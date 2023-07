Przegląd prasy 28.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. warmińsko-mazurskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 28.07.2023”?

Prasówka 28.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. warmińsko-mazurskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 28.07.2023 Na których drogach w województwie warmińsko-mazurskim prowadzone są dzisiaj (28.07.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 58, Ruciane - Pisz - Biała Piska - gr. woj (106. km na odc. 43 km) Uzupełnienie zaniżonych poboczy.

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 28.07.2023 Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (28.07.2023) roboty drogowe? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) . 📢 Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 28.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 28.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 28.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 28.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie 28.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 28.07? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

📢 Wypadek w Antoniach, 26.07.2023. Motorowerzysta przewrócił się na jezdni, uciekł i... zabarykadował się w domu W środę 26.07.2023 o godzinie 19.00 do komendy policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który w Antoniach przewrócił się na motorowerze, po czym uciekł i schował się w jednym z domów. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna posiada widoczne obrażenia głowy... 📢 11 najtańszych legendarnych atrakcji turystycznych na świecie. Czy stać was na odwiedzenie miejsc, o których wszyscy marzą? Piramidy, Tadż Mahal, Empire State Building, Wielka Rafa Koralowa… każdy turysta ma listę miejsc, o których zawsze marzył, które od dziecka chciał zobaczyć na własne oczy, ale jako dorosły nie spełnia swoich podróżniczych snów, bo obawia się kosztów. Czy rzeczywiście wycieczki do najsłynniejszych turystycznych atrakcji świata są takie drogie? Powstał ranking 11 najtańszych legendarnych atrakcji na wakacje 2023. Przekonajcie się, czy spełnienie marzeń jest w zasięgu waszych portfeli.

📢 Recital Haliny Rowickiej w Ostrołęce, 26.07.2023 Był to drugi koncert z cyklu „Wojtki grają”. Odbył się w internacie ZSZ nr 2 w Wojciechowicach. Recital Haliny Rowickiej zatytułowany był „W klimacie Agnieszki Osieckiej...” 📢 Pożar kombajnu i zboża w Ratajach gm. Olszewo-Borki, 26.07.2023 W Ratajach gm. Olszewo-Borki gaszono pożar kombajnu zbożowego, poszycia leśnego i zboża na pniu. 📢 Wypadek w Gucinie. Sprawca wypadku, w którym zginął jego syn usłyszał zarzuty i został aresztowany Do tej tragedii doszło 8 czerwca 2023 - w Boże Ciało - w Gucinie w gminie Czerwin. Kierowca z zakazem – jak się okazuje także kompletnie pijany – jechał z czteroletnim synkiem. Uderzył w drzewo, chłopiec poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna właśnie usłyszał zarzuty, ze względu na stan zdrowia dopiero teraz można było mu je przedstawić.

📢 Miejsca kultu dawnych pogan w Polsce. Zobacz tajemnicze kamienne kręgi, idole i święte góry Zagadkowe kręgi głazów, kamienne idole, tajemnicze góry i wzgórza, uważane przed wiekami za święte. W Polsce znajduje się wiele miejsc, gdzie dawni poganie spotykali się ze swoimi bogami. Starożytne miejsca kultu pogan w Polsce nie są może tak widowiskowe, jak monumentalne chrześcijańskie kościoły czy gotyckie zamki, ale panuje w nich niezwykła atmosfera. O poganach, ich wierzeniach oraz tradycjach dowiadujemy się nieco ze średniowiecznych kronik i z odkryć archeologów, ale w dużej mierze nadal pozostają zagadką. Zapraszamy na wycieczkę po Polsce śladami świętych miejsc dawnych pogan.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 27.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 11 rzeczy, które trzeba kupić w Bułgarii. Idealnie nadadzą się na pamiątki i prezenty z wakacji, którymi można obdarować bliskich Konkurencyjne ceny i piękne plaże sprawiają, że Bułgaria od lat cieszy się zainteresowaniem turystów (także Polaków). Planujecie spędzić urlop w tym pięknym kraju? Zobaczcie, co warto przywieźć z wypoczynku – oto 11 rzeczy, które trzeba kupić w Bułgarii. Idealnie nadadzą się na pamiątki i prezenty z wakacji, którymi można obdarować bliskich. 📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Wakacje 2023 MEMY. Polacy Januszami plaż. Tego nie da się odzobaczyć Niektóre sposoby na upały wyglądają śmiesznie, ale skoro działają, to może warto je zastosować. Zobaczcie też jak Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć! 📢 Kurpie na lotnisku w Szymanach. Świetna promocja Kurpi i kultury kurpiowskiej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. 25.07.2023 Wyjątkowo we wtorek 25 lipca 2023 wyglądało Lotnisko Olsztyn-Mazury w podszczycieńskich Szymanach. Wszystkich gości – odlatujących i przylatujących – witali i żegnali Kurpie z Myszyńca. 📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Dokonali rozboju na Śląsku, zostali zatrzymani pod Wyszkowem. Podejrzani o rozbój już aresztowani. Zdjęcia Do 12 lat więzienia grozi podejrzanym o rozbój, którzy grozili pobiciem, a następnie zabrali pokrzywdzonemu samochód, gotówkę, telefon i dokumenty. Mężczyźni zostali zatrzymani po tym, jak skradli paliwo na stacji w Wyszkowie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.07.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.07.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Tak mieszka Olga Frycz. Zobacz apartament aktorki ze stawem za dwa miliony złotych. Taki styl lubi polska blogerka Olga Frycz od lat mieszka w Warszawie i tutaj uwiła swoje rodzinne gniazdko. Kilka lat temu urządziła w stolicy przytulny apartament z ogródkiem, które już wystawiła na sprzedaż. Zobacz, jak prezentuje się trzypokojowe mieszkanie aktorki za dwa miliony złotych.

📢 Tak mieszkają Lara Gessler i Piotr Szeląg. Zajrzyj do luksusowego apartamentu córki Magdy Gessler z niezwykłym widokiem Lara Gessler, podobnie jak jej rodzice, pasjonuje się gotowaniem i z tym związała swoje zawodowe życie. Córka słynnej restauratorki Magdy Gessler jest też szczęśliwą żoną i mamą. Zaglądamy, do jej przytulnego mieszkania z tarasami w modnej dzielnicy. Zobacz, jak urządziła swoje rodzinne gniazdko Lara Gessler bez pomocy architekta wnętrz. Sprawdź, jakie meble i designerskie dekoracje ma w swoim mieszkaniu właścicielka znanej warszawskiej cukierni.

📢 Jarosław Suchecki z Chudka okrąża na rowerze Bałtyk. Opowiedział nam o swojej wyprawie. 24.07.2023 Jarosław Suchecki pochodzi z Chudka. Obecnie mieszka z żoną pod Olsztynem, ale to Chudek okazał się miejscem startu jego wyprawy, czyli okrążenia Bałtyku na rowerze. Przed nim ponad 4500 km trasy. 📢 Oto najbardziej niebezpieczni ludzie w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Obejrzyj i zapamiętaj ich twarze! Ci ludzie poszukiwani są przez policję. Wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe! 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Turbina w Makowie Mazowieckim. Powstaje tu mała elektrownia wodna - trwają jeszcze prace. 22.06.2023 Kładka na turbinie w Makowie Mazowieckim została zamknięta już pod koniec 2020 roku. Obecnie prace nad małą elektrownią wodną dobiegają końca, ale na ostateczny finał z zagospodarowaniem terenu wokół niej trzeba jeszcze poczekać. Zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody! 📢 Wypadek w Smolewie-Wsi gm. Szulborze Wielkie, 16.06.2023. Zginęła kobieta W piątek 16 czerwca 2023 po godz. 15.00 w miejscowości Smolewo-Wieś doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. 📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny w gminie Boguty-Pianki, 1.06.2023. Zdjęcia, wideo 1.06. 2023 r. w Bogutach-Piankach odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny. Na imprezę przygotowaną przez Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach Piankach przedszkolaki i uczniowie z gminy Boguty-Pianki przybyli z rodzicami i dziadkami.

📢 Małkinia Górna. Koncert dla pań i panów w GOKiS, 11.03.2023. Zdjęcia Coraz częściej przy okazji świętowania Dnia Kobiet podkreśla się, że dwa dni później obchodzimy Dzień Mężczyzn (nie mylić z Dniem Chłopaka!). Bliskie sąsiedztwo tych świąt skłania do podkreślania jak istotne i komplementarne są role obu płci.

11 marca 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej zaprosił na koncert „Bo z dziewczynami…”. Oficjalnie koncert został zorganizowany dla uczczenia Dnia Kobiet (co podkreśliły tulipany wręczane przybyłym paniom), ale towarzyszących im panów witano równie serdecznie. W małkińskim GOKiS zespół MIXTOURA śpiewał o różnych odcieniach miłości.

📢 Wypadek w Golanach, pow. przasnyski. 27.02.2023. Jedna osoba poniosła śmierć W miejscowości Golany w powiecie przasnyskim, na DW617 (z Ciechanowa w stronę Przasnysza) doszło do zderzenia samochodu osobowego i samochodu ciężarowego z naczepą. W wypadku zginęła jedna osoba i jedna została ranna (obie z samochodu osobowego). 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Ostrołęka. Pogrzeb księdza Zygmunta Żukowskiego. 28.12.2022 Ksiądz infułat Zygmunt Żukowski zmarł w środę 21 grudnia 2022. Był wieloletnim proboszczem ostrołęckiej fary, kapelanem ostrołęckiej „Solidarności”. Miał 85 lat. Msza pogrzebowa odprawiona została 28 grudnia 2022 w kościele farnym. Ksiądz Żukowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce.

📢 Cmentarz wojenny w Małkini Górnej 1.11.2022. Zdjęcia W Małkini Górnej na niewielkim cmentarzu przy ul. Leśnej znajdują się groby żołnierzy poległych w roku 1920 i cztery mogiły zbiorowe z okresu II wojny światowej, w których pochowanych jest 12 żołnierzy polskich, poległych we wrześniu 1939 r.

Mieszkańcy Małkini dbają o miejsce żołnierskiego spoczynku - cmentarz jest regularnie sprzątany, a na grobach płoną znicze. 📢 Cmentarz w Komorowie. Najmniejszy cmentarz w powiecie ostrowskim. Zobaczcie zdjęcia 31.10.2022 Cmentarz parafialny w Komorowie jest najmłodszym cmentarzem w powiecie ostrowskim. Znajduje się na nim 16 grobów. Pierwszy pogrzeb odbył się na początku 2021 roku. Cmentarz powstał w cichym i spokojnym miejscu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 Pogrzeb Krzysztofa Michalca, wójta gminy Szulborze Wielkie. 21.02.2022. Zdjęcia Krzysztof Michalec, wójt gminy Szulborze Wielkie, zmarł w nocy z 17 na 18 lutego. W poniedziałek, 21 lutego odbył się pogrzeb. Żegnała go rodzina, przyjaciele, mieszkańcy gminy, samorządowcy, parlamentarzyści.

📢 Ostrołęka. ROD Czeczotka. Ruszył sezon działkowy. Zobaczcie jak wyglądają ogródki działkowe w czerwcu 2021. Zdjęcia Działkowicze rozpoczęli sezon. Jedni sadzą warzywa i owoce, inni kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę rekreacyjnie- jako miejsce idealne na wypoczynek z rodziną. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z ROD Czeczotka 📢 Maków Mazowiecki na starych fotografiach. Zobacz Maków i mieszkańców miasta na zdjęciach sprzed lat Być może odnajdziecie na zdjęciach kogoś ze swojej rodziny lub sąsiadów? Czy poznajecie wszystkie miejsca uwiecznione na fotografiach? Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum Tygodnika Ostrołęckiego oraz strony Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Zapraszamy do oglądania i wspominania.

📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej.

📢 Studniówka 2019 ZSZ nr 4 w Ostrołęce [ZDJĘCIA+WIDEO] Młodzież z ZSZ nr 4 w Ostrołęce bawiła się na studniówce w sali bankietowej Olimpia w Krukach. Miała ona miejsce w sobotę 19 stycznia.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces