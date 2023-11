Przegląd prasy 30.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły”?

Prasówka 30.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytura od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Wypadek w Kamiance, 29.11.2023 Auto potrąciło rowerzystę, mężczyzna nie żyje Do zdarzenia doszło w środę 29.11.2023, przed godz. 18.00. Auto osobowe potrąciło rowerzystę - mężczyzna nie żyje. Ruch w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowany.

📢 Oto najlepsze memy 1 z 10, o rekordziście programu. Bohater memów Artur Baranowski rozwalił system! Ustanowił rekord w "Jeden z dziecięciu" Zobacz najlepsze memy o programie "Jeden z dziesięciu". Za sprawą Artura Baranowskiego w teleturnieju padł historyczny rekord. Internauci natychmiast stworzyli śmieszne obrazki...

Prasówka 30.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cena karpia 2023 - ile za kilogram na święta? Oto prognozy hodowców. Takiej sytuacji nie było od wielu lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami znacząco rosły, co tłumaczono droższą karmą, podwyżkami wynagrodzeń, a także rosnącymi kosztami transportu. Według prognoz hodowców tym razem dojdzie do odwrócenia tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia przed Bożym Narodzeniem?

📢 Dofinansowanie do remontu łazienki. Jak uzyskać zwrot kosztów? Ile można dostać w 2023 roku? Nabór wniosków trwa cały rok Dofinansowanie z PFRON może pokryć do 95 proc. wydatków związanych z remontem łazienki. To nawet 100 tys. zł, a wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Komu przysługuje dofinansowanie do remontu łazienki? Jakie dokumenty są wymagane przez urząd? Kiedy PFRON wypłaca pieniądze? 📢 Kiedy wypłata reszty dopłat bezpośrednich 2023? W ARiMR ostatnie dni zaliczek, potem płatności końcowe i ekoschematy Prawie wszyscy rolnicy dostali już zaliczki dopłat, jednak nie ma w nich płatności za ekoschematy. Do kiedy ARiMR będzie wypłacać rolnikom dopłaty bezpośrednie 2023? Kiedy wypłata płatności końcowych? Tegoroczny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie był bardzo długi i końca dobiegł w lipcu. Ile do hektara i zwierząt dostaje w tym roku gospodarz? Poznaj aktualny stan wypłat dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

📢 Iluminacje świąteczne w Ostrołęce już są montowane. Zaświecą 6 grudnia Trwa montaż świątecznych iluminacji na ulicach Ostrołęki. Zostaną zapalone 6 grudnia, w dzień zaplanowanego po raz pierwszy w mieście Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tradycyjnie na Placu Bema stanie ogromna choinka, nie zabraknie cieszących się dużym zainteresowaniem niedźwiedzi, bombek i bałwanka. 📢 Dokąd wyjechać w 2024 roku? Amerykański magazyn wyróżnił polskie miasto w najnowszym rankingu Nasze państwo zdobywa coraz większą popularność na arenie międzynarodowej, co potwierdza obecność Polski w najróżniejszych rankingach publikowanych przez zagraniczne magazyny i portale. Tym razem krajowe miasto zostało uznane za jeden z najlepszych kierunków na podróż w 2024 przez amerykański miesięcznik. Domyślacie się, o którym miejscu mowa?

📢 Atak nożownika w Kadzidle. 29.11.2023 uczeń Zespołu Szkół Powiatowych zaatakował rówieśników Chwile grozy przeżyli uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Ok. godz. 12.00, podczas lekcji, jeden z uczniów zaatakował nożem rówieśników. Trzy osoby zostały ranne.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Góry zimą są zachwycające! Niezwykłe pejzaże, które skrywa Polska – tym polskim szczytom mróz tylko dodaje uroku Górzyste tereny naszego kraju są pełne cudownych punktów widokowych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – mamy w końcu góry surowe i wysokie, a także łagodne, pełne charakterystycznej delikatności. Nawet najchłodniejsza pora roku sprzyja podziwianiu ich niezwykłej urody – zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia gór zimą. Tym polskim szczytom mróz tylko dodaje uroku. Zobaczcie zachwycające pejzaże uchwycone przez utalentowanych fotografów.

📢 Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach, gmina Rzekuń Uroczystości związane z nadaniem imienia oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach odbyły się w środę 29.11.2023. Szkoła na swojego patrona wybrała Janusza Korczaka. To ostatnia placówka w gminie Rzekuń, która pozostawała bez imienia. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości. 📢 Włamał się do lokalu gastronomicznego w Ostrołęce. Mężczyzna jest już w rękach policji 24 listopada ostrołęccy policjanci zostali powiadomieni o włamaniu do jednego z lokali gastronomicznych w Ostrołęce. Po kilku dniach od zdarzenia policja zatrzymała młodego mężczyznę, który przyznał się do włamania i kradzieży.

📢 Ranking Samorządów. Jak wypadły gminy powiatu makowskiego? Ranking promuje zrównoważony rozwój Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ocenia, jak samorządy realizują przemyślaną strategię zrównoważonego rozwoju oraz dbają o potrzeby mieszkańców tj. bezpieczeństwo socjalne, edukację, kulturę i dostęp do infrastruktury publicznej.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Podpalenie samochodu w Ostrowi na ul. Broniewskiego? Monitoring uchwycił 3 mężczyzn. Jest odpowiedź prokuratury W nocy z soboty na niedzielę, (z 4 na 5 listopada) doszło do pożaru samochodu dostawczego zaparkowanego przy ul. Broniewskiego. W momencie przyjazdu straży pożarnej, peugeot był już cały zajęty ogniem.

📢 Carniacy w teatrze. Obejrzeli film, a także zatańczyli i zaśpiewali Mazowiecki Szlak Tradycji to projekt poświęcony kulturze ludowej Mazowsza. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Podstawę projektu stanowią ścieżki tematyczne. Jedną z nich jest muzyka i taniec. W ramach projektu powstają także filmy. Projekcja jednego z nich odbyła się we wtorek 28 listopada w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury na warszawskiej Pradze. 📢 Podlaska skarbówka znowu ma na sprzedaż auta. W ofercie jest wyjątkowe i niedrogie BMW Podlaskie Urzędy Skarbowe cyklicznie ogłaszają przetargi na samochody. W najbliższym czasie znowu do kupienia będzie kilka ciekawych aut. Uwagę zwraca w rozsądnej cenie czarne BMW.

📢 17 najbardziej niesamowitych miejsc UNESCO w Niemczech. Kopalnia skamielin, najstarsza katedra, wyjątkowa opera, a nawet kasyno Macie ochotę na turystyczną przygodę niedaleko Polski? Zwiedzanie kopalni skamielin, wspaniałych pałaców, zamków, malowniczych miasteczek, rejs promem po Renie, a może nawet wieczór w kasynie? W takim razie niesamowite miejsca UNESCO w Niemczech czekają na was. Jest ich aż 51, ale wybraliśmy 17 najbardziej niezwykłych, by ułatwić wam organizację wycieczki. Przekonajcie się w naszej galerii, które miejsca UNESCO w Niemczech najbardziej warto zobaczyć.

📢 7 najlepszych atrakcji Wysp Kanaryjskich na jesień. Te miejsca naprawdę stworzyła matka natura Hiszpania jest jednym z najchętniej obieranych kierunków na urlop (także jesienny), a wśród jej zagorzałych miłośników znajdują się także Polacy. Szczególnie upodobaliśmy sobie „Kanary”, czyli jeden z najbardziej malowniczych archipelagów na świecie. Jeżeli szukacie podróżniczych inspiracji, po zobaczeniu tych 7 najpiękniejszych atrakcji Wysp Kanaryjskich dla miłośników przyrody na pewno podejmiecie decyzję. Te miejsca naprawdę stworzyła matka natura... 📢 Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci. Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli seniorzy z sześciu gmin. 28.11.2023 We wtorek 28 listopada 2023 w Centrum Kultury w Troszynie uroczyście podsumowany został projekt "Cyberkulinarni - kulinarne senioralia w sieci". Prowadziło go stowarzyszenie SIŁA (z Janoch w gm. Troszyn), a uczestniczyło w nim 60 seniorów z 6 gmin powiatu ostrołęckiego. Ciekawe zajęcia trwały 8 miesięcy.

📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Kupujesz boczniaki? A możesz mieć własne. Te grzyby łatwo wyhodujesz, albo zbierzesz. Sprawdź, gdzie ich szukać, bo już rosną Boczniaki ostrygowate to jedne z bardziej popularnych grzybów. Przeważnie kupujemy je w sklepach, ale te grzyby można też samodzielnie uprawiać. W dodatku boczniaki także rosną „dziko”, a pojawiają się późną jesienią. Sprawdź, jak uprawiać boczniaki, ale też jak je zbierać i gdzie ich szukać oraz z czym można pomylić te grzyby. 📢 Jak podnieść poziom magnezu w organizmie? Nie wystarczy sięgać po suplement diety i źródła tego pierwiastka. Zobacz, co jeszcze trzeba robić Niedobór magnezu w organizmie ma średnio 6 na 10 Polaków, choć w niektórych grupach to większość osób. Niebezpieczne skutki dla serca, mięśni i nerwów zwalcza się za pomocą suplementów i leków z magnezem. To jednak nie wystarczy w przypadku błędów w diecie. Wyjaśniamy, jak ich unikać i szybko uzupełnić braki magnezu w organizmie.

📢 Sabina Malinowska laureatką Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody wręczono 27.11.2023 Ostrołęczanka Sabina Malinowska znalazła się w gronie 10 laureatów tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody wręczył marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

📢 Wieniec adwentowy – najpiękniejsze kompozycje na 2023. Wyjątkowe dekoracje domu w świątecznym klimacie – galeria zdjęć. Kiedy jest adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Sikorka bogatka. Towarzyski, śliczny ptaszek, który z desperacji przekąsi mózg nietoperza. Nie pomylisz jej z innym ptakiem To jedne z najbardziej popularnych ptaków. Nawet jeśli niewiele o nich wiemy, to wróbla i sikorkę prawdopodobnie rozpoznamy bez trudu, zwłaszcza, że bardzo chętnie odwiedzają wywieszone w ogrodach karmniki. I chociaż niepozorne, to okazuje się, że sikorki potrafią być całkiem złośliwe. Podjadanie nietoperzego mózgu nie stanowi dla nich problemu, chociaż nie jest to ich kolacja pierwszego wyboru. Dochodzi do tego w akcie desperacji.

📢 Kutyłowo-Perysie. Zderzenie z udziałem 2 aut. Strażacy musieli ewakuować bydło z ciężarówki 27.11.2023 W poniedziałek, 27 listopada w miejscowości Kutyłowo-Perysie (gmina Boguty-Pianki) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego. 📢 Darmowe gry na PC na listopad 2023. Jakie tytuły rozdawane są bezpłatnie? Zobacz produkcje rozdawane przez cyfrowe sklepy Darmowe gry na PC są rozdawane przez cyfrowe sklepy z grami w ramach różnych promocji i akcji. Epic Games Store, Steam czy GOG chcą w ten sposób zachęcić konsumentów do dalszych zakupów w ramach ekosystemu, w którym zaoferowana została darmowa gra. Znamy już sporo tytułów, które można dodać do swojej kolekcji bez wydawania ani grosza w listopadzie tego roku. Zobacz, co jest do zgarnięcia.

📢 Wypadek na Warszawskiej w Ostrołęce. 28.11.2023 ok. godz. 7.30 zderzyły się dwie osobówki Na wysokości mauzoleum doszło do zderzenia volvo na ostrołęckich tablicach rejestracyjnych i skody na łomżyńskich tablicach.

📢 Zespół Szkól Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ma już 55 lat. W poniedziałek 27.11.2023 odbyła się uroczysta gala Uroczystość 55- lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce odbyła się 27 listopada 2023 roku w Ostrołęckim Centrum Kultury. 📢 Podpisano umowę na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Zadanie pn."Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu" ma zostać zakończone w 2025 roku. Na razie, w miejscu planowanej inwestycji, jest duże trawiaste boisko.

📢 Największa góra lodowa na świecie ruszyła w rejs. Jest dwa razy większa od Londynu Góra Lodowa A23a, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, oderwała się od morskiego dna i wyruszyła w podróż na północ. Cztery dekady temu A23a wywołała panikę u Rosjan. Teraz może spowodować katastrofę wśród zwierząt.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Ostrołęce wręczono medale, odznaczenia i nagrody Oddział Rejonowy i Rejonowa Rada Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce zaprosili na uroczysty jubileusz z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie odbyło się w sobotę 25.11.2023 w OCK.

📢 Najlepsi nauczyciele na Mazowszu wybrani! Wśród nich jest 7 nauczycieli z naszego regionu. Nagrody wręczono 24.11.2023 48 nauczycieli z woj. mazowieckiego odebrało z rąk Elżbiety Lanc wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla nauczycieli-opiekunów stypendystów w projekcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Każdy z nich otrzymał od samorządu Mazowsza nagrodę finansową w wysokości 4 tys. złotych.

📢 Forum Seniora w Warszawie. Ciekawe wykłady, porady ekspertów i wiele niespodzianek. Za nami druga edycja wyjątkowego wydarzenia We wtorek 21 listopada 2023 roku, w Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie, odbyło się II Forum Seniora w ramach ogólnopolskich spotkań Forum Seniora organizowanych przez Polska Press Grupę. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia była "Druga Młodość Seniora". W trakcie imprezy zaproszeni goście wzięli udział w ciekawych wykładach na temat zdrowia, aktywności, bezpieczeństwa, a także świadczeń emerytalnych i aktorstwa. Gościem specjalnym był popularny aktor Dariusz Kordek. 📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, a przywędrowała ona do nas z Niemiec i Austrii. Z roku na rok jarmarki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W naszym regionie odbędzie się kilka takich jarmarków. Po raz pierwszy odbędzie się w Ostrołęce. Gdzie jeszcze? Sprawdźcie naszą galerię.

📢 Czarne paznokcie z brokatem w kolorze złota to idealny manicure na andrzejki. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne?

📢 Zwierzaki do adopcji. Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Mazowieckim Poszukujesz najlepszego przyjaciela? Nic prostszego, wystarczy adoptować psa lub kota. Te piękności z naszej galerii są gotowe do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Zwierzęta posiadają komplet szczepień, zabiegi kastracji, profilaktykę p/ pasożytniczą, książeczki zdrowia. Są zachipowane. Więcej informacji pod nr tel. 533902461 📢 Święto Odzyskania Niepodległości w Makowie Mazowieckim: msza święta i złożenie wieńców Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz makowskich instytucji uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości oddając hołd poległym i składając kwiaty pod pomnikiem „Bohaterów Poległych w Walce o Niepodległość w Latach 1914-1920”. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego w Ostrołęce, 10.11.2023 Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Piknik w Kiełczewie. 15.07.2023 KGW Kiełczew przywitało lato i wakacje piknikiem z darami lasu. Zdjęcia „Biesiadowanie łączy pokolenia” – to hasło inspirowanej przyrodą doliny Bugu imprezy plenerowej zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich Kiełczew. 15 lipca 2023 w Kiełczewie odbyła się całodniowa impreza z mnóstwem atrakcji dedykowanych wszystkim pokoleniom. 📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce. 📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu.

📢 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte! Zobaczcie zdjęcia z uroczystości 27.06.2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych rozpocznie działalność 1 lipca 2022 roku. Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej gminy, ale również dla gmin sąsiednich, ponieważ na obszarze powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych nie ma tego typu placówki. Kierownikiem centrum została Magdalena Świerczewska.

📢 Czarnia. Festyn charytatywny dla Zuzi, 26.06.2022. Zdjęcia Zuzia Szydlik ma 5 lat. Dziewczynka walczy o swoje życie i zdrowie. Lekarze zdiagnozowali u niej złośliwy nowotwór nerki. Zuzia dzielnie walczy z chorobą. Na jej dalsze leczenie potrzebne są jednak pieniądze. Cały czas prowadzona jest zbiórka pieniężna. W niedzielę 26 czerwca 2022 w Czarni zorganizowano dla niej koncert charytatywny. 📢 Miss Mazowsza 2022. Trwa głosowanie. Są też kandydatki z naszego regionu Konkurs Miss Województwa Mazowieckiego to wydarzenie, które cieszy się dużym zainteresowaniem i jest najbardziej prestiżowym konkursem piękności w regionie. Zobacz panie, które walczą o awans do finału. 📢 Ostrołęka. Rowery na sprzedaż. Używane, ale w dobrym stanie i w dobrej cenie. Zobaczcie galerię najciekawszych ofert na olx. 18.04.2022 Sezon rowerowy już się rozpoczął. Ceny nowych rowerów są jednak bardzo wysokie. Warto więc rozejrzeć się za używanym. W naszej galerii zobaczysz ogłoszenia najtańszych rowerów w Ostrołęce z portalu ogłoszeniowego olx. Ogłoszenia dotyczą rowerów damskich i męskich. Ceny zaczynają się od 280 zł do 1000 zł.

📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Samochody do 7 tys. zł. Najtańsze samochody na sprzedaż w regionie. Zobacz zdjęcia, ceny Zobacz najtańsze samochody, które można kupić w naszym regionie. To samochody, które sprzedają mieszkańcy Ostrołęki i powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego. 📢 Zima MEMY 2021. Znów zaskoczyła kierowców. Zobacz najzabawniejsze memy o zimie 2021 [demotywatory, memy, śmieszne obrazki] Memy o zimie 2021. W tym roku wyjątkowo mocno możemy poczuć prawdziwą zimę. Kierowcy zaskoczeni, drogowcy nie lepiej. Internauci jak zwykle nie mogli się powstrzymać. W internecie roi się aż od zimowych memów. Zobaczcie najlepsze memy o zimie 2021.

📢 Ostrołęka. Biedronka przy ul. Stacha Konwy już otwarta. Długa kolejka klientów czekała na otwarcie nowej Biedronki. 29.04.2021. Zdjęcia To dziewiąty sklep sieci Biedronka w Ostrołęce. Obiekt przy Stacha Konwy został otwarty w czwartek 29 kwietnia 2021.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie. 📢 Bielizna erotyczna Me Seduce i nasutniki podbijają świat. Idealna na walentynki. Ta kolekcja seksownej bielizny z Zabrza podbija świat Bielizna erotyczna Me Seduce, która zawojowała świat, produkowana jest w Polsce - w Zabrzu na Śląsku. Deuce Me jest uwodzicielska, zmysłowa i bardzo niegrzeczna. Najnowsza kolekcja bielizny erotycznej dla kobiet firmy Me Seduce z Zabrza wzbudza ogromne kontrowersje. Tot bielizna intymna, którą tworzą wyłącznie kobiety. Jako jedyna w Polsce firma Me Seduce produkuje nasutniki, czyli fantazyjne ozdoby na sutki, ostatni hit mody erotycznej. A to nie wszystko... Właścicielki marki znalazły niszę na rynku, ale ich produkty idą głównie na eksport. Zobaczcie zdjęcia.