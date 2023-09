Przegląd prasy 3.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy będą wyłączenia prądu 3.09 w mazowieckim?”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy będą wyłączenia prądu 3.09 w mazowieckim? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 3.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.09.23

📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (3.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 3.09.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S8, Wola Rasztowska Obw, Radzymina (489. km na odc. 0,1 km) Zajęty jeden pas ruchu w kierunku na Warszawę oraz na Białystok.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. Czekamy na komunikat policji.

📢 Wartościowe skarby sprzed lat. Stare monety i banknoty z okresu PRL mogą przynieść znaczne zyski! Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Festyn w Łęgu Przedmiejskim "Miodem i mlekiem", 2.09.2023 Animacje, degustacja potraw regionalnych, konkursy, potańcówka - sporo dzieje się na placu sportowo-rekreacyjnym w Łęgu Przedmiejskim w sobotę 2 września 2023. Zobaczcie, co się działo w pierwszych godzinach. 📢 Ostrołęka. Piknik osiedlowy w Wojciechowicach, 2.09.2023. Zdjęcia Na piknik zaprosiła 2.09.2023 mieszkańców rada osiedla. I jak na każdej tego typu imprezie nie brakuje atrakcji i dla młodszych, i dla starszych. Są animacje, koncerty, warsztaty, pokazy (m.in. ratownictwa przedmedycznego, na zdj.).

📢 Festyn osiedla Łazek w Ostrołęce. 2.09.2023. Zdjęcia Atrakcje dla dzieci, koncerty, pokazy (m.in. rękodzieła, iluzji, kuglarstwa i tańca z ogniem) - czekają na tych, którzy dotrą na festyn osiedla Łazek, który odbywa się 2.09.2023 przy ul. Padlewskiego. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Ostrołęckie Operalia 2023. Koncert w Lelisie, 2.09.2023 2.09.2023 w CK-BiS w Lelisie odbył się kolejny koncert tegorocznych operaliów. Zaprezentowana została "Muzyka południa", czyli w klimatach argentyńskiego tanga, włoskich pieśni neapolitańskich, czy piosenek inspirowanych „południem”. Soliści: Natalia Rubiś / Katarzyna Zielińska / Krystian Krzeszowiak / Jakub Milewski. Zespół Tango Attack

Artyści spotkają się z widzami również o godz. 19.30 w Ostrołęce. 📢 Wypadek w Broku, 2.09.2023. Dwa auta zderzyły się na drodze nr 694. Zdjęcia Jak podała OSP Brok, w sobotę 2.09, przed południem, na DW694 w Broku zderzyły się dwa auta osobowe. OSP w Broku zabezpieczała miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyła z auta osobę poszkodowaną i udzieliła jej pomocy medycznej. Czekamy na komunikat policji. 📢 Festyn rodziny w Dzbeninie "Łączy nas Narew", 2.09.2023 Na boisku w Dzbeninie w sobotę 2 września 2023 odbywa się festyn rodzinny. Dla dzieci przygotowano animacje, dmuchańce, konkursy. Od godz. 18.00 będą koncerty (Jacek Gwiazda i Roxaok), a po godz. 20.00 zabawa taneczna.

📢 Święto motoryzacji Midnight Ostrołęka, 2.09.2023. Auta klasyczne i youngtimery, pokazy driftu i konkursy na stadionie To druga edycja tej imprezy. Można obejrzeć auta klasyczne i youngtimery. W programie między innymi pokazy driftu. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Będą tez konkurencja dla uczestników: Limbo (najniższe auto), Najlepszy projekt, Najładniejsze auto Top 3, Najgłośniejszy wydech, Najładniejsza felga, Najlepsze car audio, Drift parking. 📢 Myszyniec. Uroczystość w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1.09.2023 W piątek 1 września 2023 na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się doniosła uroczystość patriotyczno-religijna. Na terenie nekropolii odprawiono mszę świętą polową z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Terytorialsi 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie na szkoleniu poligonowym. Trwa od 21.08 do 3.09.2023 Pokonanie płonącego toru napalmowego, przeprawa wpław przez rzekę Bug, działania na łodziach rozpoznawczych, ratownictwo wodne – tak wygląda intensywne szkolenie poligonowe terytorialsów 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie. 📢 Emerytura po waloryzacji. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Tyle zarabia żołnierz. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je?

