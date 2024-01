Przegląd prasy 29.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Różanie, 28.01.2024”?

Prasówka 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Różanie, 28.01.2024 Różan gra z orkiestrą po raz 19., a od 7 lat wespół z mieszkańcami gminy Rzewnie. Finał odbył się w GOUK w Różanie. Były prezentacje, licytacje, koncerty, animacje.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 29.01.24

📢 Strażacy układają wały przeciwpowodziowe z worków z piaskiem w gminie Małkinia Górna Sytuacja jest poważna. W wyniku zatoru lodowego na wysokości miejscowości Kiełczew, dochodzi do spiętrzenia rzeki Bug. Woda w bardzo szybkim tempie przybiera. Zagrożone są domy. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda krakowska piosenkarka na scenie jest gwiazdą,a jaka jest prywatnie? Nietuzinkowy outfit zapada w pamięć Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy outfit zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 WOŚP w Ostrowi Mazowieckiej. Wolontariusze zebrali ponad 124 tys. zł! Liczenie nadal trwa W tym roku, z okazji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz ulicznej kwesty, odbył się bieg Policz się z Cukrzycą połączony z morsowaniem, zaplanowano licytacje online i stacjonarne. Przygotowano też atrakcje dla dzieci i występy artystyczne.

📢 WOŚP 2024 w Ostrołęce: bieg z przeszkodami, licytacje i koncerty, a wieczorem światełko do nieba Trwa 32. Finał WOŚP. W Ostrołęce w hali im. Gołasia trwają licytacje, koncerty, występy na scenie. Ale to nie wszystko. Na plaży odbył się bieg z przeszkodami, a także morsowanie z ogniskiem i poczęstunkiem. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myszyńcu. 28.01.2024 W niedzielę 28 stycznia 2024 w całej Polsce odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na leczenie chorób płuc u dzieci i dorosłych. Do akcji tradycyjnie włączył się sztab WOŚP w Myszyńcu. Kieruje nim dyrektor RCKK Zdzisław Ścibek. 📢 32. Finał WOŚP w Goworowie: kwesta, koncerty, licytacje... 28.01.2024 Na ulicach Goworowa oraz pobliskiego Wąsewa wolontariusze kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A od godz. 16.00 w świetlicy w Goworowie odbył się wielki finał. Z licznymi atrakcjami. I wspaniałym efektem!

📢 Tak mieszkają największe gwiazdy disco polo. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk z zespołu Akcent i Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" to obecnie największe gwiazdy muzyki disco polo. Sypią przebojami jak z rękawa od lat. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie. 📢 Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień LEGO! Z klocków też można się śmiać. Zobacz najlepsze MEMY o LEGO! Śmieszne obrazki z sieci Kalendarz jest wypełniony po brzegi dniami nietypowymi, dzisiaj (28.01) na przykład jest Międzynarodowy Dzień LEGO. Kultowa zabawka ma ogromny wpływ na rozwój dzieci i obchodzi swoje święto! Klocki Lego są dla chłopców tym samym co lalka Barbie dla dziewczynek. Okazuje się, że internauci potrafią obśmiać nawet klocki, a może raczej ich użytkowników? Zobacz najśmieszniejsze MEMY na temat LEGO!

📢 Koncert zespołu Raz Dwa Trzy w Kadzidle, 27.01.2024 W sobotę 27 stycznia 2024 zespół wystąpił w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert odbył się pod hasłem "Najważniejsze piosenki". Był to rzeczywiście przegląd największych przebojów grupy. 📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami.

📢 32. finał WOŚP w gminie Małkinia Górna – odprawa wolontariuszy W gminie Małkinia Górna do udziału w 32. Finale WOŚP zgłosiło się 27 wolontariuszek i 15 wolontariuszy.

📢 Samotny tata potrzebuje pomocy. Jego żona zmarła nagle, został z trójką dzieci Tomasz Turek, mieszkaniec Ostrołęki, potrzebuje wsparcia. Jego żona Monika zmarła z powodu pęknięcia tętniaka. Dopiero co ich dwuletni synek walczył z białaczką, a już rodzinę spotkało kolejne nieszczęście. Pan Tomasz musiał zrezygnować z pracy, aby zająć się dziećmi i pomóc im podnieść się po dramacie. Założył zbiórkę i prosi o pomoc. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 WOŚP 2024 w Ostrołęce. Spacer z psami ze schroniska Canis w Kruszewie. Kto chętny? W trakcie 32. Finału WOŚP w hali Gołasia w Ostrołęce obecne będą psy ze schroniska Canis w Kruszewie. Będzie można wyjść z psami na spacer, pogłaskać, pobawić się lub...adoptować.

📢 Szedł boso, bez kurtki w kierunku Łomży. Poprosił o pomoc mieszkańca Rogowa- Folwarku Mężczyzna szedł pieszo, bez obuwia i kurtki w kierunku Łomży. Po drodze wszedł na jedną z posesji w Rogowie-Folwark prosząc o wezwanie policji. 📢 Ferie w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarni przygotowało w okresie ferii zimowych wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We wtorki i czwartki w siedzibie CUS w Długiem odbywały się spotkania uczniów z placówkami Centrum i biblioteki oraz z zaproszonymi gośćmi. Atrakcji było co nie miara.

📢 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się w niedzielę 28.01.2024. Co w programie? Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28.01.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zaplanowano koncerty, licytacje, a także, to już przy Stawie Miejskim, bieg "Policz się z cukrzycą". Sprawdźcie program 32. Finału.

📢 Awantura domowa w Ostrowi Mazowieckiej. 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa ojca Do tragicznej w skutkach awantury rodzinnej doszło we wtorek 23.01.2024 w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo ojca. Miało do tego dojść prawdopodobnie w czasie wspólnego picia alkoholu. Decyzją ostrowskiego wymiaru sprawiedliwości mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu dożywotnie więzienie.

📢 Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Dlaczego warto mieć te niezwykłe ptaki blisko domu lub gospodarstwa? Niedługo jaskółki wrócą do Polski Jaskółki to niewielkie ptaki wróblowate i obecnie w sporej części związane są z człowiekiem. – Pewne przypuszczenia wskazują, że niektóre z nich były z nami już w jaskiniach. Naturalnie gniazdowały na skałach i w grotach skalnych, chociaż jest także grupa, która związana jest z piaszczystymi skarpami nadrzecznymi – opowiada prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Co warto wiedzieć o tych fascynujących ptakach?

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 OSP Nagoszewo i Nagoszewka z nowym sprzętem i umundurowaniem. Zakupy sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego W piątek, 19 stycznia członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc odwiedziła druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie oraz druhów z OSP w Nagoszewce, aby przekazać im sprzęt i umundurowanie ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

📢 Zbliża się 32. Finał WOŚP. W Ostrowi Mazowieckiej trwa zbiórka fantów. Zobaczcie, co będzie można wylicytować Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. W tym roku orkiestra gra pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W Ostrowi sztab będzie znajdował się w Miejskim Domu Kultury.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie. Zobaczcie zresztą naszą galerię zdjęć. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle, 16.12.2023 Kadzidło to kolejne miejsce w powiecie ostrołęckim - po Czerwinie i Myszyńcu - gdzie w tym roku odbywają się bożonarodzeniowe jarmarki (będzie też 17.12.2023 w Czarni). Kadzidlańskie wydarzenie to oczywiście nie tylko stoiska z upominkami, stroikami czy jedzeniem.

📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”!

📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce. 📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce".

📢 Studniówka 2023 w Krasnosielcu. Swój bal mieli uczniowie Zespołu Szkół. im. Tadeusza Kościuszki. 4.02.2023 Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 4.02.2023 bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Finał WOŚP w Małkini Górnej. 29.01.2023. Zdjęcia W 31. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy bierze udział ponad 120 tys. wolontariuszy z 1653 sztabów. Wśród nich są także wolontariusze ze sztabu #5437 w małkińskim GOKiS.

📢 Patriotyczne tatuaże na topie. Tak młodzi Polacy wyrażają swoją miłość do ojczyzny Nie tylko odśpiewanie hymnu czy wywieszona flaga państwowa świadczą o patriotyzmie. Coraz większą popularność zdobywają patriotyczne tatuaże. Narodowe symbole czy sceny z historycznych wydarzeń najczęściej tatuują na swoich ciałach młodzi ludzie. Jak wyglądają? Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie. 📢 Historia Polski zbudowana z półtora miliona klocków LEGO. Zobacz wyjątkową wystawę HistoryLand, którą można zwiedzać na MTP w Poznaniu 9 utworzonych makiet przedstawiających historię Polski, do której użyto 1,5 miliona klocków LEGO. Tak w skrócie wygląda największa zbudowana wystawa z klocków LEGO "HistoryLand", która przybliża najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski. Mieszkańcy Poznania cały czas mogą podziwiać wystawę na żywo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wystawa historii Polski ułożonych z klocków LEGO na Międzynarodowych Targach Poznańskich ma charakter stały.

📢 Ostrołęka. Studniówki 2020. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce [ZDJĘCIA, WIDEO] Ostrołęka. Studniówki 2020. Maturzyści z „metalówki” bawili się w sali bankietowej „Olimpia” w Krukach.

📢 To nie jest kraj dla starych dzbanów MEMY. Dzban młodzieżowym słowem roku, a dzbanizm opanował internet "Dzban" to młodzieżowe słowo roku 2018. W poprzednich latach świętowało "xD" i krótki "sztos". Tegoroczny plebiscyt organizowany przez PWN należy do dzbana. To wdzięczne słowo zgrabnie omija wulgaryzmy. Ponadto jest proste, dźwięczne i oryginalne - tłumaczy Marek Łaziński - członek konkursowego jury. Dzban wyrasta z internetu, spopularyzował go youtuber Klocuch. A jak internet to również memy, w których dzban często się pojawia. Zobacz je w galerii.

📢 20-lecie parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim [ZDJĘCIA, WIDEO] Bp Piotr Libera przewodniczył mszy św. odpustowej w 20. rocznicę powstania parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. Uroczystości poprzedziła scenka pt. "Brat naszego Boga" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej.