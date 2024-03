Przegląd prasy 8.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 8.03.2024”?

Roboty drogowe: droga 85, Most Piłsudskiego- Wisła - Nowy Dwór Mazowiecki (2. km na odc. 0,6 km) Montaż nowego oświetlenia drogowego na moście.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Dni Ostrołęki 2024. Prezydent podał pierwszą gwiazdę. Zespół Strachy na Lachy wystąpi 24.05.2024 Prezydent Kulik stopniuje napięcie:-) Poinformował, kto wystąpi podczas Dni Ostrołęki. Ale to ledwo jedna gwiazda. Kolejne? W ciągu kilku tygodni, bo też tyle zostało do Dni Ostrołęki. 📢 Ostrołęczanka Jadwiga Kalinowska ustanowiła rekord Polski w kategorii "Najstarszy debiut literacki". 7.03.2024 odebrała certyfikat Certyfikat, bukiet kwiatów i ciepłe słowa mieli dla seniorki-rekordzistki Elżbieta Lanc - członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Uroczystość odbyła się 7.03.2024 w OCK. Jadwiga Kalinowska jest poetką. Wiersze tworzy od dziecka, ale debiut wydawniczy miała w 2023 roku. W październiku 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki wydało tomik jej poezji zatytułowany „Córa lasów”.

📢 Konferencja „Kropla krwi darem życia" za nami. 7.03.2024 w Ostrowi można było oddać krew i zarejestrować się w bazie DKMS W Powiatowej Hali Sportowej przy ostrowskim Koperniku odbyła się bardzo ważna konferencja pt. „Kropla krwi darem życia". Program obejmował wykłady zaproszonych gości, panel dyskusyjny, a także możliwość honorowego oddania krwi i rejestracji w bazie dawców szpiku. Pomysłodawcą konferencji był Tomasz Falkowski, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

📢 Otwarcie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie. Uczniowie już korzystają z nowej sali. Wstęgę przecięto 7.03.2024 Ekopracownia została otwarta dzięki środkom własnym gminy oraz środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczniowie już korzystają z nowej sali i jej wyposażenia. 📢 Pierwszy zabieg w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce za pomocą robota Da Vinci W 45. rocznicę utworzenia Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce wykonano pierwszy zabieg urologiczny za pomocą robota chirurgicznego Da Vinci.

📢 15 najpiękniejszych plaż Grecji na wakacje. Idealne plaże na błogi relaks, aktywny wypoczynek, imprezy i zabawy z dziećmi Grecja słynie ze swoich plaż, których jest tu wprost nieprzebrana ilość. To prawdziwe cuda natury – dywany kolorowego, nagrzanego słońcem piasku nad czystą wodą, owiewane morską bryzą. Greckie plaże to idealne miejsca na relaks, zabawę, aktywny wypoczynek i wieczorne imprezy. Zebraliśmy dla was 15 najpiękniejszych i wyjątkowych greckich plaż w sam raz na krótki weekendowy wypad albo dłuższy urlop. To gotowa lista pomysłów na wymarzone wakacje. 📢 184 projekty w powiatach ostrołęckim i ostrowskim ze wsparciem sejmiku Mazowsza. 7.03.2024 w Ostrołęce podpisano umowy Z myślą o mieszkańcach samorząd Mazowsza realizuje wiele programów wsparcia. W sumie będzie to 184 inwestycji, na które władze regionu przeznaczyły ponad 15,8 mln zł. Umowy z samorządami z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego podpisano w czwartek 7.03.2024 w ostrołęckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

📢 Modne stroiki wielkanocne kupisz za grosze. Piękne świąteczne ozdoby z Action, Pepco i Sinsay. Dekoracje na Wielkanoc 2024 – galeria zdjęć Najmodniejsze dekoracje i stroiki wielkanocne kupimy teraz w Action, Pepco, Sinsay, Lidlu oraz innych popularnych sieciach sklepów. Warto więc jak najszybciej wybrać się na zakupy, żeby zaopatrzyć się w wielkanocne ozdoby za grosze. Zobaczcie w galerii zdjęć, jakie dekoracje świąteczne znajdziecie na sklepowych półkach. Te ozdoby wielkanocne to hit 2024!

📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże.

📢 Łazienka w stylu loftowym to hit wnętrzarski. Aranżacje inspirowane starymi fabrykami cieszą się dużą popularnością. Zobacz galerię zdjęć! Łazienka w stylu loft to trend w aranżacji wnętrz, który zyskuje coraz więcej sympatyków. Surowe wnętrza loft mają swój niezaprzeczalny urok oraz ciekawe i praktyczne rozwiązania aranżacyjne. Dowiedz się, jak zaprojektować łazienkę loftową, aby stanowiła przytulne i nietuzinkowe miejsce w twoim domu! 📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wieniec DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Oto najśmieszniejsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 07.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie, co pójdzie pod młotek w marcu Mieszkania, działki, samochody... W galerii znajdziecie szczegóły licytacji. 📢 9 najbardziej niesamowitych drzew w Polsce. Które jest najwyższe, najstarsze, najgrubsze? Wyjątkowe pomniki przyrody, które trzeba zobaczyć Drzewo starsze od Polski, kolosalna daglezja, opasła lipa, a nawet las, który rośnie krzywo. W Polsce nie brak niezwykłych drzew i pomników przyrody. W dodatku jedno z nich zostało właśnie nominowane w prestiżowym międzynarodowym konkursie! Zebraliśmy dla was informacje o 9 rekordowych polskich drzewach, które po prostu trzeba odwiedzić w czasie wycieczek po kraju. Które jest najstarsze, które najgrubsze, które najwyższe? Przekonajcie się w naszej galerii i już dziś zaplanujcie wycieczkę do tych niezwykłych cudów natury. 📢 Zatrzymano sprawcę śmiertelnego potrącenia dwuletniego Oliwiera w Obiecanowie Policjanci z Makowa Mazowieckiego ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o potrącenie 2 – letniego chłopca w Obiecanowie. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając dziecku pomocy. 64-latek odpowie za spowodowanie wypadku drogowego i nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu, za co może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

📢 To najbardziej wyjątkowe hotele na świecie. Tutaj odpoczniesz w jaskini lub w otoczeniu żyraf Jeśli marzysz o wakacjach w niezwykłym miejscu, gdzie atmosfera będzie całkowicie odmienna niż w standardowych hotelach, to warto zapoznać się z propozycjami 5 wyjątkowych hoteli na świecie. Od spania w jaskini w Turcji po kolację w otoczeniu żyraf — te hotele oferują niezapomniane doznania, które zapewnią Ci niezwykły czas w podróży.

📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 6.03.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 13 ciekawostek o zamku w Malborku. Poznaj sekrety i tajemnice zamku: ile cegieł użyto do budowy zamku i którędy uciekały dusze Krzyżaków? Zamek krzyżacki w Malborku, największy z zachowanych zamków średniowiecznych w Europie, skrywa wiele fascynujących historii i tajemnic. Sprawdźcie 13 ciekawostek o tym niezwykłym zamku. Od kunsztownej architektury po niezwykłe legendy, malborska twierdza przyciąga rocznie tysiące turystów, chcących odkryć jej bogatą przeszłość i niezwykły urok.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Dzień Kobiet Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: program artystyczny dla pań, 6.03.2024 Środowe popołudnie 6.03.2024 panie z OUTW spędziły w Ostrołęckim Centrum Kultury, oglądając program artystyczny przygotowany przez męską część słuchaczy uniwersytetu. 📢 Najciekawsze premiery Netflix w marcu 2024 r. – gwiazda Stranger Things w nowym filmie, kosmici, akcja i więcej Lista najciekawszych filmów, seriali i produkcji wszelkiej maści, które debiutują w marcu 2024 roku na Netflix, jest długa. Sprawdź warte uwagi premiery giganta streamingowego i zobacz, co z nich jest idealne dla ciebie. Dla dociekliwych jest też pełen spis nowości i zdradzimy, że jest z czego wycierać. Przekonajcie się sami. 📢 Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej We wtorek 5.03.2024 wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrwi Mazowieckiej otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej na przejściu. Poszkodowana 18-latka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

