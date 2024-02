Przegląd prasy (4.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści”?

Prasówka 4.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 3.02.2024 maturzyści i ich goście bawili się w sali Warszawska 34 A bawiła się w sobotnią noc klasa Va1 z wychowawczynią Katarzyną Dzwonkowską, klasa Vg1 z wychowawczynią Anetą Łyszkowską, klasa Vo1 z wychowawczynią Sylwią Gałką, klasa Vsh1 z wychowawczynią Swietłaną Kupis, klasa Vkc1 z wychowawczynią Elżbietą Rogalską.

Prasówka 4.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto niecodzienne ogłoszenia na klatkach schodowych, czyli lokatorskie informacje na wyciągnięcie ręki 3.02.2024 W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie czas jest niezwykle cenny, ogłoszenia na klatkach schodowych stają się nieodłącznym elementem lokalnej komunikacji społeczności. 📢 Tak mieszka Robert Lewandowski z żoną i dzieciakami. Zobacz elegancki dom Anny Lewandowskiej. Tak luksusowo żyją w Hiszpanii Lewandowscy Tak mieszka Anna Lewandowska i Robert Lewandowski. Celebryci żyją na co dzień w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której Lewandowscy mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy - zobacz zdjęcia! 📢 Tak mieszka Magda Narożna. Wokalistka "Pięknych i Młodych" ma też niezwykły samochód Magda Narożna mieszka w niewielkiej wsi w okolicach Nowogrodu (woj. podlaskie). Ma duży dom i niewielki staw. Swoją codzienność dokumentuje na popularnym koncie na Instagramie. Wokalistka uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 03.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Mieszkańcy Myszyńca upamiętnią Annę Kordecką ze Świdwiborka, w 50. rocznicę śmierci twórczyni zasłużonej dla kultury kurpiowskiej 3 lutego 2024 r. mija 50. rocznica śmierci Anny Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorki twórczości ludowej na Kurpiach.

📢 Powiatowy konkurs "Bożonarodzeniowy Anioł" rozstrzygnięty został 2.02.2024 2 lutego 2024 roku odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu "Bożonarodzeniowy Anioł". Konkurs zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwinie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwinie.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Beata Tadla poprowadzi „PnŚ”. Zobacz, jak się zmieniła i wyglądała na początku swojej kariery. Dziennikarka przeszła sporą metamorfozę Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach? 📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Jubileuszowa choinka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli Po raz dwudziesty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli odbyła się choinkowa zabawa uświetniona występem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. 📢 Plebiscyt Edukacyjny 2023 na Mazowszu. Na gali w Warszawie 31.01.2024 rozdaliśmy nagrody nauczycielom i placówkom oświatowym W środę 31 stycznia wręczono nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2023. Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele z Mazowsza. To największy plebiscyt w kraju. Jego organizatorem są tytuły Polska Press Grupy: Polska Metropolia Warszawska, Tygodnik Ostrołęcki i Echo Dnia. Wśród wyróżnionych także nauczyciele i placówki oświatowe z naszego regionu. Poniżej relacja z uroczystej gali.

📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarni biorą udział w ekologicznym projekcie "Postaw na słońce" „Postaw na słońce” to ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest on skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, głównie ogniw fotowoltaicznych. 📢 Zioła na płuca i oskrzela. Tak oczyścisz układ oddechowy. Napary z tych roślin łagodzą kaszel i duszności. To ulga przy infekcji i smogu Na problemy oddechowe sięgnij po zioła do picia. Rośliny lecznicze łagodzą objawy takie, jak kaszel, chrypa, napady duszności czy nadmiar śluzu. Ten naturalny sposób na oczyszczenie płuc i oskrzeli nie tylko ułatwia oddychanie, ale też łagodzi podrażnienie i stan zapalny, wzmacniając układ oddechowy. Oto najlepsze ziołowe herbatki przy infekcjach wirusowych oraz po nich, jak również w przypadku palenia tytoniu i smogu.

📢 7 ekstremalnie trudnych tras narciarskich w Europie. Zobacz nagrania ze stoków, które przerażają nawet doświadczonych narciarzy Jazda na nartach i snowboarding to aktywności, na które większość z nas czeka przez cały rok. Chociaż zjazdy po stokach sprawiają wiele radości i motywują do doskonalenia techniki jazdy, na Starym Kontynencie istnieją trasy, które przerażają nawet bardzo doświadczonych narciarzy. Poznajcie najtrudniejsze trasy narciarskie Europy i obejrzyjcie nagrania, po których przeszyją was dreszcze. 📢 Clean girls nails to piękne i delikatne paznokcie. To na nie stawia Małgorzata Rozenek-Majdan. Manicure idealny na każdą okazję Clean girls nails wciąż modny. To manicure, który jest pokłosiem zeszłorocznego trendu, który zakłada umiar w makijażu, fryzurach i stylizacji paznokci. Tak pomalowane pazurki są delikatne i jednocześnie efektowne. Pasować będą do każdej stylizacji i możesz je z powodzeniem nosić na co dzień, do pracy, jak i na wieczorne spotkania ze znajomymi. Zobacz, jak wykonać ten manicure i zainspiruj się zdjęciami w galerii.

📢 Ukradli artykuły spożywcze i chemiczne spod jednego z marketu w Małkini Górnej Dwaj mieszkańcy powiatu ostrowskiego odpowiedzą przed sądem za kradzież artykułów spożywczych i chemicznych spod marketu. Skradziony przez nich towar był wart prawie 8,5 tyś zł. 📢 Co kupić kobiecie na walentynki 2024? Niezwykłe prezenty na każdą kieszeń. Pomysły na wyjątkowe upominki dla dziewczyn na walentynki Jaki walentynkowy prezent dla kobiety będzie najlepszy? Co kupić bliskiej sercu osobie z okazji dnia zakochanych? Większości z nas brakuje pomysłów i nie wiemy, czym obdarować ukochaną dziewczynę w tym wyjątkowym dniu. Czasu na wybór najlepszego upominku zostało bardzo niewiele, bo walentynki już za moment.

📢 Wypadek w Ugniewie, 31.01.2024. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci 31 stycznia 2024 na drodze powiatowej w miejscowości Ugniewo doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów: toyoty, toyoty Rav4 oraz opla. Poszkodowane zostały cztery osoby: kobieta, mężczyzna (kierowca toyoty) oraz dwoje dzieci.

📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim odbyła się 27.01.2024 Młodzież z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK bawiła się w sobotę 27.01.2024 w sali bankietowej Amor. Był piękny polonez, kwiaty, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 ONA I ON Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Łukasz Litewka i jego team ruszyli z pomocą Schronisku Canis w Kruszewie. W 7 godzin uzbierali ponad pół miliona złotych! 7 godzin - tyle wystarczyło, aby uzbierać ponad pół miliona złotych na remont Schroniska Canis w Kruszewie. Zbiórka nabrała rozpędu w niedzielę, 14 stycznia, po tym jak w Internecie nagłośnił ją Łukasz Litewka - radny z Sosnowca, poseł na Sejm obecnej kadencji oraz - i przede wszystkim - założyciel fundacji Team Litewka.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce". 📢 HIPOKRATES 2023 - Poznaj liderów plebiscytu medycznego Prezentujemy uczestników plebiscytu HIPOKRATES 2023, którzy dotychczas, po trzech tygodniach akcji, zdobyli wiele głosów w poszczególnych kategoriach.

📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych. 📢 Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Czarni. 23.06.2023 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni w tym dniu uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. NP NMP w Czarni. Potem pojawili się w budynku szkoły, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.

📢 Wesele Kurpiowskie 2023. Gwiazdą wieczoru kadzidlańskiej imprezy zespół Pectus. 18.06.2023. Zdjęcia Wesele Kurpiowskie to dwudniowe święto folkloru kurpiowskiego. Ale że nie samą tradycją człowiek żyje - nawet w Kadzidle - na koniec imprezy wystąpił zespół Pectus. Publiczność bawiła się znakomicie! 📢 Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego w Zarębach Kościelnych, 11.05.2023. Zdjęcia W Zarębach Kościelnych ponad 200 sołtysów z powiatu ostrowskiego rozmawiało o problemach lokalnych społeczności.

11.05.2023 r. w „Starym Młynie” odbyło się spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego. Organizatorem wydarzenia był poseł Daniel Milewski, zaś współorganizatorami wójtowie wszystkich gmin powiatu ostrowskiego.

📢 Kobieca Twarz Roku. Zobacz piękne kobiety z Ostrołęki i pięciu powiatów naszego regionu w kategorii Matki Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Można jeszcze przesłać zdjęcie i powalczyć o cenne nagrody. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia pań w kategorii "Matki".

📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - Citroen C3. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii powyżej 7 lat.

📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia par z powiatów : ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego. 14.02.2023 Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii do 7 lat. 📢 KGW z powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku". 12.02.2023 Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego wzięły udział w konkursie "Najlepszy pączek karnawału 2023 roku." Konkurs odbył się po raz pierwszy i cieszył dużym zainteresowaniem.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Ostrołęka. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 100 dni do matury odliczali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej "Augustyniak"

📢 Studniówka ZSZ 4 w Ostrołęce. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 mają już za sobą studniówkę. 30.10.2021. Zdjęcia Studniówka – jak sama nazwa wskazuje – to bal organizowany 100 dni przed maturą. Uczennice i uczniowie ostrołęckiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 odliczanie do matury zaczęli wcześniej.

📢 Małkinia Górna. Złote, diamentowe i kamienne gody, 17.01.2020. Świętowało ponad czterdzieści par. Zobaczcie zdjęcia i wideo Małkinia Górna. W niecodziennej uroczystości wzięło udział ponad 40 par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. 📢 Wigilia w Lipnikach. Gości przywitały członkinie lokalnego koła gospodyń wiejskich W niedzielę 8 grudnia 2019 w świetlicy wiejskiej w Lipnikach (w budynku OSP) odbyło się już po raz kolejny spotkanie wigilijne zorganizowane przez panie z lokalnego koła gospodyń wiejskich.

