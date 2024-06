Przegląd prasy 8.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim 8.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 "Muzyczne lato w tężni" w Rzekuniu. 9.06.2024 wystąpi Robert Prusiński W niedzielę, 9 czerwca rozpocznie się sezon kulturalno-rozrywkowy w gminie Rzekuń. W tężni solankowej wystąpi Robert Prusiński - popularny i ceniony w branży muzycznej aranżer, kompozytor, producent i instrumentalista akordeonowy. 📢 Koncert dla Tytusa. Na Placu Dworcowym w Ostrołęce 7.06.2024 odbywa się charytatywny koncert Tytus Tański ma 7 lat. Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzebne są pieniądze na kontynuowanie leczenia i rehabilitacji chłopca. W Ostrołęce odbywa się impreza charytatywna na rzecz Tytusa. 📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie sobie radzi w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka może się pochwalić wysokimi notami od jury w każdym z niedzielnych odcinków. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu, która walczy o kryształową kulę. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do nowego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 7.06.2024 Obchody Dnia Strażaka w Ostrołęce odbyły się w piątek 7.06.2024. W sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się msza w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, a następnie dalsze uroczystości miały miejsce na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. 📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2024. Kiedy, gdzie i za ile? Zobaczcie regulamin. Bieg odbędzie się 24.08.2024 Bieg wystartuje z Myszyńca do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie. Będzie to już czwarty Bieg Miodobraniowy.

📢 Jak mieszka Adam Sztaba? Tak się urządził pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej. Wpadnij do domu Adama Sztaby - galeria zdjęć Adam Sztaba, znany polski kompozytor i dyrygent, mieszka w klimatycznej podwarszawskiej miejscowości. Pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej uwił swoje rodzinne gniazdko w eleganckim domu, który jest odzwierciedleniem jego artystycznej duszy. Tu uwielbia spędzać wolne chwile z żoną Agnieszką i synem Leopoldem z dala od medialnego zgiełku. Ich dom to nie tylko miejsce codziennego życia, ale także przestrzeń, w której Adam Sztaba tworzy swoje muzyczne dzieła. Zobacz, jak pięknie mieszka muzyk nieopodal stolicy.

📢 Zderzenie 2 samochodów osobowych w Zastawiu. 6.06.2024 doszło do zderzenia przy stacji benzynowej W czwartek, 6 czerwca po godz. 18.00 doszło do wypadku na drodze w Zastawiu, na wysokości stacji benzynowej.

📢 Koncert edukacyjny „Jazz Dzieciom”. Jazzowy sekstet „Playing Family” podzielił się radością swingu z małkińskimi uczniami i przedszkolakami Z okazji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego w czwartek 6.06.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się koncert edukacyjny Jazz Dzieciom. Organizatorem koncertu był Mazowiecki Instytut Kultury, współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Koncertu wysłuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. F. Chopina i przedszkolaki z małkińskiego Przedszkola Samorządowego. 📢 Wypadek w Chrzczonach, gmina Troszyn. Poszkodowany rowerzysta Do zdarzenia doszło w czwartek 6.06.2024 po godz. 18.00 w Chrzczonach. Kierująca fordem potrąciła rowerzystę.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie? Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczną się w piątek 14.06.2024 o godz. 17.00. W sobotę Dni Ostrowi rozpoczną o godz. 14.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka". W niedzielę o 14.00 odbędzie się festiwal przedszkolaków, a o godz. 18.00 msza święta w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy, o godz. 19.00 odbędzie się koncert Filharmonii Łomżyńskiej. Koncert zakończy tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Zapisz dziecko na Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział bezpłatny, a emocje gwarantowane Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kandydaci z okręgu nr 5 w woj. mazowieckim. Jak głosować? 9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zobaczcie listy kandydatów z woj. mazowieckiego z okręgu nr 5. Na kogo głosować? Jak głosować? Przeczytajcie. 📢 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 6.06.2024. Obchody zaczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem W czwartek, 6 czerwca Szkoła Podstawowa nr 4 im.18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej obchodzi jubileusz 70-lecia. To także 105. rocznica powstania 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Z tej okazji odbyły się uroczystości przy głazie - Pomniku 18. Pułku Artylerii Lekkiej usytuowanym za ratuszem. 📢 Wypadek w Kordowie na DK61, 6.06.2024. Zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych W czwartek 6 czerwca 2024 o godzinie 5.11 na stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na trasie K-61 w Kordowie. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe: ford i toyota. Na miejsce skierowano policjantów z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego oraz służby ratunkowe.

