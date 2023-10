Przegląd prasy (29.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków”?

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

Prasówka 29.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Otwarcie sezonu morsowego w Ostrowi Mazowieckiej. Morstrowiaki już po pierwszej kąpieli. Otwarcie sezonu odbyło się 28.10.2023 Ostrowskie morsy rozpoczęły sezon na zimne kąpiele. Otwarcie sezonu odbyło się na miejskim stawie, a w wydarzeniu wzięły udział zaprzyjaźnione kluby z województwa mazowieckiego i podlaskiego.

📢 Jubileusz 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego w Myszyńcu W myszynieckiego bazylice mniejszej zainaugurowane zostały w sobotę 28 października obchody 25-lecia powstania Samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Ostrołęckiego. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Rywalizowali młodzi adepci pływania ze wszystkich ostrołęckich klubów W sobotę 28 października 2023 w ostrołęckim Parku Wodnym Aquarium zorganizowane zostały Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu. Imprezę zorganizowali: UKS Piątka, WOPR-OS Ostrołęka i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach rywalizowały dziesiątki młodych adeptów pływania. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Ostrołęce. Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach Wszystkich Świętych i Zaduszki to dni, w których będziemy mieć znacząco zwiększony ruch przy cmentarzach. Ostrołęcki ratusz – jak co roku – wprowadza tymczasową organizację ruchu drogowego w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Krańcowej i cmentarza parafialnego przy ulicy Kurpiowskiej. 📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Zobacz najlepsze MEMY. Z czego śmieją się internauci? Zmiana czasu 2023 na zimowy już w nocy z 28 na 29 października! Z tego powodu w nocy przestawiamy zegarki z godziny z 3:00 na 2:00, a więc śpimy o godzinę dłużej. Jak zmianę czasu widzą internauci? Co ich bawi? Sprawdź w naszej galerii!

📢 Te fryzury brzydko postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 28.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur! 📢 10 najbardziej niezwykłych miasteczek Małopolski. Replika grobu Chrystusa, najstarszy przepis na ziemniaki i inne niezwykłości na weekend Małopolska to nie tylko Kraków – region pełen jest miejsc z niezwykłym klimatem, fascynującymi zabytkami i piękną przyrodą. Nie trzeba nawet jechać daleko od Krakowa, by je odwiedzić i się nimi cieszyć. Wiele atrakcji skrywają małe miasteczka Małopolski – zaciszne, urokliwe, pełne niespodzianek. Przedstawiamy 10 najbardziej niezwykłych miasteczek blisko Krakowa w sam raz na wycieczkę w weekend czy urlop. Sprawdźcie, jakie atrakcje oferują.

📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce". 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 28.10 - 5.11.2023 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski.

📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne! W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach! 📢 Sposoby na cienkie i rzadkie włosy, które dodadzą im objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur, które pomogą zatuszować cienkie włosy.

📢 Fryzury wyszczuplające okrągłą twarz. Te cięcia ukryją pulchne policzki i optycznie odejmą kilka kilogramów Okrągłą twarz możesz wyszczuplić odpowiednią fryzurą. Sprawdź, jakie cięcia ukryją ten problem estetyczny. Te uczesania są modne i decydując się na nie, poczujesz się kobieco. 📢 Najmodniejsze brązowe paznokcie. Zainspiruj się wzorami manicure w brązach i beżach Brązowe paznokcie to ciekawa propozycja manicure’u na tę porę roku. Ta barwa, która kojarzy się z jesienną aurą, dlatego nie może jej zabraknąć na twoich pazurkach. Zobacz, jaki kolor lakieru wybrać i sprawdź inspiracje na brązowe paznokcie.

📢 Darmowe gry na PC – listopad 2023. Co bezpłatnie przypiszemy do konta? Zobacz kolejne tytuły rozdawane przez cyfrowe sklepy Darmowe gry na PC są rozdawane przez cyfrowe sklepy z grami w ramach różnych promocji i akcji. Epic Games Store, Steam czy GOG chcą w ten sposób zachęcić konsumentów do dalszych zakupów w ramach ekosystemu, w którym zaoferowana została darmowa gra. Znamy już kilka tytułów, które będzie można dodać do swojej kolekcji bez wydawania ani grosza w listopadzie 2023 roku. Zobacz, co będzie do zgarnięcia.

📢 Podsumowano okręgowy etap konkursu „ List do Taty" organizowany m.in. przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej W czwartek 26.10.2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim podsumowano okręgowy etap konkursu „ List do Taty” skierowany do uczniów klas IV i V, a organizowany przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Senatorów RP. W VII edycji konkursu w całej Polsce wzięło udział prawie 2,5 tysiąca uczestników z 460 szkół. 📢 Bukiet na cmentarz – zobacz najpiękniejsze kompozycje na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jak pięknie udekorować nagrobek bukietami kwiatów Bukiety kwiatów to obok wiązanek i chryzantem w donicach jedne z najczęściej wybieranych dekoracji pomnika na Wszystkich Świętych. Dekorowanie grobu kwiatami – zwłaszcza tymi prawdziwymi – jest powszechnie uważane za wyraz pamięci o zmarłym. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych bukietów na cmentarz! Od tych kompozycji trudno oderwać wzrok.

📢 Co robić w weekend w regionie? Zobaczcie, jakie wydarzenia zaplanowano w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim W weekend ostrowskie morsy rozpoczną sezon, w Rzewniu odbędzie się impreza charytatywna, a w Myszyńcu wystąpi zespół Mazowsze. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Pijany mężczyzna przystawił nóź do gardła przypadkowemu mieszkańcowi Wyszkowa. Do zdarzenia doszło 22.10.2023 Do młodego wyszkowianina podszedł pijany mężczyzna i przystawił mu kuchenny nóż do szyi. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 Pasowanie na pierwszaka w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce W czwartek 27.10.2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce odbyło się pasowanie na pierwszaka. Ślubowanie złożyli uczniowie czterech klas pierwszych. Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Piękne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz.

📢 Zadziwiający zamek w Płakowicach na Dolnym Śląsku. Czemu interesował się nim dyktator Korei Północnej? Atrakcje, ciekawostki, ceny biletów Zamek w Płakowicach to jeden z mniej znanych turystycznych skarbów Dolnego Śląska. A szkoda - miejsce to ma niezwykłą historię i zasługuje na to, by poznać je lepiej. Ta niegdyś największa twierdza na całym Śląsku przeszła remont i dziś znów prezentuje się wspaniale, a jej mury skrywają niezwykłe historie dawnych mieszkańców. Zamek pełnił w przeszłości wiele funkcji, w tym szpitala psychiatrycznego i ośrodka pomocy dla dzieci z odległej Korei Północnej. Warto poznać dzieje i tajemnice zamku w Płakowicach i jego atrakcje. Jak dojechać na miejsce, ile kosztują bilety wstępu, gdzie zjeść, gdzie przenocować? Zapraszamy do przewodnika.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego. 📢 Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Seniorzy rozmawiali m.in. o zdrowiu W czwartek 26.10.2023 w WSAP w Ostrołęce odbyło się spotkanie adresowane do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego – w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. 📢 Stary basen w Ostrołęce w rozbiórce. Zobaczcie zdjęcia z wyburzania budynku pływalni Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. Budynek od lat straszył swoim wyglądem, a chętnego do rozbiórki nie było. Teraz się udało i obiekt zniknie z panoramy miasta, choć dla wielu przywoływał miłe wspomnienia.

📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Przegląd Pieśni Biesiadnych w Troszynie, 21.10.2023. Był śpiew i integracja przy stole Koło Gospodyń Wiejskich Troszynianki z Troszyna zaprosiły na Przegląd Pieśni Biesiadnej. Była to okazja do wspólnej integracji: śpiewu, tańców i wspólnego spędzania czasu przy suto zastawionym stole. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Ostrołęka. Złote gody: medale od prezydenta RP otrzymało 50 małżeństw z 50-letnim stażem. Uroczystość odbyła się 20.10.2023 Złote gody odbyły się w piątek 20.10.2023 w sali bankietowej Warszawska 34. Świętowało 51 par małżeńskich.

📢 Zmiana czasu na zimowy w 2023 roku. Kiedy jest i jaki ma wpływ na podróżowanie? Dowiedz się, kiedy przestawiamy zegarki Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu na zimowy. Kiedy jest już po wakacjach i lecie, a dni są coraz krótsze, coraz częściej szukamy informacji o tym, kiedy przestawiamy zegarki. Czy wiesz, jaki wpływ na podróżowanie ma zmiana czasu? Sprawdź, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Czy potencjalna likwidacja zmiany czasu wpłynie na branżę lotniczą?

📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ostrołęce. Nagrody dla nauczycieli i koncert w hali im. A. Gołasia, 16.10.2023 To już tradycja, że miasto z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych na koncert w hali. im. A. Gołasia. 📢 Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek oświatowych z powiatu makowskiego W piątek 13.10.2023 w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono najlepszych nauczycieli.

📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 15.10.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Wypadek na Dubois w Ostrowi Mazowieckiej. 13.10.2023 samochód ciężarowy potrącił nastolatkę Do zdarzenia doszło w piątek 13 października 2023 po godz. 15.00. Ruch na ul. Rubinkowskiego i Dubois jest utrudniony.

📢 II LO im. Kamila Cypriana Norwida w Ostrołęce ma już 35 lat. Jubileusz obchodzono w piątek 13.10.2023 W piątek 13.10.2023 w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, odbył się jubileusz 35-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.

📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona. 📢 Zabiegany Maków. Biegi przełajowe w lesie na osiedlu Grzanka przyciągnęły miłośników sportu W sobotę 7.10.2022 w lesie na osiedlu Grzanka w Makowie Mazowieckim odbyły się biegi przełajowe. Wzięły w nich udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Krukach. Odwiedził Melvit, 4.10.2023 Wizyta w Krukach, w zakładzie Melvit to jeden z punktów dzisiejszej podróży Mateusza Morawieckiego. Wcześniej premier był w pow. płońskim i w Przasnyszu, a po spotkaniu w Melvicie pojechał do Zambrowa.

📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród. 📢 Dożynki gminno-parafialne w Małkini Górnej. Zobaczcie zdjęcia i wideo. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023 Dożynki to święto rolników, ale też sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas dożynek w Małkini Górnej dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę i dar chleba. 27 sierpnia 2023 r. na stadionie w Małkini Górnej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne organizowane wspólnie przez wójta gminy Małkinia Górna Bożenę Kordek i proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej ks. kanonika Piotra Legackiego.

📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej. 13.06.2023. Zdjęcia 13 czerwca 2023 w Małkini Górnej - przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej - odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Honorowy patronat nad piknikiem objęła Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska. 📢 Festiwal Przedszkolaków w Ostrowi Mazowieckiej. Wystąpiły dzieci z 5 placówek. Zdjęcia, wideo Festiwal Przedszkolaków odbył się na boisku Omega przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dzieci - jak zwykle - zaprezentowały się pięknie.

📢 Krasnosielc. Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Św. Jana Kantego. 14.05.2023 W niedzielę 14.05.2023 dzieci z gminy Krasnosielc przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Cmentarz w Broku. Nekropolię odwiedziliśmy 3.11.2022. Zdjęcia Na cmentarzu parafialnym znajduje się m.in. zbiorowa mogiła polskich żołnierzy, poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku. W sąsiedztwie cmentarza, przy ul. Sienkiewicza, znajduje się cmentarz żydowski. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody. 📢 Zmywarka umyje nie tylko naczynia. Skutecznie poradzi sobie z zabrudzeniami na dziecięcych zabawkach i wypierze buty Zmywarka do naczyń sprawdza się świetnie w każdym domu, a przy wielu domownikach jest wręcz niezbędna. Warto wiedzieć, że sprzęt ten doczyści wszelkie zabrudzenia nie tylko z talerzy, garnków i sztućców. Jak się okazuje, zmywarkę można wykorzystać także do wyczyszczenia wielu innych rzeczy, których byście się nie spodziewali.

📢 Cmentarz parafialny w Prostyni. Napisy na nagrobkach opowiadają historie rodzin i księży związanych z tutejszą parafią Na cmentarzu parafialnym w Prostyni oprócz grobów mieszkańców parafii można odnaleźć symboliczną mogiłę żołnierzy napoleońskich i grób Nieznanego Żołnierza.

📢 Ostrołęka. Miejski Dzień Edukacji Narodowej połączony z koncertem dla pracowników oświaty. Lista nagrodzonych [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączono z niezapomnianym koncertem dla pracowników oświaty. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia wybranych nauczycieli. W tym roku wyróżnienia z rąk prezydenta miasta otrzymało 55 nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych.