Przegląd prasy 28.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Socjolog Krzysztof Jodłowski gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Rozmawiano o klimacie”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Socjolog Krzysztof Jodłowski gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Rozmawiano o klimacie We wtorkowy wieczór, w ostrowskiej bibliotece odbyło się ciekawe spotkanie. Jego gościem był Krzysztof Jodłowski: socjolog, wieloletni badacz jakościowy, który zajmuje się społeczną adaptacją do zmian klimatu, czyli - mówi o tym, jaki wpływ na klimat ma człowiek i jak zmiana klimatu wpływa na człowieka.

📢 Protest rolników w Warszawie. Tłoczno w centrum, do wieczora możliwe utrudnienia także na wylotówkach. Te okolice lepiej dziś omijać Rolnicy wciąż walczą o swoje, tym razem w centrum stolicy. Przemarsz odbył się głównymi ulicami Śródmieścia, a w związku z napływem sporej liczby osób z całej Polski, w godzinach popołudniowych utrudnienia przewidywane są również na drogach wylotowych i w innych częściach regionu. Protestujących wspierali myśliwi i górnicy. Zobacz, gdzie nie przejedziesz samochodem osobowym.

📢 Najgorsze filmy Marvela – 7 najniżej ocenianych produkcji MCU według samych widzów. Zgadzasz się z tą listą? W MCU, czyli Filmowym Uniwersum Marvela znajdziemy głośne hity, ale też filmy, które nie przypadły do gustu widzom. Oto siedem spośród tych niezbyt udanych produkcji według ocen samych widzów. To tytuły MCU, od których lepiej trzymać się z daleka. Jakie to filmy? Zdradzimy, że dwa pierwsze miejsca mają wiele wspólnego.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Program obchodów 29.02-1.03 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce potrwają od 29 lutego do 3 marca. Program przygotowało Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Bezpłatne bilety na seans filmowy i koncert w kasie placówki lub po rezerwacji.

📢 Trwa budowa boiska przy Rubinku w Ostrowi Mazowieckiej. Przy ZS nr 1 powstanie boisko wielofunkcyjne Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej". Planowany termin zakończenia zadania to maj 2025 r. 📢 Dwie kobiety zaatakowały 53-latkę, która zwróciła im uwagę, że niszczą rower W sobotę 24.02.2024 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali dwie kobiety i jednego mężczyznę. Zatrzymane zaatakowały 53-letnią kobietę, która zwróciła im uwagę, że niszczą zaparkowany rower. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 MZK Ostrołęka wprowadza od 1.03.2024 zmiany w rozkładzie jazdy i nową linię Od 1 marca 2024 roku nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zmienią się trasy kilku linii. 📢 Wypadek w Rogowie, na DW544. Zderzenie osobówki z busem, 3 osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło 27.02.2024 Do wypadku w gm. Płoniawy-Bramura doszło we wtorek, przed godz. 9.00 na drodze wojewódzkiej nr 544 pomiędzy Przasnyszem a Krasnosielcem. W wypadku zostały poszkodowane trzy osoby (w tym dziecko), jedna była zakleszczona w aucie.

📢 Pożar przyczepki w Makowie Mazowieckim, 27.02.2024 Do zdarzenia doszło 27 lutego tuż przed godz. 6.00 na ul. Warszawskiej. Przyczepka spłonęła. Wewnątrz były m.in. tekstylia i kartony. Akcja gaśnicza trwała nieco ponad pół godziny. 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 27.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Ostrołęcka policja odzyskała skradzionego hyundaia. Złodziejami okazali się mieszkańcy Warszawy, zostali zatrzymani Zatrzymano dwóch mieszkańców Warszawy, którzy kradli samochody na terenie Ostrołęki. W trakcie policyjnej akcji ostrołęccy funkcjonariusze odzyskali hyundaia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. 📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Już niebawem Kayah pojawi się w nowym muzycznym programie TVP2 „Muzyka na dobry wieczór”. Artystka zaprezentuje swoje przeboje i przy okazji opowie o tym, jakie znaczenie mają dla niej poszczególne utwory. Gwiazda polskiej sceny muzycznej kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 27.02.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 27.02.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 11 najlepszych miejsc na wakacje 2024 w Hiszpanii. Piękne plaże, fascynujące muzea, ukryte perełki, które warto odkryć Gdzie zaplanować wakacje w Hiszpanii, by wypocząć, zabawić się, pozwiedzać i dobrze zjeść? Lepiej nie jechać w ciemno, by nie zmarnować sobie urlopu! Wybraliśmy dla was 11 najciekawszych, wyjątkowych miejsc w Hiszpanii, które najbardziej warto wybrać na wakacje w 2024 r. Niektóre są dobrze znane i poważane przez turystów, inne to ukryte perełki, które macie szansę odkryć w tym roku. Zapraszamy do galerii! Przekonajcie się, które zakątki Hiszpanii mogą was zaskoczyć, zadziwić i zachwycić tego lata.

📢 Dzielnicowi z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mail. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

📢 Wypadek w Obiecanowie. Są wyniki sekcji zwłok Oliwierka. Policja szuka sprawcy wypadku z 23.02.2024 Policja nadal szuka świadków wypadku, do którego doszło w piątek 23 lutego 2024. Tego dnia, tuż po godz. 18.30 makowska policja została powiadomiona o zaginięciu dziecka w Obiecanowie. Finał tej sprawy jest tragiczny. 📢 Pogrzeb Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany spoczął na cmentarzu we Wrocławiu Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za zabójstwo i zgwałcenie, który spędził 18 lat w więzieniu, został pochowany we Wrocławiu. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek na wrocławskim cmentarzu komunalnym Psie Pole.

📢 Biuro posła Marcina Grabowskiego oficjalnie otwarte. Kiedy dyżury? Oficjalne otwarcie biura poselskiego, które znajduje się na ul. Bartosza Głowackiego, odbyło się w poniedziałek 26.02.2024. Obecny bił m.in. były wicepremier Henryk Kowalczyk, a także zaprzyjaźnieni samorządowcy, rodzina i przyjaciele. 📢 Ozdoby wielkanocne: Gałązki w wazonie. Tak ozdobisz nimi świąteczny stół. Zobacz, jak zaprosić wiosnę do swojego mieszkania Gałązki w wazonie to nie tylko piękna ozdoba na Wielkanoc, ale także doskonały pomysł na wprowadzenie do wnętrza nieco wiosny! Przygotowanie własnego stroika wielkanocnego z wykorzystaniem gałązek jest prostym i przyjemnym zajęciem. Wystarczy kilka chwil, aby stół nabrał odświętnego i wiosennego charakteru. 📢 Fryzjerka pokazała mi genialne uczesania. Dzięki jednemu z nich ukryłam to, że nie miałam czasu umyć rano włosów Fryzury na tłuste włosy to sposób, aby ukryć to, że nie miałaś czasu ich umyć. Niektóre z nich są banalnie proste do wykonania. Zrobisz je w 5 minut i będziesz wyglądała efektownie. Co zrobić, gdy ma się tłuste włosy? Użyj również dostępnych ozdób i akcesoriów, które odwrócę uwagę od problemu.

📢 Fenomenalne siekane kotlety z kurczaka. Sprawdź przepis na obiad z zaskakującym składnikiem. Prosty sposób dodaje im niecodziennego smaku Lubisz kotlety, ale szukasz czegoś oryginalnego? Mamy dla ciebie ciekawy pomysł na obiad – siekane kotlety z kurczaka w cieście z nietypowym dodatkiem. Dzięki majonezowi potrawa jest smaczna i sycąca oraz bardzo łatwa w przygotowaniu. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis. Zobacz w galerii, jak krok po kroku zrobić siekane kotlety z kurczaka. Palce lizać! 📢 Kierowca ciężarowej scani chciał oszukać tachograf. Policjanci zatrzymali go w Ostrołęce na ul. Warszawskiej Kierowca ciężarowej scani został zatrzymany do kontroli przez załogę z ostrołęckiej „drogówki” za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy podczas kierowania pojazdem. 30-latek stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na okres trzech miesięcy i został ukarany wysokim mandatem karnym.

📢 Co roku na wiosnę czujemy się gorzej, a tak być nie musi. Tak unikniesz objawów przesilenia, jeśli zaczniesz robić to na czas Przesilenie wiosenne to cały szereg objawów, które mogą poważnie dać się we znaki. Po co jednak cierpieć, jeśli można się przygotować? Zobacz, dlaczego na przełomie marca i kwietnia czujemy się gorzej i co robić, by tak nie było. Zacznij przymiarki do wiosny już teraz, by wraz ze zmianą pór roku tryskać zdrowiem i pozytywną energią. 📢 Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” działa już 15 lat. Jubileusz odbył się 21.02.2024 W czwartek 21 lutego w budynku ostrowskiej Starej Elektrowni spotkali się „ojcowie założyciele” Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” (obojga płci), członkowie OS „LzP” (z różnym stażem) oraz sympatycy i przyjaciele tej organizacji, która od 15 lat realizuje różnorodne inicjatywy nie tylko na terenie powiatu ostrowskiego.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. To idealne cięcia dla pań 50 i 60+. Zobacz modne uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet mają ogromny potencjał i nie muszą wcale być nudne. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępne jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł! 📢 Dni wolne od szkoły w 2024 roku. Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy są święta wielkanocne, majówka i inne wolne dni? Dni wolne od szkoły w 2024 roku to m.in. święta wielkanocne, majówka, ale także dni bez zajęć w związku z egzaminami: maturą i egzaminem ósmoklasisty. Sprawdź kalendarz na rok szkolny 2023/2024, który zawiera terminy dni wolnych. Te daty warto znać.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 12 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024 Było przecięcie wstęgi, fajerwerki, lampka szampana, prezenty. W sobotni wieczór 17 lutego 2024 mieszkańcy Olszewki spotkali się na parapetówce. Uroczyście oddano do użytku świetlicę. Obiekt został także poświęcony.

📢 Protest rolników z powiatu ostrowskiego. Protestowali 9.02.2024 na głównych ulicach Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 9 lutego ok. 140 rolników głównie z powiatu ostrowskiego przyjechało do Ostrowi swoimi ciągnikami, aby protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Jedna grupa wjechała do miasta od strony Jasienicy, a druga od strony Wąsewa. 📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Studniówka ZS CKR w Starym Lubiejewie. Maturzyści bawili się w Wyszomierzu Wielkim 3.02.2024 Bal studniówkowy maturzystów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie odbył się w sali weselnej "Magnolia" w Wyszomierzu Wielkim (w pow. zambrowskim). Na balu bawili się maturzyści i ich osoby towarzyszące, a także dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.

📢 Janusz Iwanowski, komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, żegna się ze służbą. Uroczystość odbyła się 29.01.2024 Starszy brygadier Janusz Iwanowski objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej w 2014 roku. W poniedziałek, 29 stycznia, uroczyście pożegnał się ze służbą. Jego następcą został starszy brygadier Leszek Falbowski, który przez 10 lat był zastępcą odchodzącego na emeryturę komendanta. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34 Dzisiaj, sto dni przed maturą, możemy bawić się beztrosko i śmiać do woli. W ten szczególny wieczór, w imieniu wszystkich żaków kończących szkołę witamy bardzo serdecznie i ciepło szanowną dyrekcję, naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Szczególnie gorąco witamy rodziców, którzy nie tylko na co dzień przejmują się naszymi postępami w nauce, ale też myślą o tym, żebyśmy się mogli wspólnie pobawić - zaczęli uczniowie prowadzący bal.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal". 📢 25-lecie Powiatu Ostrowskiego. Duża uroczystość samorządowców ziemi ostrowskiej odbyła się 12.01.2024 W piątek, 12 stycznia 2024, w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób zasłużonych dla powiatu i z powiatem związanych. 📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Zespół Szkół w Różanie po modernizacji. Zobaczcie jak wygląda szkoła w środku: nowe sale, podłogi, łazienki W poniedziałek 11.12.2023 odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 6 000 000 złotych. Zobaczcie jak teraz wygląda szkoła. Robi wrażenie! 📢 Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 dla klas I - III i nowego Miejskiego Przedszkola nr 1 ma się zakończyć w przyszłym roku, aby we wrześniu 2024 pierwsi uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej "małej jedynce".

📢 Uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, 1.09.2023 Wstęgę uroczyście przecięto 1 września 2023.

📢 Święto Barci na Mazowszu. Festyn rodzinny w Dąbrówce w gminie Lelis. 23 lipca 2023. Zdjęcia Święto Barci na Mazowszu - tak nazwano tradycyjny piknik rodzinny w Dąbrówce w gminie Lelis. Podczas imprezy zorganizowano między innymi konkurs kulinarny i rozstrzygnięto konkurs na logo sołectwa. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2023 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Wyścig elity mężczyzn i zakończenie imprezy. 25.06.2023 To było wielkie kolarstwo święto w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Trwało już od 21 czerwca, ale największe emocje - i spore zainteresowanie kibiców - wzbudził niedzielny wyścig elity mężczyzn. Z tytułem Mistrza Polski w Kolarstwie Szosowym wyjedzie z Ostrołęki Alan Banaszek.

📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce. Wyścig samorządowców w niedzielę 25.06.2023. Zdjęcia Trwają Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Niedziela 25 czerwca 2023 to ostatni dzień rywalizacji – wyścigi elity, ale także imprezy towarzyszące: wyścigi dla dzieci i wyścig samorządowców. 📢 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce i powiecie. Rywalizacja w sobotę 24.06.2023. Zdjęcia W Ostrołęce i powiecie ostrołęckim trwają Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. W sobotę 24 czerwca 2023 w programie mistrzostw znalazły się trzy wyścigi. Wszystkie wystartowały w Ostrołęce, dwa z nich miały metę w Kadzidle. 📢 Zlot motocyklowy w Rubinku. XII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Maz. przyciągnęła miłośników motoryzacji, 4.06.2023. Zdjęcia W niedzielę 4 czerwca 2023 przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się dwunasta już wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Choć nazwa wskazuje, że wydarzenie jest skierowane jedynie do określonej grupy pojazdów to mile widziani są wszyscy pasjonaci motocykli - także współczesnych.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Czarni. Do sakramentu w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przystąpiło 22 dzieci W niedzielę 28 maja do tego sakramentu w kościele pw. NP NMP w Czarni przystąpiło 22 dzieci.

📢 60-lecie ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Bal Absolwentów zakończył dwudniowe obchody 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. 7.10.2022. Zdjęcia Bal Absolwentów został zorganizowany przez byłych uczniów ZSZ nr 2 w Centrum Bankietowym Warszawska 34. 📢 Wielki Finał Loterii SuperLokata w Ostrowi Mazowieckiej. Kto wygrał samochód w loterii Banku Spółdzielczego? Wyniki, zdjęcia W niedzielne popołudnie, 2 października odbył się Wielki Finał Loterii SuperLokata Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Finał odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Nagrodą główną w loterii był samochód osobowy Hyundai Kona z automatyczną skrzynią biegów wart prawie 95 tys. zł. Oprócz samochodu można było wygrać ponad 40 innych nagród. Łączna wartość wszystkich nagród wyniosła 200 tys. zł. 📢 Bandysie. Uroczystości w 78. rocznicę pacyfikacji wsi. 2.10.2022. Zdjęcia 2 października 1944 r. hitlerowcy otoczyli wieś Bandysie. Za pomoc udzieloną oddziałowi partyzanckiemu zamierzali rozstrzelać wszystkich mężczyzn z tej miejscowości. Po ich schwytaniu zmienili jednak swoje plany. Mężczyzn wywieziono najpierw do Myszyńca, a potem do obozu przejściowego w Działdowie. Część mężczyzn nie przeżyła warunków obozowych. Ci, którzy przetrwali zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Sztutowie na Mierzei Wiślanej. Zdecydowana większość osadzonych zginęła w samym obozie, podczas tzw. marszu śmierci zimą 1945 r. oraz po ewakuacji obozu tuż przed zakończeniem II wojny światowej. Według szacunków Niemcy wywieźli z Bandyś około 120 mężczyzn w wieku powyżej 16 lat. Do rodzinnej wsi po wojnie wróciło tylko kilku z nich. Mieszkańcy wsi w rocznice tej tragedii modlą się za pomordowanych.

📢 Ostrołęka. Runmageddon 2022 w deszczu. 6.08.2022. Zdjęcia Tej imprezie deszczowa pogoda nie przeszkadza. Kilkuset śmiałków stanęło w sobotę 6 sierpnia 2022 na starcie runmageddonu.

📢 Pogrzeb Aleksandry i Oliwii w Częstochowie. "Przeżyły tragedię, cierpienie, strach". Zamordowane matkę z córką żegnało kilkaset osób Pogrzeb zamordowanych matki i córki z Częstochowy był niezwykle smutną uroczystością. W sobotę 5 marca w kościele pw. św. Stanisława Biskupa odbył się pogrzeb 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Kobiety zaginęły 10 lutego 2022 roku, w ich poszukiwanie włączyli się sami częstochowianie, ale niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. - W krótkiej chwili ciszy możemy usłyszeć siebie samych, nasz gniew, może czasami nienawiść, smutek, rozgoryczenie - mówił podczas kazania ksiądz Jacek Michalewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisław Biskupa i Męczennika. 📢 Cmentarz w Kadzidle przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. W końcówce października bliscy robią porządki na grobach. Zobaczcie zdjęcia z cmentarza parafialnego w Kadzidle.