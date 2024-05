Przegląd prasy 29.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 29.05.2024”?

Prasówka 29.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 29.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 29.05.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 29.05.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź!

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rocznica bitwy pod Nagoszewem. 28 maja odbyła się msza polowa pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku 3 czerwca 1863 roku w Nagoszewie odbyła się bitwa, w której oddziały dowodzone przez Maksymiliana Broniewskiego (wsparte przez okolicznych mieszkańców) zostały zaskoczone przez wojska rosyjskie. Obie strony odniosły znaczne straty, a powstańcy musieli uciekać z pola bitwy. Ponadto, mieszkańcy Nagoszewa podpalili własne zagrody i ponieśli śmierć wraz z Rosjanami, którzy w nich się ukryli.

📢 Szwelice. Motocyklista stracił panowanie nad motocyklem, zjechał na pobocze i przewrócił się Policjanci z Makowa Mazowieckiego zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. 61 – letni kierujący na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad motocyklem, zjechał na pobocze i przewrócił się. 📢 Dzień Kultury Kurpiowskiej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce We wtorek 28.05.2024 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce odbył się Dzień Kultury Kurpiowskiej. Młodzież miała okazję podziwiać śpiew i stroje zespołu kurpiowskiego Kurpianka oraz spotkać się z twórcami ludowymi. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 28.05.24 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 28.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 11 najbardziej niesamowitych plaż Cypru. Idealne miejsca na wypoczynek, imprezy i zabawę z dziećmi. Gdzie narodziła się Afrodyta? Cypr ma tak wiele świetnie wyposażonych i zadbanych plaż, że spędzającym wakacje na wyspie turystom często trudno się zdecydować, którą z nich wybrać na błogi wypoczynek, zabawę z dziećmi, obserwację przyrody albo szalone imprezy. Wybrałem dla ciebie 11 najlepszych plaż Cypru – wśród nich każdy turysta znajdzie perełkę dopasowaną do swoich potrzeb. Zobacz zdjęcia i filmy, pokazujące piękno natury i kuszącą ofertę cypryjskich plaż. 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 28.05.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 28.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 28.05.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 28.05.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 28.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Przebudowa ronda księcia Siemowita w Ostrołęce weszła w kolejną fazę i spowodowała 27.05.2024 większe niż zazwyczaj korki Prace wokół ronda trwają od niespełna trzech miesięcy. Powstają nowe chodniki oraz zjazdy. W poniedziałek 27 maja 2024 wykonawca przeniósł się na środek ronda. Rano wyrwane zostały znajdujące się tam krzewy, a nawierzchnia została rozkopana. Na rondzie pracował ciężki sprzęt, powstały utrudnienia w ruchu. Zwężono pasy jezdni, ustawiając pachołki. 📢 Kobieca Twarz Mazowsza 2024. Zobacz laureatki naszej akcji Plebiscyt Kobieca Twarz Mazowsza rozpoczął się w dniu Święta Kobiet, 8 marca, kiedy to w wielkiej galerii zaprezentowaliśmy Panie, które przesłały swoje zdjęcia. W trakcie głosowania, osobno w każdym mieście i powiecie, czytelnicy wyłonili laureatki w 3 kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Do finału ogólnopolskiego awansowało 10 Pań z każdej kategorii pokoleniowej, które zdobyły najwięcej głosów w województwie. I tu będzie szansa na kolejne nagrody. W etapach ogólnopolskich nagrodami będą piękne i kobiece samochody Toyota AYGO X oraz główne tytuły Kobieca Twarz Polski.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Ósmoklasiści z Czarni zdobyli główną nagrodę w konkursie "Teenagers in Action 2023/2024" Program YoungsterPlus do dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego skierowane dla uczniów klasy VIII z terenów wiejskich, przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Wśród uczestników programu są także uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. Efekty tych zajęć są widoczne. Uczniowie z PSP w Czarni mogą poszczycić się sporymi osiągnięciami.

