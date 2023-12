Przegląd prasy 30.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolędowanie w Goworowie, 29.12.2023 w świetlicy rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki”?

Prasówka 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolędowanie w Goworowie, 29.12.2023 w świetlicy rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki Wspólne kolędowanie to piękny staropolski zwyczaj. Połączmy pokolenia, przekażmy dobre zwyczaje naszym dzieciom - tymi słowami zapraszał na wydarzenie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 29 grudnia w świetlicy w Goworowie rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Także w obcych językach.

📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok.

📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast.

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwłoki mężczyzny znalezione 21.12.2023 na terenie dawnego ośrodka wczasowego w Broku. Jest komentarz Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Ciało poszukiwanego od kilku tygodni mieszkańca Broku znajdowało się w studni. 21 grudnia 2023 wydobyli je strażacy. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi postępowanie dotyczące pozbawienia wolności, spowodowania śmierci oraz zbeszczeszczenia zwłok.

📢 Zięba to najliczniejszy ptak Polski, ale jest mało znany. Pięknie śpiewa i... zapowiada burzę. Zobacz, jak wyglądają zięby i jak żyją Ocenia się, że zięby to ptaki, których w Polsce jest najwięcej – są liczniejsze niż np. wróble. Często żyją w naszym sąsiedztwie, a jednak przeważnie słabo je znamy. A to nieduże, ładne i śpiewające ptaki. Zobacz, jak wyglądają zięby, gdzie mieszkają, co jedzą i czy odlatują na zimę.

📢 Najsilniejsze Pokemony w grze Pokemon GO. Czy masz wszystkie w swojej kolekcji? 9 potężnych stworków, które musisz mieć Pokemon GO to popularna gra mobilna, w którą chętnie bawią się wszyscy fani kieszonkowych stworków. Jeśli i ty starasz się złapać je wszystkie, to z pewnością zastanawiasz się, które z nich są najsilniejsze i w które warto inwestować ciężko zarobione candy. Każdy z nich jest lepszy w konkretnych zadaniach, jednak są i takie, które nadają się do wykonywania każdej akcji. Zobacz 9 najsilniejszych Pokemonów w Pokemon GO. 📢 Bezpodstawnie wezwali policję: do włamania oraz do duszącego się pod łóżkiem mężczyzny Mężczyzna wezwał policję do włamywaczy, a kobieta do duszącego się pod łóżkiem mężczyzny. Tylko, że żadnych włamywaczy, ani duszącego się mężczyzny nie było. Za bezpodstawne wezwanie służb odpowiedzą teraz 41-latek i 40-latka. Przeczytajcie szczegóły.

📢 Kierowca volkswagena wylądował w rowie. Zadzwonił po pomoc po kolegę. Nie skończyło się to dobrze Kierujący volkswagenem pod wpływem promili zakończył swoją jazdę w przydrożnym rowie. Zadzwonił po kolegę, aby pomógł mu ciągnikiem rolniczym wydostać pojazd na drogę. Problem z tym, że traktorzysta nie miał prawa jazdy. A to nie wszystko...

📢 Dachowanie samochodu osobowego na drodze nr 626 Maków Maz.- Ostrołęka W piątek 29.12.2023 na drodze nr 626 Maków Maz.- Ostrołęka z powodu śliskiej nawierzchni doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Policja apeluje, aby zachować szczególną ostrożność. 📢 Szopka bożonarodzeniowa w Różanie została zniszczona. Wandale poszukiwani! Została wyznaczona nagroda za wskazanie sprawców! Co roku przy kościele pw. Św. Anny w Różanie powstaje bożonarodzeniowa szopka. W tym roku jednak komuś musiała bardzo przeszkadzać, gdyż została zniszczona. Ktoś brutalnie połamał figurkę Maryi, Józefa oraz anioła. Sprawcy są poszukiwani. Stowarzyszenie Nasze Wspólne Sprawy wyznaczyła nagrodę pieniężną za pomoc w ujawnieniu sprawców!

