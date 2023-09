Przegląd prasy 30.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? ”?

Prasówka 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Często bierzesz paracetamol na ból głowy? Bądź ostrożny, bo ten popularny lek może być groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Wypadek w Sadykierzu gm. Młynarze, 29.09,2023 Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie 29 września.

Prasówka 30.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. 29 września 2023. Zdjęcia Już po raz trzydziesty studenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce odebrali indeksy. Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbyła się w piątek 29 września 2023 w siedzibie uczelni przy ul. Korczaka. 📢 Otrzęsiny klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu Maturzyści w tajemnicy przygotowali otrzęsiny pierwszych klas. Pierwszoklasiści mieli do wykonania wiele oryginalnych zadań sprawnościowych, nie zabrakło picia mleczka oraz malowania twarzy- wszystko w przyjaznej atmosferze zabawy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piaskowiec modrzak. Grzyb, który po dotknięciu robi się niebieski. Piaskowiec modrzak jest jadalny. Spotkaliście go? Piaskowiec modrzak to grzyb, który po dotknięciu natychmiast przybiera piękny, niebieski (modry) kolor. Właśnie ze względu na tę nietypową barwę nie wszyscy go zbierają. 📢 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andrzejewie dobiegła końca. Budynek został odebrany 27.09.2023 W środę, 27 września odbył się uroczysty odbiór budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie. Celem projektu była poprawa walorów estetycznych, technicznych i funkcjonalnych budynku szkoły. 📢 Jak modnie urządzić mieszkanie w bloku? Musisz zobaczyć to na zdjęciach. Też możesz zamieszkać w takich wyjątkowych wnętrzach To przytulne mieszkanie w stolicy zlokalizowane jest na najwyższym piętrze. Właściciel wygrał los na loterii, bo może napawać się wyjątkowym widokiem z okien na korony drzew. Zobacz, jak architekci przeprojektowali wnętrze, żeby nie tylko zyskać przestrzeń, ale też cieszyć oczy zielenią w sercu miasta. Projektanci udowadniają, że warto zdecydować się czasem na generalny remont i wyburzenie ścian, żeby zyskać wyjątkową przestrzeń do życia.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Pożar samochodu osobowego w Broku. Interweniowała straż pożarna Do pożaru samochodu doszło na posesji przy ul. Małkińskiej w Broku. Strażacy zostali powiadomieni o godz. 11.35. Pożar został ugaszony, niestety samochód został doszczętnie zniszczony przez ogień. Na miejscu była Państwowa Straż Pożarna, OSP Brok oraz policja.

📢 Wypadek w Szwelicach, gm. Karniewo. Zderzyły się dwa samochody osobowe Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek 28.09.2023.

📢 Lidl wycofał ten produkt ze sprzedaży. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS i sprawdź pozostałe szkodliwe produkty w innych sklepach Mięso z Lidla, kosmetyki z Pepco, tatar z Auchan, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, czy jajka z Kauflandu to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 28.09.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 📢 Tadeusz Wardaszka z gminy Andrzejewo 24.09.2023 skończył sto lat. To najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo 27 września 2023 roku w domu państwa Janiny i Andrzeja Wardaszków w Królach Dużych odbyła się wyjątkowa uroczystość. Tadeusza Wardaszka (ojca pana Andrzeja) - najstarszy mieszkaniec gminy Andrzejewo - świętował setne urodziny.

📢 Kapsuła czasu zakopana na Placu Wolności podczas Ostrołęckich Dni Młodzieży. 28 września 2023. Zdjęcia Ostrołęckie Dni Młodzieży to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta. Impreza odbyła się w czwartek 28 września 2023 roku i jedno jest pewne - będzie się o niej mówiło w Ostrołęce nawet za 50 lat! 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Muzeum Historii Polski uroczyście otwarte. Od 29 września 2023 r. będzie dostępne dla zwiedzających Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego - podkreślił w czwartek podczas inauguracji MHP w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że muzeum powstało w miejscu niezwykle ważnym i symbolicznym z punktu widzenia historii Polski - na terenie warszawskiej Cytadeli. 📢 Ostrołęczanka Agnieszka „Atamanka” Kasprzak w Dzień Dobry TVN. 28 września 2023. Zdjęcia, wideo Jedną z gościń dzisiejszego (czwartek 28 września 2023) wydania programu Dzień Dobry TVN była ostrołęczanka Agnieszka „Atamanka” Kasprzak. 📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Nowa remiza w Rzekuniu już gotowa. Zobaczcie jak wygląda Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu mają nową remizę. We wtorek 26 września władze gminy dokonały przeglądu całkowicie odnowionego obiektu. 📢 Inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego w Myszyńcu Dzwonnica przy myszynieckiego bazylice mniejszej staje się powoli centrum kulturalnym dla miasta i gminy. Przez kilka dni w tym obiekcie odbywał się cykl imprez pod nazwą "Noce w Dzwonnicy". W środę 27 września zebrali się tu śpiewacy z kilku okolicznych gmin kurpiowskich. Było to inauguracyjne spotkanie Kurpiowskiego Bractwa Śpiewaczego.

📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie. 📢 Ostrów Mazowiecka. Poszukiwani listem gończym. Wiesz, gdzie przebywają? Powiadom policję Ostrowscy policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości szukają osób, wobec których sąd wystawił list gończy. Zobacz zdjęcia poszukiwanych osób. Widziałeś ich? 📢 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy Lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić - z tego powodu przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy.

📢 Delikatne paznokcie na jesień 2023, które spodobają się minimalistkom. Manicure subtelny, a jednocześnie efektowny. Poznaj teddy nails Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Wypadek w Dąbrowie. Pijany kierowca stracił panowanie nad autem. Do zdarzenia doszło 22.09.2023 O zdarzeniu, do którego doszło w piątek, tuż po godz. 13.00 poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejewie. 📢 Oliwia Marczak napisała powieść kryminalną "Sędzia". 21.09.2023 odbyło się spotkanie autorskie z ostrołęczanką To debiutancka powieść młodej ostrołęczanki i debiutanckie spotkanie autorskie. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce.

📢 Ostrowskie Igrzyska Firm. Rywalizacja odbyła się 16.09.2023, wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej z Ostrowi Mazowieckiej W tegorocznej, siódmej edycji turnieju wzięło udział osiem zespołów: Alpla, Forte, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plonex, Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka, Zakład Gospodarki Komunalnej i Zurad. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu.

📢 Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023 Do tej uroczystości, jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara Grabowska, społeczność przygotowywała się przez rok.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Rzekuń wita lato. Kabaret, koncerty, konkursy i Oldtimer 2023, czyli 12. Rzekuńskie spotkanie sympatyków starej motoryzacji. 25.06.2023 Na placu przy ul. Miłej w Rzekuniu będzie się działo do późnych godzin. Będą koncerty, występ kabaretu, konkursy z nagrodami, a w południe rozpoczął się Oldtimer 2023 - 12. Rzekuńskie spotkanie miłośników starej motoryzacji. 📢 Zakończenie roku szkolnego w gminie Ostrów Mazowiecka. Nagrody i wyróżnienia 20.06.2023 We wtorek 20.06.2023 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy odbyła się uroczystość gminnego zakończenia roku szkolnego. Wójt Waldemar Brzostek podsumował mijający rok oraz wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 dla najlepszych uczniów z terenu gminy Ostrów Mazowiecka.

📢 Złote Gody w Czerwinie. Dwadzieścia par świętowało jubileusz pożycia małżeńskiego. 31.05.2023 W środę 31.05.2023 w gminie Czerwin wręczono parom medale za Długoletnie pożycie małżeńskie. 📢 Ostrołęka. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. NMP Królowej Rodzin. 28.05.2023. Zdjęcia Ponad trzydzieścioro dzieci przystąpiło w niedzielę 28 maja do Pierwszej Komunii Świętej w kościele na osiedlu Stacja w Ostrołęce. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 MotoMaków obchodzi siódme urodziny. Członkowie i sympatycy makowskiego klubu świętowali 11.02.2023. Zdjęcia z imprezy Makowski klub motocyklowych obchodził w niedzielę 12.02.2023 swoje siódme urodziny. Motocykliści oraz sympatycy bawili się w remizie OSP Płoniawy-Bramura. Jak podsumowują miniony rok? 📢 Osiedle Stacja w Ostrołęce. Tych miejsc nie znacie. Zapraszamy na spacer z Jerzym Grabowskim Kolej w Ostrołęce ma długą i ciekawą historię. Sięgającą jeszcze zaborów. Po największym rozkwicie w latach 70. ubiegłego wieku na początku tego stulecia wydawało się, że jej historia wkrótce się zamknie. Ale wcale nie musi tak się stać...

📢 Nowy rezonans magnetyczny w ostrołęckim szpitalu uroczyście oddany do użytku. 10.11.2022. Zdjęcia Dzień dobry, zapraszamy, świeżo poświęcony – takimi słowami przywitano dziś około południa pacjenta, który zameldował się na badaniu rezonansem magnetycznym. Był pierwszym pacjentem, który skorzystał z tego ultranowoczesnego urządzenia po jego oficjalnym oddaniu do użytku.

📢 Patriotyczne tatuaże na topie. Tak młodzi Polacy wyrażają swoją miłość do ojczyzny Nie tylko odśpiewanie hymnu czy wywieszona flaga państwowa świadczą o patriotyzmie. Coraz większą popularność zdobywają patriotyczne tatuaże. Narodowe symbole czy sceny z historycznych wydarzeń najczęściej tatuują na swoich ciałach młodzi ludzie. Jak wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Bandysie. Uroczystości w 78. rocznicę pacyfikacji wsi. 2.10.2022. Zdjęcia 2 października 1944 r. hitlerowcy otoczyli wieś Bandysie. Za pomoc udzieloną oddziałowi partyzanckiemu zamierzali rozstrzelać wszystkich mężczyzn z tej miejscowości. Po ich schwytaniu zmienili jednak swoje plany. Mężczyzn wywieziono najpierw do Myszyńca, a potem do obozu przejściowego w Działdowie. Część mężczyzn nie przeżyła warunków obozowych. Ci, którzy przetrwali zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Sztutowie na Mierzei Wiślanej. Zdecydowana większość osadzonych zginęła w samym obozie, podczas tzw. marszu śmierci zimą 1945 r. oraz po ewakuacji obozu tuż przed zakończeniem II wojny światowej. Według szacunków Niemcy wywieźli z Bandyś około 120 mężczyzn w wieku powyżej 16 lat. Do rodzinnej wsi po wojnie wróciło tylko kilku z nich. Mieszkańcy wsi w rocznice tej tragedii modlą się za pomordowanych.

📢 Kurpiowskie Grzybobranie w gminie Łyse. Świetna impreza w Zalasie. 17.09.2022. Zdjęcia II Kurpiowskie Grzybobranie odbyło się w sobotę 17 września 2022.