📢 Bieg ku pamięci Stanisława Dzięgielewskiego w Obierwi, 26.05.2024 Po raz drugi stowarzyszenie Projekt Radomir zaprosiło miłośników aktywności na Bieg ku pamięci Stanisława Dzięgielewskiego. Na starcie pojawiło się 102 uczestników. 📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana. 📢 Dom Roberta Gawlińskiego wynajmiesz na wakacje. Lider „Wilków” inwestuje za granicą. Zobacz, jak mieszka sławny muzyk w Grecji Rober Gawliński zainwestował w nieruchomość w przepięknej okolicy. Nowoczesna willa muzyka zlokalizowana jest w wiosce rybackiej i otoczona gajem oliwnym. Zobacz, gdzie ulokował swoje oszczędności lider zespołu „Wilki”. W letnim domu Roberta Gawlińskiego z cudnym widokiem możesz spędzić niezapomniane greckie wakacje.

📢 Tak się kiedyś mieszkało na polskiej wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Rajska posiadłość Filipa Chajzera – jacuzzi, plaża i cudny widok. Dom Filipa Chajzera jest na sprzedaż. Możesz zamieszkać na Mazurach Wyjątkowy dom Filipa Chajzera jest wystawiony na sprzedaż. Posiadłość w malowniczej okolicy zachwyca. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur, a jednego z nich chce się pozbyć. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. Jeden z nich możesz kupić za mniej niż 3 miliony złotych!

📢 Sławomir w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert pod chmurką przyciągnął tłumy. 26.05.2024 W niedzielę 26.05.2024 na scenie w Zagrodzie Kurpiowskiej odbył się festyn, na którym gwiazdą wieczoru był Sławomir. Zaśpiewewał swoje najbardziej znane hity i rozbawił publiczność swoimi anegdotami i energią. 📢 Festyn Rodzinny w Olszewce gm. Lelis odbył się 26.05.2024 Na festyn rodzinny zaprosiło mieszkańców KGW Olszewianki wspólnie z sołtysem i radą sołecką. Na dzieci czekały: animacje, dmuchańce, konkursy, dla wszystkich przygotowano kiełbaski z grilla, słodkości i napoje. 📢 Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024 26 maja w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle sporo się dzieje. Organizatorzy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej - przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin. 📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej W niedzielę, 26 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej 26.05.2024 W ostatnią niedzielę miesiąca, czyli 26 maja, w kościele pw. Opatrzności Bożej odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci zamieszkujących parafię.

📢 Sportowy Turniej Sołectw w Lelisie, 26.05.2024 Do rywalizacji - czy też może trafniej: do sportowej zabawy - przystąpiło osiem drużyn (w składzie każdej z nich byli i dorośli, i dzieci). Reprezentowały sołectwa: Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery, Kurpiewskie, Białobiel, Obierwia, Nasiadki, Durlasy, Lelis. Organizatorzy (główni organizatorzy wydarzenia to LZS oraz LUKS Nasiadki) przygotowali dla nich kilka konkurencji.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. 26.05.2024 do sakramentu przystąpiło 20 dzieci Termin I Komunii Świętej w Czarni wyznaczono na niedzielę 26 maja 2024. Do sakramentu przystąpiło 20 dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie klas trzecich że szkół podstawowych w Czarni i w Surowem. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Bieg po zdrowie w Zalasiu. 25.05.2024 odbyła się jego 15. edycja W sobotę, 25 maja 2024 r. odbyła się wyjątkowa, jubileuszowa, bo już 15. impreza sportowa w Zalasiu, organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Pogoda dopisała, uczestnicy również.

📢 Dni Ostrołęki 2024. Oskar Cyms oraz Kwiat Jabłoni - koncerty odbyły się 25.05.2024 Finał koncertów w ramach Dni Ostrołęki 2024 przyciągnął tłumy na plażę miejską. Tego dnia wystąpili: Julita Kaczyńska, Oskar Cyms oraz zespół Kwiat Jabłoni. 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 Wypadek w Gniazdowie. Zderzenie autokaru z samochodem dostawczym. Autokarem podróżowały 23 osoby Autokarem podróżowały 23 osoby (19 dzieci w wieku 15 - 16 lat, 3 opiekunów, 1 kierowca), samochodem dostawczym podróżował jedynie kierowca. 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Motoserce 2024 w Ostrołęce: parada motocyklowa, zbiórka krwi, rejestracja w bazie dawców szpiku, loterie fantowe, występy na scenie W sobotę 25.05.2024 na placu przy ulicy Korczaka odbyła się impreza zorganizowana przez kluby motocyklowe. Głównym jej celem była pomóc potrzebującym. Można więc była między innymi oddać krew i zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Poza tym na scenie odbywały się występy, nie zabrakło stoisk gastronomicznych i usługowych, a w południe odbyła się parada motocyklowa.

📢 Waldemar Brzostek, wójt gminy Ostrów Mazowiecka, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 24 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

📢 Dni Ostrołęki 2024. W piątek 24.05 odbył się koncert zespołu Strachy na Lachy i Brodki Trwają Dni Ostrołęki. W piątek 24.05.2024 na scenie wystąpił zespół How We Met, a następnie zespół Strachy na Lachy i Brodka. Zobaczcie zdjęcia z koncertu. Pogoda i mieszkańcy dopisali. 📢 Rocznica bitwy pod Stokiem. Z okazji 161. rocznicy bitwy złożono kwiaty pod pomnikiem w Stoku Co roku w maju, przy obelisku w Stoku, odbywa się uroczystość dla upamiętnienia bitwy, która rozegrała się w tych stronach podczas powstania styczniowego w 1863 roku. Tegoroczne obchody 161. rocznicy bitwy pod Stokiem odbyły się 24 maja.

📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni zintegrował mieszkańców gminy Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja. W gminie Czarnia obchody tego święta zostały przesunięte na czwartek 23 maja. Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni miał na celu integrację osób w różnych przedziałach wiekowych.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 „Radość z nauki” – pokaz w małkińskim GOKiS-ie rozpoczął się wybuchowo. Potem było jeszcze ciekawiej Matematyka, chemia, fizyka – to przedmioty, które sprawiają problemy znacznej części uczniów. Pokaz „Radość z nauki” udowodnił, że chemia – choć czasem wybuchowa – wcale nie musi być straszna.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Na mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024 W niedzielę, 12 maja dzieci z klasy III A i III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiły do I Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. Do sakramentu przystąpiło łącznie 46 dzieci. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, druga tura, 12.05.2024 W piękną słoneczną niedzielę 12 maja 2024 do sakramentu przystąpiła druga grupa dzieci z parafii pw. Zbawiciela Świata. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta. 📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Biesiada ziemniaczana w Lipiance, 28.08.2022. Zdjęcia, wideo W niedzielne popołudnie Ośrodek Edukacji Regionalnej w Lipiance gościł blisko 90 seniorów z Goworowa, Kunina oraz gminy Czerwin.

📢 OPS w Czerwinie zorganizował akcję "Sprawni niepełnosprawni". Impreza odbyła się 7.07.2022 Po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie był organizatorem międzygminnego spotkania integracyjnego „Sprawni niepełnosprawni”. W tym roku skorzystali z zaproszenia podopieczni z ośrodków pomocy w Goworowie i w Olszewie Borkach 📢 Dzieci na rowery w Ostrołęce. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 19.06.2022 W niedzielę 19 czerwca na plaży miejskiej w Ostrołęce odbyły się wyścigi rowerkowe dla najmłodszych „Dzieci na rowery”. Dopisały piękna pogoda i wysoka frekwencja - w zawodach brały udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat. I każdy maluch wygrał! Sprawdźcie relację z wydarzenia w artykule poniżej. Z kolei w naszej galerii znajdziecie zdjęcia. 📢 Cmentarz w Czerwinie, powiat ostrołęcki. Zdjęcia nekropolii wykonane w maju 2022 Cmentarz w Czerwinie odwiedziliśmy 10 maja 2022 roku.

📢 Różan. Google Street View: sprawdź, czy oko kamery uchwyciło także ciebie. 25.01.2022 Google Street View pozwala zobaczyć z bliska zdjęcia niemalże wszystkich ulic umieszczonych na mapach. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Znajdź siebie na zdjęciach z 2012, 2013 i 2017 roku.

📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym. 📢 Stulecie ZSZ nr 1 w Ostrołęce. Uroczysta gala w Ostrołęckim Centrum Kultury. 7.10.2021. Zdjęcia Popularna „metalówka” to druga, najstarsza szkoła zawodowa na Mazowszu. Za datę jej powstania przyjmuje się 18 października 1921 roku. Tego dnia zostaje powołana do życia Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Polskiej Macierzy w Ostrołęce. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był doktor Józef Psarski, dziś patron ZSZ nr 1. 📢 Komorowo. Bieg Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty. Zdjęcia. 28.08.2021 W sobotę, 28 sierpnia w Komorowie odbył się 4. Bieg Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością, w biegu wzięli udział mieszkańcy z całego regionu.