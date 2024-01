Przegląd prasy 3.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

Zmiany w szkołach w 2024 roku to m.in. podwyżki dla nauczycieli i powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich, ale też reformy w podstawie programowej. Poza tym trwają rozmowy na temat zmniejszenia liczby godzin lekcji religii i rezygnacji z prac domowych w klasach 1-3, a resort edukacji został podzielony na dwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sprawdź, jakie zmiany czekają edukację w nowym roku kalendarzowym.

Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę.

Kwiaty doniczkowe potrzebują światła, ale ich zapotrzebowanie na nie zależy od gatunku. Dlatego, jeśli szukamy roślin do ciemnego pokoju, gdzie dociera niewiele słońca, nie jesteśmy na straconej pozycji. Jest sporo atrakcyjnych roślin, które poradzą sobie w cieniu. Polecamy 15 ładnych i łatwych w uprawie kwiatów do ciemnego pokoju.

Urszula dała Polakom takie przeboje, jak „Konik na biegunach”, „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy też „Malinowy król”. Piękna, charyzmatyczna i zdolna wokalistka lata temu zawładnęła sercami Polaków i do tej pory jest nie tylko rozpoznawalna, ale i niezwykle lubiana. Niedawno obchodziła czterdziestolecie kariery. Zobacz, jak zmieniła się przez ten czas.

Do zdarzenia doszło we wtorek 2.01.2023 w Rzekuniu. Kierowca został zakleszczony w pojeździe.

Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Memy na sylwestra i nowy rok, jak co roku nas bawią. Porównania przed i po północy, czy inne pomysłowe obrazki stworzone przez internautów na długo zapadają pamięci. Sprawdź najlepsze noworoczne memy!

Rok 2024 przyniesie nam na pewno sporo niespodzianek, także w dziedzinie nowych połączeń z polskich lotnisk. Zebraliśmy informacje na temat nowości w siatce połączeń 11 krajowych portów lotniczych. To ekscytujące kraje i miasta, do których będziecie mogli polecieć w 2024 r. zimą, wiosną lub latem. Niektóre połączenia wystartowały już w grudniu 2023! Sprawdźcie, jakie nowe kierunki zaoferuje lotnisko w waszym mieście w nadchodzącym roku i gdzie najbardziej warto zaplanować urlop, ferie zimowe czy wakacje 2024.

Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie!

10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

Sylwestrowe memy czekają! Dziś w końcu można się odprężyć. Zbliża się moment, który z utęsknieniem wyczekujemy każdego roku - Sylwester! A wraz z nim nadchodzi Nowy Rok 2024, pełen nowych możliwości, wyzwań i radości. Jeśli zastanawiasz się, jak uczcić tę wyjątkową noc i zacząć nowy rozdział w najbardziej spektakularny sposób, to ten artykuł jest dla Ciebie!

Jak najlepiej wejść w nowy rok? Zdrowo! Grupa "Ostrów Biega" co roku zaprasza wszystkich chętnych do udziału w noworocznym biegu ulicami Ostrowi Mazowieckiej.

Spacer ze Stowarzyszeniem Ekomena to noworoczna tradycja. Trasa spaceru wynosi 5 km, a celem jest Ostrołęcka Omulew, czyli posiadłość państwa Wojciechowskich.

Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

Od godz. 23.00 do 1.00 przed miejskim ratuszem grał DJ Czarny, a o północy burmistrz Jerzy Bauer złoży mieszkańcom noworoczne życzenia. Nie było fajerwerków - była dyskoteka z oprawą świetlną.

To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie, zobaczcie zresztą naszą galerię.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 31.12.2023. Zderzyły się trzy samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne.

Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć.

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Wspólne kolędowanie to piękny staropolski zwyczaj. Połączmy pokolenia, przekażmy dobre zwyczaje naszym dzieciom - tymi słowami zapraszał na wydarzenie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 29 grudnia w świetlicy w Goworowie rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Także w obcych językach. Mieszkańcy kolędowali razem z rodzinami: Ropelewskich, Kuśmierczyków i Gryczków. Do rodziny Gryczków na scenie dołączyła rodzina, która pochodzi z Goworowa, ale obecnie mieszka w Belgii.

W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

Łowcy Tajemnic badali, co kryje w sobie opuszczony dom w miejscowości Słup-Kolonia.

W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

Święta to czas cudów. Te czworonogi też czekają na cud- na swojego człowieka, pełną miskę i ciepły kąt. Psy przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Są zaczipowane, zdrowe. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461.

W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

W niedzielę 17.12.2023 w budynku GOKSiR w Łysych odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na którym można było kupić rękodzieło, ale też zobaczyć występy dzieci i młodzieży.

Uczestnicy biegu zebrali się na leśnym parkingu w Orle. Każdy, kto dotarł na metę otrzymał pamiątkowy medal. Dodatkowo wszystkie dzieci oraz 15 najszybszych biegaczy i 5 najszybszych chodziarzy z kat. nordic walking, otrzymało świąteczne drzewko - świerk.