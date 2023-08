Przegląd prasy 31.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 31.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

📢 Anna Lewandowska - tak urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników. 📢 Budowy dróg w powiecie ostrołęckim. Jak przebiega realizacja dwóch dużych inwestycji. 30.08.2023. Wideo z drona W sumie te dwie inwestycje drogowe realizowane przez powiat ostrołęcki warte są prawie 50 milionów złotych. Starostwo powiatowe w Ostrołęce przygotowało film z drona, który pokazuje aktualne zaawansowanie prac. 📢 To nie chwast, to składnik sałatki! Czy warto zbierać dzikie rośliny? Poszukaj ich w okolicy Wiele roślin, które ignorujemy i traktujemy jak niechciane chwasty, okazują się być bogatymi w składniki odżywcze dzikimi roślinami, które można jeść. Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, aby móc korzystać z bogactwa natury. Z Katarzyną Banaś, twórczynią projektu „Sianko”, rozmawiamy o naturze w mieście, uważności na to, co nas otacza, jadalnych chwastach i tym, jak cieszyć się przyrodą każdego dnia. – Chyba nie znam takiej rośliny, która nie miałaby dla nas pozytywnego zastosowania – mówi przyrodniczka.

📢 Marcel Litwa choruje na białaczkę. Trwa zbiórka krwi dla chłopca. Chorobę zdiagnozowano w sierpniu Do pierwszych dni sierpnia nic nie wskazywało na to, że chłopiec jest chory. Objawy pojawiły się nagle, a diagnoza była druzgocąca. Białaczka. 📢 Postacie z książek Wiedźmin oczami SI – tak powinni wyglądać bohaterowie na bazie opisów Andrzeja Sapkowskiego. Pasują do serialu i gier? Za pomocą sztucznej inteligencji sprawdziliśmy, jak według SI wyglądają bohaterowie Wiedźmina na podstawie opisów z książek Andrzeja Sapkowskiego. Czy okazały się podobne do tego, jak przedstawiono je w grach i serialu Netflix? Sprawdźcie sami, bo efekt jest całkiem ciekawy, ale momentami też zaskakujący.

📢 Ponad 100 km/h w terenie zabudowanym. Mężczyzna został zatrzymany w Jasienicy 26.08.2023 33-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego jechał z prędkością 103 km/h w terenie zabudowanym.

📢 7 sposobów, by wyglądać elegancko w pracy i na co dzień. Sprawdzone triki na gustowny wizerunek. Ważne są wyczucie kroje, tkaniny i dodatki Zależy ci na tym, by wyglądać elegancko? Zwróć uwagę na detale! Te z pozoru niewielkie zmiany w stroju, mogą wpłynąć na całą stylizację. Pamiętaj, że ważny jest nie tylko krój ubrań, ale także dobór tkanin i kolorów. Zobacz, na co należy zwrócić szczególną uwagę, by dobrze się prezentować w pracy i na co dzień. 📢 Trasa S8 w Warszawie zalana. Intensywne opady deszczu zmieniły jezdnię w rzekę. Korek na ponad 10 kilometrów Od rana w Warszawie trwają intensywne opady deszczu. W ich wyniku zalana została trasa S8. Sparaliżowane są obydwie jezdnie na wysokości Bielan. Nie można przejechać ani w kierunku Poznania, ani w kierunku Białegostoku. Korek ma już ponad 10 kilometrów długości, a utrudnienia mają potrwać przez kilka godzin. Szczegóły poniżej.

📢 Andrzej Duda przyjedzie do Łodzisk w gminie Lelis. Wizyta już w czwartek 31 sierpnia 2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjedzie prezydent RP Andrzej Duda. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy. 📢 Nowy asfalt na trzech odcinkach dróg w Ławach w gminie Rzekuń. 30.08.2023. Zdjęcia Zakończyły się roboty budowlane związane z remontem i wykonaniem nakładek asfaltowych na trzech odcinkach dróg gminnych w Ławach. Gmina na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych z Polskiego Ładu.

📢 Karolina Dawid zdobyła główną nagrodę w kat. jazz na XXIII Światowym Festiwalu "Sonata of the stars" na Litwie Reprezentantka Polski zdobyła główną nagrodę w kategorii jazz na XXIII Światowym Festiwalu "Sonata of the stars" w Druskiennikach.

📢 Lista polskich przesądów i zabobonów. W to wierzą Polacy! Najpopularniejsze zabobony i przesądy W to wierzą Polacy! Oto przesądy i zabobony, w które wciąż wierzymy. Choć wiele osób zarzeka się że nie wierzy w "te bzdury", to chwilę później woli splunąć przez ramię. Działa to trochę jak dmuchanie na zimne. Chociaż żyjemy już w XXI wieku to nadal wierzymy w przesądy i ulegamy zabobonom. 📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatorium za darmo. Uzdrowisko za 0 zł. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek na placu budowy szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia Plac budowy nowej szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej odwiedził w poniedziałek 28 sierpnia 2023 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Razem z nim do Ostrowi przyjechał poseł Daniel Milewski,

📢 Atlas grzybów 2023. Na niektóre z nich trzeba uważać! Grzybobranie bez tajemnic. Jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego? Atlas grzybów pomoże rozstrzygnąć wątpliwości, jakie mogą pojawić się w czasie grzybobrania. Dobrze znać odpowiedź na pytanie, czy znaleziony grzyb jest jadalny oraz jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego. W tym celu przygotowaliśmy garść informacji, by te wątpliwości rozstrzygnąć. Zwykle wrzesień i październik dla grzybiarzy to niezwykle atrakcyjne miesiące. Choć latem ciężko o wysyp, wiele gatunków już teraz zaczęło wypełniać kubły grzybiarzy. Sprawdź zatem, czy wiesz wszystko na temat tego, jak zbierać grzyby.

📢 Modliszka coraz częściej spotykana w naszym regionie. Zobaczcie zdjęcia tego owada, wykonane przez czytelników z Ostrołęki i gminy Lelis Czytelniczka z gm. Lelis zauważył modliszkę na podwórku, a czytelnik z Ostrołęki - na cmentarzu parafialnym.