Przegląd prasy 29.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek w Antoniach, na drodze krajowej nr 53. Do tragedii doszło 28.02.2024”?

Prasówka 29.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek w Antoniach, na drodze krajowej nr 53. Do tragedii doszło 28.02.2024 Do zdarzenia doszło w środę 28 lutego 2024, ok. godz. 19.00.

Prasówka 29.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak się kiedyś mieszkało na polskiej wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 7 najgorszych filmów Marvela – najniżej oceniane produkcje MCU według samych widzów. Zgadzasz się z tą listą? W MCU, czyli Filmowym Uniwersum Marvela znajdziemy głośne hity, ale też filmy, które nie przypadły do gustu widzom. Oto siedem spośród tych gorszych produkcji według ocen samych widzów. To tytuły, od których lepiej trzymać się z daleka. Jakie to filmy? Zdradzimy, że dwa pierwsze miejsca mają wiele wspólnego.

📢 Tak żyje Lara Gessler, córka Magdy Gessler! Jak wygląda jej prywatne życie? Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy! Córka Magdy Gessler również jest związana z branżą kulinarną! Sprawdź, jak wygląda prywatne życie celebrytki i czym się zajmuje? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA LARY GESSLER - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Świetlica wiejska w Nożewie straszy swoim wyglądem. O jej remont starają się m.in. sołtys i radny W świetlicy wiejskiej w Nożewie kiedyś znajdowała się szkoła. Wtedy budynek tętnił życiem. Obecnie spotyka się tu młodzież, a także sporadycznie odbywają się spotkania wiejskie. Budynek jednak jest w złym stanie technicznym. O jego remont od dłuższego czasu walczy sołtys wsi. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 28.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 28.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Akcja Góra Grosza w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - podsumowanie kolejnej edycji Jak co roku w SP w Starym Lubotyniu odbyła się zbiórka monet pod nazwą Góra Grosza, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym.

📢 Tak mieszka Sandra Kubicka – ukochana Barona z „The Voice Kids”. Trzypiętrowa willa robi spore wrażenie! Okna aż po sufit i meble z USA Sandra Kubicka od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Aleksandrem Baronem – znanym muzykiem oraz jurorem „The Voice of Poland” oraz emitowanym obecnie „The Voice Kids”. Modelka i prowadząca program „Love me or leave me” mieszka w przestronnym domu pod Warszawą. Zobacz, jak stylowo urządziła się Sandra Kubicka! 📢 Plebiscyt Sportowiec Roku 2023 w województwie mazowieckim. Laureaci odebrali nagrody 26.02.2024 na gali w Muzeum Sportu w Warszawie W poniedziałek 26.02.2024 na terenie Muzeum Sportu, mieszczącego się w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odbyło się rozdanie nagród w ramach Gali Regionalnej Plebiscytu Sportowego 2023 w województwie mazowieckim. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Nagrody wręczono odznaczonym na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim. Są sportowcy także z naszego regionu. Gratulujemy.

📢 Parking powstanie przy kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej. Gmina pozyskała duże dofinansowanie Gmina Małkinia Górna pozyskała 2 850 000 zł dofinansowania na budowę miejsc parkingowych, dróg manewrowych oraz zagospodarowanie zieleni przy kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. 📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które po prostu musicie odwiedzić. Jedno z nich zachwyciło Walta Disneya, a inne ma skalny sufit! Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen. 📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Socjolog Krzysztof Jodłowski gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Rozmawiano o klimacie We wtorkowy wieczór, w ostrowskiej bibliotece odbyło się ciekawe spotkanie. Jego gościem był Krzysztof Jodłowski: socjolog, wieloletni badacz jakościowy, który zajmuje się społeczną adaptacją do zmian klimatu, czyli - mówi o tym, jaki wpływ na klimat ma człowiek i jak zmiana klimatu wpływa na człowieka.

📢 Tak rozpoznasz zatkane tętnice. Nigdy nie ignoruj tych objawów, to oznaki zagrożenia zawałem serca i udarem mózgu Zatkane tętnice to potoczne określenie miażdżycy. Pierwsze oznaki tej groźnej choroby nie są charakterystyczne, więc łatwo je przegapić lub przypisać zmęczeniu, nadmiarowi stresu czy niedoborom pokarmowym. Niestety, nieleczona miażdżyca prowadzi do zawałów i udarów, przez co należy do najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Warto więc wiedzieć, jakie są wczesne symptomy zapchanych tętnic, by móc w porę zareagować. 📢 Trwa budowa boiska przy Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej. Przy ZS nr 1 powstanie boisko wielofunkcyjne Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej". Planowany termin zakończenia zadania to maj 2025 r. 📢 Dwie kobiety zaatakowały 53-latkę, która zwróciła im uwagę, że niszczą rower W sobotę 24.02.2024 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali dwie kobiety i jednego mężczyznę. Zatrzymane zaatakowały 53-letnią kobietę, która zwróciła im uwagę, że niszczą zaparkowany rower.

📢 MZK Ostrołęka wprowadza od 1.03.2024 zmiany w rozkładzie jazdy i nową linię Od 1 marca 2024 roku nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zmienią się trasy kilku linii.

📢 Wypadek w Rogowie, na DW544. Zderzenie osobówki z busem, 3 osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło 27.02.2024 Do wypadku w gm. Płoniawy-Bramura doszło we wtorek, przed godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 544 pomiędzy Przasnyszem a Krasnosielcem. W wypadku zostały poszkodowane trzy osoby (w tym dziecko), jedna była zakleszczona w aucie. 📢 Pożar przyczepki w Makowie Mazowieckim, 27.02.2024 Do zdarzenia doszło 27 lutego tuż przed godz. 6.00 na ul. Warszawskiej. Przyczepka spłonęła. Wewnątrz były m.in. tekstylia i kartony. Akcja gaśnicza trwała nieco ponad pół godziny. 📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Już niebawem Kayah pojawi się w nowym muzycznym programie TVP2 „Muzyka na dobry wieczór”. Artystka zaprezentuje swoje przeboje i przy okazji opowie o tym, jakie znaczenie mają dla niej poszczególne utwory. Gwiazda polskiej sceny muzycznej kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Wypadek w Obiecanowie. Są wyniki sekcji zwłok Oliwierka. Policja szuka sprawcy wypadku z 23.02.2024 Policja nadal szuka świadków wypadku, do którego doszło w piątek 23 lutego 2024. Tego dnia, tuż po godz. 18.30 makowska policja została powiadomiona o zaginięciu dziecka w Obiecanowie. Finał tej sprawy jest tragiczny. 📢 Biuro posła Marcina Grabowskiego oficjalnie otwarte. Kiedy dyżury? Oficjalne otwarcie biura poselskiego, które znajduje się na ul. Bartosza Głowackiego, odbyło się w poniedziałek 26.02.2024. Obecny bił m.in. były wicepremier Henryk Kowalczyk, a także zaprzyjaźnieni samorządowcy, rodzina i przyjaciele.

📢 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024 W czwartek 21 lutego w budynku ostrowskiej Starej Elektrowni spotkali się „ojcowie założyciele” Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” (obojga płci), członkowie OS „LzP” (z różnym stażem) oraz sympatycy i przyjaciele tej organizacji, która od 15 lat realizuje różnorodne inicjatywy nie tylko na terenie powiatu ostrowskiego. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. To idealne cięcia dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Dni wolne od szkoły w 2024 roku. Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy są święta wielkanocne, majówka i inne wolne dni? Dni wolne od szkoły w 2024 roku to m.in. święta wielkanocne, majówka, ale także dni bez zajęć w związku z egzaminami: maturą i egzaminem ósmoklasisty. Sprawdź kalendarz na rok szkolny 2023/2024, który zawiera terminy dni wolnych. Te daty warto znać. 📢 Ogłoszenia z klatek schodowych. Takie rzeczy w XXI wieku? Nie do wiary, że tak komunikują się lokatorzy! Zobaczcie najśmieszniejsze teksty! Klatka schodowa w bloku mieszkalnym to miejsce, gdzie krzyżują się losy różnych mieszkańców. Często pełni ona rolę centrum informacyjnego dla lokalnej społeczności. Pojawiają się tu ogłoszenia, informacje i prośby, wywieszane na tablicy. Niektóre z nich to prawdziwe perełki i potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Zobaczcie sami!

📢 Kandydaci na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej - na razie trójka O reelekcję będzie ubiegał się Jerzy Bauer. Kto jeszcze powalczy o fotel burmistrza Ostrowi Mazowieckiej? 📢 Tutaj biznes umiera - mówią mieszkańcy ul. Małkińskiej w Ostrowi Maz. Jako powód wskazują niekończący się remont drogi Ostrów - Małkinia W kwietniu miną 4 lata od podpisania umowy z wykonawcą na remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna. Lata lecą, a drogi jak nie było, tak nie ma. Na niekończącym się remoncie cierpią lokalni przedsiębiorcy, ponieważ, jak mówią, klienci omijają ul. Małkińską. 📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Chleb tuczy, a białe bułki to zawsze zły wybór? 5 mitów na temat pieczywa. Oto, dlaczego nie warto w nie wierzyć Dla większości osób chleb to podstawowy produkt, jedzony codziennie zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Jednak coraz więcej osób eliminuje go ze swojej diety, uważając, że w ten sposób wspiera swoje zdrowie. Czy jednak białe bułki to zawsze zły wybór, a od chleba się tyje?

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego. 📢 Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę Wydarzenie bardzo zgrabnie poprowadził Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, bo to z inicjatywy tej instytucji, przy wsparciu samorządu gminy Łyse, powiatu ostrołęckiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury i GBP w Łysych, odbyły się te kurpiowsko-kujawskie zapusty.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024 Na balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół nr 2 bawiło się blisko 100 maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi, dyrekcją, gronem pedagogicznym i przedstawicielami rady rodziców.

📢 Podpisano umowę na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Zadanie pn."Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu" ma zostać zakończone w 2025 roku. Na razie, w miejscu planowanej inwestycji, jest duże trawiaste boisko. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się!

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia. 📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny w Surowem, 2.06.2023. Zdjęcia Ekologiczny Piknik Rodzinny dotowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego otrzymują pieniądz na poszerzanie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Jego beneficjentem została także gmina Czarnia. Jednostka samorządu terytorialnego na organizację pikniku otrzymała na organizację pikniku około 30 tys. zł. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia były publiczne szkoły podstawowe w Czarni i w Surowem.

📢 Bieg "Tropem Wilczym" w Ostrołęce. Blisko pół tysiąca osób na starcie. 5.03.2023. Zdjęcia Tak jak w minionych latach, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym" w Ostrołęce zorganizowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

📢 Bitwa Regionów w Sypniewie. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały popisowe dania. 13.08.2022 W Sypniewie odbył się konkurs "Bitwa regionów", w którym konkurowały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu makowskiego. Obecny był także minister Henryk Kowalczyk.

📢 Ostrołęka i powiat ostrołęcki jesienią... 2001 roku. Ludzie i wydarzenia. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Publikujemy zdjęcia z października i listopada 2001 roku. Znajdziecie tu m.in. fotki z marketów, z uroczystości miejskich, jubileuszowych. Z Ostrołęki oraz kilku gmin powiatu ostrołęckiego.

📢 Złote gody w Ostrołęce. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało 31 par. 13.10.2021. Zdjęcia Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało w środę, 13 października, trzydzieści jeden par z Ostrołęki. Udekorowano małżonków medalami za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Był też tort oraz gromkie "sto lat". 📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania.