Przegląd prasy (28.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny”?

Prasówka 28.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Jak wygląda posiłek w szpitalu w Ostrołęce? Szpital realizuje program "Dobry posiłek w szpitalu" i pokazuje co serwuje pacjentom Ostrołęcki szpital publikuje jadłospisy oraz zdjęcia posiłków, które otrzymują pacjenci.

Prasówka 28.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 22 najpiękniejsze zamki Europy. Gdzie wznosi się Zamek Zakochany w Wietrze? Która twierdza wygląda jak okręt? Europa jest pełna zamków – to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Wśród nich znajdziecie wyjątkowy Zamek Zakochany w Wietrze, twierdzę, w której wykorzystano pomysły Leonarda da Vinci i inne niezwykłości. Warto je odwiedzić choćby w czasie weekendowego wypadu, dłuższego urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają najpiękniejsze zamki Europy i dlaczego są tak wyjątkowe.

📢 Córka Ewy Kasprzyk zachwyca na najnowszych zdjęciach. Małgorzata Bernatowicz przeszła metamorfozę i schudła ponad 30 kg Małgorzata Bernatowicz znana bardziej jako Carmell czasami pojawia się publicznie u boku swojej mamy. Podczas jednego z takich eventów, to nie popularna aktorka przykuwała uwagę, ale jej córka. 📢 To ekranizacja Dragon Ball Z? Nie, ale postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Przekonaj się sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii i okazuje się jednak, że postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych postacie w realnym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy. 📢 Idealne ciasto na pierogi. Gospodynie wiejskie mają swoje sposoby. Co dodać, aby było elastyczne? Z jajkiem, bez jajka, a może z olejem? Ciasto na pierogi - już dziś wielu z nas przygotowuje pierogi z wybranym farszem. Hurtowe ilości trafiają do zamrażalnika, aby potem ugotowane lub podsmażone raczyć swoim smakiem nasze kubki smakowe. Jak Polska różnorodna, tak wiele jest przepisów. O sukcesie całego dania stanowi ciasto. Gospodynie prześcigają się w pomysłach na cudowny, sekretny składnik, który sprawi, że właśnie ich ciasto będzie idealne. Z jajkiem, bez jajka, z olejem, a może z masłem? Jakie przepisy na pierogi cieszą się popularnością? Święta tuż, tuż, pora zabrać się za planowanie menu.

📢 Kradzież auta w Krasnosielcu. Złodzieje ukradli nissana qashqaia zaparkowanego w garażu. Włamali się też do domu Do włamania doszło w miniony weekend. Złodzieje nie tylko ukradli samochód zaparkowany w garażu na prywatnej posesji, ale także włamali się do domu i zdemontowali kilka elementów karoserii z drugiego samochodu.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Największa góra lodowa na świecie ruszyła w rejs. Jest dwa razy większa od Londynu Góra Lodowa A23a, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, oderwała się od morskiego dna i wyruszyła w podróż na północ. Cztery dekady temu A23a wywołała panikę u Rosjan. Teraz może spowodować katastrofę wśród zwierząt.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu. Predatorzy z Myszyńca wywalczyli 22 medale Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu odbyły się 25.11.2023 w Sochaczewie. Przyjechali tu zawodnicy i zawodniczki z klubów z całej Polski. Nie zabrakło zawodników z Predator MMA Myszyniec, którzy wywalczyli aż 22 medale!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Wypadek w Baranowie. Poszkodowana została jedna osoba Do zdarzenia doszło 26.11.2023 w Baranowie na ul. Mostowej. Samochód zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowana została jedna osoba, która została przewieziona do szpitala. W akcji brali udział: OSP Baranowo, PSP Ostrołęka, karetka pogotowia oraz patrol policji.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Prasówka 27.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uczestnicy The Voice Senior wystąpili w Czerwinie. Koncert odbył się w niedzielę 26.11.2023 ”? 📢 Zbierasz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Uczestnicy The Voice Senior wystąpili w Czerwinie. Koncert odbył się w niedzielę 26.11.2023 W Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie odbył się koncert z udziałem uczestników telewizyjnego programu “The Voice Senior”. Koncert przyciągnął mieszkańców gminy, którzy świetnie się bawili przy znanych i lubianych hitach prezentowanych przez seniorów.

📢 Spotkanie integracyjne dla dzieci w Troszynie - "Ale wkoło jest wesoło", 26.11.2023 Na imprezę zaprosiło dzieci Centrum Kultury w Troszynie. Były gry, zabawy, pokaz iluzjonisty. Zabawa była przednia!

📢 Kiedy ceny mieszkań spadną? Eksperci wiedzą, co musi się wydarzyć Ceny nieruchomości rosną od wielu miesięcy, a od jakiegoś czasu biją także historyczne rekordy. Żyjemy w czasach, gdy cieszy nas choćby niewielka stabilizacja cen, a kiedy ceny mieszkań zaczną spadać? Eksperci wskazują na dwa główne czynniki, które na ten moment uniemożliwiają obniżkę cen nieruchomości. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu. 📢 Koncert Kuby Sienkiewicza w Ostrołęce, 25.11.2023 Kuba Sienkiewicz - lider bardzo popularnego przed laty zespołu "Elektryczne Gitary" - zaśpiewał dla ostrołęckiej publiczności i starsze, i nowsze piosenki. Koncert odbył się w Ostrołęckim Centrum Kultury. Towarzyszyli mu dwaj gitarzyści: Tomasz Wójcik i Sebastian Ruciński.