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość". 📢 Ostrołęcki policjant mistrzem świata w piłce nożnej służb mundurowych Reprezentacja polskiej policji zakończyła IV Światowy Turniej Drużyn Policyjnych w piłce nożnej świetnym wynikiem. Zdobyła złoty medal. Jednym z jej reprezentantów od kilku lat jest policjant z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce- asp. Kamil Rupacz, który piłką nożną pasjonuje się od dziecka. Obecnie jest on reprezentantem kadry Policji Polskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 29.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Najlepsze memy o pracy na etacie! Sprawdź co bawi internautów! Oto najfajniejsze memy o codziennej, nieustającej pracy 27.12.2023 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Jak wzmocnić sygnał Wi-Fi w domu? 7 prostych sposobów, które w tym pomogą. Szybka poprawa zasięgu bezprzewodowego internetu Największą zaletą bezprzewodowego, szerokopasmowego internetu jest wygoda użytkowania i duży obszar działania. Co ważne, bez potrzeby rozprowadzania po mieszkaniu setek metrów przewodów. Czasem jednak sygnał Wi-Fi jest bardzo słabej jakości, co przeszkadza w wygodnym użytkowaniu sprzętów i w efektywnej pracy. Zobacz, jak wzmocnić sygnał Wi-Fi i przy okazji polepszyć zasięg internetu.

📢 Ugniewo. BMW w rowie. Kierowca tłumaczył, że chciał uniknąć zderzenia. 28.12.2023 Do tego zdarzenia doszło 28 grudnia przed godz. 13.00 w Ugniewie. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Jaką nalewkę zrobić zimą? Wypróbuj jeden z 11 przepisów na owocowe nalewki, które możesz zrobić właśnie teraz Nalewki od wieków stosowane są pomocniczo do leczenia różnych dolegliwości. Trafiają też na stoły ze względu na walory smakowe. Pomagają na problemy z sercem, dolegliwości trawienne, a niektóre zalecane są przy przeziębieniu. Zimą nie trzeba rezygnować z ich przyrządzania! Można wykorzystać przepisy na nalewki owocowe, z produktów, które są dostępne w sklepach. Proponujemy 11 przepisów na pyszne i zdrowe nalewki zimowe.

📢 Nowy dom Doroty Szelągowskiej. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz wyjątkowe wnętrza – galeria zdjęć Nowy dom Doroty Szelągowskiej zlokalizowany jest w pięknym miejscu. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”. 📢 Co robić w sylwestra? Darmowe imprezy odbędą się w Troszynie i Baranowie Nie masz planów na sylwestra? Podpowiadamy, gdzie można się wybrać, aby pobawić się za darmo. W tym roku Ostrołęka nie organizuje miejskiego sylwestra. Ale można odwiedzić gminę Troszyn lub gminę Baranowo. Tutaj wójtowie zapraszają do wspólnej zabawy. Sprawdź szczegóły w naszej galerii.

📢 Zobacz urocze miejscowości Wielkopolski. To jedne z najpiękniejszych miast i miasteczek regionu Wielkopolska, serce Polski, kryje w sobie urokliwe miasteczka, gdzie historia splata się z pięknem przyrody. W tej malowniczej krainie spotykamy miasta o niepowtarzalnym charakterze, zachwycających swoimi zabytkami i klimatem.

📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie. 📢 Pasterka w kościele pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim O północy z 24 na 25 grudnia rozpoczęła się tradycyjna msza święta zwana Pasterką. W parafii pw. Św. Brata Alberta brali w niej udział licznie zgromadzeni wierni. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie, jak wyglądają żłobki we wszystkich ostrowskich parafiach Zobaczcie, jak wyglądają szopki bożonarodzeniowe w parafiach w Ostrowi Mazowieckiej tuż przed pasterką. 📢 Stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok Najpierw był konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne.

📢 Najlepsze MEMY o wigilii. Uśmiejesz się do łez! Podejdźmy do świąt Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka Najśmieszniejsze memy o wigilii. Święta, święta i po świętach - jedni wypowiedzą te słowa po Bożym Narodzeniu z żalem, a inni z ulgą. Święta potrafią być również męczące. Wszyscy czekamy na wigilię, ale spotkania i rozmowy rodzinne rządzą się własnymi prawami. Podejdźmy do zbliżającego się Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka, zobaczcie najśmieszniejsze memy. 📢 12 wyśmienitych sałatek na Boże Narodzenie i sylwestra. Zebraliśmy najlepsze przepisy. Rodzina będzie zachwycona Przed nami święta Bożego Narodzenia i sylwester. To szczególny czas, który warto uczcić pysznym jedzeniem. Mamy dla ciebie 12 sprawdzonych przepisów na świąteczne sałatki, które z pewnością posmakują każdemu. To m.in. sałatka łabędzi puch, gyros, sałatka królewska czy sałatka śledziowa. Przekonaj się i wypróbuj przepisy na sałatki na święta i sylwestra.

📢 Świąteczne morsowanko? Najlepsze MEMY o morsach i morsicach wciąż bawią. Zobacz śmieszne obrazki. Morsowanie na wesoło Część społeczeństwa nie jest w stanie zrozumieć fenomenu morsowania, a w sieci pojawiły się zabawne obrazki i memy obnażające pozytywne szaleństwo morsów. Każda okazja jest dobra na morsowanko, a święta bożonarodzeniowe to okazja wymarzona.

📢 Wigilia Miejska w Ostrołęce. Spotkanie opłatkowe na Placu Wolności, 23.12.2023 Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, spotkanie z Mikołajem, stoiska z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, na scenie występy dzieci, przedszkolaków i seniorów, a przy scenie zagroda ze zwierzętami - to wszystko przygotowano na sobotnie popołudnie, na wigilijne spotkanie mieszkańców Ostrołęki. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

📢 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim W środę 20.12.2023 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim łamali się opłatkiem, składali życzenia oraz zasiedli do wspólnej wieczerzy. 📢 Jasełka bożonarodzeniowe w "Promyczkach". Dzieci wraz z rodzicami wystawiły świąteczne przedstawienie 18.12.2023 W przedszkolu niepublicznym ,,Promyczki" wystawiono jasełka bożonarodzeniowe pt. "Książę Pokoju". W tym roku udział w przedstawieniu wzięła cała kadra pedagogiczna na czele z dyrektor Magdaleną Nitkowską. 📢 Prezent na Nowy Rok: wygraj 10 000 zł lub Thermomixa w NASZEJ LOTERII! Wystarczy SMS! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej.

📢 Wigilia Miejska w Makowie Mazowieckiem. Wspólne kolędowanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury 19.12.2023 Początkowo miejska wigilia miała odbyć się na rynku w Makowie, ale ze względu na deszczową pogodę, wydarzenie przeniesiono do sali Miejskiego Domu Kultury.

📢 Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych. W warsztatach i animacjach wzięło udział blisko 300 osób I Gminna Choinka w Zarębach Kościelnych została zorganizowana w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej. Choinkę podzielono na dwie tury. Najpierw zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - IV, a następnie dla uczniów klas V - VIII. 📢 "Bieg po choinkę" w Orle. W szóstej edycji biegu wzięło udział prawie 70 osób. Bieg odbył się 17.12.2023 Uczestnicy biegu zebrali się na leśnym parkingu w Orle. Każdy, kto dotarł na metę otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo wszystkie dzieci oraz 15 najszybszych biegaczy i 5 najszybszych chodziarzy z kat. nordic walking, otrzymało świąteczne drzewko - świerk.

📢 Hydrauliczna wpadka? Mało powiedziane. Bubel i fuszerka. Sprawdź popis niekompetencji fachowców z internetu Hydrauliczna wpadka w tym przypadku to mało powiedziane. Zobacz zbiór najśmieszniejszych pomyłek fachowców z polskiego internetu. Pierwsza liga bubli i fuszerek pseudofachowców. Jak ktoś mógł dokonać takiej naprawy? Kto za to zapłacił? Pytań jest mnóstwo, jednak odpowiedzi brak. Sprawdź śmieszne pomyłki hydraulików z internetu. 📢 Nawiedzony dom w Grabowie? Mystery Hunters z wizytą w powiecie ostrowskim. Spędzili noc w opuszczonym domu Mystery Hunters to łowcy tajemnic, którzy starają się wyjaśniać zjawiska niewyjaśnione. Niedawno odwiedzili Grabowo - wieś w gm. Zaręby Kościelne, ponieważ dowiedzieli się, że znajduje się tu opuszczony od 30 lat dom. Postanowili sprawdzić, czy dom skrywa w sobie jakieś tajemnice.

