Przegląd prasy 6.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 6.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Kierował samochodem mimo sądowego zakazu i cofnięciu uprawnień. Kierowcę zatrzymano w Błędnicy 3.11.2023 W piątek przed południem policjanci z ruchu drogowego na terenie gm. Małkinia Górna zatrzymali mężczyznę, który kierował autem mimo dożywotniego sądowego zakazu i cofniętych uprawnień. 📢 Niedziela w Muzeum. Dzieci szyły dzielnego misia z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości W niedzielę, 5 listopada w ostrołęckim Muzeum Kultury Kurpiowskiej zorganizowano warsztaty, podczas których uczestnicy szyli "dzielnego misia". Miś ten nawiązuje do zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości.

Prasówka 6.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bieg Wolności i Solidarności - Ostrów Mazowiecka. Wystartowali po raz dziewiąty! Bieg odbył się 5.11.2023 W 9. Biegu Wolności i Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 35 osób z całego regionu. Do pokonania mieli 21 097,5 m - to półmaraton.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Te fryzury brzydko postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 05.11.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 7 pięknych miejsc w Europie, które oferują dopłaty za przeprowadzkę. Nawet 370 tys. złotych na zakup i remont domu Przeprowadzka z kraju do kraju to w obecnych czasach przedsięwzięcie jak najbardziej możliwe do zrealizowania – wiąże się to jednak ze sporymi kosztami. Okazuje się jednak, że niektóre miejsca w Europie... dopłacają za przeprowadzę. Na zakup i remont domu można uzyskać spore kwoty – nawet do 370 tys. złotych. Brzmi niewiarygodnie? Oto lokalizacje, w których to rzeczywistość.

📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Co skrywają podziemia ostrołeckiego Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego? W piątek, 3 listopada po wieczornej mszy świętej w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się konferencja na temat podziemi pod klasztorem.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

📢 Jak wygląda rydz? Nawet tak! Czytelniczka znalazła rydza, który wyrósł... z rydza. To niespotykany okaz Pani Małgorzata podzieliła się z nami niesamowitym rydzem, który znalazła w lesie na terenie gm. Boguty-Pianki. A właściwie, nie jednym rydzem, a dwoma. A może jednym, ale piętrowym? Sami oceńcie. 📢 Popularne tężnie w polskich uzdrowiskach – najpopularniejsze lokalizacje wśród kuracjuszy. Inhalacje i ich właściwości zdrowotne Niektóre miejscowości w kraju skrywają bogactwo leczniczych zasobów naturalnych – jednym z nich jest solanka, bez której nie mogłyby istnieć tężnie w polskich uzdrowiskach. Poznajcie najpopularniejsze wśród kuracjuszy lokalizacje, w których znajdziecie tężnie solankowe. Czym tak naprawdę są tężnie i jakie są ich właściwości zdrowotne? 📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zawodowego tancerza, odbędzie się w Ostrołęce Pochodzący z Ostrołęki Cezary Olszewski, zawodowy tancerz, którego można było podziwiać m.in. w Tańcu z gwiazdami odszedł nagle 28.10.2023. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 listopada w Ostrołęce.

📢 Czapki damskie zimowe, w których będzie ciepło i nie zniszczą włosów. Jakie nakrycie głowy dla 60-latki? Sprawdź modne i eleganckie modele Czapka na zimę nie tylko chroni głowę przed mrozem, wiatrem i deszczem. Warto wybrać taki model, w którym będzie ci również do twarzy. Sklepy oferują mnóstwo modeli, które sprawią, że nawet dojrzałe kobiety będą wyglądały w nich młodo, elegancko i stylowo. Zobacz, jakie nakrycia głowy dla 50-latki i 60-latki, a jakie dla nieco młodszych kobiet wybrać tej zimy. 📢 Grzybiarz znalazł ludzkie szczątki w lesie koło Budzyna-Lipnik Do szokującego odkrycia doszło w czwartek 2.11.2023. Szczątki ludzkie znalazł grzybiarz, który po południu wybrał się do lasu.

📢 Sikorka bogatka, śliczny mały ptaszek, który z desperacji przekąsi mózg nietoperza. Nie pomylisz jej z innym ptakiem To jedne z najbardziej popularnych ptaków. Nawet jeśli niewiele o nich wiemy, to wróbla i sikorkę prawdopodobnie rozpoznamy bez trudu, zwłaszcza, że bardzo chętnie odwiedzają wywieszone w ogrodach karmniki. I chociaż niepozorne, to okazuje się, że sikorki potrafią być całkiem złośliwe. Podjadanie nietoperzego mózgu nie stanowi dla nich problemu, chociaż nie jest to ich kolacja pierwszego wyboru. Dochodzi do tego w akcie desperacji.

📢 Jazdę zakończyła w przydrożnym rowie. Miała łyse opony Nadal wielu kierowców nie przywiązuje dużej uwagi do stanu technicznego samochodu. O tym jakie mogą być skutki bagatelizowania stanu technicznego auta przekonała się 22-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego. 📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Ostrołęce Wszystkich Świętych to czas zadumy i modlitwy za duże bliskich. Na cmentarzu parafialnym zapalono tysiące zniczy, postawiono kolorowe wiązanki. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Fani „Sanatorium miłości” pogrążeni w żałobie. Nie żyje już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie? 📢 Ostrołęka. Cmentarz przy ul. Krańcowej w dzień Wszystkich Świętych Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej (PGO) w dzień Wszystkich Świętych: piękna kompozycje nagrobne, chryzantemy i znicze.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Zenek Martyniuk pokazuje swoją sypialnię. Luksusowo, ale ze smakiem. Zobacz jak mieszka popularny wokalista Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 w Dniu Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardziej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy już odeszli. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi od rana panuje ruch. 📢 „Moje wspomnienia z wakacji”. Podsumowanie konkursu plastycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zaprosiła na uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego "Moje wspomnienia z wakacji". Wzięło w nim udział 186 uczestników: w kategoriach: WWR (wczesne wspomaganie rozwoju); przedszkolaki; uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 📢 Nie płacisz za grób? Grozi mu likwidacja. Sprawdź, jakie opłaty trzeba wnosić cyklicznie i ile wynoszą Za miejsce na cmentarzu zarówno komunalnym, jak i parafialnym trzeba zapłacić nie tylko przy pogrzebie, ale także okresowo. Dotyczy to przede wszystkim tzw. grobów ziemnych, którym grozi likwidacja, jeśli nie są opłacone. Sprawdź, ile kosztuje miejsce na cmentarzu i od czego zależy, co ile trzeba płacić i czy można wykupić je na stałe lub za życia.

📢 Ślubowanie klas pierwszych Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Uroczystość odbyła się 30.10.2023 W sali konferencyjnej Jednostki Wojskowej w Komorowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych z Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Przysięgę złożyło 35 uczniów. 📢 20 najtańszych miast Europy na sylwestra 2023/2024: najnowszy ranking. Nawet 1900 zł za szampański weekend w europejskiej stolicy Sylwester w Europie może być tani, o ile wiecie, gdzie najbardziej opłaca się zaplanować powitanie nowego roku 2024 tak, by dobrze się bawić, ale nie wydać majątku. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny przelotów i noclegów w 20 miastach Europy, i stworzyliśmy ranking najtańszych miejsc na zabawę sylwestra i Nowy Rok 2023/2024. Zdobywca pierwszego miejsca zaskakuje. Przekonajcie się, gdzie sylwester w Europie będzie w tym roku najtańszy. 📢 Otwarcie sezonu morsowego w Ostrowi Mazowieckiej. Morstrowiaki już po pierwszej kąpieli. Otwarcie sezonu odbyło się 28.10.2023 Ostrowskie morsy rozpoczęły sezon na zimne kąpiele. Otwarcie sezonu odbyło się na miejskim stawie, a w wydarzeniu wzięły udział zaprzyjaźnione kluby z województwa mazowieckiego i podlaskiego.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek oświatowych z powiatu makowskiego W piątek 13.10.2023 w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono najlepszych nauczycieli. 📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce.

📢 Dzień Dziecka ze Szkołą Lotniczą w Grądach, 11.06.2023. Atrakcji nie brakowało, zobaczcie zdjęcia Po raz drugi na lotnisku w Grądach odbył się „Dzień Dziecka ze Szkołą Lotniczą”. 11.06.2023 r. na lotnisku w Grądach zjawiły się tłumy zainteresowanych lotnictwem, motoryzacją, edukacją i dobrą zabawą. 📢 Pierwsza Komunia Święta w ostrołęckim klasztorze. 20.05.2023. Zdjęcia Sezon komunijny w pełni. W sobotę 20 maja 2023 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili między innymi mali parafianie z ostrołęckiego klasztoru.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 13.05.2023. Zdjęcia 13.05.2023 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W pierwszej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIa. 📢 20-lecie zespołu BezWianka. Zobaczcie zdjęcia z pięknego jubileuszu, który odbył się 22.04.2023 w Komorowie Zespół Pieśni i Tańca BezWianka ma już 20 lat! Jubileusz zespołu odbył się w sali Klubu Garnizonowego w Komorowie. Było dużo tańca, śpiewu i wzruszeń, a na koniec pyszny tort. 📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby.

📢 Cmentarz parafialny w Sieluniu, powiat makowski. Zdjęcia z 22.03.2022 Nekropolię w Sieluniu odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku.

📢 Narew na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed II wojny światowej Oto zdjęcia Narwi sprzed lat. Zrobiono je w Ostrołęce, Różanie, Łomży, Pułtusku i Modlinie przed II wojną światową. 📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym.

📢 Wszystkich Świętych. Procesja w Ostrowi na cmentarzu parafialnym. Zdjęcia 1.11.2021 W poniedziałek, 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach w całej Polsce odbywały się procesje. Na cmentarzu parafialnym w Ostrowi, o godz. 12.30 w kaplicy odbyło się nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a po nim wierni wzięli udział w procesji po cmentarzu. 📢 Cmentarz w Krasnosielcu. Zdjęcia nekropolii z 31.10.2021. Obejrzyjcie Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedzamy lokalne nekropolie. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza w Krasnosielcu z charakterystycznym i dającym do myślenia napisem na bramie.

📢 Kobieta w mundurze? Czemu nie! Już 3.5 tys. kobiet wśród terytorialsów W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę już blisko 3,5 tys. kobiet. Razem z żołnierzami-mężczyznami budują one formację skupioną na misji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności – mówi dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Krasnosielcu [ZDJĘCIA] Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum bawili się 11 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu.