Przegląd prasy 28.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Młodzież z klasy pierwszej mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy z Ostrołęki pasowana na uczniów Ślubowanie kadetów pierwszych klas liceów Feniks odbyło się na Górze Gradowej w Gdańsku. Obecni na nim byli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ostrołęce. W piątek 27.10.2023 młodzież wróciła do Ostrołęki. Rodzice postanowili zrobić im niespodziankę i wręczyć pamiątkowe róże.

Prasówka 28.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne! W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach!

📢 Najmodniejsze brązowe paznokcie. Zainspiruj się wzorami manicure w brązach i beżach Brązowe paznokcie to ciekawa propozycja manicure’u na tę porę roku. Ta barwa, która kojarzy się z jesienną aurą, dlatego nie może jej zabraknąć na twoich pazurkach. Zobacz, jaki kolor lakieru wybrać i sprawdź inspiracje na brązowe paznokcie. 📢 Piękne stroiki na grób z kwiatów sztucznych. Te kompozycje na cmentarz wyglądają jak żywe. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych Kwiaty sztuczne w formie stroików na grób znowu są modne. Coraz częściej wybieramy rośliny na cmentarz, które wyglądają jak żywe, ale są od nich zdecydowanie trwalsze. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, którym niestraszny mróz czy śnieg. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wszystkich Świętych. 📢 Piękne stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Darmowe gry na PC – listopad 2023. Co bezpłatnie przypiszemy do konta? Zobacz kolejne tytuły rozdawane przez cyfrowe sklepy Darmowe gry na PC są rozdawane przez cyfrowe sklepy z grami w ramach różnych promocji i akcji. Epic Games Store, Steam czy GOG chcą w ten sposób zachęcić konsumentów do dalszych zakupów w ramach ekosystemu, w którym zaoferowana została darmowa gra. Znamy już kilka tytułów, które będzie można dodać do swojej kolekcji bez wydawania ani grosza w listopadzie 2023 roku. Zobacz, co będzie do zgarnięcia. 📢 Dolny Śląsk na weekend. 20 ciekawych pomysłów na wycieczki blisko Wrocławia. Zaskakujące atrakcje, tajemnicze zamki, nietypowe noclegi Gdzie warto wybrać się na weekend na Dolnym Śląsku, by zobaczyć coś naprawdę ciekawego, przeżyć przygodę, przenocować w niezwykłym miejscu? Przedstawiamy ponad 20 pomysłów na krótkie, weekendowe wycieczki pod Wrocławiem. Wśród proponowanych przez nas atrakcji są m.in. dolnośląskie zamki, oryginalne noclegi, zabytki warte odwiedzenia, punkty widokowe, romantyczne wycieczki dla par i propozycje dla rodzin z dziećmi, pomysły na aktywny wypoczynek, a nawet ekstremalne przygody z adrenaliną. Sprawdź, gdzie warto zaplanować wycieczkę na Dolnym Śląsku.

📢 Podsumowano okręgowy etap konkursu „ List do Taty" organizowany m.in. przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej W czwartek 26.10.2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim podsumowano okręgowy etap konkursu „ List do Taty” skierowany do uczniów klas IV i V, a organizowany przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Senatorów RP. W VII edycji konkursu w całej Polsce wzięło udział prawie 2,5 tysiąca uczestników z 460 szkół.

📢 Bukiet na cmentarz – zobacz najpiękniejsze kompozycje na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jak pięknie udekorować nagrobek bukietami kwiatów Bukiety kwiatów to obok wiązanek i chryzantem w donicach jedne z najczęściej wybieranych dekoracji pomnika na Wszystkich Świętych. Dekorowanie grobu kwiatami – zwłaszcza tymi prawdziwymi – jest powszechnie uważane za wyraz pamięci o zmarłym. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych bukietów na cmentarz! Od tych kompozycji trudno oderwać wzrok.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Co robić w weekend w regionie? Zobaczcie, jakie wydarzenia zaplanowano w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim W weekend ostrowskie morsy rozpoczną sezon, w Rzewniu odbędzie się impreza charytatywna, a w Myszyńcu wystąpi zespół Mazowsze. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Pijany mężczyzna przystawił nóź do gardła przypadkowemu mieszkańcowi Wyszkowa. Do zdarzenia doszło 22.10.2023 Do młodego wyszkowianina podszedł pijany mężczyzna i przystawił mu kuchenny nóż do szyi. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 Pasowanie na pierwszaka w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce W czwartek 27.10.2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce odbyło się pasowanie na pierwszaka. Ślubowanie złożyli uczniowie czterech klas pierwszych. Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Dzieci kradły rowery w Ostrołęce. Policja zatrzymała chłopców w wieku 11 i 12 lat. Ukradli 4 rowery Policjanci z dwóch wydziału kryminalnego i wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ustalili sprawców kradzieży 4 rowerów o wartości kilku tysięcy złotych. Złodziejami okazały się dzieci. 📢 Zielona Góra na weekend: 18 atrakcji i pomysłów na przygody. Restauracja z dżunglą w środku, deptak pełen Bachusików i inne cuda Zielona Góra to winiarskie i festiwalowe centrum województwa lubuskiego. W mieście nie brak atrakcji na weekendową wycieczkę czy city break o każdej porze roku. Ani dorośli, ani dzieci nie będą się tu nudzić. Przygotowaliśmy dla was listę 18 najlepszych atrakcji Zielonej Góry w sam raz na weekend. Wyjaśniamy, czym są zielonogórskie Bachusiki, o czym plotkują kamienie plotkarskie, gdzie w Zielonej Górze można spotkać surykatki, które muzea warto odwiedzić, gdzie pójść na spacer albo poszaleć na trampolinach.

📢 Piękne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Zadziwiający zamek w Płakowicach na Dolnym Śląsku. Czemu interesował się nim dyktator Korei Północnej? Atrakcje, ciekawostki, ceny biletów Zamek w Płakowicach to jeden z mniej znanych turystycznych skarbów Dolnego Śląska. A szkoda - miejsce to ma niezwykłą historię i zasługuje na to, by poznać je lepiej. Ta niegdyś największa twierdza na całym Śląsku przeszła remont i dziś znów prezentuje się wspaniale, a jej mury skrywają niezwykłe historie dawnych mieszkańców. Zamek pełnił w przeszłości wiele funkcji, w tym szpitala psychiatrycznego i ośrodka pomocy dla dzieci z odległej Korei Północnej. Warto poznać dzieje i tajemnice zamku w Płakowicach i jego atrakcje. Jak dojechać na miejsce, ile kosztują bilety wstępu, gdzie zjeść, gdzie przenocować? Zapraszamy do przewodnika. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 27.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje. 📢 Takie będą emerytury w listopadzie 2023. Mamy wyliczenia dla seniorów brutto i netto Emerytury w listopadzie 2023 będą wypłacane zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki emerytury listopadowych. Mamy specjalne grafiki z wyliczeniami brutto i netto.

📢 Piękne dekoracje stołu na jesień 2023. Te ozdoby wnętrz są teraz najmodniejsze. Nietuzinkowe talerze, kubki i bieżniki w wyjątkowej oprawie Stół to jeden z najważniejszych mebli w każdym domu. To przy nim spotykamy się z przyjaciółmi i staramy się jeść codziennie posiłki z w rodzinnym gronie. Warto więc pomyśleć o klimatycznych i eleganckich dekoracjach, które uświetnią zwykłe śniadanie czy niedzielny obiad. Podpowiadamy, jak modnie ozdobić stół na jesień 2023, żeby zachwycił domowników i gości.

📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia! 📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego. 📢 Czym grozi niedobór witaminy B5? Takie są objawy niskiego poziomu tej witaminy. Silne migreny i miażdżyca to sygnał alarmowy Witaminy są niezbędne do właściwego funkcjonowania naszego organizmu. Tak też jest z witaminą B5, która odpowiada za metabolizm cholesterolu, a dzięki temu obniża ryzyko rozwoju hipercholesterolemii i miażdżycy. Co ważne, kwas pantotenowy wspiera też naszą odporność. Zobacz, jakie są objawy niedoboru witaminy B5 i jakie są jej źródła. Poznaj zapotrzebowanie organizmu na ten składnik.

📢 Ekspresowy deser dla fanów szarlotki. Wypróbuj przepis na wyśmenite jabłka w cieście francuskim. Pokocha je każdy łasuch Jabłka w cieście francuskim to ekspresowy i rewelacyjny deser. Taka słodka przekąska poprawi humor w szary, jesienny dzień i uratuje sytuację, gdy z wizytą wpadną niespodziewani goście. Jabłka w cieście francuskim przygotujesz w kilka minut, a kiedy będą się piekły, zaparzysz kawę czy herbatę. Zobacz, jak łatwo je zrobić. Z tym przepisem już nic cię nie zaskoczy. 📢 Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Seniorzy rozmawiali m.in. o zdrowiu W czwartek 26.10.2023 w WSAP w Ostrołęce odbyło się spotkanie adresowane do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego – w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

📢 Sąd Najwyższy zdecydował ws. zabójców 15-letniej Małgosi z Miłoszyc. To za tę zbrodnię niesłusznie skazano Tomasza Komendę Wyrok 15 i 25 lat więzienia dla sprawców brutalnego zgwałcenia i zabójstwa 15-letniej Małgosi w Miłoszycach został dziś utrzymany przez Sąd Najwyższy, który oddalił kasacje obrony i oskarżenia. To właśnie za tę zbrodnię niesłusznie skazano wcześniej Tomasza Komendę. 📢 Stary basen w Ostrołęce w rozbiórce. Zobaczcie zdjęcia z wyburzania budynku pływalni Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. Budynek od lat straszył swoim wyglądem, a chętnego do rozbiórki nie było. Teraz się udało i obiekt zniknie z panoramy miasta, choć dla wielu przywoływał miłe wspomnienia. 📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Ostrołęka. Wiązanki na cmentarz, chryzantemy, sztuczne kwiaty i znicze. Co kupić na cmentarz? Za ile? W galerii znajdziecie zdjęcia wiązanek, sztucznych kwiatów oraz żywych chryzantem, jakie można było kupić 24.10.2023 na targowisku w Ostrołęce oraz w kwiaciarni przy cmentarzu komunalnym. Jak podają sprzedający, hurtowe ceny sztucznych kwiatów dość istotnie poszły w górę, więc trzeba się liczyć z większymi wydatkami związanymi z dniem Wszystkich Świętych. 📢 Pracownik ostrołęckiego banku zapobiegł oszustwu metodą na prokuratora Oszust zadzwonił do ostrołęckiego seniora, przedstawił się za prokuratora i poinformował że pieniądze na jego koncie są zagrożone. Dodał, że aby były bezpieczne, należy je szybko wypłacić z banku i przekazać na „przechowanie”. Szczęśliwie, senior trafił na czujnego pracownika banku...

📢 Skandal w popularnym browarze. Mężczyzna sikał do zbiornika - WIDEO Jeden z największych browarów ma poważny problem. Do sieci wypłynęło nagranie, na którym mężczyzna oddaje mocz do zbiornika zawierającego składniki piwa Tsingtao. Marka wydała już oświadczenie.

📢 Zmiana czasu na zimowy w 2023 roku. Kiedy jest i jaki ma wpływ na podróżowanie? Dowiedz się, kiedy przestawiamy zegarki Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu na zimowy. Kiedy jest już po wakacjach i lecie, a dni są coraz krótsze, coraz częściej szukamy informacji o tym, kiedy przestawiamy zegarki. Czy wiesz, jaki wpływ na podróżowanie ma zmiana czasu? Sprawdź, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Czy potencjalna likwidacja zmiany czasu wpłynie na branżę lotniczą?

📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień.

📢 Ostrołęka. Obchody Dnia Patrona miasta - Jana Pawła II: złożenie wieńców oraz uroczysta msza św. 16.10.2023 Urząd Miasta w Ostrołęce oraz parafia pw. św. Franciszka z Asyżu zaprosili na obchody Dnia Patrona Miasta Ostrołęki św. Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się w poniedziałek 16.10.2023. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Spotkanie kolędnicze "Święty Wieczór" w Bogutach-Piankach, 6.01.2023. Zdjęcia Gody – okres od Wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli – to czas kolędowania. Licząca kilkaset lat tradycja kolędowania jest wciąż żywa w niektórych regionach Polski. Kolędnicy z Mazowsza i Podlasia od lat spotykają się w Bogutach-Piankach. 6 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 36. odbyło się Spotkanie kolędnicze „Święty Wieczór”. W imprezie zainicjowanej przez Romana Świerżewskiego – wieloletniego dyrektora Boguckiego GOKiS i niestrudzonego popularyzatora folkloru mazowiecko-podlaskiego pogranicza – biorą udział przedstawiciele wszystkich pokoleń.

📢 Boguty-Pianki. Projekt dla seniorów trwa. Kolejne aktywności to plener malarski i zajęcia taneczne, 23-24.06.2022. Zdjęcia, wideo Gmina Boguty-Pianki kontynuuje projekt badawczy „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”

📢 Ostrołęka. Gala z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w OCK. 16.12.2019 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Gala z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Impreza odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury. 📢 Ostrołęka. Indywidualne biegi przełajowe na plaży miejskiej [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Indywidualne biegi przełajowe na plaży miejskiej. 26 października 2019 na ostrołęckiej plaży miejskiej pojawiły się setki biegaczy przełajowych z Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego. 📢 [Małkinia Górna. Początek roku szkolnego w SP nr 2, 2.09.2019. Było hucznie i z pompą. Uroczystości na boisku przerwała ulewa ZDJĘCIA, WIDEO Małkinia Górna. Z powodu warunków atmosferycznych Szkoła Podstawowa nr 2 im. F. Chopina w rozpoczęła rok szkolny 2019/2020 hucznie i z pompą.

📢 Stary Lubotyń. Piknik Rodzinny na szkolnym boisku, 9.06.2019. Mecze, konkursy, zabawy, grillowanie. Zobacz zdjęcia i wideo Stary Lubotyń. Piknik Rodzinny na szkolnym boisku zgromadził całe rodziny. Było głośno, wesoło i atrakcyjnie. To już piąty raz, wcześniej były imprezy o szerszej formule.

