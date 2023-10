Przegląd prasy 27.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje”?

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Takie będą emerytury w listopadzie 2023. Mamy wyliczenia dla seniorów brutto i netto Emerytury w listopadzie 2023 będą wypłacane zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki emerytury listopadowych. Mamy specjalne grafiki z wyliczeniami brutto i netto. 📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

Prasówka 27.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Nagoszewie. Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z subregionu ostrołęckiego 26.10.2023 W czwartek, 26 października, w Nagoszewie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej subregionu ostrołęckiego. Nagrodzono nauczycieli, pracowników oświaty i osoby zasłużone dla oświaty z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, wyszkowskiego i przasnyskiego. 📢 Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Seniorzy rozmawiali m.in. o zdrowiu W czwartek 26.10.2023 w WSAP w Ostrołęce odbyło się spotkanie adresowane do osób starszych z terenu województwa mazowieckiego – w szczególności do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, klubów seniora, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. 📢 Sąd Najwyższy zdecydował ws. zabójców 15-letniej Małgosi z Miłoszyc. To za tę zbrodnię niesłusznie skazano Tomasza Komendę Wyrok 15 i 25 lat więzienia dla sprawców brutalnego zgwałcenia i zabójstwa 15-letniej Małgosi w Miłoszycach został dziś utrzymany przez Sąd Najwyższy, który oddalił kasacje obrony i oskarżenia. To właśnie za tę zbrodnię niesłusznie skazano wcześniej Tomasza Komendę.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto zwyciężyło w najnowszym rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów. 📢 Stary basen w Ostrołęce w rozbiórce. Zobaczcie zdjęcia z wyburzania budynku pływalni Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej pływalni przy ulicy Piłsudskiego. Budynek od lat straszył swoim wyglądem, a chętnego do rozbiórki nie było. Teraz się udało i obiekt zniknie z panoramy miasta, choć dla wielu przywoływał miłe wspomnienia.

📢 33 najbardziej niezwykłe muzea w Polsce. Śmieszne slogany, tanie wina, diabły i wiele innych zaskakujących wystaw na weekend Nietypowe muzea w Polsce można znaleźć niemal na każdym rogu – pomysłowość badaczy i pasjonatów najdziwaczniejszych dziedzin nie zna granic. Wizyta w muzeum nie musi być wcale nudna – wystarczy wybrać odpowiednią ekspozycję, by dobrze się bawić, dowiedzieć czegoś nowego, popłakać ze śmiechu czy zachwycić. Wiecie, że w Polsce działa Muzeum Tanich Win, w Warszawie można zwiedzić Muzeum Diabła, a w Gołębiu dowiedzieć się wszystkiego o nietypowych rowerach? Może wolicie obejrzeć kolekcję neonów w stylu retro? Przedstawiamy listę 33 najdziwniejszych i wartych zobaczenia muzeów w Polsce, w sam raz na deszczowy weekend. 📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Ostrołęka. Spotkanie w Kultowni: 25.10.2023 mieszkańcy Wojciechowic wspominali dawną wieś Ostrowy Kultownia OCK wspólnie z Fundacją Splot Pamięci zaprasza mieszkańców i miłośników Wojciechowic do udziału w nowym cyklu spotkań pod nazwą „Wojciechowice. Mapa pamięci”. Tematem pierwszego spotkania, które odbyło się 25.10.2023, była nieistniejąca już wieś Ostrowy. 📢 Ostrołęccy strażnicy chętnie pomagają przy uruchamianiu samochodów Funkcjonariusze straży miejskiej na zasadach tzw. „sąsiedzkiej pomocy” będą pomagali mieszkańcom Ostrołęki przy uruchomieniu ich samochodów. Po zimnych nocach, od samego rana, dyżurny będzie przyjmował zgłoszenia z prośbą o taką pomoc w różnych częściach miasta.

📢 Straż miejska z wizytą w SP nr 6 w Ostrołęce. Strażnicy mówili, jak dbać o bezpieczeństwo. Spotkanie odbyło się 24.10.2023 Funkcjonariusze straży miejskiej odwiedzili Szkołę Podstawową nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce w ramach zajęć profilaktyczno-edukacyjnych. To zajęcia cykliczne przeprowadzane przez Straż Miejską od początku roku w placówkach oświatowych. Tym razem spotkanie odbyło się w klasie V.

📢 Te drzewa i krzewy jesienią naprawdę szaleją z kolorami! Ich liście cię zachwycą. Zobacz 10 roślin, które warto mieć w ogrodzie Jesienią wiele drzew i krzewów zmienia kolory, zanim opadnie. To jeden z uroków polskiej „złotej jesieni”. Poza roślinami, które po prostu żółkną, są też takie, których liście przybierają fantastyczne odcienie pomarańczu, czerwieni, a nawet fioletu i to w przeróżnych kombinacjach. Wiele z nich jest banalnie łatwa w uprawie i może zdobić każdy ogród. Są też propozycje dla bardziej doświadczonych ogrodników. Zobacz, jakie drzewa i krzewy są najbardziej kolorowe jesienią. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Pożar w Przedświciu, 25.10.2023. Spłonął budynek gospodarczy. Wewnątrz był samochód dostawczy Pożar wybuchł 25 października 2023 przed godz. 13.00. 📢 7 najgorszych fryzur dla dojrzałych kobiet. Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat i podkreślić mankamentów urody Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Cena karpia na święta - ile zapłacimy za kilogram w 2023 roku? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami znacząco rosły, czego powodem była droższa karma, podwyżki pensji dla pracowników, a także rosnące koszty transportu. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują na odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile trzeba będzie zapłacić za kilogram karpia na święta? 📢 Kto nie powinien jeść bananów? Zobacz, przy których schorzeniach należy ich unikać. Uważaj na objawy alergii na banany Banany to owoce, które chętnie jemy na co dzień. Pojawiają się w menu ludzi na całym świecie. Są świetnym źródłem sycącego błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych. Jednak nie wszyscy mogą je jeść – przy niektórych chorobach należy ograniczyć ich spożycie. Powodem są nie tylko alergie pokarmowe. Zobacz, kto i dlaczego powinien zrezygnować z jedzenia bananów w dużych ilościach.

📢 10 najtańszych miast Włoch, które możecie zwiedzić za grosze. Idealne miejsca na weekend i urlop. Nocleg dla dwojga nawet tylko 300 zł Włochy zachwycają o każdej porze roku, ale są takie okresy, kiedy zwiedzanie Italii jest wyjątkowo tanie. Taki okres zaraz się zacznie – właśnie wtedy najbardziej opłaca się zaplanować wycieczkę do Włoch! Wyszukaliśmy dla was 10 najtańszych włoskich miast i miasteczek na weekend czy nawet cały urlop jesienią i zimą. To zachwycające zakątki poza radem większości turystów, gdzie możecie wypocząć dosłownie za grosze, z weekendowym noclegiem w niezłym hotelu za ledwie 300 zł.

📢 Sikorka bogatka, śliczny mały ptaszek, który z desperacji przekąsi mózg nietoperza. Z jakim ptakiem łatwo ją pomylić? To jedne z najbardziej popularnych ptaków. Nawet jeśli niewiele o nich wiemy, to wróbla i sikorkę prawdopodobnie rozpoznamy bez trudu, zwłaszcza, że bardzo chętnie odwiedzają wywieszone w ogrodach karmniki. I chociaż niepozorne, to okazuje się, że sikorki potrafią być całkiem złośliwe. Podjadanie nietoperzego mózgu nie stanowi dla nich problemu, chociaż nie jest to ich kolacja pierwszego wyboru. Dochodzi do tego w akcie desperacji.

📢 Weekend w Tatrach: 21 najlepszych atrakcji blisko Zakopanego. Najtrudniejsza trasa, najwyższy wodospad, malownicze jaskinie i inne Weekend, szczególnie jesienią, to najlepsza pora na wycieczkę po górach, zwłaszcza pełnych atrakcji i niezwykłych widoków Tatrach. To prawdopodobnie najsłynniejsze pasmo gór w Polsce. Jest dosłownie naszpikowane atrakcjami dla turystów i miejscami, które warto, a nawet trzeba zobaczyć. Zebraliśmy dla was listę 21 najciekawszych atrakcji Tatr, w sam raz na weekend, od najbardziej malowniczych szlaków po pouczające i zabawne ciekawostki. To gotowa lista pomysłów na wypoczynek w górach. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Piękne stroiki na grób z lampionem. Najmodniejsze kompozycje z latarenką na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych 2023. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na prawdziwych zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką. 📢 Ślubowanie pierwszoklasistów SP w Ugniewie, 24.10.2023 24 października 2023 ślubowali uczniowie klas pierwszych. To ważne wydarzenie dla całej szkolnej społeczności. 📢 Piękne kompozycje z wrzosami na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz.

📢 Ostrołęka. Mężczyzna awanturował się w szpitalu podczas odwiedzin u żony. Został zatrzymany przez policję 42-latek, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad najbliższymi został zatrzymany przez ostrołęckich mundurowych na szpitalnym oddziale po tym, jak podczas odwiedzin żony w szpitalu, zaczął się z nią awanturować. Agresor usłyszał zarzuty i został aresztowany. 📢 Wypadek na DW 627. Zderzyły się dwa samochody osobowe, samochód ciężarowy i ciągnik rolniczy 24.10.2023 Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 października przed godziną 19.00 na drodze wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka.

📢 Wypadek w Karniewie na drodze krajowej nr 60. 24.10.2023 doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 października ok. godz. 14.00. 📢 Ostrołęka. Wiązanki na cmentarz, chryzantemy, sztuczne kwiaty i znicze. Co kupić na cmentarz? Za ile? W galerii znajdziecie zdjęcia wiązanek, sztucznych kwiatów oraz żywych chryzantem, jakie można było kupić 24.10.2023 na targowisku w Ostrołęce oraz w kwiaciarni przy cmentarzu komunalnym. Jak podają sprzedający, hurtowe ceny sztucznych kwiatów dość istotnie poszły w górę, więc trzeba się liczyć z większymi wydatkami związanymi z dniem Wszystkich Świętych.

📢 Konkurs Recytatorski "Kurpie Zielone w literaturze" w Lelisie, 24.10.2023 We wtorek 24.10.2023 w Lelisie odbył się jubileuszowy, 40. Konkurs Recytatorski "Kurpie Zielone w literaturze" dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 📢 Pracownik ostrołęckiego banku zapobiegł oszustwu metodą na prokuratora Oszust zadzwonił do ostrołęckiego seniora, przedstawił się za prokuratora i poinformował że pieniądze na jego koncie są zagrożone. Dodał, że aby były bezpieczne, należy je szybko wypłacić z banku i przekazać na „przechowanie”. Szczęśliwie, senior trafił na czujnego pracownika banku... 📢 Stroik na plastrze drewna DIY. Piękne kompozycje na groby na 1 listopada – zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracja na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Skandal w popularnym browarze. Mężczyzna sikał do zbiornika - WIDEO Jeden z największych browarów ma poważny problem. Do sieci wypłynęło nagranie, na którym mężczyzna oddaje mocz do zbiornika zawierającego składniki piwa Tsingtao. Marka wydała już oświadczenie. 📢 Targowisko w Ostrołęce. Zobaczcie, co można było kupić na ryneczku we wtorek 24.10.2023 Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, co można było kupić na ryneczku przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce: owoce, warzywa, miody, ubrania, obuwie, sprzęt agd i rtv. Dużym zainteresowaniem cieszyła się szatkowana kapusta, a także stare bibeloty. Mniejsze zainteresowanie dotyczyło kupna wiązanek i zniczy, chociaż Wszystkich Świętych już niebawem. 📢 Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wąsewo. Było wesoło! Spotkanie integracyjne odbyło się 21.10.2023 w Wiejskim Domu Kultury w Przedświciu z inicjatywy wójta gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka i miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Świtanki.

📢 Złote i Srebrne Gody w gminie Rzekuń. Pary świętowały 50-lecie oraz 25-lecie pożycia małżeńskiego Małżeństwa z gminy Rzekuń, które przeżyły ze sobą 50 i 25 lat, świętowały jubileusze złotych i srebrnych godów. Uroczystość odbyła się we wtorek 17 października.

📢 Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej „Legenda o Małkini” rozstrzygnięty. Wystąpiło też trio Kadete 16.10.2023 Mała księżniczka Kinia? Karczmarka Małka? A może nazwa środkowego biegu rzeki? Od kogo – lub od czego – wywodzi się nazwa „Małkinia”? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali autorzy sztuki teatralnej opartej na legendzie o Małkini.

📢 Jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Czarni. Uroczystość odbyła się 17.10.2023. Zobaczcie zdjęcia We wtorek 17 października 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Placówka obchodziła jubileusz 10-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej był to wyjątkowy dzień. 📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 15.10.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Maków Mazowiecki w Google Street View: sprawdź, czy uchwyciła cię kamera Mieszkańcy Makowa Mazowieckiego w Google Street View. Charakterystyczne wozy z kamerami Google od czasu do czasu przejeżdżają przez miasta, aktualizując bazę zdjęć. Kogo i co udało im się zarejestrować w Makowie Mazowieckim? Zobaczcie, kogo obiektywy Google w Street View uchwyciły w Makowie Mazowieckim w latach 2013 i 2017. 📢 Ostrołęka i powiat ostrołęcki jesienią... 2001 roku. Ludzie i wydarzenia. Zobaczcie zdjęcia z archiwum TO Publikujemy zdjęcia z października i listopada 2001 roku. Znajdziecie tu m.in. fotki z marketów, z uroczystości miejskich, jubileuszowych. Z Ostrołęki oraz kilku gmin powiatu ostrołęckiego. 📢 Cmentarz w Nowej Wsi (gm. Olszewo-Borki) przed Dniem Wszystkich Świętych 2021. Zdjęcia nekropolii Przed dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy lokalne nekropolie. Koniec października to czas, kiedy czyścimy i porządkujemy groby, by 1 i 2 listopada spotkać się przy nich, pomodlić, wspomnieć tych, którzy już odeszli.

📢 100 najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. To one kształtują rzeczywistość i stanowią o sile regionu Stworzyliśmy listę stu najbardziej wpływowych kobiet z województwa mazowieckiego. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą dziesiątkę pań, których dokonania uwiecznimy na stronach wyjątkowej książki. Ich głosami zostanie także przyznany główny tytuł Wpływowej Kobiety Mazowsza 2020.

📢 Szkoła Promocji Zdrowia w Ostrołęce: To już blisko 20 lat od jej powstania. Kolejna grupa zakończyła zajęcia Kolejne klasy z II i III LO w Ostrołęce zakończyły zajęcia w ramach Szkoły Promocji Zdrowia. To projekt, który już od blisko 20 lat pozwala młodzieży poznawać pracę w zawodach medycznych. 📢 Konwencja PiS w Kadzidle. Jarosław Kaczyński o programie dla polskiej wsi. Zobacz zdjęcia Do Kadzidła przyjechali: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Oni przemawiali podczas konwencji, która poświęcona była polskiej wsi.

📢 Ostrów Mazowiecka. Dzień Edukacji Narodowej: odznaczenia i nagrody dla najlepszych z subregionu [ZDJĘCIA, WIDEO] Do Ostrowi Mazowieckiej 11 października przyjechali nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrać odznaczenia i nagrody. Coroczną uroczystość zorganizowała ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

