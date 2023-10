Przegląd prasy (4.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobacz koniecznie! ”?

Prasówka 4.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobacz koniecznie! Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

📢 Raport z budowy dróg powiatowych: 9 km dróg na terenie gmin Czarnia i Myszyniec. Zdjęcia Powiat ostrołęcki realizuje na terenie gmin Czarnia i Myszyniec inwestycję pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia -Surowe, nr 2509W Czarnia - Cupel -Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo" – informuje starostwo powiatowe. 📢 Horoskop miesięczny dla Strzelców. Co według gwiazd czeka Cię w październiku 2023? Strzelce! Sprawdźcie horoskop miesięczny na październik 2023. Co przydarzy się Wam w tym miesiącu? Jakie wydarzenia przewidują dla Was gwiazdy? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem miesięcznym dla Strzelców czeka cię w jeszcze w październiku i przygotuj się na wydarzenia, które nadejdą w twoim życiu, zarówno miłosnym, jak i w pracy.

Prasówka 4.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe Cuda Świata: 7 miejsc, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu. Tajemnicze ruiny, świątynia miłości, groźna góra i inne Już starożytni Grecy układali listy cudów świata. Z tych dawnych cudów do dziś istnieje już tylko jeden. Dlatego powstała nowa lista najbardziej niezwykłych miejsc, obejmujących wszystkie kraje świata. Jakie miejsca trafiły na listę 7 Nowych Cudów Świata? Przekonajcie się – to wyjątkowe cuda natury, architektury i techniki, które po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy choć raz w życiu.

📢 Te napoje warto pić na czczo po przebudzeniu. Dzięki nim wzmocnisz odporność i oczyścisz organizm z toksyn. Czego unikać na pusty żołądek? To, od czego zaczniemy rano dzień, ma ogromnie znaczenie dla naszego samopoczucia psychicznego oraz funkcjonowania całego organizmu. Właściwy napój wypity na czczo, przed śniadaniem może dodać nam energii, poprawić pracę jelit i podkręcić metabolizm. Nie koniecznie są to kawa i herbata! Sprawdź, co warto pić o poranku, a czego powinno się unikać. 📢 Czapki damskie to modny dodatek do jesiennych stylizacji. Zobacz, co będzie na topie w najbliższym czasie To już ten czas, aby wyjąć z szaf czapki na jesień. Nie tylko dlatego, że niedługo będzie zimno, ponuro i deszczowo, ale także z tego względu, że jest to świetny i stylowy element kobiecej garderoby. Zobacz modne nakrycia głowy na jesień 2023.

📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Mister Ziemi Żyrardowskiej to ostrowianin Alan Piersa. To już jego kolejny sukces w konkursie piękności Alan Piersa mieszka w Ostrowi Mazowieckiej. 26-latek właśnie wygrał konkurs Mister Ziemi Żyrardowskiej. To nie jest pierwszy jego sukces w tego typu konkursach.

📢 Piękne projekty salonów Krzysztofa Mirucia. Zobacz na zdjęciach te modne wnętrza. Tak architekt z HGTV urządza pokoje dzienne Salon to serce domu, dlatego jego wnętrze powinno być wyjątkowe i zachwycać gości. Warto więc już na wiosnę zaplanować jego metamorfozę. Zobacz, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżować pokój dzienny w 2023 roku. Czego nie może w nim zabraknąć? Zobacz najlepsze projekty salonów znanego architekta Krzysztofa Mirucia.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 2.10.2023 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Powiat ostrołęcki. Budowy mostów na Orzu i Piasecznicy. Zdjęcia, wideo Powiat ostrołęcki realizuje obecnie trzy inwestycje mostowe: w Jeglijowcu na Piasecznicy, w Brzeźnie na Orzu i na Narwi w Teodorowie. Oczywiście największa inwestycja to most w Teodorowie – tuż za granicami Ostrołęki. 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Wypadek na S8 w Turzynie. Droga w kierunku Warszawy zablokowana W Turzynie na trasie S8 (km 517/1)doszło do wypadku drogowego. Trwa akcja ratunkowa. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana- informuje wyszkowska policja. 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski: nowa łazienka, kuchnia i salon. Luksusowe gniazdko prowadzących „Pytanie na śniadanie” Katarzyna Cichopek wreszcie zamieszkała z dziećmi w rodzinnym domu Macieja Kurzajewskiego. Gwiazdy „Pytania na śniadanie” zaczynają nowy etap wspólnego życia. Kinga z kultowe serialu „M jak miłość” zupełnie przearanżowała lokum przyszłego męża. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza nowego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

📢 Uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg w powiecie makowskim W niedzielę 1 października odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych odcinków dróg powiatowych Maków- Szelków oraz Szelków-Sielc.

