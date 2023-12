Przegląd prasy (6.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne paznokcie z efektem kociego oka to efektowny manicure. Pięknie wygląda na długich i krótkich paznokciach. Zobacz, jak je zrobić ”?

Modne paznokcie z efektem kociego oka to efektowny manicure. Pięknie wygląda na długich i krótkich paznokciach. Zobacz, jak je zrobić Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Premiery Netflix na grudzień 2023 – widowisko science fiction i szalony polski serial to dopiero początek. Dzieje się Szukacie filmów i seriali do oglądania w grudniu? Premiery Netflix zapowiadają się świetnie niemal dla każdego, a wśród nich m.in. zwariowany polski serial, widowisko science fiction, a także coś dla dzieci i produkcje w sam raz na święta. Jest w czym wybierać. Przekonajcie się sami.

📢 Wizyta studyjna samorządowców z Ciechanowca w gminie Czarnia, 4-5.12.2023 W poniedziałek 4 grudnia 2023 na zaproszenie wójta Marka Piórkowskiego do gminy Czarnia przybyła delegacja samorządowców z gminy Ciechanowiec. Przewodniczył jej burmistrz Eugeniusz Święcki. W składzie delegacji byli również sekretarz gminy Anna Czapkowska, kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ciechanowcu Katarzyna Kaczyńska, prezes spółki komunalnej FARE Wojciech Puchaczewski, kierownik referatu organizacyjnego urzędu miasta Magdalena Kondraciuk i referent d.s. transportu Kamil Wójtowski.

Prasówka 6.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Olimpiada Wiedzy o Kurpiach. Jej piąta edycja odbyła się 5.12.2023 w Ostrołęce, w budynku ZSZ nr 4 W zmaganiach wzięło udział 33 uczniów z 11 szkół średnich z Ostrołęki, Łomży, Przasnysza, Baranowa i Myszyńca.

📢 Polski jarmark świąteczny jednym z najpopularniejszych na świecie. Mieszkańcy tego miasta mają powody do radości Krajowy kiermasz bożonarodzeniowy, według nowego badania, jest jednym z najpopularniejszych jarmarków świątecznych na świecie – w rankingu pokonał m.in. Ateny, Genewę czy Tokio. Do którego miasta w Polsce powinniśmy więc wybrać się na świąteczne zakupy? To kierunek oblegany przez turystów o każdej porze roku – zobaczcie sami. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Zobacz dom Soni Bohosiewicz. Tak się urządziła aktorka w ogromnym apartamencie z tarasem w stolicy. Zajrzyj do mieszkania Soni Bohosiewicz Dom Soni Bohosiewicz zlokalizowany jest w sercu miasta. Popularna aktorka telewizyjna i filmowa oraz siostra Mai Bohosiewicz mieszka w modnej warszawskiej dzielnicy. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Soni Bohosiewicz, w którym ma swój domowy azyl z dzieciakami i ukochanym psiakiem. Koniecznie zobacz przytulne mieszkanie gwiazdy „Chłopów” i siostry Mai Bohosiewicz. 📢 Zaginął Bogdan Suski z Broku. Od 2.12.2023 szuka go rodzina, a także znajomi i policja W sobotę 2 grudnia 2023 późnym wieczorem w małkińskim komisariacie zgłoszono zaginięcie 53-letniego Bogdana Suskiego zameldowanego w Broku.

📢 Zaginiony nastolatek szybko zlokalizowany przez ostrołęcką policję. Akcja poszukiwawcza odbyła się 5.12.2023, tuż po północy Kilka minut po północy mieszkanka Ostrołęki zgłosiła policji zaginięcie 15-letniego syna. Dodała, że życiu jej syna może grozić niebezpieczeństwo.

📢 OSP Stary Lubotyń ma nowy samochód. Kosztował ponad 1,1 mln złotych. Uroczyście przekazano go 1.12.2023 Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Lubotyniu ma nowy wóz bojowy. Z samochodu strażacy korzystają od dwóch miesięcy, a 1.12.2023 został oficjalnie przekazany przez radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Mirosława Augustyniaka oraz Krzysztofa Winiarskiego, a także wójta gminy Stary Lubotyń Ireneusza Gumkowskiego. 📢 Mikołajkowy kiermasz ciast w Państwowej Szkole Muzycznej w Ostrołęce, 6.12.2023. Kolejna impreza na rzecz chorej na mukowiscydozę Oli Koncert i kiermasz odbędzie się 6.12.2023. Organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną w Ostrołęce. Wydarzenie ma cel charytatywny - pomoc Oli Załęskiej - 9-letniej mieszkance Różana, chorej na mukowiscydozę 📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Cena karpia na święta - ile kosztuje w grudniu? Tyle zapłacisz u hodowców i supermarketach. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia rosły, co tłumaczono wyższymi kosztami transportu, droższą karmą, a także podwyżkami wynagrodzeń. Według informacji hodowców tym razem ten niekorzystny trend został odwrócony, pomimo niesprzyjającej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia u hodowców i w supermarketach przed Bożym Narodzeniem?

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się 6.12.2023. Trwają przygotowania. Zobaczcie szczegółowy program wydarzenia Jarmark potrwa od 6 do 10 grudnia. Na Starym Mieście przygotowywane są stoiska. Prezydent Łukasz Kulik podał szczegółowy program wydarzenia. Będzie się działo! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 05.12.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 05.12.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Jaka biżuteria postarza? Zobacz, czego nie nosić w dojrzałym wieku. Oto 20 zakazanych błyskotek dla kobiet po 50. roku życia Biżuteria damska może pozytywnie wpłynąć na twój wizerunek, ale nie zawsze! Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że może ci dodać lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 Abonament RTV zostanie zniesiony? Są prognozy, ile wyniesie opłata, która ma go zastąpić. Będzie wysoka? Abonament RTV będzie mieć niebawem swój koniec? To niewykluczone. Aby takie zmiany weszły w życie, najpierw będzie potrzebna odpowiednia ustawa. Tej jeszcze nie ma, choć jak podaje portal Wirtalnemedia.pl – powstały już wstępne koncepcje do nowego prawa. Dokument nazywa się „Media obywatelskie - założenia ustawy o mediach służby publicznej”. Czy to oznacza koniec abonamentu RTV? Niewykluczone, że tak. Nie trzeba będzie płacić? Może się okazać, że abonament RTV zostanie zastąpiony opłatą audiowizualną.

📢 Uroczyste otwarcie remizy w Węgrzynowie. Druhowie z OSP Węgrzynowo otrzymali też nowy wóz 2.12.2023 W miniony weekend strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynowie powitali nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Poza tym, uroczyście otwarto remizę i świetlicę: obiekty zostały wyremontowane i przeszły termomodernizację.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Motoryzacyjne mikołajki w Ostrołęce. Ozdobione świątecznie auta zjechały 3.12.2023 na parking galerii handlowej Inwencji twórczej właścicielom aut nie brakowało. Zobaczcie zresztą sami. Celem tej akcji jest zbiórka prezentów dla dzieci z domu dziecka. Motoryzacyjne mikołajki odbyły się w Ostrołęce po raz pierwszy, stąd może niezbyt dużo uczestników, ale i tak było na co popatrzeć.

📢 Antoni Zienkiewicz z gminy Czerwin obchodził 1.12.2023 setne urodziny. W sobotę 2 grudnia 2023 odbyła się rodzinna uroczystość 1 grudnia Antoni Zienkiewicz z Żoch, gm. Czerwin skończył 100 lat. Byliśmy na jego 95. urodzinach, byliśmy na setnych. Gdy kończył 90 lat napisaliśmy o nim duży artykuł. Wszystkiego najlepszego! 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska? Zobaczcie Ciechocinek, Krynicę-Zdrój, Solec-Zdrój i inne na archiwalnych zdjęciach Tradycja wypoczynku w uzdrowiskach nie jest w Polsce żadną nowością – najsłynniejszemu z nich, Ciechocinkowi, już dawno temu nadano status miejscowości leczniczej. Podobnie jak dziś, kuracjusze z całego kraju zjeżdżali do tych niezwykłych miejsc w celu poprawy stanu swojego zdrowia. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska, m.in. Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój i inne. 📢 Co robić w weekend 1-3.12.2023 w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim? W najbliższy weekend odbędzie się m.in. maraton zumby w Ostrowi, piknik charytatywny w Młynarzach, impreza integracyjna w Chrostowie. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Myszyniec. Pożar hali w tartaku, 29.11.2023. W akcji brało udział siedem zastępów straży pożarnej Do pożaru doszło w środę 29.11.2023, przed północą, w Myszyńcu w tartaku przy ul. Władysława Reymonta. Pożar wybuchł w suszarni.

📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne?

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Młodzieżowa Rada Miasta w Ostrołęce. Pożegnanie radnych minionej kadencji. Poznaliśmy nazwiska nowych radnych Minęła kolejna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. W ratuszu oficjalnie pożegnano radnych minionej już kadencji. Odbyły się już też wybory nowych radnych.

📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków. 📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele.

📢 80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo 80 lat temu w Obozie Zagłady Treblinka II wybuchł bunt więźniów. 2 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Muzeum Treblinka- Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) odbyła się uroczystość upamiętniająca ten zryw. Partnerami wydarzenia było Centrum Wiesenthala i Muzeum Tolerancji w Los Angeles oraz Światowy Kongres Żydów. 📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy. 📢 Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023 W sobotę i niedzielę – 22 i 23 lipca – trwały Dni Różana. Jedną z atrakcji był konkurs wokalny „Śpiewanie w Różanie”.

📢 Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia Trwają Dni Różana. W sobotę na scenie na placu Targowym w Różanie wystąpili między innymi: Defis, Lili i MIG. A w niedzielę finał z gwiazdą wieczoru - Cleo.

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej 23.06.2023 Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2022/2023. 📢 Letni Piknik Literacki w Małkini Górnej. Zorganizowała go 22.06.2023 Gminna Biblioteka Publiczna. Zdjęcia, wideo Nigdy nie planowałem, że zostanę autorem lektur, ale nie ja o tym zadecydowałem - powiedział Grzegorz Kasdepke do uczniów klas I-III. Spotkanie autorskie z twórcą detektywa Pozytywki było jedną z wielu atrakcji Letniego Pikniku Literackiego w Małkini Górnej. 📢 Goworowo. Festiwal Piosenki Religijnej odbył się 27.04.2023. Była to jego 27. edycja. Zobaczcie zdjęcia i wyniki Festiwal tradycyjnie odbył się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Wystąpili soliści i chóry w różnych grupach wiekowych. W tym roku w szranki stanęło 8 zespołów i 27 solistów, łącznie ok. 170 osób.

📢 Rubinowe, złote i diamentowe gody w Gminie Olszewo-Borki. Lista jubilatów. Zdjęcia. 15.04.2023 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale obchody rubinowych, złotych i diamentowych godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli wspólnie tyle lat – tak gmina Olszewo-Borki informuje o uroczystości, która odbyła się w Olszewie-Borkach w sobotę 15 kwietnia 2023. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Maków Mazowiecki. Las na Grzance został poddany wycince. Czytelniczka nie kryje oburzenia. 17.03.2023 Las na Grzance znika - poinformowała nas Czytelniczka. Nadleśnictwo Pułtusk prowadzi tu wycinkę drzew. - Dlaczego tak dużo drzew zostało wyciętych? - docieka Czytelniczka. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu.

📢 Dzień Kota 2023: MEMY. Szykuj prezent dla Pusi. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach 17.02.2023 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota 2023 serwujemy najnowszą porcję memów o mruczkach. Miłego przeglądania!

📢 Cmentarz parafialny w Prostyni. Napisy na nagrobkach opowiadają historie rodzin i księży związanych z tutejszą parafią Na cmentarzu parafialnym w Prostyni oprócz grobów mieszkańców parafii można odnaleźć symboliczną mogiłę żołnierzy napoleońskich i grób Nieznanego Żołnierza.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka 2022. Tak się bawili maturzyści z LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. Bal odbył się w Bobrowym Dworze. 22.01.2022 Dokładnie 103 dni dzieliło maturzystów od egzaminu dojrzałości kiedy to rozpoczęli zabawę studniówkową w sobotę 22.01.2022 w Bobrowym Dworze. Jak się bawili? Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

📢 Morsy z Ostrowi obchodziły mikołajki. Obowiązkowo - w mikołajkowych czapkach. Zdjęcia 5.12.2021 Rozpoczął się najlepszy czas dla morsów, bo jak wiadomo - im zimniej tym lepiej. W niedzielę, 5 grudnia ostrowskie morsy spotkały się przy zbiorniku wodnym w Wąsewie wraz z morsami z Siemiatycz. Obowiązywał mikołajkowy strój, czyli czapka św. Mikołaja. Tym razem oprócz gorących napojów i jedzenia przygotowano słodki poczęstunek - cukierki.

📢 Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać, koniecznie przeczytaj!

📢 Festiwal Nauki 2018 w ZS nr 5 w Ostrołęce: pokazy, doświadczenia [ZDJĘCIA] Zespół Szkół nr 5 w Ostrołęce kusił przyszłych uczniów. Gimnazjalistów zaprosił na Festiwal Nauki: co w tym roku wymyślili dla nich licealiści i nauczyciele?