📢 Dariusz Rafalik, wójt gminy Małkinia Górna: Najważniejszym wyzwaniem będzie uporządkowanie finansów i efektywne zarządzanie budżetem gminy 60-letni Dariusz Rafalik pokonał w drugiej turze wyborów samorządowych w kwietniu 2024 r. Bożenę Kordek. Uzyskał 2976 głosów, czyli 63,04 proc. Przeczytajcie wywiad z wójtem gminy Małkinia Górna Dariuszem Rafalikiem. Rozmawiała Hanna Chromińska.

📢 St. bryg. Cezary Pichała - zastępca komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim – pożegnał się 3.06.2024 ze służbą 3 czerwca 2024 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przejściem na emeryturę po ponad 27 latach służby st. bryg. mgr inż. Cezarego Pichały - zastępcy komendanta PSP.

📢 Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim podpisało umowę z dwoma stowarzyszeniami pomagającymi osobom niepełnosprawnym W poniedziałek 3.06.2024 starosta makowski Mirosław Augustyniak podpisał umowy z dwoma stowarzyszeniami udzielając im dotacji na realizację zadań publicz­nych skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Przeczytajcie szczegóły. 📢 Dzień Dziecka w Różanie. Dobrą zabawę przerwała ulewa W sobotę 1.06.2024 na Placu Targowym w Różanie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Niestety popsuła ją ulewa. Część dzieci jednak postanowiła zostać i bawić się do końca. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach.

📢 Bal Ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim W środę 29.05.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim odbył się Bal Ósmoklasisty. Młodzież bawiła się w oryginalnie przygotowanej sali. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. 📢 Boże Ciało w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 30.05.2024 W czwartek 30.05.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego przeszła procesja z kościoła pw. św. Brata Alberta. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. 📢 Wypadek w Sulęcinie-Kolonii na trasie Ostrów Mazowiecka - Łomża, na W677. Wypadek zdarzył się 30.05.2024 Do zdarzenia doszło przed godz. 12:00 na "starej łomżyńskiej" - trasie W677 w rejonie miejscowości Sulecin-Kolonia. Zderzyły się dwa samochody osobowe: bmw i vw golf. Do szpitala trafiły 3 osoby.

MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 23.05.2024 W czwartek, 23 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Jesteś wiecznie zmęczona, nie chce ci się nic robić? Ktoś mógł na ciebie rzucić urok! Sprawdź, jak pozbyć się złej energii Rzucanie uroku to atak energetyczny na drugą osobę. Ta technika znana jest od wieków i stosowana, aby wyrządzić krzywdę drugiej osobie, zemścić się lub uprzykrzyć mu życie. Warto znać objawy, które wskażą, że ktoś na nas rzucił klątwę. Dowiedz się, jak odczynić urok. 📢 Bieg Tropem Wilczym w Ostrołęce. Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych, 3.03.2024 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Bieg w Ostrołęce zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

📢 Będzie nowy most na Narwi. Most połączy Nowe Łachy w pow. makowskim i Nowy Lubiel w pow. wyszkowskim Sejmik Mazowsza przeznaczy ponad 53 mln zł na budowę dwóch mostów: na Narwi – most połączy Nowe Łachy w powiecie makowskim i Nowy Lubiel w powiecie wyszkowskim oraz na rzece Bug w miejscowości Krzemień Wieś (pow. sokołowski).