📢 Najlepsze transfery w PKO Ekstraklasie. Ranking TOP 5 zimowego okienka PKO Ekstraklasa. Kto dokonał najlepszych transferów w zimowym okienku? Miesiąc od wznowienia rozgrywek to dobry czas na wyciągnięcie pierwszych wniosków. Na szczycie rankingu wcale nie ma piłkarzy mistrza Polski czy aktualnego lidera tabeli. 📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obwatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu. 📢 Ponad 5 mln zł na drogi w gminie Czerwonka. Umowa została podpisana 1.03.2024 W piątek 1.03.2024 wójt gminy Czerwonka Paweł Kacprzykowski podpisał umowę z przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na przebudowę dróg na terenie gminy Czerwonkę. W ramach Polskiego Ładu przebudowanych zostanie łącznie 7,828 km dróg gminnych na łączną kwotę 5 629 155 zł.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 4 - 8.03.2024 Zobaczcie, gdzie nie będzie prądu w dniach 4 - 8 marca.

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Narew w Ostrołęce. Zobaczcie aktualne zdjęcia rzeki, 1.03.2024 Narew rozlała się w Ostrołęce. Woda wdarła się na plażę miejską, pod wodą znalazły się też tereny między mostami, na których ma powstać bulwar, woda jest również w lasku od ul. Warszawskiej. 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej. Obchody odbyły się 1.03.2024 przed pomnikiem 1 marca o godz. 11:45 delegacje władz samorządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego, na placu przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie delegacje udały się pod pomnik Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej (skrzyżowanie ul Dubois i 3 Maja).

📢 Wypadek w Obiecanowie. Są wyniki sekcji zwłok Oliwierka. Policja szuka sprawcy wypadku z 23.02.2024 Policja nadal szuka świadków wypadku, do którego doszło w piątek 23 lutego 2024. Tego dnia, tuż po godz. 18.30 makowska policja została powiadomiona o zaginięciu dziecka w Obiecanowie. Finał tej sprawy jest tragiczny. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi, folklorystami i działaczami kultury w Myszyńcu, 22.02.2024 Pierwszym punktem wydarzenia było odsłonięcie w holu RCKK tablicy poświęconej Annie Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorce twórczości ludowej na Kurpiach (3 lutego 2024 r. minęła 50. rocznica jej śmierci). Tablicę poświęcił ksiądz Przemysław Soliwoda z myszynieckiej parafii, a odsłonili ją: Dorota Czyż (reprezentująca marszałka Mazowsza), Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki oraz Stefania i Jan Prusaczykowie (którzy chronią pamięć o dokonaniach artystki) oraz Stanisława Borkowskiego - członka rodziny Anny Kordeckiej. 📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty. 📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych.

📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada.

📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa. 📢 Święto Barci na Mazowszu. Festyn rodzinny w Dąbrówce w gminie Lelis. 23 lipca 2023. Zdjęcia Święto Barci na Mazowszu - tak nazwano tradycyjny piknik rodzinny w Dąbrówce w gminie Lelis. Podczas imprezy zorganizowano między innymi konkurs kulinarny i rozstrzygnięto konkurs na logo sołectwa.

📢 Kobieca Twarz Roku. Oto piękne kobiety w kategorii "Córki" z Ostrołęki i powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i wyszkowskiego Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Można jeszcze przesłać zdjęcie i powalczyć o cenne nagrody. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pań w kategorii "Córki".

📢 Krasnosielc. Dzień kobiet 2023. Panie bawiły się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wystąpiła dla nich gwiazda serialu Plebania. 8.03.2023 Po pandemicznej przerwie ponownie zaproszono panie z terenu gminy Krasnosielc na obchody Dnia Kobiet do Gminnego Ośrodka Kultury. Przed paniami wystąpił aktor znanego i lubianego serialu Plebania. 📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień!

📢 KOBIECA TWARZ MAZOWSZA Zobacz piękne kobiety z powiatu makowskiego i zagłosuj! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety - dojrzałe zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich samochód - Fiat 500. W galerii przedstawiamy Wam kobiety z powiatu makowskiego. 📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Bal odbył się w sali bankietowej Elba. 26.02.2022. Zdjęcia Maturzyści z I LO w Ostrołęce bawili się w sali bankietowej Elba. Bal odbył się 26.02.2022.

📢 Różan. Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych ma 60 lat. Jubileuszowa uroczystość odbyła się 10.09.2021. Zdjęcia Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych działa w Różanie od 1961 roku. Dziś jest placówką terenową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

