Przegląd prasy (8.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 7.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Noworoczne spotkanie z twórcami, KGW, właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz warsztaty ekologiczne w MODR w Ostrołęce, 7.02.2024 Spotkanie, które odbyło się 7 lutego 2024 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce łączyło kilka funkcji. Było noworocznym spotkaniem twórców ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Ostrołęki, powiatów ostrołęckiego i przasnyskiego (osób i podmiotów, które są w częstym kontakcie z ODR). W ramach tego spotkania odbyły się również warsztaty ekologiczne, podczas których powstały tłustoczwartkowe smakołyki.

Prasówka 8.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jeleń znaleziony na terenie prywatnego łowiska w Grodzisku-Wsi. Zwierzę było martwe Zwierzę zostało zauważone w środę, 7 lutego na terenie prywatnego łowiska.

📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" auta benzynowe na naszym rynku. Cz. 1 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom benzynowym.

📢 Najlepsze pizze do zrobienia w domu. Znakomita przekąska nie tylko do seansu filmowego. Wybieraj spośród 7 propozycji na domową pizzę Klasyczny placek drożdżowy może przybierać różne formy podania. Tradycyjne danie pochodzi z Włoch, choć w zależności od regionu zmienia się jego wygląd. Zebraliśmy 7 przepisów na domową pizzę, którą zrobicie w zaciszu swojej kuchni. Poznaj sposoby na pizzę Margheritę, a także szybką pizzę na spodzie z ciasta francuskiego.

📢 Kobiety w Centrum. W Makowie Mazowieckim powstał oddział tego stowarzyszenia. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 2.02.2024 Kobiety w Centrum to ogólnopolskie stowarzyszenie, które powstało w 2022 roku. Skupia kobiety z różnych obszarów działalności społecznej, samorządowej, politycznej, biznesowej. W Makowie powstał 10. oddział stowarzyszenia. 📢 Chrupiące faworki według przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na tłusty czwartek! Prosty przepis Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 W powiecie ostrowskim trwa kwalifikacja wojskowa 2024. Sprawdźcie terminy dla poszczególnych gmin W poniedziałek, 5 lutego w powiecie ostrowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja jest przeprowadzana w Bursie Szkolnej przy ul. Rubinkowskiego 15 w Ostrowi.

📢 Bal karnawałowy dla dzieci - w Ostrołęce będzie 8, 10 i 11 lutego 2024, w Jarnutach gm. Czerwin - 10.02.2024 8 lutego na bal karnawałowy zaprasza dzieci Rada Osiedla Starosty Kosa w Ostrołęce. Impreza dla najmłodszych mieszkańców tego osiedla rozpocznie się o godz. 17.00 w SP nr 5. Mile widziane przebrania. 10 lutego bale dla różnych grup wiekowych odbędą się w Multicentrum na os. Stacja, tego samego dnia na bal zaprasza dzieci KGW Jarnuty (gm. Czerwin). 11 lutego na bal karnawałowy zaprasza Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce. Szczegóły w naszej galerii, na plakatach.

📢 Wypadek w gminie Troszyn, 6.02.2024. Samochód potrącił pieszego, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu We wtorek 6 lutego 2024 około godziny 17.00 na stanowisko kierowania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące poważnego wypadku drogowego z udziałem samochodu i pieszego. W wyniku potrącenia przez samochód zginął na miejscu mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. 📢 Ostrów Mazowiecka. Będzie spotkanie ws. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka 13 lutego w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka odbędzie się spotkanie dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz Ostrołęka. Gmina zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 07.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 07.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce: 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu. Zachwycają cały świat! Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. 📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka.

📢 Tak zmieniła się jedna z najpiękniejszych aktorek lat 90. Renata Dancewicz obchodzi swoje 55 urodziny Renata Dancewicz w latach 90 rozpalała męskie serca, dzisiaj jest nie inaczej. Aktorka kończy 55 lat i nadal zachwyca nieprzeciętną urodą. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych, filmowych i teatralnych. Sprawdzamy, co u niej słychać i jak się zmieniła na przestrzeni lat. 📢 Śmiech w szkole, czyli kiedy sprawdziany i klasówki stają się prawdziwym źródłem rozśmieszenia. Pamiętacie swoje wyczyny? 7.02.2024 W szkolnym świecie, gdzie nauka to poważna sprawa, czasem zdarzają się momenty, które rozśmieszają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Śmieszne sprawdziany i zabawne komentarze nauczycieli stanowią kolorowy element szkolnej rzeczywistości. Te najciekawsze zobaczycie w naszej galerii. 📢 Kupisz za grosze, a działają jak lifting i botoks. Nie przepłacaj. Te tanie kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, napinają, nawilżają, ujędrniają, regenerują i rozświetlają cerę. Dzięki temu wyglądasz młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom Zbieramy na mały kontener mieszkalny dla Pana Henryka. Chcemy dać temu wspaniałemu człowiekowi szansę na godne i spokojne życie - tak brzmiał fragment opisu pod zbiórką, którą grupa wrażliwych osób utworzyła w grudniu 2023 roku na portalu zrzutka.pl. "Żadne z nas nie spodziewało się takiego obrotu sprawy, a jednak pozornie niemożliwe stało się możliwym. Wspólnymi siłami w zaledwie kilkadziesiąt godzin od udostępnienia zbiórki uzbieraliśmy pełną sumę, a nawet więcej niż było zaplanowane" - piszą dziś, szczęśliwi, bo pan Henryk ma - dzięki dobrym ludziom - nowy dom.

📢 Pij na nadciśnienie i obrzęki. Najlepszy naturalny sposób to zioła. Zobacz skuteczne herbatki na obniżenie wysokiego ciśnienia krwi Zioła lecznicze pomagają przy nadciśnieniu – chorobie prowadzącej do zawału serca i udaru mózgu. By naturalnie obniżyć zbyt wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi i zmniejszać związane z nim obrzęki ciała, można sięgać po herbatki i napary. Zobacz, co pić przy nadciśnieniu. 📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI, czyli Geralt w Dragon Ball Z, Pokemonach i nawet w Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych serii anime i nie zabrakło Pokemonów, Dragon Ball, a nawet czegoś pokrewnego, jak Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami.

📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? Te 7 ukrytych funkcji komunikatora musisz znać. Triki, dzięki którym twoje rozmowy będą ciekawsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, dzięki którym komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Wybory samorządowe 2024. Piotr Świderski, burmistrz Różana, ogłosił start w wyborach 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Polacy wybiorą prezydentów, burmistrzów, radnych. O ponowny wybór na stanowisko burmistrza gminy Różan będzie się ubiegał obecny włodarz- Piotr Świderski. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Zlikwidowano "dziuplę" samochodową w pow. ostrołęckim. Na posesji znajdowały się kradzione samochody Na miejscu, policjanci zabezpieczyli mazdę pochodzącą z kradzieży i kolejną mazdę, która była już zdemontowana, a także wiele części samochodowych. Niektóre z pojazdów miały już usunięte numery vin. Większość pojazdów została skradziona poza granicami kraju. 📢 OSP Ogony z nowym średnim samochodem ratowniczo- gaśniczym marki Volvo W sobotę 3.02.2024 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla jednostki OSP Ogony, gm. Młynarze. 📢 Gminny Turniej Tenisa Stołowego w SP w Młynarzach i atrakcje dla najmłodszych, 4.02.2024 Sporo się działo w niedzielę w Szkole Podstawowej w Młynarzach. W sali gimnastycznej przez kilka godzin rozgrywany był Gminny Turniej Tenisa Stołowego, na korytarzach rozstawiono stoły ze smakołykami, a w mniejszych salach były atrakcje dla dzieci (m.in. teatrzyk "Doktor Zdrówko" i animacje).

📢 Kradzież bmw w gminie Karniewo. Sprawcą nastolatek Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim zostali powiadomieni o kradzieży bmw z garażu na prywatnej posesji w gminie Karniewo. Wartość skradzionego pojazdu oszacowano na 130 tys. złotych. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską. 📢 Jubileuszowa choinka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli Po raz dwudziesty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli odbyła się choinkowa zabawa uświetniona występem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta.

📢 32. Finał WOŚP w Małkini Górnej. Zbiórka odbyła się w Małkini Górnej, Prostyni, Orle i w Broku „Najlepiej wydane pieniądze w tym roku” powiedział pierwszy darczyńca z Małkini Górnej wrzucając poważny banknot do puszki z dobrze znanym czerwonym serduszkiem. To była pierwsza miła niespodzianka, jaka spotkała członków sztabu #5437 w małkińskim GOKiS. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu. 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia 2024 w całej Polsce odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób płuc u dzieci i dorosłych. Do akcji tradycyjnie włączył się sztab WOŚP w Myszyńcu. Kieruje nim dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek.

📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak w Ostrołęce. Tak się bawiliście 31.12.2023 Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć. 📢 Doroczne nagrody starosty ostrołęckiego wręczone podczas sesji rady powiatu 19.12.2023 We wtorek 19.12.2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych odbyła się sesja rady powiatu. Na początku wręczono okolicznościowe i doroczne nagrody starosty ostrołęckiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za szczególne osiągnięcia sportowe.

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy. 📢 Piknik Powstańczy w Nagoszewie z inscenizacją bitwy z powstania styczniowego. 4.06.2023. Zdjęcia „Polska siła, polska wiara przetrzyma każdego cara” – pod takim hasłem w Nagoszewie odbyły się uroczystości z okazji 160. rocznicy bitwy czerwcowej z 1863 r.

📢 Podsumowanie kadencji sołtysów w gm. Różan. 22.05.2023 pożegnano starych, powitano nowych Burmistrz gminy Piotr Świderski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Różanie Zbigniew Janyszko wręczyli podziękowania sołtysom za ich dotychczasową pracę oraz zaświadczenia o wyborze sołtysów do końca kadencji obecnej rady miejskiej.

📢 Krasnosielc. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Św. Jana Kantego. 14.05.2023 W niedzielę 14.05.2023 dzieci z gminy Krasnosielc przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. 📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Gala Kurpików 2022. Nagrody Prezesa Związku Kurpiów przyznane po raz 22. 20.03.2023. Zdjęcia Kurpiki przyznawane są osobom i instytucjom zasłużonym dla ochrony dziedzictwa Kurpiów, budzenia tożsamości regionalnej czy promocji regionu. Wręczane są od 2001 roku. 📢 Spotkanie modlitewne w Wąskim Lesie (Sewerynowo, gm. Czerwonka, pow. makowski), 12.02.2023 Spotkanie modlitewne odbyło się w niedzielę 12 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Wąskim Lesie na terenie gminy i parafii Czerwonka. To miejsce kaźni. 12 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali tu ponad 500 mieszkańców powiatu makowskiego: ludzi starszych, chorych, ułomnych. Zwabiono ich pod pozorem bezpłatnego leczenia, w tym leczenia sanatoryjnego. To spotkanie – połączone ze złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odczytaniem wstępnej listy ofiar zbrodni – było inicjatywą mieszkańców powiatu makowskiego. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Cmentarz parafialny w Prostyni. Napisy na nagrobkach opowiadają historie rodzin i księży związanych z tutejszą parafią Na cmentarzu parafialnym w Prostyni oprócz grobów mieszkańców parafii można odnaleźć symboliczną mogiłę żołnierzy napoleońskich i grób Nieznanego Żołnierza.

📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj! 📢 Ostrołęka. Studniówka ZSZ nr 2, 25.01.2020 [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Studniówka ZSZ nr 2. Polonezem “Pożegnanie z ojczyzną” rozpoczęła się studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce, która odbyła się 25 stycznia 2020 roku. Uczniowie, grono pedagogiczne I rodzice bawili się w sali bankietowej Elba Bis.

