Przegląd prasy (28.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05.

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przebudowa ronda księcia Siemowita w Ostrołęce weszła w kolejną fazę i spowodowała 27.05.2024 większe niż zazwyczaj korki Prace wokół ronda trwają od niespełna trzech miesięcy. Powstają nowe chodniki oraz zjazdy. W poniedziałek 27 maja 2024 wykonawca przeniósł się na środek ronda. Rano wyrwane zostały znajdujące się tam krzewy, a nawierzchnia została rozkopana. Na rondzie pracował ciężki sprzęt, powstały utrudnienia w ruchu. Zwężono pasy jezdni, ustawiając pachołki.

📢 Kobieca Twarz Mazowsza 2024. Zobacz laureatki naszej akcji Plebiscyt Kobieca Twarz Mazowsza rozpoczął się w dniu Święta Kobiet, 8 marca, kiedy to w wielkiej galerii zaprezentowaliśmy Panie, które przesłały swoje zdjęcia. W trakcie głosowania, osobno w każdym mieście i powiecie, czytelnicy wyłonili laureatki w 3 kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Do finału ogólnopolskiego awansowało 10 Pań z każdej kategorii pokoleniowej, które zdobyły najwięcej głosów w województwie. I tu będzie szansa na kolejne nagrody. W etapach ogólnopolskich nagrodami będą piękne i kobiece samochody Toyota AYGO X oraz główne tytuły Kobieca Twarz Polski.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ósmoklasiści z Czarni zdobyli główną nagrodę w konkursie "Teenagers in Action 2023/2024" Program YoungsterPlus do dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego skierowane dla uczniów klasy VIII z terenów wiejskich, przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Wśród uczestników programu są także uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. Efekty tych zajęć są widoczne. Uczniowie z PSP w Czarni mogą poszczycić się sporymi osiągnięciami.

📢 Złodziej zatrzymany przez ostrołęcką policję. Kradł w sklepach w Goworowie 10 maja 2024 do ostrołęckich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży w dwóch sklepach na terenie Goworowa. Łupem złodzieja padły dwie markowe siekiery oraz artykuły chemiczne. Kilkanaście dni później złodziej wpadł w ręce policji. 📢 Bieg ku pamięci Stanisława Dzięgielewskiego w Obierwi, 26.05.2024 Po raz drugi stowarzyszenie Projekt Radomir zaprosiło miłośników aktywności na Bieg ku pamięci Stanisława Dzięgielewskiego. Na starcie pojawiło się 102 uczestników. 📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana.

📢 Sławomir w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert pod chmurką przyciągnął tłumy. 26.05.2024 W niedzielę 26.05.2024 na scenie w Zagrodzie Kurpiowskiej odbył się festyn, na którym gwiazdą wieczoru był Sławomir. Zaśpiewewał swoje najbardziej znane hity i rozbawił publiczność swoimi anegdotami i energią. 📢 Festyn Rodzinny w Olszewce gm. Lelis odbył się 26.05.2024 Na festyn rodzinny zaprosiło mieszkańców KGW Olszewianki wspólnie z sołtysem i radą sołecką. Na dzieci czekały: animacje, dmuchańce, konkursy, dla wszystkich przygotowano kiełbaski z grilla, słodkości i napoje. 📢 Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024 26 maja w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle sporo się dzieje. Organizatorzy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej - przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin.

📢 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu, 26.05.2024 W niedzielę 26 maja 2024 w Myszyńcu odbył się 35. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. Podczas imprezy na scenie amifiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich występują regionalni artyści ludowi. Ich występy oceniane są przez jurorów. Laureaci mogą liczyć na nagrody finansowe ufundowane przez RCKK i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Głównym organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W przygotowanie Jarmarku Kurpiowskiego zaangażowały się także władze gminy Myszyniec i Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej W niedzielę, 26 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej 26.05.2024 W ostatnią niedzielę miesiąca, czyli 26 maja, w kościele pw. Opatrzności Bożej odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci zamieszkujących parafię. 📢 Sportowy Turniej Sołectw w Lelisie, 26.05.2024 Do rywalizacji - czy też może trafniej: do sportowej zabawy - przystąpiło osiem drużyn (w składzie każdej z nich byli i dorośli, i dzieci). Reprezentowały sołectwa: Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery, Kurpiewskie, Białobiel, Obierwia, Nasiadki, Durlasy, Lelis. Organizatorzy (główni organizatorzy wydarzenia to LZS oraz LUKS Nasiadki) przygotowali dla nich kilka konkurencji.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. 26.05.2024 do sakramentu przystąpiło 20 dzieci Termin I Komunii Świętej w Czarni wyznaczono na niedzielę 26 maja 2024. Do sakramentu przystąpiło 20 dziewcząt i chłopców. Są to uczniowie klas trzecich że szkół podstawowych w Czarni i w Surowem.

📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Bieg po zdrowie w Zalasiu. 25.05.2024 odbyła się jego 15. edycja W sobotę, 25 maja 2024 r. odbyła się wyjątkowa, jubileuszowa, bo już 15. impreza sportowa w Zalasiu, organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Pogoda dopisała, uczestnicy również.

📢 WSAP w Ostrołęce zaprosił na studenckie juwenalia: były pokazy, koncerty i atrakcyjne nagrody do wylosowania Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce zaprosiła w sobotę 25.05.2024 na "wsaponalia". Tego dnia na placu przy budynku szkoły wyższej stanęła scena, na której zaprezentowały się lokalne zespoły, były też stoiska z usługami, gastronomiczne oraz promocyjne. Wieczorem odbędą się koncerty i impreza z DJ-em. 📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Motoserce 2024 w Ostrołęce: parada motocyklowa, zbiórka krwi, rejestracja w bazie dawców szpiku, loterie fantowe, występy na scenie W sobotę 25.05.2024 na placu przy ulicy Korczaka odbyła się impreza zorganizowana przez kluby motocyklowe. Głównym jej celem była pomóc potrzebującym. Można więc była między innymi oddać krew i zarejestrować się w bazie dawców szpiku. Poza tym na scenie odbywały się występy, nie zabrakło stoisk gastronomicznych i usługowych, a w południe odbyła się parada motocyklowa.

📢 Waldemar Brzostek, wójt gminy Ostrów Mazowiecka, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 24 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. 📢 Dni Ostrołęki 2024. W piątek 24.05 odbył się koncert zespołu Strachy na Lachy i Brodki Trwają Dni Ostrołęki. W piątek 24.05.2024 na scenie wystąpił zespół How We Met, a następnie zespół Strachy na Lachy i Brodka. Zobaczcie zdjęcia z koncertu. Pogoda i mieszkańcy dopisali.

📢 Święto Rodziny w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Ostrołęce W piątek 24.05.2024 w Przedszkolu Miejskim nr 10 odbyło się Święto Rodziny. Przedszkolaki dały popis swoich umiejętności wokalnych i tanecznych prezentując się na scenie przed rodzicami. Po występach na wszystkich czekał piknik zorganizowany na placu przy przedszkolu. Obejrzyjcie galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Rocznica bitwy pod Stokiem. Z okazji 161. rocznicy bitwy złożono kwiaty pod pomnikiem w Stoku Co roku w maju, przy obelisku w Stoku, odbywa się uroczystość dla upamiętnienia bitwy, która rozegrała się w tych stronach podczas powstania styczniowego w 1863 roku. Tegoroczne obchody 161. rocznicy bitwy pod Stokiem odbyły się 24 maja.

📢 Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni zintegrował mieszkańców gminy Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja. W gminie Czarnia obchody tego święta zostały przesunięte na czwartek 23 maja. Międzypokoleniowy Dzień Rodziny w Czarni miał na celu integrację osób w różnych przedziałach wiekowych. 📢 „Radość z nauki” – pokaz w małkińskim GOKiS-ie rozpoczął się wybuchowo. Potem było jeszcze ciekawiej Matematyka, chemia, fizyka – to przedmioty, które sprawiają problemy znacznej części uczniów. Pokaz „Radość z nauki” udowodnił, że chemia – choć czasem wybuchowa – wcale nie musi być straszna. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty. 📢 Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu. Drugi dzień imprezy. 27.08.2023 W Myszyńcu drugi dzień Miodobrania Kurpiowskiego. Impreza odbywa się w kompleksie Kurpiowska Kraina nad zalewem w Wykrocie. 📢 Leśna Dycha 2023. 10. edycja Leśnej Dychy św. Rocha, 6.08.2023. W biegu wzięło udział 111 osób! Zdjęcia, wyniki W sobotę, 5 sierpnia odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja biegu Leśna Dycha św. Rocha. Deszczowa aura nikogo nie zniechęciła i na starcie pojawiło się 111 osób.

📢 Boże Ciało 2023 w Czarni. Procesja parafii pw. NP NMP w Czarni, 8.06.2023. Zdjęcia Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Z tej okazji odbywają się procesje religijne. W kościele parafialnym pw. NP NMP w Czarni główne nabożeństwo z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęło się o godzinie 11.30.

📢 40-lecie Tygodnika Ostrołęckiego. Kuluarowe zdjęcia z naszej gali, która odbyła się 18.10.2022 Tygodnik Ostrołęcki świętuje 40-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, a po niej była okazja do wspólnych rozmów przy lampce wina i poczęstunku. Zobaczcie, jak wyglądały kulisy gali.

📢 Procesja Bożego Ciała w Czarni. 16.06.2022. Zdjęcia W Boże Ciało w całej Polsce odbywają się procesje religijne. W parafii pw. NP NMP w Czarni wierni uczestniczyli w niej po południowej mszy św. 📢 Łyse. Boże Ciało 2022. Procesja w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata, 16.06.2022. Zdjęcia Jak co roku procesja przeszła ulicami wsi. Część parafian przyszła w strojach kurpiowskich. 📢 Czarnia. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. NP NMP, 29.05.2022. Zdjęcia W niedzielę 29 maja 2022 w kościele pw. NP NMP w Czarni odbyła się I Komunia Święta. Sakramentu dzieciom udzielił proboszcz parafii ks. Wiesław Pac. Do I Komunii przystąpiło 20 dzieci (13 chłopców i 7 dziewczynek). Wszyscy to uczniowie szkół podstawowych w Czarni i w Surowem.

📢 Święto policji w Ostrołęce 2018. Uroczyste obchody [ZDJĘCIA] Obchody święta policji – przypadającego 24 lipca – w Ostrołęce zorganizowano nieco wcześniej, w piątek 20 lipca. Były awanse, nagrody i medale za zasługi dla... pożarnictwa. 📢 Dzień Rodziny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle [ZDJĘCIA] W niedzielę, 27 maja do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle całymi rodzinami ciągnęły tłumy na Dzień Rodziny, organizowany przez PCPR w Ostrołęce oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Myszyńcu i Czerwinie. 📢 W Wąsewie czytali „Wesele” ze znanymi aktorami [ZDJĘCIA, WIDEO] Narodowe Czytanie w Wąsewie odbyło się tydzień później, ale za to z jaką obsadą!

