Przegląd prasy (4.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Święto Plonów w Szulborzu Wielkim: korowód dożynkowy, turniej sołectw i koncert Dejwa. Zdjęcia, wideo 3.09.2023 Festiwal Tradycji Dożynkowych, czyli VI Szulborskie Święto Plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim. Następnie barwny korowód dożynkowy ruszył na plac, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

📢 Ostrołęckie Operalia. Koncert „Muzyka dla przyjaciół. Wiesław Ochman i jego goście" na Fortach Bema. 3.09.2023. Zdjęcia Ósma edycja festiwalu Ostrołęckie Operalia przeszła do historii. Po tygodniu wypełnionym koncertami na Fortach Bema wielki finał. Przed ostrołęcką publicznością wystąpił Wiesław Ochman. 📢 Święto chleba nad Rozogą, czyli impreza w Łęgu Starościńskim-Walerach, 3.09.2023 Tego lata imprezy odbywają się w wielu sołectwach. W Łęgu Starościńskim-Walerach 3 września 2023 było "Święto chleba nad Rozogą" - z koncertami, konkursami, zabawą taneczną.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Święto Plonów w Szulborzu Wielkim. Korowód dożynkowy jest wyjątkowy: to konie, motocykle, a nawet... rowery! 3.09.2023 W niedzielę, 3 września odbył się Festiwal Tradycji Dożynkowych w ramach corocznego święta plonów, które jest organizowane w Szulborzu Wielkim. Korowód dożynkowy jest wyjątkowy. Zobaczcie!

📢 Biała Niedziela w Rzekuniu, na placu przed tężnią, 3.09.2023 3 września 2023, w godz. 10.00-15.00, na placu przy tężni wykonywane są pomiaru cukru, trójglicerydów, cholesterolu, ciśnienia, tętna, tlenku węgla, wykonywana jest spirometria, można skorzystać z konsultacji kardiologicznej i wykonać EKG. Jest profilaktyka wad postawy, profilaktyka raka sutka, badanie w kierunku raka prostaty. Wszystko oczywiście bezpłatne. 📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Kids Party w solankowej krainie. 3.09.2023 kolejna odsłona cyklicznego wydarzenia w Rzekuniu. Zdjęcia Kids party to cykliczne wydarzenie. Odbywa się w każdą letnią niedzielę. W rzekuńskiej tężni na dzieci czekają liczne atrakcje. Bawią się z animatorami, biorą udział w kreatywnych grach i zabawach, malują twarze, uczestniczą w konkursach z nagrodami.

Najmłodsi mogą m.in. sprawdzić swoją kondycję grając w „twistera”, zbudować zamek ze słomek, zmierzyć się w konkurencjach sprawnościowych, pograć w gigantyczne dmuchane kręgle, pokazać swój talent malarski czy poszaleć wśród baniek mydlanych.

ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej.

📢 Ostrołęka. Piknik osiedlowy w Wojciechowicach, 2.09.2023. Zdjęcia Na piknik zaprosiła 2.09.2023 mieszkańców rada osiedla. I jak na każdej tego typu imprezie nie brakuje atrakcji i dla młodszych, i dla starszych. Są animacje, koncerty, warsztaty, pokazy (m.in. ratownictwa przedmedycznego, na zdj.). 📢 Festyn osiedla Łazek w Ostrołęce. 2.09.2023. Zdjęcia Atrakcje dla dzieci, koncerty, pokazy (m.in. rękodzieła, iluzji, kuglarstwa i tańca z ogniem) - czekają na tych, którzy dotrą na festyn osiedla Łazek, który odbywa się 2.09.2023 przy ul. Padlewskiego. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Symbol seksu MMA w jeden dzień zarobiła na OnlyFans więcej niż przez całą swoją karierę zawodniczą Amerykańska wojowniczka, symbol seksu świata sztuk walki – Paige VanZant porównała swoje zarobki w portalu płatnych treści OnlyFans z występami w MMA. 📢 Ostrołęckie Operalia 2023. Koncert w Lelisie, 2.09.2023 2.09.2023 w CK-BiS w Lelisie odbył się kolejny koncert tegorocznych operaliów. Zaprezentowana została "Muzyka południa", czyli w klimatach argentyńskiego tanga, włoskich pieśni neapolitańskich, czy piosenek inspirowanych „południem”. Soliści: Natalia Rubiś / Katarzyna Zielińska / Krystian Krzeszowiak / Jakub Milewski. Zespół Tango Attack

Artyści spotkają się z widzami również o godz. 19.30 w Ostrołęce. 📢 Wypadek w Broku, 2.09.2023. Dwa auta zderzyły się na drodze nr 694. Zdjęcia Jak podała OSP Brok, w sobotę 2.09, przed południem, na DW694 w Broku zderzyły się dwa auta osobowe. OSP w Broku zabezpieczała miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyła z auta osobę poszkodowaną i udzieliła jej pomocy medycznej. Czekamy na komunikat policji.

📢 Festyn rodziny w Dzbeninie "Łączy nas Narew", 2.09.2023 Na boisku w Dzbeninie w sobotę 2 września 2023 odbywa się festyn rodzinny. Dla dzieci przygotowano animacje, dmuchańce, konkursy. Od godz. 18.00 będą koncerty (Jacek Gwiazda i Roxaok), a po godz. 20.00 zabawa taneczna. 📢 Święto motoryzacji Midnight Ostrołęka, 2.09.2023. Auta klasyczne i youngtimery, pokazy driftu i konkursy na stadionie To druga edycja tej imprezy. Można obejrzeć auta klasyczne i youngtimery. W programie między innymi pokazy driftu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Będą tez konkurencja dla uczestników: Limbo (najniższe auto), Najlepszy projekt, Najładniejsze auto Top 3, Najgłośniejszy wydech, Najładniejsza felga, Najlepsze car audio, Drift parking.

📢 Myszyniec. Uroczystość w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1.09.2023 W piątek 1 września 2023 na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się doniosła uroczystość patriotyczno-religijna. Na terenie nekropolii odprawiono mszę świętą polową z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

📢 Piknik zdrowotny w gm. Czarnia. Piknik odbył się 1.09.2023, a na 10.09.2023 zaplanowano rajd rowerowy W Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia dużo się dzieje. W piątek 1 września odbył się piknik zdrowotny. Na niedzielę 10 września zaplanowano rajd rowerowy wokół gminy. Ale to nie wszystko. 📢 Ostrów. Akty mianowania dla nauczycieli wręczone. Uroczystość odbyła się 31.08.2023 w ratuszu W czwartek, 31 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom miejskich szkół i przedszkoli. Była to również okazja do uczczenia jubileuszu 40 lat pracy zawodowej dyrektor SP3 Elżbiety Mariańskiej.

📢 Jacek Kawalec w Ostrołęce. Aktor wystąpił w recitalu w ramach projektu "Wojtki grają" 31.08.2023 31 sierpnia w internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce odbył się recital Jacka Kawalca.