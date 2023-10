Przegląd prasy 30.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 30.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Pożar domu w Chudku w gminie Kadzidło. Kilka zastępów straży pożarnej w akcji Do pożaru doszło w sobotę 28 października 2023, około południa. 📢 Matthew Perry pozostanie w pamięci. Przyjaciele, koledzy i fani reagują na śmierć aktora Po wiadomości o śmierci znanego z "Przyjaciół" Matthew Perry’ego, który odszedł w wieku 54 lat, zaczęły napływać kondolencje i wspomnienia. Hołd, dla „słodkiej, niespokojnej duszy”, składają ludzie kina i fani. Zrobiła to między innymi laureatka Oscara za drugoplanową rolę w filmie Woody’ego Allena Mira Sorvino czy znana z chociażby „Hellboy’a” Selma Blair.

Prasówka 30.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 29.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Przegląd prasy (29.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków”? 📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek. 📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Zegary na ścianę – te modele w niezwykły sposób ozdobią twoje mieszkanie. Zobacz najciekawsze i najmodniejsze zegary ścienne Odpowiednio dobrany zegar ścienny może być ciekawą i zarazem praktyczną dekoracją w naszym mieszkaniu. Jeżeli nie masz pomysłu na dekorację pustej ściany, designerski zegar może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Firmy produkujące ścienne zegary oferują szeroki wybór swoich produktów: mogą mieć ciekawe, geometryczne kształty lub przypominać małe dzieło sztuki. Jeżeli nie przepadasz za artystycznymi udziwnieniami, warto zdecydować się na proste modele, które sprawdzą się w minimalistycznych wnętrzach. Zobacz, jak zegar może całkowicie odmienić pozbawione charakteru wnętrze.

📢 Otwarcie sezonu morsowego w Ostrowi Mazowieckiej. Morstrowiaki już po pierwszej kąpieli. Otwarcie sezonu odbyło się 28.10.2023 Ostrowskie morsy rozpoczęły sezon na zimne kąpiele. Otwarcie sezonu odbyło się na miejskim stawie, a w wydarzeniu wzięły udział zaprzyjaźnione kluby z województwa mazowieckiego i podlaskiego.

📢 Jubileusz 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego w Myszyńcu W myszynieckiego bazylice mniejszej zainaugurowane zostały w sobotę 28 października obchody 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Rywalizowali młodzi adepci pływania ze wszystkich ostrołęckich klubów W sobotę 28 października 2023 w ostrołęckim Parku Wodnym Aquarium zorganizowane zostały Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Imprezę zorganizowali: UKS Piątka, WOPR-OS Ostrołęka i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach rywalizowały dziesiątki młodych adeptów pływania. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Zobacz najlepsze MEMY. Z czego śmieją się internauci? Zmiana czasu 2023 na zimowy już w nocy z 28 na 29 października! Z tego powodu w nocy przestawiamy zegarki z godziny z 3:00 na 2:00, a więc śpimy o godzinę dłużej. Jak zmianę czasu widzą internauci? Co ich bawi? Sprawdź w naszej galerii!

📢 Ciekawy projekt dla ostrołęckich seniorów - „Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima”. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób Dobiegł końca trzeci projekt współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla Seniorów” pt. „Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima” – informuje ratusz.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Te fryzury brzydko postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 28.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce".

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 28.10 - 5.11.2023 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski. 📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

📢 Podsumowano okręgowy etap konkursu „ List do Taty" organizowany m.in. przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej W czwartek 26.10.2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim podsumowano okręgowy etap konkursu „ List do Taty” skierowany do uczniów klas IV i V, a organizowany przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Senatorów RP. W VII edycji konkursu w całej Polsce wzięło udział prawie 2,5 tysiąca uczestników z 460 szkół. 📢 Co robić w weekend w regionie? Zobaczcie, jakie wydarzenia zaplanowano w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim W weekend ostrowskie morsy rozpoczną sezon, w Rzewniu odbędzie się impreza charytatywna, a w Myszyńcu wystąpi zespół Mazowsze. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Pasowanie na pierwszaka w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce W czwartek 27.10.2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce odbyło się pasowanie na pierwszaka. Ślubowanie złożyli uczniowie czterech klas pierwszych. Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego. 📢 Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Seniorzy rozmawiali m.in. o zdrowiu W czwartek 26.10.2023 w WSAP w Ostrołęce odbyło się spotkanie adresowane do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego – w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

📢 Stary basen w Ostrołęce w rozbiórce. Zobaczcie zdjęcia z wyburzania budynku pływalni Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. Budynek od lat straszył swoim wyglądem, a chętnego do rozbiórki nie było. Teraz się udało i obiekt zniknie z panoramy miasta, choć dla wielu przywoływał miłe wspomnienia. 📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka. 📢 Piaskowiec modrzak. Grzyb, który po dotknięciu robi się niebieski. Piaskowiec modrzak jest jadalny. Spotkaliście go? Piaskowiec modrzak to grzyb, który po dotknięciu natychmiast przybiera piękny, niebieski (modry) kolor. Właśnie ze względu na tę nietypową barwę nie wszyscy go zbierają.