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 📢 Rycerze Kolumba z Myszyńca świętują 15-lecie. Uroczystość odbyła się 4.06.2023. Zobaczcie zdjęcia W 2008 roku powstała Rada Lokalna 14 566 Rycerzy Kolumba im. św. Marcina w Myszyńcu. Jej inicjatorem był proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ks. Zbigniew Jaroszewski. Został on także kapelanem myszynieckich Rycerzy Kolumba *i tę funkcję sprawuje do tej pory. Do organizacji przystąpiło kilkudziesięciu mężczyzn. 4 czerwca 2023 w Myszyńcu odbyła się impreza związana z jubileuszem 15-lecia Rady Lokalnej 14 566 Rycerzy Kolumba. Organizatorzy przygotowali wiele darmowych atrakcji dla wszystkich uczestników. Obchody jubileuszu zainaugurowała uroczysta msza św. w bazylice mniejszej w Myszyńcu.

📢 Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 20.05.2023 odbyła się konferencja popularnonaukowa i Piknik Myśliwski Festiwal Kultury Łowieckiej rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy odbyła się konferencja popularnonaukowa "Łowiectwo wczoraj, dziś i jutro" oraz piknik na placu przed Starą Elektrownią.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Drugi dzień Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2022. Zobacz najlepsze cosplay'e i kostiumy uczestników festiwalu Od piątku, 17 czerwca, na Międzynarodowych Targach Poznańskich trwa Festiwal Fantastyki Pyrkon 2022. Wrażeń nie brakowało także drugiego dnia wydarzenia. Bohaterowie filmów, książek, gier i komiksów - wszyscy spotkali się w jednym miejscu. Zobacz, kogo dokładnie można było spotkać na MTP podczas drugiego dnia Pyrkonu i jak wyglądali uczestnicy tego festiwalu. Prezentujemy najlepsze cosplay'e.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny. 📢 Krasnosielc. Bal charytatywny dla Antosia Szlaskiego, chorego chłopca. Bal odbył się w GOK-u. 20.11.2021. Zobacz zdjęcia i wideo z imprezy Bal odbył się 20.11.2021 w GOK-u w Krasnosielcu. Dochód z niego zostanie przeznaczony na leczenie pięciomiesięcznego Antosia, które ma chore serce i zbiera pieniądze na operację. 📢 Cmentarz żołnierzy radzieckich w Ostrołęce Wojciechowicach. Zdjęcia W październiku wierni robią porządki na cmentarzach, przygotowując groby bliskich na dzień Wszystkich Świętych. W regionie mamy też wiele cmentarzy wojennych. Największy z nich to ostrołęcki cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojciechowicach.

📢 Ostrołęka. ROD Czeczotka. Ruszył sezon działkowy. Zobaczcie jak wyglądają ogródki działkowe w czerwcu 2021. Zdjęcia Działkowicze rozpoczęli sezon. Jedni sadzą warzywa i owoce, inni kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę rekreacyjnie- jako miejsce idealne na wypoczynek z rodziną. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z ROD Czeczotka 📢 Myszyniec. Boże Ciało 2021. Procesja przeszła ulicami miasta 3.06.2021. Zdjęcia Myszyniecka procesja - w tym roku 1,7 km, przed pandemią ponad 3 km - zatrzymywała się przy czterech ołtarzach. Pierwszy usytuowany był na cmentarzu, drugi przy ul. Reymonta, trzeci na ul. Stacha Konwy, czwarty - przed dzwonnicą.

📢 Ostrołęka. Uroczystość wręczenia dyplomów nauczycielom mianowanym. 28.08.2020. Zdjęcia. Lista nauczycieli Ostrołęka. Głównym punktem uroczystości zorganizowanej w piątek 28 sierpnia 2020 w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

📢 Zobacz zdjęcia z finału konkursu Miss Mazowsza 2017 Miss Mazowsza 2017 została Sylwia Rynkiewicz z Warszawy, I Wicemiss - Julia Gajda z Warszawy, II Wicemiss - Eliza Stepnowska z Ostrowi. 📢 Rodzinny piknik drukarza w Quad Graphics (zdjęcia) Od kiedy drukarnia Winkowski, obecnie Quad/Graphics, rozpoczęła działalność w Wyszkowie, nieodłącznym elementem jej istnienia jest doroczne Święto Drukarza. Na tegorocznym, 18 czerwca, bawiło się około 2,5 tysiąca pracowników drukarni w Wyszkowie i Radzyminie oraz firm współpracujących. Jak zwykle piknikowi towarzyszyło mnóstwo atrakcji zwłaszcza dla najmłodszych

