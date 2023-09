Przegląd prasy (6.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak powinny wyglądać postacie z książek Wiedźmin według opisów – SI pokazała bohaterów na grafikach. Jak wam się podobają?”?

Prasówka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak powinny wyglądać postacie z książek Wiedźmin według opisów – SI pokazała bohaterów na grafikach. Jak wam się podobają? Za pomocą sztucznej inteligencji sprawdziliśmy, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina na podstawie opisów z książek Andrzeja Sapkowskiego. Czy okazały się podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy, ale momentami też zaskakujący.

📢 Nowi nauczyciele mianowani w powiecie ostrowskim i gminie Ostrów Mazowiecka. Zdjęcia Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego wręczane są akty nadania na wyższe stopnie zawodowe. Nie inaczej było w Ostrowi Mazowieckiej. Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele szkół podległych staroście; analogiczną uroczystość zorganizowała też gmina Ostrów Mazowiecka.

📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych.

Prasówka 6.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaginęła 59-letnia Barbara Ochelska. Poszukują jej policjanci z Makowa Mazowieckiego. 5.09.2023 Policjanci z Makowa Mazowieckiego poszukują 59-letniej Barbary Ochelskiej. Prosimy o kontakt wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu – apelują makowscy policjanci.

📢 Świnka Peppa w Mortal Kombat? Tak, takie cuda dzięki SI. Do tego Mario, Garfield, a nawet Sonic - tego się nie da „odzobaczyć” Mortal Kombat to kultowa gra, w której znajdziemy brutalne bijatyki pomiędzy różnymi bohaterami. Jak w tym wszystkim sprawdziłaby się Świnka Peppa, Mario czy Święty Mikołaj? Wygląda na to, że całkiem nieźle, szczególnie widząc grafiki, które stworzyła SI. To trzeba zobaczyć, są znakomite.

📢 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ostrołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę. 5.09.2023 Ratusz ogłosił przetarg na budowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce. Powstanie na działce po „starym szpitalu”. W miejscu gdzie niedawno wyburzono kilka budynków wchodzących w skład kompleksu szpitalnego przy ul. Sienkiewicza. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 5.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Ostrołęka. Niemowlę zakrztusiło się i nie mogło oddychać. Z pomocą ruszyli policjanci Moje dziecko zakrztusiło się i nie może oddychać - usłyszeli od zrozpaczonej matki dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Dzięki przytomnemu zachowaniu mamy i szybkiej reakcji dzielnicowych zdarzenie miało szczęśliwy finał. 📢 Ostrołęcka policja zatrzymała podpalacza. Podejrzany jest o wywołanie pożaru budynku gospodarczego w Czarni Policjanci z komisariatu w Myszyńcu ustalili i zatrzymali podejrzanego o podpalenie budynku gospodarczego na terenie gm. Czarnia. Wartość strat w wyniku pożaru właściciel ocenił na 100 tysięcy złotych. Podejrzany o przestępstwo 24-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego już usłyszał zarzut. Grozi mu do 5 lat więzienia. 📢 Raport z trybun. Kibice podczas 7. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Najwyższa frekwencja na szlagierowym meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź, najniższa podczas spotkania z udziałem mistrza Polski i beniaminka, czyli Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice. Przed wami podsumowanie 7. kolejki PKO Ekstraklasy z perspektywy trybun.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w hali im. A. Gołasia. W tym roku w tej szkole uczyć się będzie ponad 900 uczniów.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego najstarszy ostrołęcki ogólniak – I Liceum Ogólnokształcące – zorganizował w hali im. A. Gołasia. 📢 Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Biała Niedziela w Rzekuniu, na placu przed tężnią, 3.09.2023 3 września 2023, w godz. 10.00-15.00, na placu przy tężni wykonywane są pomiaru cukru, trójglicerydów, cholesterolu, ciśnienia, tętna, tlenku węgla, wykonywana jest spirometria, można skorzystać z konsultacji kardiologicznej i wykonać EKG. Jest profilaktyka wad postawy, profilaktyka raka sutka, badanie w kierunku raka prostaty. Wszystko oczywiście bezpłatne.

📢 Kids Party w solankowej krainie. 3.09.2023 kolejna odsłona cyklicznego wydarzenia w Rzekuniu. Zdjęcia Kids party to cykliczne wydarzenie. Odbywa się w każdą letnią niedzielę. W rzekuńskiej tężni na dzieci czekają liczne atrakcje. Bawią się z animatorami, biorą udział w kreatywnych grach i zabawach, malują twarze, uczestniczą w konkursach z nagrodami.

Najmłodsi mogą m.in. sprawdzić swoją kondycję grając w „twistera”, zbudować zamek ze słomek, zmierzyć się w konkurencjach sprawnościowych, pograć w gigantyczne dmuchane kręgle, pokazać swój talent malarski czy poszaleć wśród baniek mydlanych. 📢 Zmysłowa Martyna Wojciechowska rozebrała się! Ta piękna sesja zostanie w pamięci fanów. Zobacz nowe ZDJĘCIA Martyna Wojciechowska wywołała wielkie poruszenie. Taka śmiała jeszcze nie była. Pokazała się na zdjęciach topless, bez retuszów, tak jak naprawdę wygląda jej ciało.

📢 Upamiętnienie ofiar karnego obozu pracy Treblinka I - droga krzyżowa i polowa msza święta. Uroczystość odbyła się 2.09.2023 2 września 2023 r. na terenie karnego obozu pracy Treblinka I odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna ku czci

ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej. 📢 Miastowi są bezczelni nawet po żniwach! Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Zenek Martyniuk często tu wraca. Rodzinna wieś gwiazdy disco polo zaskakuje Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra. 📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. 📢 Festyn w Łęgu Przedmiejskim "Miodem i mlekiem", 2.09.2023 Animacje, degustacja potraw regionalnych, konkursy, potańcówka - sporo dzieje się na placu sportowo-rekreacyjnym w Łęgu Przedmiejskim w sobotę 2 września 2023. Zobaczcie, co się działo w pierwszych godzinach.

📢 Ostrołęka. Piknik osiedlowy w Wojciechowicach, 2.09.2023. Zdjęcia Na piknik zaprosiła 2.09.2023 mieszkańców rada osiedla. I jak na każdej tego typu imprezie nie brakuje atrakcji i dla młodszych, i dla starszych. Są animacje, koncerty, warsztaty, pokazy (m.in. ratownictwa przedmedycznego, na zdj.). 📢 Festyn osiedla Łazek w Ostrołęce. 2.09.2023. Zdjęcia Atrakcje dla dzieci, koncerty, pokazy (m.in. rękodzieła, iluzji, kuglarstwa i tańca z ogniem) - czekają na tych, którzy dotrą na festyn osiedla Łazek, który odbywa się 2.09.2023 przy ul. Padlewskiego. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Ostrołęckie Operalia 2023. Koncert w Lelisie, 2.09.2023 2.09.2023 w CK-BiS w Lelisie odbył się kolejny koncert tegorocznych operaliów. Zaprezentowana została "Muzyka południa", czyli w klimatach argentyńskiego tanga, włoskich pieśni neapolitańskich, czy piosenek inspirowanych „południem”. Soliści: Natalia Rubiś / Katarzyna Zielińska / Krystian Krzeszowiak / Jakub Milewski. Zespół Tango Attack

Artyści spotkają się z widzami również o godz. 19.30 w Ostrołęce. 📢 Wypadek w Broku, 2.09.2023. Dwa auta zderzyły się na drodze nr 694. Zdjęcia Jak podała OSP Brok, w sobotę 2.09, przed południem, na DW694 w Broku zderzyły się dwa auta osobowe. OSP w Broku zabezpieczała miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyła z auta osobę poszkodowaną i udzieliła jej pomocy medycznej. Czekamy na komunikat policji. 📢 Święto motoryzacji Midnight Ostrołęka, 2.09.2023. Auta klasyczne i youngtimery, pokazy driftu i konkursy na stadionie To druga edycja tej imprezy. Można obejrzeć auta klasyczne i youngtimery. W programie między innymi pokazy driftu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Będą tez konkurencja dla uczestników: Limbo (najniższe auto), Najlepszy projekt, Najładniejsze auto Top 3, Najgłośniejszy wydech, Najładniejsza felga, Najlepsze car audio, Drift parking.

📢 Myszyniec. Uroczystość w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1.09.2023 W piątek 1 września 2023 na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się doniosła uroczystość patriotyczno-religijna. Na terenie nekropolii odprawiono mszę świętą polową z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 📢 Terytorialsi 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie na szkoleniu poligonowym. Trwa od 21.08 do 3.09.2023 Pokonanie płonącego toru napalmowego, przeprawa wpław przez rzekę Bug, działania na łodziach rozpoznawczych, ratownictwo wodne – tak wygląda intensywne szkolenie poligonowe terytorialsów 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie.

📢 Dożynki w Gutach-Bujnie już 2.09.2023. Gmina Ostrów Mazowiecka zaprasza na dożynki gminno-parafialne Dożynki rozpoczną się o godz. 12.00 od przemarszu korowodu dożynkowego. 📢 Ostrów. Akty mianowania dla nauczycieli wręczone. Uroczystość odbyła się 31.08.2023 w ratuszu W czwartek, 31 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli. Była to również okazja do uczczenia jubileuszu 40 lat pracy zawodowej dyrektor SP3 Elżbiety Mariańskiej.

📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek na placu budowy szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia Plac budowy nowej szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej odwiedził w poniedziałek 28 sierpnia 2023 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Razem z nim do Ostrowi przyjechał poseł Daniel Milewski,