📢 Andrzejki w Klubie Lokator w Ostrołęce. Na andrzejkową imprezę 25.11.2023 zaprosiła dzieci Rada Osiedla Dzieci Polskich To spotkanie andrzejkowe w sobotnie popołudnie 25 listopada 2023 przygotowała Rada Osiedla Dzieci Polskich. Zaprosiła najmłodszych mieszkańców osiedla (do 10. roku życia) do zabawy i udziału w konkursach (z nagrodami oczywiście). Część dzieci przyszła w przebraniach. Na wszystkich czekały słodkości i napoje.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Nasiona za uśmiech. Ogrodowa kultura - to wydarzenie organizowane 25.11.2023 na terenie ROD Czeczotka w Ostrołęce Podczas tego spotkania działkowcy mogą się wymieniać nasionami czy sadzonkami, mogą też podzielić się swoimi doświadczeniami w ogrodnictwie. Wydarzenie odbywa się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Czeczotka (przy maszcie).

📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Ostrołęce wręczono medale, odznaczenia i nagrody Oddział Rejonowy i Rejonowa Rada Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce zaprosili na uroczysty jubileusz z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Spotkanie odbyło się w sobotę 25.11.2023 w OCK. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Najlepsi nauczyciele na Mazowszu wybrani! Wśród nich jest 7 nauczycieli z naszego regionu. Nagrody wręczono 24.11.2023 48 nauczycieli z woj. mazowieckiego odebrało z rąk Elżbiety Lanc wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla nauczycieli-opiekunów stypendystów w projekcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Każdy z nich otrzymał od samorządu Mazowsza nagrodę finansową w wysokości 4 tys. złotych.

📢 Magiczny świat słów. Odkryj, jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój Czy w dobie smartfonów i tabletów tradycyjna książka może jeszcze zaciekawić nasze dzieci? Odpowiedź na to pytanie przynosi kampania „Mała książka – wielki człowiek”, która przekonuje, że czytanie najmłodszym ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Inicjatywa Instytutu Książki promuje czytelnictwo wśród dzieci – od noworodków przez przedszkolaki po uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Dlaczego jest ono tak ważne? 📢 25-lecie powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, wręczono medale i odznaczenia Z okazji jubileuszu powiatu ostrołęckiego odbyła się uroczysta sesja rady powiatu. Uroczystości miały miejsce 24 listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury. Zaprezentowano symbole i insygnia powiatu, wręczono medale i odznaczenia. 📢 80. urodziny prof. Adama Dobrońskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystość odbyła się w Starej Elektrowni 23.11.2023 W czwartek, 23 listopada w Starej Elektrowni odbył się jubileusz z okazji 80 urodzin prof. Adama Czesława Dobrońskiego, honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Forum Seniora w Warszawie. Ciekawe wykłady, porady ekspertów i wiele niespodzianek. Za nami druga edycja wyjątkowego wydarzenia We wtorek 21 listopada 2023 roku, w Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie, odbyło się II Forum Seniora w ramach ogólnopolskich spotkań Forum Seniora organizowanych przez Polska Press Grupę. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia była "Druga Młodość Seniora". W trakcie imprezy zaproszeni goście wzięli udział w ciekawych wykładach na temat zdrowia, aktywności, bezpieczeństwa, a także świadczeń emerytalnych i aktorstwa. Gościem specjalnym był popularny aktor Dariusz Kordek. 📢 Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach. 24.11.2023 dzieci odwiedził miś Benio W piątek, 24 listopada dzieci z Przedszkola Samorządowego świętowały Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia wszystkie dzieci przyniosły swojego ulubionego misia.

📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, a przywędrowała ona do nas z Niemiec i Austrii. Z roku na rok jarmarki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W naszym regionie odbędzie się kilka takich jarmarków. Po raz pierwszy odbędzie się w Ostrołęce. Gdzie jeszcze? Sprawdźcie naszą galerię.

📢 Nowy dworzec kolejowy w Małkini Górnej. Kiedy rozpocznie się budowa? Jest odpowiedź PKP W Małkini Górnej ma zostać wybudowany nowy dworzec kolejowy. W kwietniu 2022 roku podpisano umowę z PKP S.A. Co dalej? Kiedy rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Małkini Górnej? Na jakim etapie jest inwestycja? Z pytaniami zwróciliśmy się do Polskich Kolei Państwowych S.A.

📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu. 📢 Koncert charytatywny w Goworowie. Odbył się w świetlicy OSP 17.11.2023 Był to drugi koncert charytatywny zorganizowany przez goworowski klub wolontariusza. Tym razem zbierane były pieniądze na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

📢 Jesienne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc Panie z KGW i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc spotykały się w Gminnym Centrum Kultury, aby podzielić się przepisami na zdrowe przetwory, nalewki, zioła i inne specyfiki. Była to też okazja do integracji oraz degustacji, gdyż panie nie przyszły z pustymi rękoma.

