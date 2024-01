Przegląd prasy 8.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.12.2024”?

Prasówka 8.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.12.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 08.12.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Prasówka 8.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strażacy z OSP Zaręby Kościelne ratowali psa, pod którym załamał się lód W niedzielę 7.01.2024 o godzinie 10:06 strażacy z OSP Zaręby Kościelne zostali wezwani do Gaczkowa do ratowania szczeniaka, pod którym zarwał się lód na rzece Brok. Działania straży polegały na wydostaniu wspólnymi siłami pieska z częściowej pokrywy lodowej. Została mu zapewniona odpowiednia pomoc.

📢 Finał WOŚP coraz bliżej. W Różanie trwa zbiórka przedmiotów na licytacje Trwają przygotowania do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w Różanie zachęca do wsparciu zbiórki poprzez przekazywanie przedmiotów i usług na licytacje. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Jeżeli to zrobiłeś, nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie w Jaciążku W sobotę 6 stycznia w Jaciążku odbył się Orszak Trzech Króli. Święto było okazją do wspólnego kolędowania, a także...uczczenia 90-tej rocznicy urodzin księdza Franciszka.

📢 Zaskakujące rzeczy, które potrafi każdy smartfon. 7 nieoczywistych funkcji, na które nigdy byś nie wpadł, a są w telefonie Smartfony są obecnie częścią życia każdego współczesnego człowieka. Posiadają one wiele funkcji, które ułatwiają komunikację ze znajomymi, pozyskiwanie wiedzy na różne tematy i nie tylko. Dzięki temu, że są to urządzenia tak wszechstronne, tylko kreatywność ogranicza ich funkcjonalność. Zobacz 7 rzeczy, które potrafi twój telefon, a na które sam nigdy byś nie wpadł. 📢 Różan. Zniszczona szopka została częściowo naprawiona. Zebrano pieniądze na zakup kolejnych postaci W Różanie, przy kościele pw. Św. Anny ktoś zdewastował szopkę bożonarodzeniową. Sprawców poszukuje policja. Mieszkańcy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na remont szopki. Udało się zebrać sporą sumę.

📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Jasełka w Błędnicy gm. Małkinia Górna, 6.01.2024 Dzieciątko Jezus, Maria, Józef, anioły, pastuszkowie, Kacper, Melchior, Baltazar i zbój nawrócony na drogę cnoty wystąpili w jasełkach w kaplicy w Błędnicy. 📢 Orszak Trzech Króli w Ostrowi Mazowieckiej. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta Orszak Trzech Króli co roku cieszy się bardzo dużą popularnością wśród ostrowian. Bez względu na pogodę w orszaku bierze udział kilkaset osób w każdym wieku: od kilkumiesięcznych dzieci do osób starszych. Wierni wyruszają z parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Celem jest Betlejem, czyli kościół pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

📢 Orszak Trzech Króli w Myszyńcu, 6.01.2024. Zdjęcia Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Myszyńca już po raz trzeci. Jego organizatorami byli: parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. 📢 Orszak Trzech Króli w Ostrołęce, 6.01.2024. Piękna pogoda i tłumy wiernych Barwny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia i wideo z tego wydarzenia. 📢 Orszak Trzech Króli w Baranowie, 6.01.2024. Zobaczcie zdjęcia Po raz kolejny ulicami Baranowa przeszedł barwny orszak. Po drodze z kościoła do GOKSiR uczestnicy śpiewali kolędy i oglądali scenki religijne przedstawione przez młodzież.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2024 Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Oto jak mieszka Lara Gessler, córka Magdy Gessler. Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Zobacz najgorsze pomysły właścicieli Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Zobacz, co wypisują Podobno za jakiś czas ma zniknąć obowiązek odrabiania prac domowych. W planach nie ma jednak z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Wybrał dom na wsi, ale w środku jest jakby... luksusowo Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Droga Ostrów Mazowiecka - Orło. Po raz trzeci zmieniono termin składania ofert na dokończenie remontu drogi nr 627 Najpierw oferenci mieli czas na składanie ofert do 5 grudnia 2023 roku do godz. 8.00. Następnie termin został wydłużony na 15 grudnia, a potem do 28 grudnia z powodu wielu zapytań potencjalnych wykonawców drogi. Kilka dni temu termin znów został przesunięty.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Wspólne kolędowanie i spotkania z kolędnikami w naszym regionie. Zobaczcie harmonogram wydarzeń w regionie W najbliższych dniach w naszym regionie odbędzie się kilka imprez, podczas których można będzie pośpiewać kolędy i poznać tradycje okresu świątecznego. 📢 Najlepsze memy na Nowy Rok i Sylwestra - sprawdź! Ubaw po pachy gwarantowany MEMY 03.01.2024 Memy na sylwestra i nowy rok, jak co roku nas bawią. Porównania przed i po północy, czy inne pomysłowe obrazki stworzone przez internautów na długo zapadają pamięci. Sprawdź najlepsze noworoczne memy!

📢 Sylwester w pensjonacie Wioletta w Ostrołęce, 31.12.2023 W pensjonacie Wioletta bawiła się grupa młodych ludzi.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Spotkanie wigilijne seniorów i osób samotnych w Czarni, 20.12.2023 Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Klubami Senior+ w Czarni i w Długiem przygotowało spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. Miejscem uroczystości była remiza OSP w Czarni. 📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023 Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej świętuje jubileusz. 16.09.2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkach Wielkich zarząd i członkowie Koła PZW nr 65 w Małkini Górnej wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 75-lecie działalności.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia Trwają Dni Różana. W sobotę na scenie na placu Targowym w Różanie wystąpili między innymi: Defis, Lili i MIG. A w niedzielę finał z gwiazdą wieczoru - Cleo. 📢 Piknik rodzinny w Kordowie w gminie Olszewo-Borki. Impreza odbyła się w sobotę 8 lipca 2023. Zdjęcia Rodzinny piknik Kordowiada odbył się w Kordowie (gmina Olszewo-Borki) w sobotę 8 lipca 2023. To była już druga edycja tej imprezy.

📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej. 13.06.2023. Zdjęcia 13 czerwca 2023 w Małkini Górnej - przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej - odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska.

📢 Kurpiowski Bieg Morsa i Nordic Walking w Serafinie, 12.03.2023. Zdjęcia, wyniki Kurpiowski Bieg Morsa oraz Nordic Walking odbywa się na dystansach 5 i 10 km. Są też biegi krótsze - dla dzieci (200, 400 i 600 m). Zarejestrowało się ponad 260 osób dorosłych i 80 dzieci.

📢 Gwiazdy i sportowcy na czerwonym dywanie Balu Mistrzów Sportu. Galeria zdjęć W sobotni wieczór odbyła się 88. edycja Balu Mistrzów Sportu. Poznaliśmy nazwisko najlepszego sportowca roku 2022. Nie było zaskoczenia. Wygrała Iga Świątek. Wcześniej uwagę wszystkich przykuwał czerwony dywan. A ten zapełnił się gwiazdami i przyjaciółmi sportowego świata. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Zdjęcia z balu studniówkowego III Liceum Ogólnokształcącego. 7.01.2023 W sobotę 7 stycznia 2023 rozpoczął się w Ostrołęce sezon studniówkowy. W sali "Olimpia" w Krukach swój bal mieli maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego. 📢 Spotkanie kolędnicze "Święty Wieczór" w Bogutach-Piankach, 6.01.2023. Zdjęcia Gody – okres od Wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli – to czas kolędowania. Licząca kilkaset lat tradycja kolędowania jest wciąż żywa w niektórych regionach Polski. Kolędnicy z Mazowsza i Podlasia od lat spotykają się w Bogutach-Piankach. 6 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 36. odbyło się Spotkanie kolędnicze „Święty Wieczór”. W imprezie zainicjowanej przez Romana Świerżewskiego – wieloletniego dyrektora Boguckiego GOKiS i niestrudzonego popularyzatora folkloru mazowiecko-podlaskiego pogranicza – biorą udział przedstawiciele wszystkich pokoleń.

📢 Maków Mazowiecki. Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta. 6.01.2023 Orszak Trzech Króli, po rocznej przerwie, przeszedł ulicami Makowa. Tradycyjnie swój początek miał w kościele pw. św. Brata Alberta.

📢 Tłumy na Orszaku Trzech Króli w Przasnyszu [ZDJĘCIA, WIDEO] Po raz piąty ulicami Przasnysza przemaszerował Orszak Trzech Króli. Zgromadził rekordową liczbę uczestników 📢 Nike Ostrołęka potwierdza wysoką formę [ZDJĘCIA] Siatkarki III-ligowego Nike Ostrołęka zajmują pierwsze miejsce w rozgrywkach. Podopieczne Tomasza Pakieły w miniony weekend wygrały dwa spotkania i mają na swoim koncie już pięć zwycięstw z rzędu. 📢 Mityng młodzików z Tomaszem Majewskim [ZDJĘCIA] Dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski był gościem mityngu lekkoatletycznego młodzików, jaki odbył się na stadionie miejskim w Ostrołęce. Imprezę zorganizował Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki. Padło wiele ciekawych wyników. 📢 Dzień Edukacji Narodowej [PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH] Dziś w hali sportowej im. A. Gołasia odznaczono nauczycieli i pracowników oświaty z terenu działania ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty.