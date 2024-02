Przegląd prasy (7.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy”?

Prasówka 7.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Oto niecodzienne ogłoszenia na klatkach schodowych, czyli lokatorskie informacje na wyciągnięcie ręki 6.02.2024 W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie czas jest niezwykle cenny, ogłoszenia na klatkach schodowych stają się nieodłącznym elementem lokalnej komunikacji społeczności. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

Prasówka 7.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkaniec gminy Baranowo dostał wspaniały prezent - nowy dom Zbieramy na mały kontener mieszkalny dla Pana Henryka. Chcemy dać temu wspaniałemu człowiekowi szansę na godne i spokojne życie - tak brzmiał fragment opisu pod zbiórką, którą grupa wrażliwych osób utworzyła w grudniu 2023 roku na portalu zrzutka.pl. "Żadne z nas nie spodziewało się takiego obrotu sprawy, a jednak pozornie niemożliwe stało się możliwym. Wspólnymi siłami w zaledwie kilkadziesiąt godzin od udostępnienia zbiórki uzbieraliśmy pełną sumę, a nawet więcej niż było zaplanowane" - piszą dziś, szczęśliwi, bo pan Henryk ma - dzięki dobrym ludziom - nowy dom.

📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI, czyli Geralt w Dragon Ball Z, Pokemonach i nawet w Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych serii anime i nie zabrakło Pokemonów, Dragon Ball, a nawet czegoś pokrewnego, jak Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami. 📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? Te 7 ukrytych funkcji komunikatora musisz znać. Triki, dzięki którym twoje rozmowy będą ciekawsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, dzięki którym komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Śmiech w szkole, czyli kiedy sprawdziany i klasówki stają się prawdziwym źródłem rozśmieszenia. Pamiętacie swoje wyczyny? 6.02.2024 W szkolnym świecie, gdzie nauka to poważna sprawa, czasem zdarzają się momenty, które rozśmieszają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Śmieszne sprawdziany i zabawne komentarze nauczycieli stanowią kolorowy element szkolnej rzeczywistości. Te najciekawsze zobaczycie w naszej galerii. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku! Zobacz, co mówi anty-walentynkowy HOROSKOP 6.02.2024 Znaki zodiaku opisują 12 typów charakterów ludzkich. Część z nich doskonale się uzupełnia, część nie jest w stanie ze sobą wytrzymać. To proste - najlepsze związki to te, w których partnerzy fantastycznie się dopełniają, wspierają się, rozumieją swoje potrzeby, ale też są w stanie nawzajem się fascynować. Stanowią dla siebie wyzwanie i motor rozwoju. Które znaki zodiaku nigdy nie stworzą udanego związku? Sprawdź!

📢 Ania Lewandowska i hiszpańscy tancerze bachaty! Czy to główny czynnik obniżenia strzeleckiej formy polskiego goleadora Barcelony? [ZDJĘCIA] Goleador FC Barcelony Robert Lewandowski zaskakująco po raz dwunasty raz w ciągu ostatnich trzynastu lat nie został wybrany Piłkarzem Roku w tygodniku „Piłka Nożna”. „Lewy”, mimo że wygrał z jedną z najsłynniejszych drużyn na świecie mistrzostwo jednej z najlepszych lig świata – hiszpańskiej LaLiga i zdobył w niej tytuł króla strzelców, ustąpił miejsca w plebiscycie branżowego magazynu ofensywnemu pomocnikowi Napoli Piotrowi Zielińskiemu, który sięgnął po swoje pierwsze „scudetto”, czyli mistrzostwo włoskiej Serie A. 📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Modernizacja stadionu w Makowie Mazowieckim. Powstanie nowa bieżnia lekkoatletyczna Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł, dofinansowanie wynosi 6 300 000 zł. 📢 Najlepsze ciasta bez pieczenia na walentynki. Nie tylko z kremem i galaretką. Wybieraj spośród 5 niezawodnych propozycji Kolacja walentynkowa poza daniami na bazie afrodyzjaków powinna w menu zawierać słodki deser. Można zastanawiać się jakie ciasto wybrać na ten szczególny dzień. Wybraliśmy 5 ciast bez pieczenia idealne na walentynki. Wypróbuj nasze propozycje na wyjątkowe słodkości. 📢 Drzewo przewróciło się na drogę w Jabłonowie-Klaczach. Strażakom pomógł rolnik. Do zdarzenia doszło 5.02.2024 Silny, porywisty wiatr daje się we znaki już od kilku dni. W takich dniach trzeba szczególnie uważać poruszając się po drogach, przy których znajdują się drzewa. Na szczęście przewracające się drzewo w m. Jabłonowo-Klacze nie wyrządziło nikomu krzywdy, ale zablokowało drogę. Wezwano strażaków z OSP Andrzejewo.

📢 Te miejsca wyglądają jak z horroru. Tutaj natura przejęła kontrolę. Oto zachwycające zdjęcia miejsc opuszczonych przez człowieka Czarnobyl to nie jedyne miejsce, które opuszczone przez człowieka, zaczęło tętnić nowym życiem. Natura pokazuje swoją potęgę w wielu miastach na całym świecie. Od wraków statków po opuszczone antyczne budowle. Im mniejszy wpływ człowieka, tym większa szansa, że to przyroda przejmie władzę w swoje „dłonie”. Drzewa, bogactwo roślin, dzikie zwierzęta – to one przejęły tutaj kontrolę i mają się dobrze. Natura pokazuje nam, że potrafi się odbudować, potrzebuje na to czasu i spokoju. 📢 17 najcudowniejszych plaż Europy na majówkę 2024. Sprawdźcie, gdzie woda jest najcieplejsza. Ten ranking może was zaskoczyć! Nie warto zwlekać z planowaniem majówki 2024, która może trwać aż 9 dni, o ile umiejętnie wybierzecie dni urlopu. Ale gdzie się wybrać, by móc odpoczywać w Europie na słonecznej plaży z ciepłą wodą? Wyszukaliśmy dla was aż 17 najlepszych plaż Europy na majówkę 2024, gdzie woda jest rzeczywiście ciepła, a słońce grzeje mocno. Sprawdźcie, gdzie miłośnicy plażowania powinni zaplanować tegoroczny długi weekend majowy.

📢 Zlikwidowano "dziuplę" samochodową w pow. ostrołęckim. Na posesji znajdowały się kradzione samochody Na miejscu, policjanci zabezpieczyli mazdę pochodzącą z kradzieży i kolejną mazdę, która była już zdemontowana, a także wiele części samochodowych. Niektóre z pojazdów miały już usunięte numery vin. Większość pojazdów została skradziona poza granicami kraju. 📢 Kto nie może tankować nowego paliwa? Oto lista samochodów. Sprawdź, czy twoje auto pojedzie na benzynie E10 Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 OSP Ogony z nowym średnim samochodem ratowniczo- gaśniczym marki Volvo W sobotę 3.02.2024 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla jednostki OSP Ogony, gm. Młynarze. 📢 Gminny Turniej Tenisa Stołowego w SP w Młynarzach i atrakcje dla najmłodszych, 4.02.2024 Sporo się działo w niedzielę w Szkole Podstawowej w Młynarzach. W sali gimnastycznej przez kilka godzin rozgrywany był Gminny Turniej Tenisa Stołowego, na korytarzach rozstawiono stoły ze smakołykami, a w mniejszych salach były atrakcje dla dzieci (m.in. teatrzyk "Doktor Zdrówko" i animacje). 📢 Kradzież bmw w gminie Karniewo. Sprawcą nastolatek Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim zostali powiadomieni o kradzieży bmw z garażu na prywatnej posesji w gminie Karniewo. Wartość skradzionego pojazdu oszacowano na 130 tys. złotych.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Jubileuszowa choinka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli Po raz dwudziesty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli odbyła się choinkowa zabawa uświetniona występem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali. 📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami.

📢 Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024 Paweł Niewiadomski jest adwokatem, radnym Rady Miasta Ostrołęki (od 2018 roku). Będzie się ubiegał o urząd prezydenta miasta z poparciem "Naszej Ostrołęki". Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024.

📢 Cygańskie kolędowanie z Patrycją Runo - koncert w kościele w Dąbrówce odbył się 12.12.2023 Koncert w kościele parafialnym pw. św. Anny w Dąbrówce gm. Lelis odbył się 12 grudnia. Był rejestrowany przez ekipę telewizyjną. Nagranie będzie emitowane w telewizji TVS oraz na antenach TVP. Podczas koncertu można było usłyszeć cygańskie kolędy w wykonaniu Rolanda Bilickiego z towarzyszeniem rodziny oraz Bogdana Trojanka - znanego artysty i aktywisty romskiego wraz z zespołem Terne Roma. Wacław Cieślik z zespołu Kordian zaprezentował kolędy w klimacie góralskim, wystąpiła Orkiestra Kurpiowska z Lelisa, gwiazda disco lat 90. - Venus i oczywiście główna bohaterka tego wydarzenia - Patrycja Runo (jedną z kolęd wykonała w towarzystwie zespołu Dzieciaki z Czerwina).

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 w Dniu Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardziej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy już odeszli. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi od rana panuje ruch.

📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Mazowieckie Forum Kobiet. Poznaliśmy Kobiecą Twarz Mazowsza 2023. Zobacz zdjęcia Matki, teściowe, przedsiębiorczynie i rolniczki. To tylko kilka z wielu ról, w jakie wcielają się na co dzień Laureatki naszej akcji Kobieca Twarz Roku, które spotkały się w rezydencji Miętowe Wzgórza w Trębkach Nowych koło Zakroczymia podczas Mazowieckiego Forum Kobiet.

📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia W czwartek, 8 czerwca odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. 📢 Podsumowanie kadencji sołtysów w gm. Różan. 22.05.2023 pożegnano starych, powitano nowych Burmistrz gminy Piotr Świderski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Różanie Zbigniew Janyszko wręczyli podziękowania sołtysom za ich dotychczasową pracę oraz zaświadczenia o wyborze sołtysów do końca kadencji obecnej rady miejskiej.

📢 Małkinia Górna. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 14.05.2023 W kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 6 dziewczynek i 13 chłopców. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Myszyńcu. Zdjęcia z uroczystości pierwszokomunijnej. 7.05.2023. Zdjęcia W niedzielę 7 maja 2023 w kościele w Myszyńcu do Pierwszej Komunii Świętej przystapiły dzieci z parafii.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat. 📢 Maków Mazowiecki w Google Street View: sprawdź, czy uchwyciła cię kamera Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego w Google Street View. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Kogo i co udało im się zarejestrować w Makowie Mazowieckim? Zobaczcie, kogo obiektywy Google w Street View uchwyciły w Makowie Mazowieckim w latach 2013 i 2017. 📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym.

📢 Dożynki w Goworowie. 19.09.2021. Zdjęcia, wideo O godz. 11.00 w goworowskim kościele odprawiona została msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Po mszy korowód dożynkowy - na czele z delegacją z Gierwat, której mieszkańcy wykonali piękny wieniec oraz starostami dożynek - Wiolettą i Mirosławem Radeckimi z Wólki Brzezińskiej - przemaszerował na miejsce dożynkowej imprezy. 📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Ostrów Mazowiecka. Zakończenie roku szkolnego 8 klas w Szkole Podstawowej nr 3. Zdjęcia. 25.06.2021 W piątek, 25 czerwca uczniowie ostatni raz przed wakacjami przekroczyli szkolne mury. Odebrali świadectwa i pożegnali się z nauczycielami. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej większość uczniów zakończyła rok szkolny w klasach z wychowawcami. Tylko najstarszy rocznik, ósmoklasiści, wzięli udział w uroczystości w sali gimnastycznej.

📢 Ostrołęka. ROD Czeczotka. Ruszył sezon działkowy. Zobaczcie jak wyglądają ogródki działkowe w czerwcu 2021. Zdjęcia Działkowicze rozpoczęli sezon. Jedni sadzą warzywa i owoce, inni kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę rekreacyjnie- jako miejsce idealne na wypoczynek z rodziną. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z ROD Czeczotka 📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie.

📢 Ostrołęczanie i mieszkańcy powiatu ostrołęckiego w 2000 roku. Tak wyglądali. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Młodsi i starsi, znani i nieznani. Łączy ich jedno - w 2000 roku byli bohaterami naszych artykułów.

📢 Huczne wesele Natalii Mancewicz. Piękna panna młoda bawiła się we własnej stodole weselnej [ZDJĘCIA] 18.09.2019 13 września Natalia Mancewicz wyszła za mąż. Ślub odbył się w małej miejscowości w Turośni Kościelnej, a wesele w nowej stodole zbudowanej specjalnie na tę okazję. 📢 Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej 2019. Przasnyszanie świętują 15 i 16 czerwca [ZDJĘCIA] Dni Przasnysza 2019. Jak co roku w czerwcu na stadionie miejskim w Przasnyszu odbywa się święto miasta. Tegoroczna impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, jest dwudniowa. 📢 Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych: odznaczenia i podziękowania [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, jak co roku, był okazją do podziękowań i odznaczeń. Uroczystość dla Ostrołęki, Makowa, Ostrowi, Przasnysza i Wyszkowa miała miejsce 9 maja 2019 w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Wśród odznaczeń dla pielęgniarek i położnych były "Kryształowe Czepki". Kto je dostał?

📢 Dzień kobiet w Krasnosielcu 2019. 240 pań balowało do białego rana [ZDJĘCIA, WIDEO] Impreza z okazji Dnia Kobiet odbyła się 2 marca i przyciągnęła rekordową liczbę pań. 📢 Rosja to nie kraj, to stan umysłu. Najbardziej żenujące zdjęcia Do sieci ludzie wrzucają różne dziwne rzeczy. Ale prawdziwymi mistrzami obciachu są Rosjanie. Zdjęcia wrzucane przez naszych wschodnich sąsiadów na portale społecznościowe śmieszą, przerażają, żenują… Zresztą sami zobaczcie.