📢 Wąsewo. Dożynki i 600-lecie, 15.08.2019. Mnóstwo atrakcji na stadionie gminnym: występy i zawody Strongman [ZDJĘCIA, WIDEO] Wąsewo. Dożynki gminno-parafialne połączone były w tym roku z obchodami 600-lecia Wąsewa. Pogoda dopisała, boisko gminne pełne było ludzi. 📢 Klaudia Kroczek została Miss Polonia Warszawy 2019 [ZDJĘCIA] [WYNIKI] Będzie reprezentowała stolicę w finale konkursu ogólnopolskiego Klaudia Kroczek zdobyła tytuł Miss Polonia Warszawy 2019 i będzie reprezentować stolicę w konkursie ogólnopolskim Miss Polonia, który odbędzie się pod koniec roku. Uroczysta gala finałowa Miss Polonia Warszawy 2019 odbyła się w sobotę 8 czerwca w Galerii Północnej. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Miss AWF Warszawa 2019 została Paulina Suchoń [ZDJĘCIA Z GALI] [WYNIKI] W czwartek 23 maja odbyła się tegoroczna gala, podczas której wybrano najpiękniejszą studentkę warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Tradycyjnie wszystko zostało przygotowane z dużą starannością, a publiczność do końca nie miała pewności, kto zwycięży. Ostatecznie korona najpiękniejszej przypadła Paulinie Suchoń, studentce drugiego roku. Zobaczcie zdjęcia z gali! 📢 100 najbogatszych Polaków 2019 RANKING FORBES. Oni zarobili najwięcej NAZWISKA + MAJĄTEK Jak wygląda ranking 100 najbogatszych Polaków 2019 magazynu Forbes? TOP 100 najbogatszych Polaków 2019 jest zaskakujący. Wzięliśmy pod lupę 20 nazwisk z samego szczytu zestawienia. W tym roku są zmiany - fotel najbogatszego Polaka opuściła rodzina Kulczyków, a na pierwsze miejsce po 12 latach powrócił Michał Sołowow. Co ciekawe w Polsce przybyło miliarderów. W 2019 ich liczba wynosi 42, natomiast w 2018 było ich 37. Ile trzeba było zarobić, żeby w ogóle pojawić się w rankingu najbogatszych Polaków Forbesa? 495 milionów - to próg, którego przekroczenie pozwoliło być notowanym w zestawieniu.

Zobacz w galerii TOP 20 najbogatszych Polaków 2019.

📢 Dzień kobiet w Krasnosielcu 2019. 240 pań balowało do białego rana [ZDJĘCIA, WIDEO] Impreza z okazji Dnia Kobiet odbyła się 2 marca i przyciągnęła rekordową liczbę pań. 📢 Studniówka 2019 w ostrowskim „Ekonomiku”. Bawili się w sali balowej Cobra [ZDJĘCIA, WIDEO] Maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej mają już studniówkę za sobą 📢 Top 10 gorących scen erotycznych w polskich filmach Katarzyna Figura, Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz – te wspaniałe aktorki nie bały się pokazać swych intymnych miejsc na planie filmowym. Nie one zresztą jedne. W znanych polskich filmach aż roi się od scen łóżkowych, które wielu widzom zapadły głęboko w pamięci. Seksizm, czy zupełnie naturalne zjawisko, skoro seks jest częścią życia każdego z nas? Już w PRL-u, gdzie przecież panowała głęboka cenzura, nie usuwano z filmów golizny. Prawdziwą rewolucją w tej materii była choćby „Seksmisja”, gdzie oprócz ogromnej dawki humoru królowała erotyka. Postanowiliśmy przypomnieć Wam sceny, które niegdyś u jednych wywoływały rumieniec na twarzy, a u innych dreszczyk emocji...

📢 Ostrołęka. Przysięga terytorialsów na stadionie: 196 nowych żołnierzy WOT [ZDJĘCIA+WIDEO] W strugach deszczu nowi terytorialsi złożyli przysięgę na stadionie w Ostrołęce w niedzielę 15 lipca. - Ostatnia tak ważna uroczystość miała tu miejsce przed wybuchem II wojny światowej - mówił jeden z nich. 📢 Studniówka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie 2018. Młodzież bawiła się w Awangardzie [ZDJĘCIA+WIDEO] Na balu studniówkowym, który odbył się wczoraj w sali bankietowej Awangarda w Różanie, bawili się uczniowie czterech klas Zespołu Szkół w Różanie

📢 Bal karnawałowy w Coloseum w Wolkowych [ZDJĘCIA] W sali bankietowej Coloseum w Wolkowych odbył się tradycyjny bal karnawałowy. Większość uczestników bawiła się w specjalnych przebraniach. 📢 Studniówka ZSZ nr 4 w Ostrołęce 2018. Tak się bawili przyszli maturzyści! [ZDJĘCIA+WIDEO] W sali bankietowej Olimpia w Krukach w sobotę 27 stycznia bawili się uczniowie ZSZ nr 4 w Ostrołęce.