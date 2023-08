Przegląd prasy (28.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miodobranie Kurpiowskie 2023. Jamal i Kombii gwiazdami imprezy nad zalewem w Wykrocie. 27 sierpnia 2023. Zdjęcia”?

Prasówka 28.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miodobranie Kurpiowskie 2023. Jamal i Kombii gwiazdami imprezy nad zalewem w Wykrocie. 27 sierpnia 2023. Zdjęcia To była wisienka na torcie. Wieczorne koncerty gwiazd zwieńczyły Miodobranie Kurpiowskie. Na scenie nad zalewem w Wykrocie zagrali: Jamal i Kombii.

📢 Nie żyje popularny aktor Andrzej Precigs. Serialowy ojciec Katarzyny Cichopek miał 74 lata Nie żyje Andrzej Precigs, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy - podał Związek Artystów Scen Polskich. "Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich"- napisano na profilu ZASP w mediach społecznościowych.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

Prasówka 28.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej.

📢 Ostrołęka. Ciało mężczyzny znalezione w pobliżu rzeki. 25.08.2023 Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 25.08.2023 wieczorem. Na osiedlu Łęczysk, w pobliżu rzeki znaleziono ciało mężczyzny. Policja poinformowała, że trwa ustalanie tożsamości mężczyzny oraz okoliczności jego śmierci. Więcej szczegółów niebawem.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 27.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Miodobraniowa Noc Kabaretowa w Myszyńcu. 26.08.2023 W sobotę 26 sierpnia w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu odbyła się Miodobraniowa Noc Kabaretowa. Na scenie pojawili się nie tylko artyści kabaretowi. Organizatorzy zaprosili gości z Ukrainy. 📢 Dożynki w Olszewie- Borkach. Były koncerty, turniej wsi, zawody Strongman i wiele innych. 26.08.2023 Dożynki gminy Olszewo- Borki odbyły się w sobotę 26.08.2023. Była uroczysta msza święta w intencji rolników, korowód dożynkowy, a następnie cześć mniej oficjalna, czyli koncerty, konkursy i zabawa do późnych godzin nocnych.

📢 Święto bursztynu i 45-lecie pracy twórczej bursztyniarza Zdzisława Bziukiewicza. Impreza w Muzeum Kurpiowskim w Wachu, 26.08.2023 Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie uhonorowani zostali 26 sierpnia 2023 roku medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - to najwyższe odznaczenie nadawane przez ministra kultury. A wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski wręczył państwu Bziukiewiczom medal ministra sportu za promocję polskiej turystyki.

📢 Rodzinny Spływ Kajakowy z Ostrołęki do Kamianki. 26.08.2023 W sobotnie popołudnie odbył się Rodzinny Spływ Kajakowy. Kajaki wodowane były na plaży miejskiej w Ostrołęce. Koniec spływu będzie miał miejsce na plaży w Kamiance. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Festyn rodzinny w Dylewie gm. Kadzidło, 26.08.2023. Zdjęcia W sobotnie popołudnie 26 sierpnia 2023 na placu za szkołą w Dylewie stanęło wielkie miasteczko dmuchańców, a na boisku można było podziwiać talenty wokalne i taneczne młodszych i starszych mieszkańców nie tylko sołectwa Dylewo.

📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023. Na starcie biegu głównego - 26.08.2023 - ok. 200 zawodników W samo południe z Myszyńca do Kurpiowskiej Krainy w Wykrocie wystartowali uczestnicy Biegu Miodobraniowego. Z numerem 1 biegła burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk. 📢 Retro Tractors Sawik Tour V jedzie na dożynki w Bogutach-Piankach W piątek 25.08.23 r. zabytkowe traktory wyruszyły z Paproci Dużej. Punktem docelowym piątej edycji Retro Tractors Sawik Tour są Boguty-Pianki. Traktory będą jedną z atrakcji powiatowych dożynek, które odbędą się w Bogutach-Piankach w niedzielę 27 września 2023 r. 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 28.08 - 1.09.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Ostrołęckie Operalia rozpoczęte koncertem w plenerze Fortów Bema. Na otwarcie „Kocham polskie kino!”. 25.08.2023. Zdjęcia Już po raz ósmy odbywają się w Ostrołęckie Operalia. To festiwal muzyki klasycznej, który wymyślił i niezmiennie od początku organizuje Jakub Milewski. I który ostrołęczanie autentycznie pokochali. Co w piątek 25 sierpnia 2023 po raz kolejny się potwierdziło.

📢 Śnięte ryby w rzece Brok Mały. 24.08.2023 strażacy z OSP Andrzejewo napowietrzali wodę 24.08.2023 r. o godz. 14.09 nasza jednostka została zaalarmowana o śniętych rybach na rzece Mały Brok - napisali na FB strażacy OSP Andrzejewo. - Na miejscu rozpoczęliśmy akcję napowietrzania wody przy pomocy motopompy pływającej. W działaniach brał udział zastęp OSP Andrzejewo oraz służby ochrony środowiska. W miejscowości Rawy-Gaczkowo wodę dotleniali i odławiali śnięte ryby także strażacy z OSP Zaręby Kościelne. Przyducha to znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących zbiornik organizmów (m.in. powoduje śnięcie ryb).

📢 Pomidor-gigant. Pani Krystyna prezentuje swoje zbiory. 25.08.2023 Pani Krystyna z Ław, gm. Rzekuń od lat uprawia pomidory. W tym roku jednak uprawa przeszła jej najśmielsze oczekiwania. Jej największy pomidor waży 1,73 kg, jednak niemal wszystkie tegoroczne pomidory urosły do ogromnych rozmiarów. Co więcej, za ich wielkością stoi też smak- sprawdziliśmy! Pani Krystynie gratulujemy i dziękujemy za podzielenie się z nami swoim sukcesem. 📢 Odkryj Szlak Orlich Gniazd: Wyrusz w podróż w poszukiwaniu tajemnic i historii jurajskich zamków. Te miejsca warto zobaczyć Szlak Orlich Gniazd to malownicza trasa turystyczna przecinająca województwa małopolskie i śląskie. Podróżując od Częstochowy do Krakowa, ukazuje on wspaniałe zabytki historyczne – jurajskie zamki i warownie, wznoszące się na skałach o wysokości nawet 30 metrów. Szlak znakowany kolorem czerwonym ma imponującą długość 163,9 km.

📢 Park kieszonkowy w Ostrołęce. Praca wre, park zapowiada się ciekawie. 25.08.2023 Park kieszonkowy powstaje u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II. Już zamontowano m.in. hamaki, ławki, karuzelę.

📢 Małkinia Górna. Przebudowa boiska sportowego przy „Staszicu” dobiega końca. Zdjęcia Przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej powstaje kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych. 📢 Co robić w weekend 25-27.08.2023 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim? Przed nami Ostrołęckie Operalia, Miodobranie Kurpiowskie, dożynki, koncerty i rodzinne pikniki. Zobacz w naszej galerii, gdzie warto być w ten weekend. 📢 Pompy ciepła są passe? W programie Czyste Powietrze króluje teraz inne źródło ciepła Po ubiegłorocznych rekordach w 2023 roku pompy ciepła przeżywają pewien zastój, jednak to inne źródło ciepła pobija obecnie serca Polaków. W programie Czyste Powietrze to źródło ciepła zyskuje najbardziej. Na jaką transformację energetyczną stawiają obecnie Polacy? Co dzieje się z pompami ciepła? Zbieramy najciekawsze dane z programu Czyste Powietrze.

📢 Myszyniec. Miodobraniowa Noc Kabaretowa, 27.08.2022 W sobotę 27 sierpnia rozpoczęło się 45. Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu. Od kilkunastu lat w ramach imprezy odbywa się Miodobraniowa Noc Kabaretowa. W amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich zebrały się prawdziwe tłumy.

📢 Cmentarz w Zuzeli. Odwiedziliśmy nekropolię 17.02.2022. Zobaczcie, jak wygląda Rzymsko-katolicki cmentarz parafialny w Zuzeli jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 340. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ta nekropolia. 📢 Archiwalne zdjęcia znanych ludzi z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Zobaczcie, jak wyglądali 20 lat temu. Zdjęcia z archiwum TO W redakcyjnym archiwum znaleźliśmy zdjęcia osób, które w przeszłości pełniły ważne funkcje. Niektórzy do dziś pracują i zajmują bardzo ważne stanowiska. Zobaczcie, jak wyglądali. Dodajmy, że najstarsze zdjęcia pochodzą sprzed 22 lat.

📢 Ostrów Maz. O robocie Navio w programie Pytanie na Śniadanie. "Światowa ortopedia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Ostrowi Mazowieckiej" Ostrów Maz. Robot Navio, który trafił niedawno do ostrowskiego szpitala, zadebiutował w... Pytaniu na Śniadanie. O działaniu pierwszego w Polsce i pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej robota ortopedycznego do wszczepiania endoprotez kolana rozmawiano na antenie TVP 2.

📢 Baranowo. Dożynki gminno-parafialne 2020. Święto plonów w gminie Baranowo, 13.09.2020. Zdjęcia Baranowo. W niedzielę 13 września o godz. 12.00 rozpoczęła się suma odpustowa połączona z dożynkami. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie, natomiast kazanie odpustowe wygłosił ks. Szymon Klimaszewski, kapelan szpitali w Suwałkach. Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy wsi Ramiona i Rycica. 📢 Uroczystości „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. 23.08.2020. Zdjęcia „W Hołdzie Marynarzom i Ułanom Poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. Ta patriotyczna uroczystość co roku upamiętnia lokalne epizody wojny polsko-bolszewickiej. Tegoroczna była nieco inna.

📢 Milewo Wielkie. 50-lecie OSP i nadanie sztandaru. Ważna uroczystość dla strażaków ochotników [ZDJĘCIA] Uroczystość, po mszy św. w kościele parafialnym w Piskach 10.06.2019, odbyła się przed remizą strażacką w Milewie Wielkim.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka