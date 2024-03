Przegląd prasy 7.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 7.03.2024”?

Prasówka 7.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 7.03.2024 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (7.03.2024) utrudnień? Blokada drogi: droga 92, w. Warszawa Wschód (496. km) Zablokowany w. Warszawa Wschód . Brak przejazdu w kierunky Siedlec i Lublina. W kierunku Warszaw droga też zablokowana..

📢 Jerzy Bauer - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Bauer - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną - trzecią - kadencję, zaplanował 3 spotkania wyborcze. Każde spotkanie odbywa się w innym okręgu wyborczym. 📢 Najmodniejsze dekoracje na wielkanocny stół. Wielkanocne stroiki i dekoracje. Jak pięknie nakryć do stołu na Wielkanoc? Pięknie ozdobiony wielkanocny stół to najważniejszy element świątecznego wystroju domu. Wielkanocne smakołyki będą smakować wyjątkowo na odświętnie udekorowanym obrusie. Wielkanoc to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o eleganckiej i niezwykłej oprawie stołu. Podpowiadamy, jak modnie ozdobić obrus na Wielkanoc, żeby zachwycił domowników i gości.

Prasówka 7.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 13 ciekawostek o zamku w Malborku. Poznaj sekrety i tajemnice zamku: ile cegieł użyto do budowy zamku i którędy uciekały dusze Krzyżaków? Zamek krzyżacki w Malborku, największy z zachowanych zamków średniowiecznych w Europie, skrywa wiele fascynujących historii i tajemnic. Sprawdźcie 13 ciekawostek o tym niezwykłym zamku. Od kunsztownej architektury po niezwykłe legendy, malborska twierdza przyciąga rocznie tysiące turystów, chcących odkryć jej bogatą przeszłość i niezwykły urok. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Dzień Kobiet Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: program artystyczny dla pań W środę 6.03.2024 w Ostrołęckim Centrum Kultury panie z OUTW bawiły się podczas oglądania programu artystycznego przygotowanego przez męską część słuchaczy uniwersytetu. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej nie podróżować do nich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą niezadowoleni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej We wtorek 5.03.2024 wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrwi Mazowieckiej otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszej na przejściu. Poszkodowana 18-latka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

📢 Najlepsze transfery w PKO Ekstraklasie. Ranking TOP 5 zimowego okienka PKO Ekstraklasa. Kto dokonał najlepszych transferów w zimowym okienku? Miesiąc od wznowienia rozgrywek to dobry czas na wyciągnięcie pierwszych wniosków. Na szczycie rankingu wcale nie ma piłkarzy mistrza Polski czy aktualnego lidera tabeli. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Oni są najlepsi z ortografii! W Szkole Podstawowej w Płoniawach-Bramurze wręczono nagrody w konkursie "Ortografia na medal" We wtorek 5.03.2024 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze odbyło o się wręczenie nagród w konkursie pod patronatem starosty makowskiego „Ortografia na medal”. Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczył wicestarosta makowski. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 06.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 6.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Hubert Betlejewski - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych z Koalicji Obwatelskiej We wtorek, 5 marca w Starej Elektrowni odbyło się spotkanie kandydata na burmistrza Huberta Betlejewskiego z mieszkańcami. Hubert Betlejewski reprezentuje Koalicję Obywatelską. Podczas spotkania przedstawił także kandydatów na radnych do rady miasta i do rady powiatu. 📢 Stroiki wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Stroiki wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne „zrób to sam”. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Poznaj nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu!

📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024. 📢 Ponad 5 mln zł na drogi w gminie Czerwonka. Umowa została podpisana 1.03.2024 W piątek 1.03.2024 wójt gminy Czerwonka Paweł Kacprzykowski podpisał umowę z przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na przebudowę dróg na terenie gminy Czerwonkę. W ramach Polskiego Ładu przebudowanych zostanie łącznie 7,828 km dróg gminnych na łączną kwotę 5 629 155 zł.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pożar domu przy ul. Starosty Kosa w Ostrołęce, 4.03.2024 Kiedy byliśmy na miejscu, ok. godz. 16.30, trwała jeszcze akcja strażacka. Przyjechało kilka wozów PSP i OSP, karetka pogotowia oraz policja. 📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Małkini Górnej, 3.03.2024 3 marca 2024 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszyło 88 biegaczy (39 pań i 49 panów), którzy wcześniej zarejestrowali w GOKiS oraz kilka osób, które spontanicznie zdecydowały się na udział w biegu. 📢 Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa Mazowieckiego walczy o tytuł Miss Województwa Mazowieckiego Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa Mazowieckiego walczy o tytuł Miss Województwa Mazowieckiego. Finał odbędzie się 7 kwietnia.

