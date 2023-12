Przegląd prasy 4.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Maraton zumba fitness w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowianki zatańczyły dla Lenki Kacprzyk”?

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Maraton zumba fitness w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowianki zatańczyły dla Lenki Kacprzyk W niedzielne popołudnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się maraton zumby. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rehabilitację Lenki Kacprzyk - trzyletniej ostrowianki, która cierpi na bardzo rzadkie schorzenie - wrodzoną dystrofię mięśniową merozynoujemną CMD LAMA2.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.12.23

📢 Impreza rodzinna „Idą święta – czas stroić choinkę” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 3.12.2023 Pod okiem twórców ludowych uczestnicy wykonywali tradycyjne ozdoby świąteczne: z bibuły, słomy, papieru. Dzieci ozdabiały też pierniki. A po dziedzińcu muzeum kręcił się Święty Mikołaj. Impreza jest cykliczna, odbywa się co roku przed świętami.

📢 Motoryzacyjne mikołajki w Ostrołęce. Ozdobione świątecznie auta zjechały 3.12.2023 na parking galerii handlowej Inwencji twórczej właścicielom aut nie brakowało. Zobaczcie zresztą sami. Celem tej akcji jest zbiórka prezentów dla dzieci z domu dziecka. Motoryzacyjne mikołajki odbyły się w Ostrołęce po raz pierwszy, stąd może niezbyt dużo uczestników, ale i tak było na co popatrzeć. Najwięcej uciechy miały dzieci, choć przyznać trzeba, że dorośli też przypatrywali się temu wydarzeniu z zainteresowaniem i robili sobie zdjęcia przy udekorowanych autach. Organizatorzy częstowali barszczykiem i pasztecikami. Motoryzacyjne mikołajki to inicjatywa radnego Pawła Niewiadomskiego, przewodniczącego rady osiedla Starosty Kosa, klubu Midnight Ostrołęka oraz Galerii Bursztynowej.

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Obchody 193. rocznicy powstania listopadowego w Komorowie. Była też rekonstrukcja historyczna nocy listopadowej 3.12.2023 Obchody 193. rocznicy powstania listopadowego i Dnia Podchorążego rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. św. Jozafata w Komorowie. Po części oficjalnej przy pomniku ppor. Piotra Wysockiego odbyła się rekonstrukcja historyczna nocy listopadowej.

📢 Impreza charytatywna "Razem dla Oli" w Szkole Podstawowej w Młynarzach, 3.12.2023 Ola Załęska mieszka wraz z rodziną w Różanie. Dziewięcioletnia dziewczynka choruje na mukowiscydozę. 📢 Horoskop roczny dla Byków na 2024. Zobacz, jakie przepowiednie zostały zapisane dla Ciebie w gwiazdach Horoskop roczny dla Byków na 2024 rok. Co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku? Czy czekają cię jakieś niespodzianki w miłości? A może nowości w pracy? Spójrz, czego możesz się spodziewać w roku 2024. Czy gwiazdy będą dla ciebie łaskawe? 📢 Jak spakować prezent na mikołajki? Najlepsze triki na ozdobienie mikołajkowych upominków i gwiazdkowych prezentów – galeria inspiracji Pakowanie mikołajkowych prezentów bywa wyzwaniem. Często chcemy uniknąć obdarowywania bliskich upominkami włożonymi do gotowych torebek prezentowych i staramy się zapakować je samodzielnie. Warto wtedy pamiętać, że papier do pakowania prezentów nie musi być bajecznie kolorowy. Wybór odpowiedniego papieru, dekoracji i wstążek to kwestia indywidualna, gdyż zależy od gustu i poczucia smaku każdego z nas. Podpowiadamy, jak zapakować prezent łatwo i stylowo.

📢 Oto jaką emeryturę dostaniesz w styczniu 2024. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w Ostrołęce, 2.12.2023 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany został przez Spółdzielnię Mieszkaniową CENTRUM w Ostrołęce dla dziewcząt i chłopców z roczników 2012 i 2013. Turniej małych gier, dwójek i trójek, odbył się 2 grudnia 2023 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce. Udany występ zaliczyły reprezentacje szkół podstawowych nr 2, 4, 5 i 6.

📢 Pożar w bloku w Makowie Mazowieckim, 2.12.2023. Jedna osoba została ranna Pożar wybuchł 2 grudnia 2023 po godz. 20.00, w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim. Strażacy ewakuowali mężczyznę z płonącego mieszkania, następnie ugasili pożar. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W trakcie działań ewakuowano wszystkich mieszkańców przebywających w lokalach, do których dojście stanowiła zadymiona klatka schodowa. 📢 Martyna Wojciechowska rozebrała się! Ta piękna sesja zostanie w pamięci fanów. Zobacz nowe ZDJĘCIA 3.12.2023 Martyna Wojciechowska wywołała wielkie poruszenie. Taka śmiała jeszcze nie była. Pokazała się na zdjęciach topless, bez retuszów, tak jak naprawdę wygląda jej ciało. 📢 Event Mikołajkowy w Związku Kurpiów w Ostrołęce. Odbywa się 2-3.12.2023 Przy ul. Świętokrzyskiej 2, w siedzibie Związku Kurpiów można w weekend (w niedzielę w godz. od 10.00 do 15.00) wypić herbatę czy kawę, zjeść ciastko i... zrobić świąteczne zakupy. Fajnym upominkiem na mikołajki czy na Gwiazdkę mogą być np. gadżety z elementami kurpiowskimi czy książki lokalnych autorów.

📢 Paznokcie z efektem kociego oka to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny. 📢 Adrian Duszak mistrzem świata w teqballu. Adrian pochodzi z Dylewa w gm. Kadzidło W finale turnieju rozgrywanego w Bangkoku Adrian Duszak pokonał reprezentanta Rumunii Apora Gyorgydeaka 2:0 (12:10, 12:9)

📢 Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami Tradycja Bożego Narodzenia - smaki i zapach dzieciństwa - tak zatytułowane było spotkanie, na które 2 grudnia 2023 zaprosiło mieszkańców Chrostowa Stowarzyszenie w Kręgu Przyjaciół Troszyna i Centrum Kultury w Troszynie. Było wesoło i smacznie.

📢 Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Odsłonięcie pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej przed Szkołą Podstawową nr 5 w Ostrołęce Prezydent miasta, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Szkoła Podstawowa nr 5 zaprosili na uroczystość odsłonięcia pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej - autorki pierwszej monografii miasta. Uroczystość odbyła się 1 grudnia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

📢 19 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie: terminy otwarcia w sezonie 2023, atrakcje, mapy Jarmarki bożonarodzeniowe to niezwykłe miejsca, gdzie atmosfera Świąt jest gęsta jak wata w sztucznej brodzie Mikołaja, słodka jak piernik i upajająca jak grzaniec. To prawdziwe centra świątecznych zakupów i zabawy, w sam raz na weekendową wycieczkę w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Już w październiku 2023 jarmarki bożonarodzeniowe wróciły europejskich miast. Prezentujemy najsłynniejsze, najpiękniejsze i największe jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Podajemy daty otwarcia, najważniejsze atrakcje i mapy z adresami. Które z 19 najpiękniejszych jarmarków odbywają się blisko Polski, gdzie warto się wybrać na świąteczne zakupy, które kiermasze mają najwięcej atrakcji dla dzieci? Przekonajcie się w naszej galerii.

📢 Zjazd Absolwentów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – z roczników 1992/93 i 1993/94 spotkali się ze swoimi wychowawcami– Krystyną Drabot, Jadwigą Twardziak, Ewą Cichowską, Tadeuszem Dąbrowskim oraz młodszymi wychowawcami – Jadwigą Gołębiewską i Mirosławem Sadym podczas Zjazdu Absolwentów.

📢 Gala Hipokrates 2023. Poznaliśmy zwycięzców plebiscytu w województwie mazowieckim We wtorek, 28 listopada, odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w tegorocznej edycji plebiscytu „Hipokrates” na Mazowszu. Pacjenci docenili najbardziej zaufanych pracowników ochrony zdrowia w całym województwie. Zapraszamy na fotorelację z gali. 📢 Niedziele handlowe w grudniu 2023. Czy sklepy będą czynne w wigilię Bożego Narodzenia? W te niedziele zrobisz zakupy... Grudzień jest miesiącem, w którym handel kwitnie. Mikołajki, Boże Narodzenie, sylwester i nowy rok nakręcają klientów do wzmożonych zakupów, a sklepy notują największe obroty w całym roku. Dlatego w grudniu - zgodnie z prawem, jakie u nas obowiązuje - przewidziane są dwie handlowe niedziele - poprzedzające święta. W tym roku kalendarz ułożył się nietypowo i druga z tych niedziel to wigilia. Co to oznacza dla klientów i dla handlowców?

📢 Wypadek w Kamiance, 29.11.2023 Auto potrąciło rowerzystę, mężczyzna nie żyje Do zdarzenia doszło w środę 29.11.2023, przed godz. 18.00. Auto osobowe potrąciło rowerzystę - mężczyzna nie żyje. Przez kilka godzin ruch w miejscu zdarzenia był całkowicie zablokowany. 📢 Atak nożownika w Kadzidle. 29.11.2023 uczeń Zespołu Szkół Powiatowych zaatakował rówieśników Chwile grozy przeżyli uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Ok. godz. 12.00, podczas lekcji, jeden z uczniów zaatakował nożem rówieśników. Trzy osoby zostały ranne.

📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW. 📢 Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci. Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli seniorzy z sześciu gmin. 28.11.2023 We wtorek 28 listopada 2023 w Centrum Kultury w Troszynie uroczyście podsumowany został projekt "Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci". Prowadziło go stowarzyszenie SIŁA (z Janoch w gm. Troszyn), a uczestniczyło w nim 60 seniorów z 6 gmin powiatu ostrołęckiego. Ciekawe zajęcia trwały 8 miesięcy.

📢 Zwierzaki do adopcji. Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Mazowieckim Poszukujesz najlepszego przyjaciela? Nic prostszego, wystarczy adoptować psa lub kota. Te piękności z naszej galerii są gotowe do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Zwierzęta posiadają komplet szczepień, zabiegi kastracji, profilaktykę p/ pasożytniczą, książeczki zdrowia. Są zachipowane. Więcej informacji pod nr tel. 533902461 📢 Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Seniorzy rozmawiali m.in. o zdrowiu W czwartek 26.10.2023 w WSAP w Ostrołęce odbyło się spotkanie adresowane do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego – w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. 📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo.

📢 Bierzmowanie w Makowie Mazowieckim w parafii pw. św. Brata Alberta i w parafii św. Józefa W piątek, 21 kwietnia w parafii pw. św. Brata Alberta ks. biskup Szymon Stułkowski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Kilka dni wcześniej, 17 kwietnia, bierzmowanie odbyło się w parafii św. Józefa.

📢 Rubinowe, złote i diamentowe gody w Gminie Olszewo-Borki. Lista jubilatów. Zdjęcia. 15.04.2023 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale obchody rubinowych, złotych i diamentowych godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli wspólnie tyle lat – tak gmina Olszewo-Borki informuje o uroczystości, która odbyła się w Olszewie-Borkach w sobotę 15 kwietnia 2023. 📢 Ostrołęka. Bal karnawałowy seniorów. Bawili się w Centrum Aktywności Seniorów. 21.02.2023 Seniorzy z Ostrołęki bawili się na balu karnawałowym w Centrum Aktywności Seniorów. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Studniówka II LO w Ostrołęce. Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego bawili się w sali Olmipia. 21.01.2023. Zdjęcia Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21 stycznia swój bal mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach.

📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Niebieskich Migdałach. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Niebieskie Migdały. Dziękujemy za miłe przyjęcie. 📢 Fryzury na sylwestra na krótkie i długie włosy. Sprawdź proste uczesania, które będą pasować na domówkę i bal Fryzury sylwestrowe muszą pasować do typu urody, kształtu twarzy, makijażu i kreacji. Dodatkowo powinny być na tyle dobrze wykonane, aby wytrzymały całą noc szampańskiej zabawy. Jeśli nie masz pomysłu na uczesanie, to prezentujemy najpiękniejsze, a zarazem proste fryzury na sylwestra. Znajdzie się również coś dla pań, które szukają inspiracji na wizerunek romantyczny, odważny i z pazurem.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali!

📢 MEMY o śnieżycy w Polsce. Najlepsze śmieszne obrazki o ataku zimy. Śnieg pada i powoli nas zasypuje, a internauci się śmieją [27.01.2021] Takiego ataku zimy nie było w Polsce od dawna. Śnieg pada nieprzerwanie od kilku dni i wcale nie ma zamiaru przestać. Choć sytuacja nie jest wesoła, bo śniegu przybywa i utrudnia on wszystkim życie, to są tacy, którzy potrafią obrócić to w żart. Zobaczcie najlepsze śmieszne memy o śnieżycy, jaka właśnie przechodzi nad Polską. Jak myślicie, jaki region kraju jest ulubionym do szydery przez internautów? Przekonajcie się sami, oglądając śmieszne obrazki o zimie i śnieżycy! Zabawa gwarantowana i od razy zrobi się cieplej, wtedy żaden atak zimy nie jest straszny.

📢 Grudniowe kwiaty. Zobaczcie, które kwiaty wciąż kwitną. Zdjęcia Mróz i śnieg w grudniu? Normalna sprawa – taki mamy klimat. Kwiaty, które dotrwały do grudnia na gałązkach w koronce lodowych igiełek wyglądają bajkowo. Ale znalazło się kilka krzewów kwitnących na przekór kalendarzowi. Tak wyglądają barbórkowo-mikołajkowe forsycje i wiciokrzew (kapryfolium).

📢 Ostrołęka. Gwiazdkowy Anioł w tym roku z recyklingu. Nagrody w konkursie Kultowni OCK rozdane Anioły z papieru z niszczarki, z nakrętek, puszek, starych rękawiczek, patyków, drutu, gazet nadesłali uczestnicy konkursu "Gwiazdkowy Anioł". W piątek 14 grudnia odbyło się wręczenie nagród laureatom.

📢 Legendy Narwi Ostrołęka znów na boisku [WIDEO, ZDJĘCIA] Ponad osiemdziesięciu byłych zawodników Narwi Ostrołęka pojawiło się w Ostrołęce, by świętować awans drużyny seniorów do rozgrywek A Klasy w pierwszym roku po reaktywacji klubu. Wielu z nich wzięło udział w wyjątkowym meczu pokoleń. 📢 Festyn Dworcowy 2017 na osiedlu Stacja [ZDJĘCIA+WIDEO] To był dzień pełen emocji na osiedlu Stacja. Organizatorzy Festynu Dworcowego zadbali, by mieszkańcy Ostrołęki oraz goście nie nudzili się 11 czerwca nawet przez moment. Na zakończenie odbył się koncert gwiazdy wieczoru - zespołu MIG. 📢 Ostrołęka. Zespół De-eM obchodził 20-lecie istnienia [ZDJĘCIA+WIDEO] Cztery grupy wiekowe wystąpiły w piątek, 9 czerwca, na koncercie z okazji 20-lecia istnienia Zespołu Tańca Współczesnego De-eM. 📢 Janusze tatuażu: Zobacz najgorsze tatuaże! [GALERIA] Janusze tatuażu, nieudane tatuaże, najgorsze tatuaże: Tatuaże to sztuka zdobienia własnego ciała. Czy zawsze sztuka? Niekoniecznie. O tym przekonują na Facebooku chociażby twórcy fanpage'a "Janusze tatuażu". Tatuaż powinien być przemyślaną decyzją i powinien być wykonany przez profesjonalistę. W przeciwnym razie łatwo o oszpecenie własnego ciała. ZOBACZCIE GALERIĘ NAJGORSZYCH TATUAŻY