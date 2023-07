Przegląd prasy 31.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 31.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 31.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 31.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim (31.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew warmińsko-mazurskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Czy będą braki prądu 31.07 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (31.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Jubileusz 30-lecia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie. 30.07.2023 Uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 30.07.2023. Po mszy świętej wystąpił Chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prasówka 31.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Profilaktyczny piknik rodzinny we wsi Żebry- Wierzchlas, gmina Olszewo- Borki. Wystąpił kabaret Rozumisz. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 przy świetlicy wiejskiej w Żebrach- Wierzchlasie odbył się Profilaktyczny piknik rodzinny- przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym.

📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem.

📢 Potańcówka pod sobótkowym lasem w Nasiadkach. 29.07.2023 Mieszkańcy wsi Nasiadki zaprosili do wspólnej zabawy. W sobotę 29.07.2023 zorganizowali spotkanie integracyjne. Były konkurencje sportowe dla dzieci, występ orkiestry kurpiowskiej z Lelisa, a od godz. 20.00 potańcówka z DJ Domix. 📢 Debata o zrywach narodowych oraz piknik powstańczy na Fortach Bema w Ostrołęce. 29.07.2023 Na Fortach Bema odbyła się debata pn "Wolność krzyżami sie mierzy". Wśród prelegentów byli: Jerzy Kijowski, Jan Mironczuk, Krzysztof Augustyniak, Małgorzata Lubecka. Po części oficjalnej odbędzie się piknik powstańczy. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 29.07.2023 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Stadion miejski w Makowie Mazowieckim do remontu. Baza sportowa w mieście zmieni swoje oblicze Baza sportowa w mieście zmieni swoje oblicze. W ramach projektu przewidziana jest modernizacja stadionu miejskiego wraz z budynkiem, modernizacja boiska przy ul. Ciechanowskiej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 1.

📢 Imprezy i wydarzenia w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. 28.07-30.07.2023 Największą imprezą będzie niedzielny odpust w Kamiance, ale zaplanowano także kilka innych wydarzeń w nadchodzący weekend. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl. Zbiórkę zorganizowano także na pikniku rodzinnym w Nurze 16 lipca. Gmina właśnie ogłosiła ile udało się zebrać. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Dokonali rozboju na Śląsku, zostali zatrzymani pod Wyszkowem. Podejrzani o rozbój już aresztowani. Zdjęcia Do 12 lat więzienia grozi podejrzanym o rozbój, którzy grozili pobiciem, a następnie zabrali pokrzywdzonemu samochód, gotówkę, telefon i dokumenty. Mężczyźni zostali zatrzymani po tym, jak skradli paliwo na stacji w Wyszkowie.

Nowe rondo i fragmenty dróg dojazdowych w Wąsewie uroczyście otwarte. 24 lipca 2023. Zdjęcia 24 lipca 2023 - w obecności ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania nowo przebudowany odcinek dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie.

