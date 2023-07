Przegląd prasy 30.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 30.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 30.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 30.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 30.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w warmińsko-mazurskim.

📢 Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 30.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 30.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 30.07 w mazowieckim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim.

📢 Terminy NFZ w woj. mazowieckim na tomografię emisyjną - 30.07.2023 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na tomografię emisyjną na NFZ w województwie mazowieckim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na tomografię emisyjną na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 30.07.2023).

Prasówka 30.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ w woj. mazowieckim na badania genetyczne. Dane aktualne na 30.07.2023 Jakie są terminy NFZ na badania genetyczne w województwie mazowieckim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 30.07.2023), gdzie na badania genetyczne można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

📢 Pogoda na Świnicy 30.07. Warunki pogodowe - Tatry dzisiaj i w kolejnych dniach Świnica - prognoza pogody na dzisiaj (30.07). Jakie warunki pogodowe są w górach (Tatry)? W niedzielę temperatura na Świnicy (Tatry) ma wynieść 9 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 13 km/h. Deszczu spodziewamy się na poziomie 0 mm. 📢 Śnieżnik: prognoza pogody na dzisiaj. Warunki w górach (Masyw Śnieżnika) 30.07 Pogoda w górach: Śnieżnik, Masyw Śnieżnika. Jakich warunków spodziewać się dzisiaj (30.07) i w następnych dniach? W niedzielę temperatura na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) ma wynieść 19 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 10 km/h. Opady deszczu wyniosą ok. 0 mm. 📢 Pogoda - Łysa Góra dzisiaj (30.07) i w następnych dniach. Prognoza pogody - Góry Świętokrzyskie Jaka będzie dzisiaj pogoda na Łysej Górze? Sprawdź warunki pogodowe na (30.07) i najbliższe dni. W niedzielę temperatura na Łysej Górze (Góry Świętokrzyskie) ma wynieść 19 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 14 km/h.

📢 Zawratowa Turnia: pogoda od 30.07. Prognoza na dzisiaj i kolejne dni - Tatry Jaka będzie dzisiaj pogoda na Zawratowej Turni? Sprawdź warunki pogodowe na (30.07) i najbliższe dni. W niedzielę temperatura na Zawratowej Turni (Tatry) ma wynieść 9 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 13 km/h. Deszczu spodziewamy się na poziomie 0 mm. 📢 Burze w Polsce 29.07.2023. Sprawdź najnowsze informacje Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce. Zobacz nasz artykuł, w którym pojawiają się informacje z popularnych profili facebookowych na temat wyładowań atmosferycznych w naszym kraju. W ten sposób szybko dowiesz się, w którym miejscu w Polsce można spodziewać się grzmotów. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne? 📢 Potańcówka pod sobótkowym lasem w Nasiadkach. 29.07.2023 Mieszkańcy wsi Nasiadki zaprosili do wspólnej zabawy. W sobotę 29.07.2023 zorganizowali spotkanie integracyjne. Były konkurencje sportowe dla dzieci, występ orkiestry kurpiowskiej z Lelisa, a od godz. 20.00 potańcówka z DJ Domix.

📢 BNP Paribas. Mecz Igi Świątek przerwany. Powodem pora gry. Kontynuacja jutro. trzy piłki meczowe w meczu. Odrodzenie rywalki W piątek liderka światowego rankingu Iga Światek dwa razy pojawiła się na kortach warszawskiej Legii. W meczu ćwierćfinałowym pokonała bez większych problemów 18-letnią Czeszkę Lindę Noskovą 6:1, 6:4. Spotkanie o finał z Belgijką Yaniną Wickmayer zostało przerwane z powodu późnej pory. Kontynuacja w niedzielę.

Pierwszy set padł łupem czterokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema, która wygrała 6:1.W drugiej partii jest 5:5. Trzy piłki meczowe w meczu.

Finał zaplanowano na godz.13.00. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Debata o zrywach narodowych oraz piknik powstańczy na Fortach Bema w Ostrołęce. 29.07.2023 Na Fortach Bema odbyła się debata pn "Wolność krzyżami sie mierzy". Wśród prelegentów byli: Jerzy Kijowski, Jan Mironczuk, Krzysztof Augustyniak, Małgorzata Lubecka. Po części oficjalnej odbędzie się piknik powstańczy. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Stadion miejski w Makowie Mazowieckim do remontu. Baza sportowa w mieście zmieni swoje oblicze Baza sportowa w mieście zmieni swoje oblicze. W ramach projektu przewidziana jest modernizacja stadionu miejskiego wraz z budynkiem, modernizacja boiska przy ul. Ciechanowskiej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 1. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Te fryzury dla kobiet dojrzałych są najlepsze na lato. Oto najmodniejsze trendy na 2023 rok. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Ostrołęka. Niezidentyfikowana plama na rzece niedaleko mostu. Na miejscu jest straż pożarna. 28.07.2023 Około 200 metrów od mostu im. Madalińskiego z kanału burzowego wypłynęła niezidentyfikowana substancja przypominająca olej. Na miejscu zjawiła się straż pożarna, przedstawiciele zarządzania kryzysowego z Urzędu Miasta oraz Wody Polskie.

📢 Kto Wiedźminem zamiast Henry'ego Cavilla? SI pokazała, jak wyglądaliby w tej roli popularni aktorzy. Lepsi niż Liam Hemsworth? Gdyby Netflix posłuchał fanów, to tak wyglądałby nowy Geralt z Rivii. Dzięki SI sprawdziliśmy, jak wskazywani przez fanów aktorzy prezentowaliby się jako słynny Wiedźmin. Kilku kandydatów robi naprawdę wrażenie w tej charakteryzacji. Bardziej pasują do tej roli niż „zaklepany” już Liam Hemsworth? Zobaczcie sami. 📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 “Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów”- podsumowano projekt w Ostrołęckim Centrum Kultury. 28.07.2023 Zakończył się projekt “Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów”, w czasie którego seniorzy korzystali z wykładów, warsztatów i ćwiczeń fizycznych. Podsumowanie odbyło się 28.07.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury. 📢 Znani aktorzy i piosenkarki jako lalki Barbie i Ken. Podobni? Zastanawialiście się, jak wyglądałyby znane wokalistki i lubiani aktorzy jako lalki? Sprawdziliśmy to dzięki popularnej aplikacji, która umożliwia przeniesienie się do bajkowego świata Barbie i Kena. W naszej galerii zobaczycie m.in. Viki Gabor, Julię Wieniawę, czy Bogusław Lindę w plastikowej wersji. Podobni do swoich ludzkich wcieleń?

📢 Rozjaśnianie włosów w domu. Jak to zrobić przy użyciu naturalnych produktów? Koniecznie sprawdź Rozjaśnianie włosów w domu nie jest aż takie trudne, a co najważniejsze masz pewność, że ich nie zniszczysz. Zapomnij o sklepowych farbach i ciesz się zdrowymi i jasnymi kosmykami. Wszystkie produkty potrzebne do przeprowadzenie tego zabiegi znajdziesz w swojej kuchni. 📢 Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora "Stokrotka" w Szelkowie. 28.07.2023 Klub Seniora „Stokrotka” powstał w 2008 roku. Od 15 lat integruje mieszkańców gminy organizując spotkania, wycieczki, warsztaty. "Od 15 lat integrujemy się poprzez spotkania, śpiew, taniec, humor, podróże i wspólne pasje. Dzielimy w Klubie nasze radości i troski, niestety doświadczamy też czasem smutnych pożegnań"- mówią seniorzy i z nadzieją patrzą na kolejne lata spędzone w gronie znajomych i przyjaciół.

📢 Pamela Anderson, Keith Richards, Steven Tyler i inni. Znane osoby z wirusowym zapaleniem wątroby (WZW) Wirusowe zapalenie wątroby zostało uznane przez WHO za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku. Gwiazdy dzielą się swoimi diagnozami o chorobie, aby inni się nie wstydzili i szukali pomocy u specjalistów. Wśród nich są rockmani, aktor i gwiazda „Słonecznego Patrolu”. Sprawdź, jakie znane osobistości usłyszały diagnozę o WZW. 📢 Imprezy i wydarzenia w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. 28.07-30.07.2023 Największą imprezą będzie niedzielny odpust w Kamiance, ale zaplanowano także kilka innych wydarzeń w nadchodzący weekend. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze plaże Bułgarii. 10 miejsc idealnych na urlopy i wakacje za niewielkie pieniądze. Gdzie wybrać się solo albo z dziećmi? Bułgaria to idealny kierunek na tani urlop nad ciepłym morzem. Nie brak tu niesamowicie pięknych zakątków, niemal dzikich plaż, ale też luksusowych kurortów i miejsc jakby stworzonych dla rodzin oraz miłośników sportów i zabaw wodnych. Gdzie najlepiej spędzić urlop na riwierze bułgarskiej? Przedstawiamy 10 najpiękniejszych plaż Bułgarii.

📢 Zmarł Dariusz Zygmunt Chmielewski - samorządowiec, urzędnik. Odszedł 26.07.2023 Dariusz Zygmunt Chmielewski zmarł 26 lipca 2023 roku. 📢 Jak wyglądasz jako lalka Barbie? Sztuczna inteligencja ci pokaże. Sprawdź całkowicie za darmo Barbie to jeden z największych kinowych hitów tego roku. W sieci pojawiła się strona, która dzięki mocy sztucznej inteligencji pokazuje, jak mógłby wyglądać każdy z nas jako jedna z popularnych lalek. Można to sprawdzić całkowicie za darmo. Zobacz przykładowe, wygenerowane obrazy oraz zobacz, gdzie sprawdzić, jak wyglądałbyś jako lalka Barbie. 📢 Tak mieszka Paulina Młynarska w Grecji. Zobacz, jak się urządziła na malowniczej wyspie. Co dziennikarka mówi o groźnych pożarach? Paulina Młynarska od kilku lat mieszka w Grecji, gdzie przeprowadziła się na stałe w 2019 roku. Swoje miejsce na ziemi znalazła na malowniczej wyspie na Morzu Śródziemnym. Zobacz, jak się urządziła w wyjątkowym domu z ukochanymi zwierzakami. Sprawdź, co radzi turystom, którzy wybierają się właśnie na greckie wakacje.

📢 Sypniewo. Wypadek podczas rozbiórki budynku urzędu gminy. 26.07.2023 ściana przygniotła 37-letniego mężczyznę. Zmarł w szpitalu Do zdarzenia doszło 26.07.2023 podczas prac rozbiórkowych. Przygotowana do wyburzenia ściana przygniotła 34-letniego mężczyznę - mieszkańca gminy Goworowo w powiecie ostrołęckim. 📢 Wypadek w Gucinie. Sprawca wypadku, w którym zginął jego syn usłyszał zarzuty i został aresztowany Do tej tragedii doszło 8 czerwca 2023 - w Boże Ciało - w Gucinie w gminie Czerwin. Kierowca z zakazem – jak się okazuje także kompletnie pijany – jechał z czteroletnim synkiem. Uderzył w drzewo, chłopiec poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna właśnie usłyszał zarzuty, ze względu na stan zdrowia dopiero teraz można było mu je przedstawić.

📢 Wypadek w Borawem. Auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem rolniczym. Do wypadku doszło 26 lipca 2023 Do wypadku z udziałem auta osobowego i ciągnika rolniczego doszło w środę 26 lipca 2023, po godz. 14.30.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.07.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Nowe rondo i fragmenty dróg dojazdowych w Wąsewie uroczyście otwarte. 24 lipca 2023. Zdjęcia 24 lipca 2023 - w obecności ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania nowo przebudowany odcinek dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy. 📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Budowa remizy strażackiej w Drążdżewie. Ma być gotowa jeszcze w tym roku Na inwestycję pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie” gmina Krasnosielc pozyskała pieniądze z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 960 000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 540 465 zł. Planowany termin odbioru to jesień bieżącego roku.

📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi. 📢 Psy do adopcji. Zobacz zdjęcia pupili. 21.07.2023 Pieski polecają się do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Psiaki posiadają profilaktykę weterynaryjną ( szczepienia, książeczki zdrowia, profilaktykę p/ pasożytniczą, są po zabiegach kastracji -dorosłe ,zachipowane), potrafią chodzić na smyczy. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Plebiscyt "Pokaż Talent!". Rozpoczęło się głosowanie na utalentowane osoby z woj. mazowieckiego Plebiscyt "Pokaż talent" ma na celu odkrycie i promocję osób utalentowanych, które mają dryg m.in. do rękodzieła, fotografii lub talent wokalny.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2022 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2022 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2022 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Ostrołęka. Mieszkania do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia z olx dotyczące wynajmu mieszkania. 7.07.2022 Zobaczcie w naszej galerii wybrane ogłoszenia z portalu olx. Ogłoszenia dotyczą wynajmu mieszkań na terenie Ostrołęki (opis i cena). 📢 Droga Krzyżowa w Różanie. Wierni przeszli ulicami miasta modląc się i śpiewając pieśni wielkopostne. 8.04.2022 W piątek 8.04.2022 w Różanie odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Najpierw odprawiona została msza św. w kościele pw. św. Anny, której przewodniczył proboszcz Antoni Bardłowski, a następnie wierni przeszli ulicami miasta zatrzymując się przy stacjach.

📢 Mała obwodnica Ostrowi Mazowieckiej. Znamy przebieg trasy. Kiedy rozpoczną się prace? Mała obwodnica to droga, która ma połączyć wojewódzką trasę DW627 w kierunku na Małkinię z węzłem „Podborze”, którym wjeżdżać się będzie na krajową „ósemkę”, a w przyszłości także na S61 - „Via Balticę”. Obwodnica będzie omijać miasto, więc samochody ciężarowe nie będą jeździć przez Ostrów. 📢 Zmiany księży w diecezji łomżyńskiej. Gdzie odchodzą księża i kto przychodzi na ich miejsce W diecezji łomżyńskiej zaczęły się coroczne zmiany. Księża zmieniają parafie lub odchodzą do instytucji diecezjalnych. Nominacje otrzymali też neoprezbiterzy, czyli księża, wyświęceni w 2019 roku. W Osuchowej przestanie działać dom zakonny ojców redemptorystów. 📢 Nowe targowisko w Różanie już czynne. Kosztowało prawie 4 miliony złotych [ZDJĘCIA, CENNIK, GODZINY OTWARCIA] Największa ubiegłoroczna inwestycja Różana warta prawie 4 mln zł już udostępniona mieszkańcom. Piątek 11 stycznia był pierwszym dniem handlu w tym miejscu

📢 Dzień Górnika w przedszkolu w Troszynie [ZDJĘCIA] Wczoraj grupa najmłodszych dzieci z Samorządowego Przedszkola w Troszynie zaprosiła pracowników z pobliskiej firmy Cemex Beton Sp. z o.o. Żwirownia.