📢 Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej w Kalinowie. Zdjęcia 29 września 2023 odbył się już VI Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru Ziemi Ostrowskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy przeszli do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie, która współorganizowała wydarzenie. 📢 Ognisko na osiedlu Łazek. Mieszkańcy powitali jesień przy wspólnym ognisku 1.10.2023 W niedzielę, 1 października mieszkańcy osiedla Łazek w Ostrołęce postanowili pożegnać lato i powitać jesień przy ognisku. 📢 Rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Msza święta polowa w 79. rocznicę pacyfikacji 1.10.2023 3 października mija 79. rocznica pacyfikacji wsi Bandysie. Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego około 120 mężczyzn z tej miejscowości. Po zakończeniu wojny do Bandyś powróciło tylko kilku wywiezionych mężczyzn. Mieszkańcy wsi pamiętają o męczeńskiej śmierci swoich przodków. Każdego roku, w pierwszą niedzielę października obok pomnika pomordowanych odbywa się msza święta polowa w intencji ofiar hitlerowskiego terroru.

📢 Spotkanie z Henrykiem Gadomskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, 28.09.2023 Spotkanie z Henrykiem Gadomskim odbyło się w czwartek 28.09.2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Głównym powodem spotkania było wydanie "Słownika dialektu kurpiowskiego", będącego efektem współpracy z prof. Jerzym Rubachem, twórcą zasad kurpiowskiego dialektu literackiego. 📢 Tadeusz Wardaszka z gminy Andrzejewo 24.09.2023 skończył sto lat. To najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo 27 września 2023 roku w domu państwa Janiny i Andrzeja Wardaszków w Królach Dużych odbyła się wyjątkowa uroczystość. Tadeusza Wardaszka (ojca pana Andrzeja) - najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo - świętował setne urodziny.

📢 Kapsuła czasu zakopana na Placu Wolności podczas Ostrołęckich Dni Młodzieży. 28 września 2023. Zdjęcia Ostrołęckie Dni Młodzieży to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta. Impreza odbyła się w czwartek 28 września 2023 roku i jedno jest pewne - będzie się o niej mówiło w Ostrołęce nawet za 50 lat!

Ostrów Mazowiecka. Poszukiwani listem gończym. Wiesz, gdzie przebywają? Powiadom policję Ostrowscy policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości szukają osób, wobec których sąd wystawił list gończy. Zobacz zdjęcia poszukiwanych osób. Widziałeś ich?

📢 Otrzęsiny klas pierwszych szkół powiatowych. Dużo dobrej zabawy w Goworowie. 26 września 2023. Zdjęcia Imprezę zorganizowano w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Wzięli w niej udział około 250 uczniów ze wszystkich szkół powiatowych.

📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo.

📢 Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023 Do tej uroczystości, jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara Grabowska, społeczność przygotowywała się przez rok. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 100-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach. To także 30-lecie nadanie szkole imienia Marii Dąbrowskiej Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej na placu szkolnym. Mszę odprawił dziekan ks. Jacek Schneider, proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Cmentarz w Kleczkowie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii z maja 2022 Cmentarz w Kleczkowie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat. 📢 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie świętuje 70-lecie. Zdjęcia Samodzielny Oddział Topograficzno-Geodezyjny utworzony 15 listopada 1951 r. po dwóch latach przemianowano na 22. Samodzielny Oddział Geodezyjny i przeniesiono z Warszawy do Komorowa. Od 2004 roku jednostka w Komorowie funkcjonuje jako 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny. 📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym.

📢 Ostrołęka. Dzień Krwiodawcy w Ostrołęckim Centrum Kultury. 30.11.2019 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Dzień Krwiodawcy w Ostrołęckim Centrum Kultury. Sala OCK pękała w szwach.

