Przegląd prasy (5.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.02.2024”?

Prasówka 5.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 05.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 05.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Prasówka 5.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie czuje się gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Senior wyszedł do lasu w gminie Zaręby Kościelne i zaginął - przez kilka godzin szukały go służby mundurowe W sobotę 3 lutego 2024 do ostrowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 85-letniego mieszkańca gminy Zaręby Kościelne. 📢 Gminny Turniej Tenisa Stołowego w SP w Młynarzach i atrakcje dla najmłodszych, 4.02.2024 Sporo się działo w niedzielę w Szkole Podstawowej w Młynarzach. W sali gimnastycznej przez kilka godzin rozgrywany był Gminny Turniej Tenisa Stołowego, na korytarzach rozstawiono stoły ze smakołykami, a w mniejszych salach były atrakcje dla dzieci (m.in. teatrzyk "Doktor Zdrówko" i animacje).

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską. 📢 Powiatowy konkurs "Bożonarodzeniowy Anioł" rozstrzygnięty został 2.02.2024 2 lutego 2024 roku odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu "Bożonarodzeniowy Anioł". Konkurs zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwinie. 📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Jubileuszowa choinka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli Po raz dwudziesty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli odbyła się choinkowa zabawa uświetniona występem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali. 📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarni biorą udział w ekologicznym projekcie "Postaw na słońce" „Postaw na słońce” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest on skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, głównie ogniw fotowoltaicznych.

📢 Zioła na płuca i oskrzela. Tak oczyścisz układ oddechowy. Napary z tych roślin łagodzą kaszel i duszności. To ulga przy infekcji i smogu Na problemy oddechowe sięgnij po zioła do picia. Rośliny lecznicze łagodzą objawy takie, jak kaszel, chrypa, napady duszności czy nadmiar śluzu. Ten naturalny sposób na oczyszczenie płuc i oskrzeli nie tylko ułatwia oddychanie, ale też łagodzi podrażnienie i stan zapalny, wzmacniając układ oddechowy. Oto najlepsze ziołowe herbatki przy infekcjach wirusowych oraz po nich, jak również w przypadku palenia tytoniu i smogu.

📢 Hiacynty: piękna pachnąca dekoracja do salonu. Jak eksponować kwiaty cięte w domu? Najlepsze pomysły na hiacynt w doniczce – galeria zdjęć Hiacynty pojawiły się już w sprzedaży i kuszą swoim wyjątkowym urokiem. Te wyjątkowe wiosenne kwiaty znajdziemy nie tylko na giełdach kwiatowych i w kwiaciarniach, ale również w popularnych dyskontach czy na stoiskach ogrodniczych w hipermarketach. W Biedronce bukiet ciętych hiacyntów kupimy już za 14,99 zł. Tyle samo kosztują w Lidlu kompozycje pięciu kwiatów z cebulą w doniczce. Podpowiadamy, jak pięknie można udekorować dom hiacyntami i zaprosić do salonu wiosnę.

📢 7 ekstremalnie trudnych tras narciarskich w Europie. Zobacz nagrania ze stoków, które przerażają nawet doświadczonych narciarzy Jazda na nartach i snowboarding to aktywności, na które większość z nas czeka przez cały rok. Chociaż zjazdy po stokach sprawiają wiele radości i motywują do doskonalenia techniki jazdy, na Starym Kontynencie istnieją trasy, które przerażają nawet bardzo doświadczonych narciarzy. Poznajcie najtrudniejsze trasy narciarskie Europy i obejrzyjcie nagrania, po których przeszyją was dreszcze. 📢 Clean girls nails to piękne i delikatne paznokcie. To na nie stawia Małgorzata Rozenek-Majdan. Manicure idealny na każdą okazję Clean girls nails wciąż modny. To manicure, który jest pokłosiem zeszłorocznego trendu, który zakłada umiar w makijażu, fryzurach i stylizacji paznokci. Tak pomalowane pazurki są delikatne i jednocześnie efektowne. Pasować będą do każdej stylizacji i możesz je z powodzeniem nosić na co dzień, do pracy, jak i na wieczorne spotkania ze znajomymi. Zobacz, jak wykonać ten manicure i zainspiruj się zdjęciami w galerii.

📢 Ukradli artykuły spożywcze i chemiczne spod jednego z marketu w Małkini Górnej Dwaj mieszkańcy powiatu ostrowskiego odpowiedzą przed sądem za kradzież artykułów spożywczych i chemicznych spod marketu. Skradziony przez nich towar był wart prawie 8,5 tyś zł.

📢 Gipsówka to aranżacyjny hit na wiosnę 2024. Piękna ozdoba do salonu, sypialni i łazienki. Zobacz wyjątkowe zdjęcia dekoracji z gipsówki Gipsówka to subtelne gałązki kojarzone z bukietami, które wręczamy na ślubach lub przy innych uroczystych okazjach. Tym razem jednak przedstawiamy tę dekoracyjną roślinę w zupełnie nowym wydaniu. Suszona gipsówka w tym roku to dekoracyjny hit w salonach, sypialniach i łazienkach. Zobacz, jak wyjątkowo możesz nią ozdobić dom za grosze. 📢 Co kupić kobiecie na walentynki 2024? Niezwykłe prezenty na każdą kieszeń. Pomysły na wyjątkowe upominki dla dziewczyn na walentynki Jaki walentynkowy prezent dla kobiety będzie najlepszy? Co kupić bliskiej sercu osobie z okazji dnia zakochanych? Większości z nas brakuje pomysłów i nie wiemy, czym obdarować ukochaną dziewczynę w tym wyjątkowym dniu. Czasu na wybór najlepszego upominku zostało bardzo niewiele, bo walentynki już za moment.

