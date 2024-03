Przegląd prasy 5.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 5.03.2024”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 5.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.03.24

📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (5.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (5.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S8f, S8f (6. km na odc. 16 km) Prace związane z budową Krajwego Systemu Zarządzania Ruchem. Możliwe lokalne wyłączenia pasów ruchu, lokalne ograniczenia prędkości, prace nocne.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

Prasówka 5.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar domu przy ul. Starosty Kosa w Ostrołęce, 4.03.2024 Kiedy byliśmy na miejscu, ok. godz. 16.30, trwała jeszcze akcja strażacka. Przyjechało kilka wozów PSP i OSP, karetka pogotowia oraz policja.

📢 Stan rzek w powiecie ostrołęckim. Jaki jest poziom wody w Omulwi, Szkwie, Rozodze i Narwi 4.03.2024? To nasze baranowskie "jeziora" - tak czytelniczka Agata opisała zdjęcie, które 3 marca przysłała do naszej redakcji. Na zdjęciu teren za Mlekovitą, wokół rzeki Płodownicy. Płodownica jest prawym dopływem Omulwi o długości 39,63 km. Rzeka jest całkowicie uregulowana. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej nie podróżować do nich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Bieg Tropem Wilczym w Małkini Górnej, 3.03.2024 3 marca 2024 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszyło 88 biegaczy (39 pań i 49 panów), którzy wcześniej zarejestrowali w GOKiS oraz kilka osób, które spontanicznie zdecydowały się na udział w biegu.

📢 Bryg. Bogdan Trzaska powołany na pełnienie obowiązków zastępcy komendanta PSP w Ostrołęce. Mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Artur Gonera 1 marca 2024 roku powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce bryg. Bogdanowi Trzasce. Uroczystego wręczenia decyzji personalnej dokonał st. bryg. Piotr Gąska – p.o. zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP 29 lutego 2024 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. 📢 Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa Mazowieckiego walczy o tytuł Miss Województwa Mazowieckiego Izabela Domeradzka-Otłowska z Makowa Mazowieckiego walczy o tytuł Miss Województwa Mazowieckiego. Finał odbędzie się 7 kwietnia.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Korzystasz z telefonu z Androidem? Te 5 ukrytych funkcji systemu musisz znać. Korzystaj z telefonu w zupełnie nowy sposób Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Przeznaczony jest przede wszystkim na smartfony i tablety. Jego funkcjonalność jest stale poszerzana, jednak niektóre z bardzo przydatnych funkcji są ukryte głęboko w oprogramowaniu. Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Zobacz najbardziej przydatne triki w systemie Android. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Prasówka 4.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. mazowieckie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 4.03.2024”? 📢 Niespodzianka w finale Pucharu Polski siatkarzy 2024. Aluron CMC Warta Zawiercie lepszy od Jastrzębskiego Węgla W finale Pucharu Polski 2024 w siatkówce mężczyzn w Krakowie Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał w niedzielę (2 marca 2024) z Jastrzębskim Węglem 3:1. To największy sukces w historii klubu. Oto relacja i zdjęcia ze spotkania rozegranego w Tauron Arenie Kraków.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski i makowski 4 - 8.03.2024 Zobaczcie, gdzie nie będzie prądu w dniach 4 - 8 marca.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Ostrołęce. Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych, 3.03.2024 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Bieg w Ostrołęce zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 📢 Bieg "Tropem Wilczym" w Ostrowi Mazowieckiej. Tradycyjnie, bieg odbył się 3.03.2024 Zdjęcia, wyniki 3 marca w całej Polsce odbyła się XII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W Ostrowi Mazowieckiej zorganizowano bieg i marsz nordic walking na 5000 m oraz bieg honorowy na dystansie 1963 m. 📢 Najpiękniejsze stroiki wielkanocne – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na święta? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, drzwi i komodę Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jest styl zatrzymuje wzrok Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań.

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Wypadek w Treblince. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 627. Do zdarzenia doszło 2.03.2024 Do zderzenia dwóch osobówek: bmw i dacii doszło w sobotę 2 marca ok. godz. 15:15. Kolizja miała miejsce na drodze wojewódzkiej nr 627 w Treblince. 📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników.

📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni.

📢 Ostrowski Styl 2024. Festiwal tańca w Ostrowi Mazowieckiej, 2-3.03.2024 Zawody taneczne trwały 2 dni w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. To okazja dla dzieci i młodzieży do konfrontacji swoich umiejętności tanecznych z innymi tancerzami oraz możliwość wymiany doświadczeń.

📢 Pijany kierował ciężarówką. Został zatrzymany w Gąsewie podczas kontroli drogowej Policjanci z makowskiej drogówki zatrzymali nietrzeźwego kierowcę ciężarówki. Badanie alkomatem wykazało 2,6 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Oferty pracy w regionie. Jest praca m.in. dla kucharza, mechanika i stolarza. Zobaczcie oferty z urzędów pracy Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę. 📢 Narew w Ostrołęce. Zobaczcie aktualne zdjęcia rzeki, 1.03.2024 Narew rozlała się w Ostrołęce. Woda wdarła się na plażę miejską, pod wodą znalazły się też tereny między mostami, na których ma powstać bulwar, woda jest również w lasku od ul. Warszawskiej.

📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej. Obchody odbyły się 1.03.2024 przed pomnikiem 1 marca o godz. 11:45 delegacje władz samorządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego, na placu przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie delegacje udały się pod pomnik Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej (skrzyżowanie ul Dubois i 3 Maja).

📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Zobacz, jak wygląda dom jurora „Tańca z gwiazdami” Rafał Maserak wraca do „Tańca z gwiazdami”. Tym razem znanego tancerza i choreografa zobaczymy w zupełnie nowej roli. Rafał Maserak wystąpi jako juror wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Rafał Maserak z prawniczką, ukochanym synkiem Leo i psiakiem. 📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy.

📢 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024 W czwartek 21 lutego w budynku ostrowskiej Starej Elektrowni spotkali się „ojcowie założyciele” Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” (obojga płci), członkowie OS „LzP” (z różnym stażem) oraz sympatycy i przyjaciele tej organizacji, która od 15 lat realizuje różnorodne inicjatywy nie tylko na terenie powiatu ostrowskiego. 📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 MISTRZOWIE AGRO Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne KGW Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Boży Obiad w Łysych. To wydarzenie odbyło się 13 i 14 stycznia 2024 Boże Obiady to zanikła już tradycja związana z pogrzebami. Na Kurpiach odbywały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Podczas nich mieszkańcy wsi zbierali się w domu zmarłego. Śpiewali pieśni pogrzebowe i modlili się za jego duszę. Taki Boży Obiad trwał niejednokrotnie całą dobę. Dlatego też robiono przerwy, podczas których serwowano posiłki i napoje. Tradycję Bożych Obiadów na Kurpiach starają się wskrzesić miłośnicy kultury regionalnej.

📢 Pożar w Dzbądzu. Ogień pojawił się w domku letniskowym 8.01.1024 Pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem. Zgłoszenie do Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim wpłynęło o 20.35. Mimo podjętej akcji budynek doszczętnie spłonął. 📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast.

📢 Drzewko za makulaturę - czwarta edycja naszej akcji w Ostrołęce odbyła się 19.12.2023 Zasada tej akcji jest prosta - przynosisz co najmniej 5 kg makulatury, dostajesz świąteczne drzewko. Rozdajemy choinki pod Galerią Bursztynową. 📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada.

📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+).

📢 Grób Andrzeja Precigsa utonął w kwiatach. Napisy na szarfach chwytają za serce Andrzej Precigs był aktorem, którego widzowie pokochali za rolę ojca Kingi Zduńskiej w "M jak miłość". Gwiazdor odszedł 26 sierpnia 2023 roku. Dziennikarze ShowNews.pl odwiedzili Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie, aby zobaczyć, jak wygląda grób wybitnego aktora dzień po pogrzebie. Widok, który zastali, chwyta za serce...

📢 Krasnosielc. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Św. Jana Kantego. 14.05.2023 W niedzielę 14.05.2023 dzieci z gminy Krasnosielc przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

📢 Rozbiórka pawilonu GS w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia. 24.03.2023 W czwartek 23.03.23 r. ruszyła rozbiórka pawilonu GS na terenie dawnego targowiska w Małkini Górnej. Do historii przeszedł warsztat samochodowy, sklep tanią odzieżą, firma produkująca meble i miejsce spotkań młodzieży znane jako Cebula 17. W miejscu po rozebranym pawilonie ma powstać market budowlany. 📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X.

📢 Cmentarz w Szulborzu Wielkim. Cmentarz parafialny w Szulborzu jest mały i zadbany. Zdjęcia Cmentarz parafialny w Szulborzu Wielkim jest niewielki, położony tuz przy lesie. Nagrobki są zadbane, w większości nowe. Mimo że silny wiatr przewrócił niektóre znicze, cmentarz prezentuje się pięknie, prawda?

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej. 📢 Małkinia Górna. Bieg Tropem Wilczym ku czci Żołnierzy Wyklętych. 15.08.2021 r. Zdjęcia Tegoroczny Bieg Tropem Wilczym odbył się w dniu Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2021 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowaną przez małkiński GOKiS wyruszyło około 100 osób. Do 91 biegaczy, którzy zarejestrowali w GOKiS udział w biegu spontanicznie dołączyło kilka osób, które w ostatniej chwili zdecydowało się na uczczenie Święta Wojska Polskiego.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie.

📢 Święto Wojska Polskiego w Przasnyszu (zdjęcia) Po raz pierwszy od dawna przasnyszanie mieli okazję wziąć udział w wojskowych uroczystościach w Przasnyszu. W poprzednich latach obchody odbywały się bowiem na terenie 2 Ośrodka Radioelektronicznego. W tym roku - w rynku. 📢 Zobacz, jak bawili się uczestnicy XIX Balu Bezalkoholowego w Wyszkowie (zdjęcia) Dziękuję wam za ten piękny i wspaniały przykład zabawy bez alkoholu. To już jest nie tylko zabawa w trzeźwości, ale zabawa w abstynencji. A abstynencja jest darem miłości – zauważył ks. biskup Tadeusz Bronakowski na XIX Balu Bezalkoholowym, który odbył się w hali WOSiR w Wyszkowie. To inicjatywa Wspólnoty Małżeństw Domowego Kościoła przy Parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie, burmistrza Grzegorza Nowosielskiego i Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.