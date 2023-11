Przegląd prasy 5.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby?

📢 III Forum KGW powiatu ostrołęckiego w Ławach. Tegoroczny temat spotkania to: "Tradycyjny wyrób serów" 4.11.2023 KGW w Nowej Wsi Wschodniej wspólnie z KGW w Ławach zaprosiły na III Forum KGW powiatu ostrołęckiego. Wydarzenie miało miejsce 4 listopada, w świetlicy wiejskiej w Ławach. 📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023. 📢 Taka będzie emerytura po waloryzacji. Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Pożar samochodu ciężarowego na trasie Brok - Małkinia Górna. Do pożaru doszło 3.11.2023 Do pożaru samochodu ciężarowego doszło w piątek wieczorem, na trasie Brok - Małkinia Górna.

📢 7 ciekawych wsi w woj. lubelskim. Mimo niewielkich rozmiarów skrywają ogromne skarby W naszym kraju jest ogrom małych miejscowości, które zasługują na uwagę turystów. Tym razem przyjrzeliśmy się wsiom woj. lubuskiego – kryją się w nich wspaniałe zabytki, które z pewnością docenią pasjonaci podróży po Polsce. Zobaczcie, co mało znane zakątki Lubelskiego oferują zwiedzającym. 📢 Jak wygląda rydz? Nawet tak! Czytelniczka znalazła rydza, który wyrósł... z rydza. To niespotykany okaz Pani Małgorzata podzieliła się z nami niesamowitym rydzem, który znalazła w lesie na terenie gm. Boguty-Pianki. A właściwie, nie jednym rydzem, a dwoma. A może jednym, ale piętrowym? Sami oceńcie.

📢 Popularne tężnie w polskich uzdrowiskach – najpopularniejsze lokalizacje wśród kuracjuszy. Inhalacje i ich właściwości zdrowotne Niektóre miejscowości w kraju skrywają bogactwo leczniczych zasobów naturalnych – jednym z nich jest solanka, bez której nie mogłyby istnieć tężnie w polskich uzdrowiskach. Poznajcie najpopularniejsze wśród kuracjuszy lokalizacje, w których znajdziecie tężnie solankowe. Czym tak naprawdę są tężnie i jakie są ich właściwości zdrowotne?

📢 Awanturował się na stacji paliw- został zatrzymany przez policjanta po służbie Mężczyzna wszczął awanturę na stacji paliw: zaczepiał w sposób wulgarny klientów i jak się okazało miał przy sobie narkotyki, za co usłyszał już zarzuty. 📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zawodowego tancerza, odbędzie się w Ostrołęce Pochodzący z Ostrołęki Cezary Olszewski, zawodowy tancerz, którego można było podziwiać m.in. w Tańcu z gwiazdami odszedł nagle 28.10.2023. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 listopada w Ostrołęce. 📢 Sklepy w Polsce nikną w oczach. Najszybciej ubywa pasmanterii, księgarni i… sklepów monopolowych W 2022 roku w Polsce działało blisko 326 tys. sklepów. W ciągu roku ubyło kilka tysięcy z nich, a na sile zyskują przede wszystkim sklepy wielkopowierzchniowe. W jakich branżach? Ile sklepów zamknięto w ubiegłym roku? Czy dane GUS wskazują na fiasko zakazu handlu w niedzielę?

📢 Pijany mężczyzna kierował ciągnikiem rolniczym. Spowodował kolizję. Miał 3,9 promila alkoholu! Do zdarzenia doszło w Klewkach, w gm. Przasnysz. Badanie wykazało, że kierujący ciągnikiem rolniczym miał 3,9 promila i sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Policjanci znaleźli plecak z narkotykami w jednej z piwnic w Małkini 30.11.2023 27-latkowi grozi do 10 lat więzienia za posiadanie ponad 100 porcji handlowych narkotyków, m.in. marihuany, mefedronu i amfetaminy.

📢 Grzybiarz znalazł ludzkie szczątki w lesie koło Budzyna-Lipnik Do szokującego odkrycia doszło w czwartek 2.11.2023. Szczątki ludzkie znalazł grzybiarz, który po południu wybrał się do lasu. 📢 Sikorka bogatka, śliczny mały ptaszek, który z desperacji przekąsi mózg nietoperza. Nie pomylisz jej z innym ptakiem To jedne z najbardziej popularnych ptaków. Nawet jeśli niewiele o nich wiemy, to wróbla i sikorkę prawdopodobnie rozpoznamy bez trudu, zwłaszcza, że bardzo chętnie odwiedzają wywieszone w ogrodach karmniki. I chociaż niepozorne, to okazuje się, że sikorki potrafią być całkiem złośliwe. Podjadanie nietoperzego mózgu nie stanowi dla nich problemu, chociaż nie jest to ich kolacja pierwszego wyboru. Dochodzi do tego w akcie desperacji. 📢 Samochód ciężarowy z drewnem przewrócił się do rowu na drodze powiatowej w miejscowości Wejdo Policja informuje, że dzisiaj, 2.11.2023, na drodze powiatowej 2519W w miejscowości Wejdo po zdarzeniu drogowym z udziałem ciężarówki ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 13:30. Apeluje o ostrożność i w miarę możliwości omijanie tego miejsca zdarzenia.

📢 Jazdę zakończyła w przydrożnym rowie. Miała łyse opony Nadal wielu kierowców nie przywiązuje dużej uwagi do stanu technicznego samochodu. O tym jakie mogą być skutki bagatelizowania stanu technicznego auta przekonała się 22-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego. 📢 Cztery kolizje w powiecie makowskim w czasie Wszystkich Świętych- policja podsumowała dzień Makowscy policjanci podsumowali działania z okazji „Wszystkich Świętych”. Na drogach powiatu makowskiego odnotowano cztery kolizje drogowe.

📢 Ile zarabiają za występ gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Sprawdź, czy stać cię na koncert Zenka, Justyny Steczkowskiej, czy Michała Szpaka Chciałbyś, by twoje wesele uświetnił występ gwiazdy polskiej sceny muzycznej? Nic prostszego, wybór jest naprawdę szeroki. Od wykonawców disco polo, po muzykę POP. Od Zenka Martyniuka, po Edytę Górniak. Sprawdź cennik polskich gwiazd i przekonaj się kto życzy sobie najwięcej. Będziesz zdziwiony.

📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Cmentarz w Rzekuniu nocą. Tak wyglądał w dzień Wszystkich Świętych Tysiące zapalonych zniczy, kolorowe kwiaty, zapach parafiny- cmentarz nocą ma wyjątkową atmosferę, szczególnie we Wszystkich Świętych. Odwiedziliśmy po zmroku cmentarz w Rzekuniu. Zobacz zdjęcia. 📢 Ostrołęcki cmentarz parafialny nocą. Zobaczcie zdjęcia Po zmroku cmentarz ma niepowtarzalny klimat: zadumy i spokoju. Stąd wiele osób dopiero po zmroku odwiedza nekropolię. Zobaczcie jak wyglądał cmentarz w Ostrołęce kiedy oświetlało go jedynie światło zniczy i świec...

📢 Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Ostrołęce Wszystkich Świętych to czas zadumy i modlitwy za duże bliskich. Na cmentarzu parafialnym zapalono tysiące zniczy, postawiono kolorowe wiązanki. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Fani „Sanatorium miłości” pogrążeni w żałobie. Nie żyje już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie? 📢 Ostrołęka. Cmentarz przy ul. Krańcowej w dzień Wszystkich Świętych Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej (PGO) w dzień Wszystkich Świętych: piękna kompozycje nagrobne, chryzantemy i znicze.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swoją sypialnię. Luksusowo, ale ze smakiem. Zobacz jak mieszka popularny wokalista Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Cmentarz przy Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 w Dniu Wszystkich Świętych Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym bardziej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy już odeszli. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiśniowej w Ostrowi od rana panuje ruch. 📢 Nie płacisz za grób? Grozi mu likwidacja. Sprawdź, jakie opłaty trzeba wnosić cyklicznie i ile wynoszą Za miejsce na cmentarzu zarówno komunalnym, jak i parafialnym trzeba zapłacić nie tylko przy pogrzebie, ale także okresowo. Dotyczy to przede wszystkim tzw. grobów ziemnych, którym grozi likwidacja, jeśli nie są opłacone. Sprawdź, ile kosztuje miejsce na cmentarzu i od czego zależy, co ile trzeba płacić i czy można wykupić je na stałe lub za życia. 📢 Ślubowanie klas pierwszych Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Uroczystość odbyła się 30.10.2023 W sali konferencyjnej Jednostki Wojskowej w Komorowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych z Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Przysięgę złożyło 35 uczniów.

📢 Ostrołęka. W hotelu znaleziono ciało. Nieoficjalnie mówi się, że to tancerz, Cezary Olszewski W jednym z hoteli na terenie Ostrołęki znaleziono ciało. Nieoficjalnie mówi się, że to Cezary Olszewski, tancerz pochodzący z Ostrołęki.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w hali im. A. Gołasia. W tym roku w tej szkole uczyć się będzie ponad 900 uczniów.

📢 160. rocznica bitwy pod Stokiem. Uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę powstańczą miały miejsce 18.05.2023 W czwartek, 18 maja w Stoku odbyły się uroczystości dla upamiętnienia zwycięskiej powstańczej bitwy, która miała tu miejsce z 4 na 5 maja 1863 roku - 160 lat temu. 📢 95 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Jubileusz był okazją do podziękowań 9.05.2023 Jubileusz 95-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej był okazją do podsumowań i podziękowań. Podpisano także porozumienia o współpracy z bibliotekami gminnymi i rozstrzygnięto konkursy, które odbyły się niedawno w ostrowskiej bibliotece.

📢 Otwarcie sezonu motocyklowego ze Stajnią. Do Komorowa przyjechało mnóstwo pięknych maszyn 23.04.2023 Wydarzenie rozpoczęto od mszy świętej w intencji motocyklistów w kościele garnizonowym w Komorowie. Po mszy odbyła się parada motocykli i piknik na placu defilad.

📢 Jesienny Festiwal Smaków w Ostrołęce. Ostrołęczanie zaprezentowali przetwory, nalewki i ciasta. 12.11.2022 W sobotę 12.11.2022 odbył się Jesienny Festiwal Smaków połączony z konkursem na najlepsze ciasto, nalewkę i przetwory domowe. Wydarzenie skierowane było do seniorów. Ci licznie przybyli na konkurs i degustację. 📢 Studniówka Rubinka w Szulborzu Wielkim. Maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na studniówce 5.11.2022 W sobotę, 5 listopada maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się na swoim balu studniówkowym. W studniówce, która odbyła się w Szulborzu Wielkim wzięli udział uczniowie z 8 klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i zaproszeni goście - łącznie ponad 300 osób.

📢 Cmentarz w Starym Lubotyniu. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu Cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu mieści się ok. 300 metrów od kościoła, jego powierzchnia to blisko 1,5 ha. Zobaczcie zdjęcia z maja 2022.

📢 Pożar domu w Stoku. Dom półtora roku temu przeszedł remont dzięki udziałowi w programie "Nasz nowy dom" . Spłonął 11.11.2021. Zdjęcia Wiosną 2020 roku dom pani Bogusławy został wyremontowany dzięki ekipie Katarzyny Dowbor. Niestety, w nocy 11 listopada doszło do pożaru. Drewniany dom w Stoku spłonął.

📢 Cmentarz żołnierzy radzieckich w Ostrołęce Wojciechowicach. Zdjęcia W październiku wierni robią porządki na cmentarzach, przygotowując groby bliskich na dzień Wszystkich Świętych. W regionie mamy też wiele cmentarzy wojennych. Największy z nich to ostrołęcki cmentarz żołnierzy radzieckich w Wojciechowicach. 📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Prostyń. Platformy lęgowe dla rybitw na Bużysku w Prostyni. Zdjęcia Budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków są stałym elementem terenów zielonych – parków, osiedlowych skwerków, ogródków działkowych. Coraz częściej kompensacji przyrodniczej potrzebują ptaki, których rozród jest związany z różnego rodzaju akwenami – w tym występujące w Polsce gatunki rybitw.

📢 MEMY na Dzień Dziecka 2021. Najlepsze i najnowsze śmieszne obrazki i zdjęcia na Dzień Dziecka Zobacz memy na Dzień Dziecka 2021. Najlepsze i najnowsze śmieszne obrazki i zdjęcia na Dzień Dziecka. Memy na Dzień Dziecka 2021. Pierwszego czerwca swoje święto obchodzą wszystkie dzieci. W internecie jak zwykle roi się od memów o najmłodszych i ich święcie. Internauci jak zwykle nie zawiedli i przyszykowali porcję zabawnych obrazków. Zobaczcie najlepsze memy na dzień dziecka! Pamiętając o wszystkich dzieciach i śmiejąc się razem z nimi składamy wszystkim milusińskim najserdeczniejsze życzenia!

📢 Mamino. Nasz Nowy Dom. Ekipa programu wyremontowała dom Grzegorza Mamińskiego. Odcinek z Mamina wyemitowany został 21.04.2021. Zdjęcia W środę 21.04.2021 r. była emisja programu Nasz Nowy Dom z udziałem Grzegorza Mamińskiego i jego syna Kuby. Zobacz galerię zdjęć ich domu przed metamorfozą i po niej.

📢 Ostrołęka. Komunia święta w farze. W parafii pw. Nawiedzenia NMP pierwsza grupa dzieci przystąpiła do I komunii Ostrołęka. Komunia święta w farze. Do pierwszej komunii świętej w farze przystąpiła pierwsza grupa. Uroczystość odbyła się 5.05.2019. Dzieci z parafii pw. Nawiedzenia NMP (fara) przyjęły komunię po raz pierwszy na mszy o godz. 13.00. Parafia farna organizuje trzy uroczystości komunijne, dla trzech grup. Zobacz, ile dzieci miało pierwszą komunię w farze 5 maja 2019.

📢 100 najbogatszych Polaków 2019 RANKING FORBES. Oni zarobili najwięcej NAZWISKA + MAJĄTEK Jak wygląda ranking 100 najbogatszych Polaków 2019 magazynu Forbes? TOP 100 najbogatszych Polaków 2019 jest zaskakujący. Wzięliśmy pod lupę 20 nazwisk z samego szczytu zestawienia. W tym roku są zmiany - fotel najbogatszego Polaka opuściła rodzina Kulczyków, a na pierwsze miejsce po 12 latach powrócił Michał Sołowow. Co ciekawe w Polsce przybyło miliarderów. W 2019 ich liczba wynosi 42, natomiast w 2018 było ich 37. Ile trzeba było zarobić, żeby w ogóle pojawić się w rankingu najbogatszych Polaków Forbesa? 495 milionów - to próg, którego przekroczenie pozwoliło być notowanym w zestawieniu.

Zobacz w galerii TOP 20 najbogatszych Polaków 2019. 📢 30-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedawno dwie ostrołęckie podstawówki – SP 1 i SP 4 – hucznie świętowały swoje 100-lecie.

📢 Brother's Pizza w Rzekuniu i w Ostrołęce: MENU, LOKALIZACJA, GODZINY OTWARCIA Brother's Pizza - jego specjalność to pizza, na standardowym cieście, z dwoma sosami gratis. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Krasnosielcu [ZDJĘCIA] Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum bawili się 11 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu.