OUTW ma 225 słuchaczy, w tym 25 nowych. Wykład inauguracyjny, zatytułowany "Aktywność naukowa osób trzeciego wieku - możliwości w Ostrołęce i regionie" wygłosił dr inż. Ireneusz Żuchowski.

📢 Targowa Park w Ostrołęce. Nowy park handlowy zostanie otwarty w 2025 roku Rusza komercjalizacja projektu Targowa Park zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Targowej. Do użytku mieszkańców zostanie oddane 8 000 m2 powierzchni handlowej. 📢 Nadchodzi sezon grzewczy. Wyczyść grzejnik, zanim się zacznie. Wytarcie kurzu nie wystarczy. Sprawdź, jak wyczyścić wnętrze kaloryfera Czyszczenie grzejników w środku jest dość często pomijane przy standardowych porządkach. Jednak przed sezonem grzewczym trzeba to zrobić koniecznie. Czyszczenie kaloryferów będzie wymagało nieco pracy i czasu, ale to bardzo ważne, żeby przez jesień i zimę nie oddychać spieczonym brudem i kurzem. Bo właśnie to oznacza brudny grzejnik. Radzimy, jak uporać się z czyszczeniem wnętrza grzejników panelowych, aluminiowych modułowych oraz żeberkowych.

📢 Skutki burzy w regionie - powalone drzewa, brak prądu (3-4.10.2023). Bez prądu ok. 52 tys. mieszkańców W nocy z wtorku na środę (z 3 na 4 października 2023) nad naszym regionem przeszła burza. Mocno też wieje. Część mieszkańców pozostanie bez prądu do 12.00.

📢 Uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg w powiecie makowskim W niedzielę 1 października odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych odcinków dróg powiatowych Maków- Szelków oraz Szelków-Sielc. 📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru.

📢 Kurpiowskie Granie w Lelisie. 27. Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych, 1.10.2023 Do udziału w tegorocznej, 27. już edycji wydarzenia, zgłosiło się ponad 40 wykonawców. 📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków.

📢 Otrzęsiny klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu Maturzyści w tajemnicy przygotowali otrzęsiny pierwszych klas. Pierwszoklasiści mieli do wykonania wiele oryginalnych zadań sprawnościowych, nie zabrakło picia mleczka oraz malowania twarzy- wszystko w przyjaznej atmosferze zabawy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Polska 2050 zaprezentowała w Ostrołęce swoich kandydatów w wyborach do Sejmu. 28 sierpnia 2023. Zdjęcia Polska 2050 do październikowych wyborów parlamentarnych idzie wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym pod szyldem Trzeciej Drogi. W poniedziałek 28 sierpnia działacze Polski 2050 zaprezentowali w Ostrołęce kandydatów ugrupowania w wyborach do sejmu. Najwyżej na liście Trzeciej Drogi jeśli chodzi o kandydatów Polski 2050 jest ostrołęczanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. 📢 Komorowo łączy pokolenia. Trzecia edycja pikniku w Komorowie odbyła się 26.08.2023. Zdjęcia W sobotę, 26 sierpnia odbył się trzeci piknik rodzinno-historyczno-kulturalny zorganizowany w ramach projektu "Komorowo łączy pokolenia". Część pikniku odbywała się w jednostce wojskowej, a część przy Szkole Podstawowej nr 4. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023.

📢 Jubileusz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. To już 25 lat! 18.06.2023 W niedzielę 18.06.2023 w kościele św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta msza święta z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia parafii, a po niej festyn parafialny. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej 21.05.2023 W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 14 dziewczynek i 22 chłopców. Pierwsza Komunia Święta odbyła się w niedzielę 21 maja. 📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Małkini Górnej, 7.05.2023. Zdjęcia, wideo 7.05.2023 r. w Małkini Górnej odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej koncelebrowana przez ks. kanonika Piotra Legackiego – proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej i ks. kanonika Jana Marka Wróblewskiego - proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. Druga część uroczystości odbyła się na placu przed remizą OSP Małkinia Górna.

📢 Małkinia Górna. Komunia Święta 2022. Uroczystość w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, 1.05.2022. Zdjęcia (dwie tury) Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu rodziny i parafii. Do tego wyjątkowego dnia 45 uczniów od września przygotowywało się pod opieką ks. Adama Płońskiego oraz katechetek: Barbary Fydrych i Doroty Sławińskiej.

📢 KOBIECA TWARZ MAZOWSZA Zobacz piękne kobiety z powiatu ostrowskiego i zagłosuj! Możesz także przesłać zgłoszenie Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety - dojrzałe zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich samochód - Fiat 500. W galerii przedstawiamy Wam kobiety z powiatu ostrowskiego. 📢 Studniówka Kopernika 2022 w Szulborzu Wielkim. Bal studniówkowy maturzystów z LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej 29.01.2022 W sobotę, 29 stycznia odbył się bal studniówkowy maturzystów z LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Młodzież bawiła się w Sali Bankietowej "Tango" w Szulborzu Wielkim.

📢 Ostrołęka. Turniej Tańca Towarzyskiego o Złotą Podwiązkę w Ostrołęce już po raz 36. 6.11.2021. Zdjęcia, wideo To była już 36. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Złotą Podwiązkę. Tancerze rywalizowali w hali im. Arkadiusza Gołasia. 📢 Cmentarz w Lipnikach przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Lipnikach.

📢 Cmentarz w Myszyńcu przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Myszyńcu. 📢 Cmentarz w Płoniawach-Bramurze. Tak wygląda dwa tygodnie przed Wszystkimi Świętymi. Królują wrzosy. Jest skromnie i schludnie. Zdjęcia Wszystkich Świętych tuż tuż. W październiku na cmentarzach jest wzmożony ruch: robimy porządki na grobach naszych bliskich, układamy wieńce, zapalamy znicze. Tak wyglądał cmentarz w Płoniawach-Bramurze 19.10.2021.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Dzielnicowi Wyszków i powiat wyszkowski. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Porno w Polsce. Filmy dla dorosłych ogląda sporo kobiet. Jakie są nasze upodobania? [RAPORT] Polacy lubią filmy z dojrzałymi kobietami, choć najpopularniejsza aktorka porno w Polsce to filigranowa blondynka, a kobiety są u nas liczną grupą oglądających filmy dla dorosłych - wynika z zestawienia za 2018 przygotowanego przez Pornhub, największego portalu w tej branży. Co jeszcze kręci Polki i Polaków? 📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

📢 Strażackie święto w Dzbeninie gmina Troszyn. Strażacy otrzymali nowy samochód [ZDJĘCIA] Na placu przed remizą OSP w Dzbeninie 6 maja stanął piękny, nowiutki jelcz ratowniczo-gaśniczy, opakowany w kokardy, niczym bombonierka. 📢 Ostrołęka. Zakończenie roku klas trzecich w III Liceum Ogólnokształcącym [ZDJĘCIA] Dzisiaj, 26 kwietnia, świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie siedmiu klas trzecich w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Teraz przed nimi już tylko przygotowania do matury. 📢 Wystawa kotów w Gliwicach: Najpiękniejsze koty w Europie Centralnej ZDJĘCIA + WIDEO W Europie Centralnej zakończyła się dwudniowa Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, podczas której poznaliśy najbardziej sympatyczne i urocze miauczące piękności. W Gliwicach zaprezentowało się 220 kotów z 24 ras, wśród nich sfinksy czy największe na świecie koty domowe main coony czy zwierzaki z nietypowym kolorem futra. ZOBACZCIE ZDJĘCIA I WIDEO