📢 Te byliny posadź we wrześniu! Polecamy kwiaty, które udadzą się nawet początkującym ogrodnikom. Zobacz, co wybrać Wrzesień to pora sadzenia bylin, czyli wieloletnich kwiatów. Dotyczy to zwłaszcza roślin, które kwitną wiosną i latem. Posadzone teraz zdążą się ukorzenić przed zimą, a wiosną rozpoczną życie już w naszym ogrodzie. We wrześniu też jest spory wybór bylin w sklepach ogrodniczych, a niektóre można też rozmnażać samodzielnie i pozyskiwać sadzonki od zaprzyjaźnionych ogrodników. Radzimy, jakie byliny warto posadzić we wrześniu.

📢 Kino pod chmurką w Ostrołęce. 31.08.2023 wyświetlono "Minionki". Kolejny seans już w niedzielę 3.09.2023 Film można było obejrzeć w czwartek, 31 sierpnia na placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce. 📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników.

📢 Wydarzenia w weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Przeczytajcie, co się będzie działo 2 - 3.09.2023 Przed nami weekend pełen wydarzeń. Przeczytajcie, gdzie warto się wybrać. 📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Promesy dla KGW z powiatu makowskiego. Koła dostały ponad 350 tys. zł. Promesy wręczono 28.08.2023 w Makowie Mazowieckim Pieniądze, które otrzymały koła gospodyń wiejskich mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, strojów, wycieczki czy też organizację pikników. Do kół z powiatu makowskiego trafiło łącznie ponad 350 tysięcy złotych. 📢 Kinga Preis na przestrzeni czasu przeszła sporą metamorfozę. Zmieniła kolor włosów i sporo schudła. Jak wyglądała kiedyś? Kinga Preis to aktorka bardzo lubiana i ceniona zarówno przez widzów, jak i branżę show-biznesu. Gwiazda znana jest szerszej publiczności z serialu „Ojciec Mateusz”, gdzie gra gospodynię księdza Natalię. 31 sierpnia obchodzi 52. urodziny. Z tej okazji prezentujemy, jak zmieniała się przez lata.

📢 Andrzej Duda w Łodziskach w gminie Lelis. Prezydent (wraz z żoną) odwiedził Łodziska 31.08.2023 W czwartek 31 sierpnia 2023 do podostrołęckich Łodzisk (gmina Lelis) przyjechał prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną. To pokłosie sukcesu twórczyń z Łodzisk, które w zeszłym roku stworzyły… najpiękniejszy w Polsce wieniec dożynkowy.

📢 To nie chwast, to składnik sałatki! Czy warto zbierać dzikie rośliny? Poszukaj ich w okolicy Wiele roślin, które ignorujemy i traktujemy jak niechciane chwasty, okazują się być bogatymi w składniki odżywcze dzikimi roślinami, które można jeść. Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, aby móc korzystać z bogactwa natury. Z Katarzyną Banaś, twórczynią projektu „Sianko”, rozmawiamy o naturze w mieście, uważności na to, co nas otacza, jadalnych chwastach i tym, jak cieszyć się przyrodą każdego dnia. – Chyba nie znam takiej rośliny, która nie miałaby dla nas pozytywnego zastosowania – mówi przyrodniczka. 📢 Tanie last minute we wrześniu. Najlepsze oferty biur podróży dla tych, którzy wkrótce planują wybrać się na urlop Lato w Polsce powoli dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziecie go w innych krajach! Jeśli nie macie jeszcze ochoty na rozstanie z najcieplejszą porą roku, wybierzcie się na urlop we wrześniu. Oto lista najtańszych ofert last minute – propozycje największych biur podróży w kraju są naprawdę interesujące.

📢 Minister edukacji Przemysław Czarnek na placu budowy szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia Plac budowy nowej szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej odwiedził w poniedziałek 28 sierpnia 2023 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Razem z nim do Ostrowi przyjechał poseł Daniel Milewski,

📢 Dożynki Wojewódzkie w Bieżuniu z mocnymi akcentami gminy Lelis. Dożynki odbyły się w niedzielę 27 sierpnia 2023. Zdjęcia Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie – organizowane przez samorząd województwa wespół z diecezją płocką – odbyły się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Bieżuniu. 📢 Najgorętsze memy na wakacje 2023. To już ostatnia szansa, by zetknąć się z Januszem plażingu. Parawaning nad Bałtykiem! Wakacje dobiegają końca, ale pogoda dopisuje i plaże nad Bałtykiem są pełne Januszy, rozstawiających parawany. Na taki odpoczynek trzeba mieć zdrowie. Zobaczcie, co internauci wygrzebali w sieci w wakacje 2023. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!