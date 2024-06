Przegląd prasy (3.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.06.24

📢 Amerykańska Parada w Kadzidle. Piękne auta można było podziwiać 2.06.2024 Około stu aut i motocykli zjechało 2 czerwca do Kadzidła na drugą Amerykańską (czy też Amerycką po kurpiowsku) Paradę. Zaparkowały przy ul. Kościuszki, a po 14.00 przemierzały inne ulice Kadzidła.

📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach.

Prasówka 3.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień Dziecka w Damiętach gm. Goworowo, 2.06.2024 Na imprezę zaprosił najmłodszych mieszkańców Damięt i okolicznych wsi radny gminy Goworowo Janusz Żebrowski. W słoneczne niedzielne popołudnie na placu przy świetlicy stanęła dmuchana zjeżdżalnia, pojawiła się także animatorka. Były słodkości i upominki.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 2.06.2024 Krzysztof Rutkowski bierze dziś ślub z Mają Plich. Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mają na dziś przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior będzie niósł rodzicom obrączki! Jesteśmy na miejscu, oglądajcie zdjęcia z uroczystości! Wkrótce nowe zdjęcia!

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 2.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 02.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 02.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 02.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 02.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 02.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 02.06.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Dzień Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza w ogródku jordanowskim, 1.06.2024 W ogródku jordanowskim stanęły w sobotę dmuchańce (darmowe), namiot, pod którym można było się skryć w czasie opadów deszczu, były też punkty gastronomiczne, gdzie można było kupić różne smakołyki. Można było także przybić piątkę z wielkim pluszakiem. A to tylko część atrakcji z okazji Dnia Dziecka, które zaserwował najmłodszym ostrowianom Miejski Dom Kultury wraz ze współorganizatorami wydarzenia, którymi byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, ZGK oraz MOSiR.

📢 Boże Ciało w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 30.05.2024 W czwartek 30.05.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego przeszła procesja z kościoła pw. św. Brata Alberta. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 QUIZ: Karkonosze to prawdziwa perła Sudetów. Miejsce pełne legend i zachwycających krajobrazów. Sprawdź, co wiesz o tych górach! Karkonosze, najwyższa część Sudetów, rozciągają się na granicy między Polską a Czechami. Są znane z pięknych krajobrazów, różnorodności przyrody i wielu tras turystycznych. Region ten przyciąga odwiedzających o każdej porze roku, zapewniając idealne warunki do narciarstwa zimą oraz liczne szlaki do eksploracji i podziwiania przyrody latem. Sprawdź, co wiesz o tym paśmie górskim.

📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni, 30.05.2024. Zdjęcia Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana także Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Podczas jego obchodów wierni biorą udział w procesji do ołtarzyków.

📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Procesja przeszła ulicami miasta 30.05.2024 Ulicami Ostrowi przeszło kilka tysięcy wiernych. Najliczniejsza byłą procesja parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To największa i najstarsza parafia w mieście. 📢 Boże Ciało w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia procesji z miejskich parafii, 30.05.2024 W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Zobaczcie zdjęcia z procesji z trzech ostrołęckich parafii: Sanktuarium pw. Świętego Antoniego Padewskiego, parafii pw. Zbawiciela Świata oraz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki.

📢 Boże Ciało w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Daje to wiernym możliwość swobodnego udziału w uroczystościach. Procesje przeszły ulicami miasta. Zobaczcie zdjęcia z procesji z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce. 📢 Boże Ciało w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 30.05.2024 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w całej Polsce. Uroczystej mszy świętej towarzyszy procesja do ołtarzy przygotowanych przez wiernych. Zobaczcie procesję, która miała miejsce w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.

📢 Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach.

📢 Złote Gody w Małkini Górnej. Wójt Dariusz Rafalik odwiedził pary, które obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego Wójt gminy Dariusz Rafalik w towarzystwie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Jarka odwiedził w miejscu zamieszkania te pary, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości Złotych Godów. Podczas spotkań wójt przekazał jubilatom medale nadane im przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listy gratulacyjne oraz upominki. 📢 Imprezy w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim z okazji Dnia Dziecka i nie tylko. Będzie się działo! Długi weekend w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim minie pod znakiem Dnia Dziecka i Dnia Rodziny. Przeczytaj, jakie atrakcje są planowane w naszym regionie.

📢 Rocznica bitwy pod Nagoszewem. 28 maja odbyła się msza polowa pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku 3 czerwca 1863 roku w Nagoszewie odbyła się bitwa, w której oddziały dowodzone przez Maksymiliana Broniewskiego (wsparte przez okolicznych mieszkańców) zostały zaskoczone przez wojska rosyjskie. Obie strony odniosły znaczne straty, a powstańcy musieli uciekać z pola bitwy. Ponadto, mieszkańcy Nagoszewa podpalili własne zagrody i ponieśli śmierć wraz z Rosjanami, którzy w nich się ukryli. 📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Sławomir w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert pod chmurką przyciągnął tłumy. 26.05.2024 W niedzielę 26.05.2024 w Zagrodzie Kurpiowskiej odbył się festyn rodzinny, na którym gwiazdą wieczoru był Sławomir. Zaśpiewał swoje hity i rozbawił publiczność anegdotami.

📢 Festyn Rodzinny w Olszewce gm. Lelis odbył się 26.05.2024 Na festyn rodzinny zaprosiło mieszkańców KGW Olszewianki wspólnie z sołtysem i radą sołecką. Na dzieci czekały: animacje, dmuchańce, konkursy, dla wszystkich przygotowano kiełbaski z grilla, słodkości i napoje. 📢 Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024 26 maja w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle sporo się dzieje. Organizatorzy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej - przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej W niedzielę, 26 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie.

📢 Wypadek w Gniazdowie. Zderzenie autokaru z samochodem dostawczym. Autokarem podróżowały 23 osoby Autokarem podróżowały 23 osoby (19 dzieci w wieku 15 - 16 lat, 3 opiekunów, 1 kierowca), samochodem dostawczym podróżował jedynie kierowca.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka. 📢 WSAP w Ostrołęce zaprosił 25.05.2024 na juwenalia: były pokazy, koncerty i atrakcyjne nagrody do wylosowania Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce zaprosiła w sobotę 25.05.2024 na "wsaponalia". Tego dnia na placu przy budynku szkoły wyższej stanęła scena, na której zaprezentowały się lokalne zespoły, były też stoiska z usługami, gastronomiczne oraz promocyjne. Wieczorem odbędą się koncerty i impreza z DJ-em.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni zintegrował mieszkańców gminy Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja. W gminie Czarnia obchody tego święta zostały przesunięte na czwartek 23 maja. Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni miał na celu integrację osób w różnych przedziałach wiekowych. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna. 📢 Szkółka wędkarska w Kiełczewie. Pierwsze zajęcia odbyły się 27.04.2024 27.04.2024 r. w świetlicy wiejskiej w Kiełczewie odbyła się inauguracja Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej. Na zajęcia (wraz z opiekunami) przybyło 12 osób w wieku od 5 do 15 lat.

📢 Andris Skreija, amerykański antropolog, napisał doktorat o Bogutach. Po kilkudziesięciu latach dokument trafił do Bogut-Pianek Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Boguty stały się obiektem badań antropologicznych prowadzonych przez doktoranta Uniwersytetu Minnesota (USA). Minęło 57 lat zanim mieszkańcy Bogut zapoznali się z fragmentami jego pracy. 📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego.

📢 Studniówka II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Tegoroczni maturzyści bawili się w Olimpii 10.02.2024 Sezon studniówkowy powoli dobiega końca. W sobotę 10.02.2024 na swoim balu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. 📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

📢 Złote gody w Troszynie. 29.12.2023 jubileusz małżeński świętowało 11 par Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowano w piątek 29.12.2023. Seniorzy otrzymali medale, które wręczył, w imieniu prezydenta RP, wójt gminy. Były gratulacje, życzenia oraz toast. 📢 Lexus LBX 1.5 Hybrid 136 KM. Część druga tj. dane techniczne, wrażenia z jazdy i podsumowanie Dość długo musieliśmy na niego czekać, ale chyba było warto. Warto było czekać na model, który stanowi przepustkę do świata Lexusa – niedrogą, przystępną, atrakcyjną wizualnie i pod względem wykończenia. Ten miejski crossover dostępny jest w wielu ciekawych wersjach, ale każda z nich ma w sobie to, co najważniejsze – charakter japońskiej marki. Sprawdziliśmy to auto bliżej podczas pierwszych jazd dziennikarskich w okolicach hiszpańskiej Walencji. 📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.

📢 Dni Ostrołęki 2022. Piątek 20.05.2022: koncerty, food trucki, atrakcje dla dzieci. Zdjęcia Rozpoczął się kulminacyjny weekend święta miasta. W piątek odbyło się oficjalne otwarcie imprezy.

📢 Stara Grabownica. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka [ZDJĘCIA, WIDEO] Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka zorganizowano po raz piętnasty. Co roku są w innej miejscowości, gospodarzem tegorocznych była Stara Grabownica położona tuż za rogatkami Ostrowi. 📢 Kawały o Tusku 📢 Mała Miss, Mały Mister - półfinaliści 📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?