📢 Bieg "Tropem Wilczym" w Ostrowi Mazowieckiej. Tradycyjnie, bieg odbył się 3.03.2024 Zdjęcia, wyniki 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano bieg i marsz nordic walking na 5000 m oraz bieg honorowy na dystansie 1963 m. 📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Ostrowski Styl 2024. Festiwal tańca w Ostrowi Mazowieckiej, 2-3.03.2024 Zawody taneczne trwały 2 dni w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. To okazja dla dzieci i młodzieży do konfrontacji swoich umiejętności tanecznych z innymi tancerzami oraz możliwość wymiany doświadczeń.

📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy.

📢 Wypadek w Rogowie, na DW544. Zderzenie osobówki z busem, 3 osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło 27.02.2024 Do wypadku w gm. Płoniawy-Bramura doszło we wtorek 27.02.2024 przed godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 544 pomiędzy Przasnyszem a Krasnosielcem. W wypadku zostały poszkodowane trzy osoby (w tym dziecko), jedna była zakleszczona w aucie. 📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024 W czwartek 21 lutego w budynku ostrowskiej Starej Elektrowni spotkali się „ojcowie założyciele” Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” (obojga płci), członkowie OS „LzP” (z różnym stażem) oraz sympatycy i przyjaciele tej organizacji, która od 15 lat realizuje różnorodne inicjatywy nie tylko na terenie powiatu ostrowskiego.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim mają nowy radiowóz. Samochód przekazano 8.02.2024 W czwartek 8 lutego, przed Komendą Powiatową Policji w Makowie Maz. odbyła się uroczystość przekazania oznakowanego radiowozu. Zakup samochodu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu starosty makowskiego, burmistrza Makowa Mazowieckiego oraz wójtów gmin: Czerwonka, Krasnosielc i Rzewnie.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Odbyła się 13.01.2024 w sali Olimpia w Krukach Uczniowie wraz z nauczycielami weszli do sali krokiem poloneza. 📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie!

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia, 16.10.2023 To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. im. A. Gołasia. 📢 Święto bursztynu i 45-lecie pracy twórczej bursztyniarza Zdzisława Bziukiewicza. Impreza w Muzeum Kurpiowskim w Wachu, 26.08.2023 Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie uhonorowani zostali 26 sierpnia 2023 roku medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - to najwyższe odznaczenie nadawane przez ministra kultury. A wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski wręczył państwu Bziukiewiczom medal ministra sportu za promocję polskiej turystyki.

📢 Pierwsza Komunia Święta w ostrołęckim klasztorze. 20.05.2023. Zdjęcia Sezon komunijny w pełni. W sobotę 20 maja 2023 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili między innymi mali parafianie z ostrołęckiego klasztoru.

📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień! 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Pogrzeb Barbary Jarnutowskiej, wieloletniej instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. 13.01.2023 Pogrzeb Barbary Jarnutowskiej odbył się w piątek 13.01.2023. Msza święta została odprawiona w kościele farnym w Ostrołęce.

📢 Cmentarz w Kadzidle tuż przed dniem Wszystkich Świętych. 29.10.2022. Zdjęcia Na trzy dni przed Dniem Zmarłych odwiedziliśmy cmentarz w Kadzidle – jeden z najpiękniejszych, a na pewno najpiękniej położonych cmentarzy w regionie. 📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najlepsi uczniowie ze stypendiami od prezydenta. 28.09.2022. Zdjęcia To już 15. Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najzdolniejszych uczniów nagrodzono w środę 28 września 2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Ostrowianin Radosław Grabowski na kongresie karate na Filipinach [ZDJĘCIA] W dniach 8-16 kwietnia odbył się w stolicy Filipin, Manili międzynarodowy szczyt IKA-WKK Kyokushin Ryu. Wzięli w nim udział przedstawiciele Singapuru, Japonii, Birmy, Tajlandii, USA, Libanu, Seszeli, Australii, Indii, Czech, Brazylii, Ukrainy, Bangladeszu, Chin, Polski oraz Filipin. Polskę reprezentowali shihan Jan Gruba 5 Dan z Warszawy oraz sensei Radosław Grabowski 3 Dan z Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Co było na egzaminie z języka polskiego ósmoklasistów? Mamy arkusze egzaminacyjne "Mały Książę", "Syzyfowe prace" i początki kina w teście dla uczniów klas VIII. Znamy zadania z egzaminu dla ósmoklasistów. Co było na egzaminie z polskiego 15 kwietnia? Przejrzyj arkusze egzaminacyjne. 📢 Lelis. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej otworzył tutaj punkt Lelis. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej od 2 kwietnia działa także tutaj. To pierwsza placówka BS w Ostrowi Maz. w kurpiowskiej części powiatu ostrołęckiego. Mieści się w urzędzie gminy.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata