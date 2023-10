Przegląd prasy 5.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pasowanie uczniów klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, 4.10.2023”?

📢 Pasowanie uczniów klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, 4.10.2023 Podczas uroczystości dzieci złożyły ślubowanie oraz podpisy na akcie ślubowania. Swoje umiejętności zaprezentowali także stypendyści szkoły, czyli uczniowie z najlepszymi wynikami. Termin uroczystości został wybrany nieprzypadkowo, 1 października obchodzony był „Światowy Dzień Muzyki".

Prasówka 5.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ślubowanie uczniów klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. 4.10.2023 Czwartoklasiści z oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2 złożyli ślubowanie na sztandar. Treść ślubowania przeczytał im dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w pchnięciu kulą, Tomasz Majewski.

📢 Premier Mateusz Morawiecki w Melvicie, 4.10.2023 Wizyta w Krukach, w zakładzie Melvit to jeden z punktów dzisiejszej podróży Mateusza Morawieckiego. Wcześniej premier był w pow. płońskim i w Przasnyszu, a po spotkaniu w Melvicie pojechał do Zambrowa. 📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny rok akademicki, 4.10.2023 Spotkanie inaugurujące rok 2023/24 odbyło się 4 października 2023 w sali OCK. W tym roku OUTW ma 225 słuchaczy, w tym 25 nowych. Wykład inauguracyjny, zatytułowany "Aktywność naukowa osób trzeciego wieku - możliwości w Ostrołęce i regionie" wygłosił dr inż. Ireneusz Żuchowski.

📢 Pożar ciągnika rolniczego w gminie Krzynowłoga Mała. 3 października 2023. Zdjęcia Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do pożaru ciągnika rolniczego z przyczepą doszło 3 października 2023. 📢 Zespół Mazowsze wystąpi w Ostrołęce z widowiskiem "Kalejdoskop barw Polski" Mazowsze - jeden z największych na świecie zespołów artystycznych wystąpi w sobotę w Ostrołęce. Sprawdź szczegóły.

📢 Wypadek w Rostkach-Piotrowicach, pow. ostrowski Małkińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę 1.10.2023. 📢 Maków Mazowiecki. Grupa SPEED skontrolowała 47 pojazdów Makowscy policjanci należący do grupy SPEED w ciągu ostatniego tygodnia skontrolowali 47 pojazdów.

📢 Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej w Kalinowie. Zdjęcia 29 września 2023 odbył się już VI Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy przeszli do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie, która współorganizowała wydarzenie.

📢 Ognisko na osiedlu Łazek. Mieszkańcy powitali jesień przy wspólnym ognisku 1.10.2023 W niedzielę, 1 października mieszkańcy osiedla Łazek w Ostrołęce postanowili pożegnać lato i powitać jesień przy ognisku. 📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru.

📢 Kapsuła czasu zakopana na Placu Wolności podczas Ostrołęckich Dni Młodzieży. 28 września 2023. Zdjęcia Ostrołęckie Dni Młodzieży to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta. Impreza odbyła się w czwartek 28 września 2023 roku i jedno jest pewne - będzie się o niej mówiło w Ostrołęce nawet za 50 lat! 📢 Muzeum Historii Polski uroczyście otwarte. Od 29 września 2023 r. będzie dostępne dla zwiedzających Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego - podkreślił w czwartek podczas inauguracji MHP w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że muzeum powstało w miejscu niezwykle ważnym i symbolicznym z punktu widzenia historii Polski - na terenie warszawskiej Cytadeli. 📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 Święto 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, pn. "Tradycje Oręża Polskiego" - 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, 24.09.2023 Święto Pułkowe rozpoczęło się mszą świętą w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich oraz w intencji uczestników uroczystości, odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha w Ostrołęce (dawnym kościele garnizonowym). Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do nieodległego pomnika 5. Pułku Ułanów Zasławskich.

📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo. 📢 100-lecie OSP w Rzekuniu. Druhowie świętowali przed pięknie odnowioną remizą. 9.09.2023. Zdjęcia Dla każdej społeczności gdzie prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej to wyjątkowe wydarzenie. Tak jak w Rzekuniu, gdzie OSP świętuje w sobotę 9 września swoje 100-lecie.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrołęce. 4.09.2023. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w hali im. A. Gołasia. W tym roku w tej szkole uczyć się będzie ponad 900 uczniów. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy.

📢 II LO ma talent - festiwal talentów w Ostrołęce, 1.06.2023. Zdjęcia W czwartek, 1.06.2023 odbył się szkolny konkurs "II LO ma talent". Uczniowie pokazali swoje talenty i zainteresowania z różnych dziedzin. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Ostrołęka. Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki. 4.10.2022 Uroczystości odbyły się we wtorek 4.10.2022 w Ostrołęckim Centrum Kultury.

📢 Ostrołęka. ROD Energetyk. Zobaczcie jak wyglądają działki rekreacyjne w mieście. 30.06.2021 r. Zdjęcia Sezon działkowy w pełni. Odwiedziliśmy Rodzinne Ogródki Działkowe Energetyk. Działkowicze hodują warzywa, owoce, inni stawiają na kolorowe kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę jako miejsce odpoczynku: z hamakami, basenami i miejscem zabaw dla dzieci. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Myszyńcu, 28.06.2020. Zdjęcia W tym roku ze względu na pandemię dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej indywidualnie lub w mniejszych niż zazwyczaj grupach. W myszynieckiej parafii Pierwsza Komunia Święta odbyła się w czerwcu, dzieci podzielone zostały na cztery grupy. 📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych.

