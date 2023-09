Przegląd prasy 28.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić”?

Prasówka 28.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Te czapki damskie na jesień 2023 to hit. Będzie ci w nich ciepło i wygodnie. Powrót modelu, w którym chodziła Coco Chanel Czapki damskie na jesień 2023 to ważny element kobiecej garderoby. Zobacz modele, które pasują kobietom niezależnie od ich wieku. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki. Jakie czapki są modne tej jesieni? Sprawdź.

📢 Ostrołęka. Wypadek na ul. 11 Listopada. Samochód potrącił kobietę na przejściu dla pieszych Do zdarzenia doszło w środę 27.09.2023 po godz. 17.00. Kobieta przeprowadzała rower przez przejście dla pieszych, kiedy doszło do potrącenia.

📢 Otwarcie ośrodka NOEE w Broku. Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeszedł gruntowną przebudowę. Zdjęcia Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku znany wcześniej jako Nadbużański Ośrodek Edukacji przeszedł gruntowną przebudowę - w środę, 27 września odbyła się konferencja inaugurująca jego otwarcie.

📢 11 najlepszych plaż w Europie na jesienny wypoczynek. Tam woda ma 24 stopnie nawet w październiku Wakacje się skończyły, a wy nadal marzycie o relaksującym wypoczynku na plaży i kąpielach w ciepłym morzu? Nie ma problemu – wyszukaliśmy dla Was 11 niesamowitych plaż Europy w sam raz na jesienny urlop. To idealne miejsca na wypoczynek solo, we dwoje lub z całą rodziną. Sprawdźcie, gdzie nawet w październiku woda ma aż 24 stopnie Celsjusza. 📢 Ostrołęka. Jechał pijany, uderzył w inny samochód, próbował uciec. Został zatrzymany przez policję dzięki zgłoszeniu świadków „Prawdopodobnie pijany kierowca jedzie środkiem drogi, zjeżdża na pobocze” - takie zgłoszenie otrzymali ostrołęccy policjanci. Ich natychmiastowa reakcja pozwoliła na zatrzymanie vw, którego kierowca stwarzał zagrożenie na drodze. 📢 Ostrów Mazowiecka. Poszukiwani listem gończym. Wiesz, gdzie przebywają? Powiadom policję Ostrowscy policjanci zajmujący się poszukiwaniami osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości szukają osób, wobec których sąd wystawił list gończy. Zobacz zdjęcia poszukiwanych osób. Widziałeś ich?

📢 Trwają poszukiwania Barbary Ochelskiej z powiatu makowskiego. Wyszła z domu 4 września 2023 i ślad po niej zaginął Makowscy policjanci w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania 59-letniej Barbary Ochelskiej. Wczoraj do poszukiwań ponownie został użyty pies policyjny. 📢 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy Lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić - z tego powodu przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy.

📢 Nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Spotkanie z kandydatami Koalicji Obywatelskiej w Ostrołęce. Byli lokalni kandydaci i ci z najwyższymi numerami na liście. 26.09.2023 We wtorek 26 września 2023 odbyło się w Ostrołęce spotkanie z kandydatami Koalicji Obywatelskiej w wyborach do sejmu. 📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je? 📢 Tak żyje Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Aktorstwo to nie jest jedyna pasja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Nowe Cuda Świata: 7 miejsc, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu. Tajemnicze ruiny, świątynia miłości, groźna góra i inne Już starożytni Grecy układali listy cudów świata. Z tych dawnych cudów do dziś istnieje już tylko jeden. Dlatego powstała nowa lista najbardziej niezwykłych miejsc, obejmujących wszystkie kraje świata. Jakie miejsca trafiły na listę 7 Nowych Cudów Świata? Przekonajcie się – to wyjątkowe cuda natury, architektury i techniki, które po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy choć raz w życiu. 📢 Diler narkotykowy z Ostrołęki zatrzymany. Policja przejęła ponad pół tysiąca porcji handlowych narkotyków. 27.09.2023 Dzięki pracy policjantów z ostrołęckiego wydziału kryminalnego ponad pół tysiąca porcji handlowych narkotyków nie trafi do sprzedaży. Do sprawy zatrzymano mieszkańca Ostrołęki, który usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, do którego się przyznał – informuje Tomasz Żerański – rzecznik ostrołęckiej policji.

📢 Poszukiwania zaginionego Waldemara Cichockiego z Dzbenina. Policja prosi o pomoc. 27.09.2023 Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą poszukiwania za 64-letnim mieszkańcem Dzbenina Waldemarem Cichockim. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak żyją na co dzień? Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 17 najpiękniejszych miejsc UNESCO we Włoszech. Unikatowe cuda natury i kultury, które po prostu trzeba zobaczyć Włochy są wyjątkowe pod wieloma względami – także dlatego, że znajduje się tu najwięcej na świecie miejsc wciągniętych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Które spośród 58 unikatowych cudów natury i kultury Italii najbardziej warto zobaczyć w czasie urlopu, wakacji czy weekendowej wycieczki? Wybraliśmy 17 najbardziej niesamowitych miejsc UNESCO we Włoszech. Zapraszamy do galerii.

📢 Tak mieszka Anna Popek. Zobacz, jak urządziła luksusowy apartament w kamienicy. Taki styl wnętrz lubi Anna Popek Anna Popek to dziennikarka telewizyjna, której konto na Instagramie obserwuje ponad 60 tysięcy fanów. Jakiś czas temu prezenterka porzuciła życie za miastem i zamieszkała w sercu stolicy. Zobacz, jak Anna Popek urządziła się w Warszawie. Koniecznie zajrzyj do jej luksusowego apartamentu.

📢 Otrzęsiny klas pierwszych szkół powiatowych. Dużo dobrej zabawy w Goworowie. 26 września 2023. Zdjęcia Imprezę zorganizowano w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Wzięli w niej udział około 250 uczniów ze wszystkich szkół powiatowych. 📢 Sportowcy i działacze sportowi z Ostrołęki nagrodzeni przez ministra 25.09.2023. Debata o sporcie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych „Debata o sporcie ostrołęckim, nie tylko dla kibiców”. Tak nazwano spotkanie zorganizowane w poniedziałek 25 września 2023 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

📢 Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Ostrołęce, 26.09.2023. Droga krajowa nr 61 była zablokowana Do wypadku na Alei Wojska Polskiego w Ostrołęce (fragment drogi krajowej nr 61) doszło we wtorek 26 września, rano. 📢 5 lat ostrowskich Jatek. Galeria Sztuki Jatki obchodziła 23.09.2023 mały jubileusz. Zdjęcia 23 września 2023 zorganizowano jubileusz Jatek - piąte urodziny połączono z koncertem Zuzanny Osowskiej oraz wernisażem wystawy "Witkacy. Furia fotografii".

Złote Gody w Bogutach-Piankach. 21.09.2023 11 par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego W czwartek, 21 września jedenaście par małżeńskich z gminy Boguty-Pianki obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji pary otrzymały pamiątkowe medale, które nadaje prezydent RP.

📢 Spotkanie KGW z regionu w Starym Lubiejewie w ramach projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce", 24.09.2023 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbyło się spotkanie w ramach projektu "Z pamięcią o niepodległej Polsce". W spotkaniu wzięły udział koła gospodyń wiejskich i zespoły artystyczne z całego regionu. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie zorganizowano w ogródku jordanowskim 24.09.2023 W niedzielne popołudnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował wyprzedaż garażową.

📢 Święto 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, pn. "Tradycje Oręża Polskiego" - 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, 24.09.2023 Święto Pułkowe rozpoczęło się mszą świętą w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich oraz w intencji uczestników uroczystości, odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha w Ostrołęce (dawnym kościele garnizonowym). Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do nieodległego pomnika 5. Pułku Ułanów Zasławskich. 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski, 25-29.09.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki.

📢 Nawiedzony dom w Grabowie? Mystery Hunters z wizytą w powiecie ostrowskim. Spędzili noc w opuszczonym domu Mystery Hunters to łowcy tajemnic, którzy starają się wyjaśniać zjawiska niewyjaśnione. Niedawno odwiedzili Grabowo - wieś w gm. Zaręby Kościelne, ponieważ dowiedzieli się, że znajduje się tu opuszczony od 30 lat dom. Postanowili sprawdzić, czy dom skrywa w sobie jakieś tajemnice.

📢 „Nazajutrz”. Spektakl o zakończeniu bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem wystawiony w kościele w Andrzejewie. 20.09.2023 Dla mieszkańców gminy Andrzejewo rozegrana we wrześniu 1939 r. bitwa pod Łętownicą i Andrzejewem to istotny i pielęgnowany z pietyzmem element tożsamości. 20 września 2023 w kościele pw. św. Bartłomieja w Andrzejewie przedstawiono spektakl „Nazajutrz”. To wspólne przedsięwzięcie parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”.

📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu! 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia. 📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu.

📢 Gwiazdy wiedzą, na jakie buty na jesień postawić! Zobacz trzy najmodniejsze modele. Po jeden z nich często sięga Maryla Rodowicz Buty na jesień to niezwykle ważny element stroju, który trudno dopasować do całości stylizacji. Trzeba też wziąć pod uwagę pogodę i okazję oraz oczywiście okoliczności i modowe trendy. A co będzie na topie w sezonie 2023/2024? Podpowiadamy trzy modele, po które już teraz sięgają gwiazdy. Jeden z nich jeszcze nie tak dawno uchodził za powód do wstydu, a dziś staje się coraz popularniejszy.

📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem.

📢 Jubileusz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. To już 25 lat! 18.06.2023 W niedzielę 18.06.2023 w kościele św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta msza święta z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia parafii, a po niej festyn parafialny. 📢 Wesele Kurpiowskie 2023. Gwiazdą wieczoru kadzidlańskiej imprezy zespół Pectus. 18.06.2023. Zdjęcia Wesele Kurpiowskie to dwudniowe święto folkloru kurpiowskiego. Ale że nie samą tradycją człowiek żyje - nawet w Kadzidle - na koniec imprezy wystąpił zespół Pectus. Publiczność bawiła się znakomicie!

📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia".

📢 Gala Knockout Boxing Night 5. Szpilka vs Wach ZDJĘCIA + RELACJA + WIDEO Sędziowski skandal. Szpilka rwał się do bójki z kibicami NA ŻYWO Artur Szpilka kontra Mariusz Wach. Ta walka była głównym punktem programu sobotniej gliwickiej gali Knockout Boxing Night 5. Zobaczcie relację, zdjęcia i wideo z gali KBN5 w Gliwicach.

📢 Studniówka 2018. ZSP w Przasnyszu [ZDJĘCIA, WIDEO] Bohaterami wieczoru byli uczniowie klas LO o profilu humanistycznym i sportowym oraz technikum pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu 📢 Poszukiwani listami gończymi z Wyszkowa (ZDJĘCIA) Publikujemy zdjęcia osób poszukiwanych listami gończymi z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego. 📢 Nauczyciele z rejonu nagrodzeni Ponad 160 osób zostało odznaczonych w czasie rejonowego Dnia Edukacji Narodowej, w Kadzidle. Byli to pracownicy szkół z Ostrołęki, Przasnysza, Wyszkowa, Ostrowi Mazowieckiej, Makowa Mazowieckiego i powiatów

