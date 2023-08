Przegląd prasy 3.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 3.08.2023 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 3.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 3.08.2023 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (3.08.2023) utrudnień? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.08.23

📢 Czy będą wyłączenia prądu 3.08 w mazowieckim? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 3.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 3.08 w mazowieckim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim.

📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać.

Prasówka 3.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dla Strzelców na sierpień 2023. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu? Miesięczny horoskop dla Strzelców na sierpień wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Strzelce to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Strzelcach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na sierpień 2023. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

📢 17 niesamowitych ciekawostek o Pomorzu i Bałtyku. Niszczycielskie tsunami, bałtyckie rekiny, dwa Trójmiasta i inne fakty, które was zaskoczą Wakacje nad morzem mogą być nie tylko relaksujące, ale też pełne niespodzianek i pozytywnych zaskoczeń. Myślicie, że znacie już wszystkie atrakcje polskiego wybrzeża? Że miasta i przyroda Pomorza Gdańskiego i Zachodniego już was niczym nie zaskoczą? Że głębie Bałtyku nie kryją już przed wami tajemnic? Udowodnimy wam, że się mylicie. Zapraszamy do galerii 17 najbardziej niesamowitych ciekawostek, faktów i niespodzianek o polskim wybrzeżu Bałtyku. 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. Poznaj 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

📢 Babeczki z Lelisa szykują wieniec dożynkowy. 2.08.2023 Jak podaje sołtys Lelisa Marcin Murach, panie ze Stowarzyszenia "Babeczki z Lelisa": rozpoczęły przygotowywanie tegorocznego wieńca dożynkowego. Sami zobaczcie jak idą prace. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Czarnowo. 1.08.2023 Do zdarzenia doszło we wtorek 1.08.2023 na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Czarnowo. Kierujący motocyklem marki honda 16-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący samochód ciężarowy. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi opuścili Ostrów Mazowiecką 2.08.2023. Zdjęcia W Ostrowi pątnicy wzięli udział we mszy świętej o godz. 9.00, a po mszy zjedli śniadanie i wyruszyli w dalszą drogę.

📢 Wakacyjne zajęcia w CKBiS w Lelisie. 2.08.2023 Dzieci spędzają czas w CKBiS. Przygotowywali wakacyjne świeczki, nie zabrakło też zajęć sportowych. Uczestnicy nauczyli się między innymi grać w gumę, popularną w latach 90-tych. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 16 najbardziej niesamowitych atrakcji Polski według internautów. Umywalka olbrzyma, pamiątki po polskim geniuszu i inne cuda Znudziły wam się już słynne atrakcje turystyczne w Polsce, zamki, pałace i miejsca z listy UNESCO? Szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego na weekendowe i wakacyjne wycieczki? Świetnie się składa – internauci wskazali swoje ulubione atrakcje w Polsce i lista zawiera sporo niespodzianek. Przedstawiamy 16 najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce, które zachwyciły turystów i mogą zachwycić i was. Lista zawiera sporo niespodzianek. 📢 Chciał zainwestować w internecie, a stracił 100 tysięcy złotych. Policja ostrzega. 2.08.2023 Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego uwierzył doradcom inwestycyjnym z internetu, którzy obiecywali mu szybki zysk. Zainwestował sporą sumę, wtedy kontakt od doradców się urwał. 📢 „Naj” latarnie morskie w Polsce: najwyższa, najniższa, najpiękniejsza, najstarsza... Gdzie szukać tych krajowych rekordzistek? Owiane tajemniczą aurą wieże zlokalizowane w sąsiedztwie bezkresnych mórz od zawsze budzą żywe zainteresowanie ludzi. Polskie Wybrzeże także ma się czym pochwalić – nadbałtyckie tereny kraju skrywają sporo tego typu obiektów. Niektóre z nich są wyjątkowe – oto lista 7 „naj” latarni morskich w Polsce: najwyższa, najniższa, najpiękniejsza, najstarsza... Gdzie szukać tych rekordzistek?

📢 Wiedźmin jako lalki Barbie? Tak, a Geralt Ken i reszta bohaterów wyglądają znakomicie w wersji SI. To trzeba zobaczyć Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie dzięki sztucznej inteligencji i sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem. Pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, a efekt jest wart zobaczenia. Przekonajcie się sami.

📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 2.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Dzisiaj kończy 51 lat, a figury i nóg zazdroszczą jej nastolatki. Zobacz, jak dba o siebie Justyna Steczkowska 2 sierpnia 1972 roku na świat przyszła Justyna Steczkowska. Dzisiaj jest dojrzałą, piękną, utalentowaną kobietą, która zna swoją wartość. Fani podziwiają ją za wiele rzeczy. Piosenkarka od wielu lat zachwyca nie tylko głosem, ale także idealnie szczupłą sylwetką! Jak ona to robi? Gwiazda podzieliła się tą tajemną wiedzą. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Ostrołęka Powstańcom Warszawskim. Piękny koncert przed Ostrołęckim Centrum Kultury. 2.08.2023 Od kilku lat ostrołęczanie spotykają się na parkingu przy OCK, by wspólnie oddać cześć Powstańcom Warszawskim poprzez śpiewanie pieśni patriotycznych. 📢 Co zrobić z maślanka w kuchni? Poznaj 5 zastosowań popularnego składnika. Od puszystych placuszków po delikatne marynaty Maślanka to rodzaj sfermentowanego napoju mlecznego, który powstaje jako produkt uboczny w trakcie wytwarzania masła ze śmietanki. To produkt niskokaloryczny, który może być popijany jako orzeźwiający napój w upalne dni lub być składnikiem wielu dań. Podpowiadamy 5 pysznych zastosowań maślanki w kuchni. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 2.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 "Przeokropny syf". "Ptaki latają po restauracji, a pot kapie mi z czoła na jedzenie". Relacja polskiego turysty z wakacji w Tunezji Jabłko zamiast egzotycznych owoców. Śmierdzący chlorem ręcznik zamiast kołdry. Klimatyzacja grzeje, a nie chłodzi. Wystające deski na zjeżdżalni dla dzieci. To tylko kilka "atrakcji", na jakie trafił nasz Czytelnik, który postanowił wybrać się na wakacje do Tunezji. - To skandal! Zapłaciliśmy za czterogwiazdkowy hotel - mówi. 📢 Zderzenie dwóch samochodów w Jastrząbce. 1.08.2023 W miejscowości Jastrząbka, gm. Baranowo usuwano skutki zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu szczęśliwie nikt nie został poszkodowany. Zadysponowano zastęp OSP Baranowo, karetkę pogotowia oraz patrol policji.

📢 Godzina „W” w Ostrołęce. Ostrołęczanie uczcili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1.08.2023 O godz. 17.00 w Ostrołęce – jak w całej Polsce – zawyły syreny. W ten sposób uczciliśmy pamięć o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ostrołęczanie tradycyjnie spotkali się w godzinę „W” przed pomnikiem AK przy ul. Fieldorfa „Nila”, gdzie złożono kwiaty i uczczono pamięć poległych i pomordowanych.

📢 American french to subtelny manicure, który pokochały gwiazdy takie jak Selena Gomez i J.Lo. Zobacz, jak wygląda ta stylizacja paznokci American manicure to subtelniejsza odmiana francuskiej klasyki, czyli frencha. Tom Bachik topowy stylista gwiazd proponuje go swoim klientkom, takim jak Selena Gomez, czy Jennifer Lopez. Celebrytki zakochały się w tej stylizacji paznokci i fundują sobie taki manicure na każdą okazję. Zobacz, jak wygląda american french i jak go wykonać.

📢 Fryzury, które będą modne jesienią 2023. Od odważnych cięć po delikatne akcenty. Zobacz najnowsze trendy Wśród modnych fryzur na jesień 2023 znajdziemy wiele propozycji, od naturalnych fal po dokładnie wystylizowane upięcia. W trendach uwidacznia się powrót mody z lat 90. XX wieku i początku XX wieku i przeplata się on z tym co wygodne oraz naturalne. Zobacz fryzury, które będą modne w najbliższym sezonie.

📢 Decyzja GIF z 31.07: wycofanie z obrotu - Sabril. Czy masz to w swojej domowej apteczce? Na bieżąco sprawdzamy, czy pojawiły się najnowsze decyzje GIF. W poniedziałek, 31.07 GIF opublikował nową decyzję - wycofanie z obrotu: Sabril. Zapoznaj się z tymi informacjami dla bezpieczeństwa. Sprawdź, czy masz te leki w swojej apteczce. Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłasza decyzje o lekach czy produktach leczniczych o podanym numerze serii, które mogą zostać wycofane z obrotu, wstrzymane w obrocie, ponownie dopuszczone do obrotu lub zakazane do wprowadzenia. Warto znać te informacje dla zdrowia swojego i bliskich.

📢 Najzabawniejsze przypadki uchwycone przez Google Street View. Odgadnij, co dzieje się na tych zdjęciach. Śmieszne sytuacje na każdym rogu Przed wami najzabawniejsze ujęcia uchwycone w aplikacji Google Street View. Od przypadkowych spotkań z nietuzinkowymi postaciami do niesamowitych scen pełnych humoru. Google Street View dostarcza nam wyjątkowych okazji do uśmiechu na każdym rogu. W tym artykule zapraszamy na barwną podróż po najzabawniejszych i najdziwniejszych zdjęciach uwiecznionych na wirtualnych ulicach tego wyjątkowego projektu.

📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem.

📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023. 📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię.

📢 Te fryzury dla kobiet dojrzałych są najlepsze na lato. Oto najmodniejsze trendy na 2023 rok. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60. 📢 Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora "Stokrotka" w Szelkowie. 28.07.2023 Klub Seniora „Stokrotka” powstał w 2008 roku. Od 15 lat integruje mieszkańców gminy organizując spotkania, wycieczki, warsztaty. "Od 15 lat integrujemy się poprzez spotkania, śpiew, taniec, humor, podróże i wspólne pasje. Dzielimy w Klubie nasze radości i troski, niestety doświadczamy też czasem smutnych pożegnań"- mówią seniorzy i z nadzieją patrzą na kolejne lata spędzone w gronie znajomych i przyjaciół.

📢 Sypniewo. Wypadek podczas rozbiórki budynku urzędu gminy. 26.07.2023 ściana przygniotła 34-letniego mężczyznę. Zmarł w szpitalu Do zdarzenia doszło 26.07.2023 podczas prac rozbiórkowych. Przygotowana do wyburzenia ściana przygniotła 34-letniego mężczyznę - mieszkańca gminy Goworowo w powiecie ostrołęckim. 📢 Fatalna jakość kebabów w Polsce. W 8 na 10 lokali wykryto istotne nieprawidłowości. Zobacz wyniki pierwszej kontroli kebabowni Polska kebabami stoi, lecz niestety ich jakość jest coraz gorsza. Nieprawidłowości związane z jakością dań jakością wykryto w 8 na 10 sprawdzonych punktów gastronomicznych. W wyniku pierwszej takiej kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nałożono na przedsiębiorców dziesiątki tysięcy kary. Wyjaśniamy, co jest nie tak z polskimi kababami i dlaczego najczęściej nie jest to zdrowy wybór. 📢 Pamiętacie lato u babci? Przypomnijcie sobie przysmaki, które przygotowywały nam nasze babcie. Mamy dla was przepisy! Lato u babci - to wspomnienie, które przywołuje u wielu z nas ciepłe uczucia i nostalgiczne wspomnienia. To był czas, kiedy spędzaliśmy leniwe dni, często na wsi, oddając się przyjemnościom bez trosk i zmartwień. Ale jednym z najbardziej wyjątkowych aspektów tego letniego okresu było jedzenie - smaki, które nasze kochane babcie przygotowywały dla nas, wkładając w nie całe serce. Przywołajcie z nami te piękne wspomnienia korzystając z przepisów na wyjątkowe letnie przysmaki, które zabiorą nas w podróż w czasie.

📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl. Zbiórkę zorganizowano także na pikniku rodzinnym w Nurze 16 lipca. Gmina właśnie ogłosiła ile udało się zebrać.

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Nowe rondo i fragmenty dróg dojazdowych w Wąsewie uroczyście otwarte. 24 lipca 2023. Zdjęcia 24 lipca 2023 - w obecności ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania nowo przebudowany odcinek dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023 W sobotę i niedzielę – 22 i 23 lipca – trwały Dni Różana. Jedną z atrakcji był konkurs wokalny „Śpiewanie w Różanie”.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie. 📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi.

📢 Piknik Rodzinny w Nurze odbył się przy Szkole Podstawowej. Było smacznie i ekologicznie. 16.07.2023 W niedzielę 16.07.2023 r. przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze odbył się Piknik Rodzinny. Były występy, atrakcje dla najmłodszych, a na koniec wspólna zabawa przy zespole D-BOMB oraz DJ Rawa. 📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele. 📢 Zaślubiny Ostrołęki z Narwią - takie wydarzenie odbyło się 23.06.2023. Zdjęcia, wideo W tym roku przypada 650-lecie Ostrołęki i uważamy, że jest to taki piękny moment, żebyśmy mogli wyrazić nasze uczucia w stosunku do naszej ukochanej rzeki, do naszej Narwi, bo właśnie tu, nad Narwią, powstało nasze miasto i tu rozwijało się przez wiele, wiele lat - wprowadziła Hanna Potapowicz, sekretarz okręgu mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej, główna organizatorka uroczystości. - Ta rzeka dała nam okno na świat, spełniała wielką dobroczynną rolę dla wszystkich, od początku istnienia miasta. Z okazji jubileuszu miasta powinniśmy poświęcić więcej czasu naszej ukochanej Narwi, bo wszyscy jesteśmy z nią uczuciowo związani. To wydarzenie stanowi sposobność, by oddać rzece Narew należny jej hołd. Dlatego pragniemy dokonać zaślubin z Narwią i złożyć przyrzeczenie - deklarację wierności naszej rzece.

📢 Zakończenie roku szkolnego w II LO w Ostrołęce. 23.06.2023 Uroczystości związane z zakończeniem roku w II Liceum Ogólnokształcącym odbyły się w hali im. Arkadiusza Gołasia. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego w I LO w Ostrołęce odbyło się tradycyjnie już przed budynkiem szkoły i zaczęło od części artystycznej w wykonaniu uczniów. 📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby. 📢 Czerwin. Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 18.12.2022 po raz pierwszy. Zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w niedzielę 18.12.2022 w hali targowej. Oprócz pięknego rękodzieła, można było skosztować świątecznych smakołyków, a także posłuchać kolęd.

📢 Anna Maria Anders laureatką wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie” przyznawanego przez SIGiE w Ostrołęce. 22.11.2022 Wyróżnienie „Narodowi i Ojczyźnie” przyznane jest od kilkunastu lat osobom szczególnie zasłużonym w służbie Polsce. W tym roku wyróżnienie Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego oraz parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce trafiło do Anny Marii Anders. 📢 Kurpiowskie Grzybobranie w gminie Łyse. Świetna impreza w Zalasie. 17.09.2022. Zdjęcia II Kurpiowskie Grzybobranie odbyło się w sobotę 17 września 2022. 📢 Boguty-Pianki. Festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi, 4.09.2022. Zdjęcia Przyjmij gospodarzu ten bochen chleba upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, by żeby go nigdy nikomu nie zabrakło – tymi słowami starostowie dożynek rozpoczęli uroczystość w Bogutach-Piankach. 4 września 2022 r. w Bogutach-Piankach odbył się rodzinny festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi. Organizatorów imprezy - Urząd Gminy Boguty-Pianki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Trzeci dzień pielgrzymowania. 3.08.2022. Zdjęcia Trwa 38. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę zawitała do Ostrowi Mazowieckiej 2.08.2022. Zdjęcia Tradycją jest, że Ostrów Mazowiecka, a dokładniej parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny gości u siebie pątników z Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi zatrzymują się tu, aby odpocząć, biorą udział we mszy świętej i jedzą śniadanie. Tu również do pątników dołącza grupa z Ostrowi i powiatu ostrowskiego.

📢 Złote gody w Kadzidle. 18.11.2021. Jubileusz 50-lecia małżeństw z terenu gminy Kadzidło. Zdjęcia W czwartek 18 listopada 2021, Urząd Gminy Kadzidło zorganizował uroczystość Złotych Godów dla par małżeńskich z terenu gminy, które przeżyły wspólnie pół wieku.

📢 Cmentarz w Olszewie-Borkach tuż przed Dniem Wszystkich Świętych. Zdjęcia nekropolii W październiku wierni robią porządki na cmentarzach, przygotowując groby bliskich na dzień Wszystkich Świętych. My także odwiedziliśmy lokalne nekropolie. Zdjęcia z cmentarza parafialnego w Olszewie-Borkach. 📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej. 📢 Wiadukt w Małkini Górnej już gotowy. Od 9.09.2021 korzystają z niego kierowcy. Zdjęcia Od 9 września 2021 kierowcy przejeżdżają nad linią kolejową Warszawa – Białystok w Małkini Górnej. Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a po ukończeniu części drogowej usprawni też komunikację w mieście. Inwestycja za 48 mln zł jest współfinansowana ze środków funduszu CEF „Łącząc Europę”.

📢 Urlopowe memy, czyli załamanie pogody, remont mieszkania i inne "atrakcje", gdy masz wolne Załamanie pogody zamiast słońca, remont mieszkania zamiast upragnionego odpoczynku, a potem jeszcze trudny powrót do pracy - m.in. z tych urlopowych problemów śmieją się twórcy popularnych memów. Z niecierpliwością odliczasz dni do wolnego, a może właśnie kończysz tegoroczne wakacje? Pośmiejmy się razem... przez łzy.