Przegląd prasy 27.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwaga na włamywaczy. Próbują dostać się do mieszkań i domów. Czasem skutecznie!”?

Prasówka 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Uwaga na włamywaczy. Próbują dostać się do mieszkań i domów. Czasem skutecznie! W ostatnim czasie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim doszło do prób włamania do mieszkań oraz udanych włamań do domów, w wyniku których doszło do uszkodzenia mienia, jak też kradzieży pieniędzy i wartościowych przedmiotów.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Te zmiany czekają edukację w 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i brak prac domowych to nie wszystko. Sprawdź, co planuje MEN Podwyżki dla nauczycieli, brak prac domowych w klasach 1-3, odchudzenie podstawy programowej, nie wliczanie oceny z lekcji religii do średniej – to tylko niektóre pomysły rządu na zmiany w edukacji w 2024 roku. Przypominamy też, że obowiązywać będą także reformy wprowadzone przez miniony rząd. Co dalej z laptopami dla czwartoklasistów? I wcześniejszymi emeryturami dla nauczycieli? Sprawdź, jakich zmian mogą spodziewać się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Prasówka 27.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najsmaczniejsze ciasta z kremem na karnawał. Wyśmienite słodkości na domową prywatkę. Wybierz spośród 5 sprawdzonych wypieków Imprezy karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy.

📢 Szedł boso, bez kurtki w kierunku Łomży. Poprosił o pomoc mieszkańca Rogowa- Folwarku Mężczyzna szedł pieszo, bez obuwia i kurtki w kierunku Łomży. Po drodze wszedł na jedną z posesji w Rogowie-Folwark prosząc o wezwanie policji. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Ferie w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarni przygotowało w okresie ferii zimowych wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We wtorki i czwartki w siedzibie CUS w Długiem odbywały się spotkania uczniów z placówkami Centrum i biblioteki oraz z zaproszonymi gośćmi. Atrakcji było co nie miara.

📢 Najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te 33 fotografie zachwyciły jurorów międzynarodowego konkursu - musicie je zobaczyć! Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

📢 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się w niedzielę 28.01.2024. Co w programie? Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28.01.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Zaplanowano koncerty, licytacje, a także, to już przy Stawie Miejskim, bieg "Policz się z cukrzycą". Sprawdźcie program 32. Finału.

📢 Tropiki nad Wisłą, czyli gdzie w Polsce można poczuć się zimą jak na egzotycznej wyspie? 15 atrakcji dla spragnionych słońca i ciepła Zima w pełni - dni są krótkie, wietrzne, pada śnieg lub zimny deszcz. Chciałoby się powrotu wiosny i lata, gorąca, zieleni i słońca. Gdzie ta ciepła bryza z Malediwów, gdzie ta nagrzana egipska plaża? Okazuje się, że nasze zimowe tęsknoty do lata i egzotyki można do pewnego stopnia zaspokoić. Są w Polsce takie miejsca i atrakcje turystyczne, które pozwalają poczuć się jak na tropikalnej wyspie. Zapraszamy na przegląd polskich basenów tropikalnych, egzotycznych ogrodów, palmiarni, papugarni i egzotariów, gdzie tropik panuje niepodzielnie, a o zimie nikt nie słyszał. Poznajcie tropiki nad Wisłą i zaplanujecie niezwykłą wycieczkę egzotyczną po zimowej Polsce - w sam raz na weekend czy ferie z dziećmi.

📢 Tadeusz Ciak, obecny burmistrz Makowa Mazowieckiego, ogłosił start w tegorocznych wyborach samorządowych Tadeusz Ciak, obecny burmistrz Makowa Mazowieckiego, ogłosił w mediach społecznościowych start w tegorocznych wyborach samorządowych. 📢 Prasówka 26.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama!”?

📢 Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama! Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

📢 Tak mieszka Paulina Gałązka. Zobacz na zdjęciach, jak żyje w modnej dzielnicy gwiazda filmu „Fuks 2” Paulinę Gałązkę mogliśmy podziwiać na premierze drugiej części kultowego filmu „Fuks”, gdzie pojawiła się w towarzystwie znanych polskich aktorów. Zaglądamy do mieszkania kinowej gwiazdy w modnej warszawskiej dzielnicy. Zobacz, gdzie ma dom i odpoczywa po powrocie z filmowego planu Paulina Gałązka, gdy jest w Polsce. 📢 To wrogowie witaminy D. Nie przyjmuj jej w ten sposób, bo nie będzie działać. Te czynniki utrudniają wchłanianie witaminy słońca W okresie jesienno-zimowym, gdy słońca mamy jak na lekarstwo suplementacja witaminy D3 jest niezbędna do prawidłowego działania układu kostnego, odpornościowego i nerwowego. Bierzesz witaminę D, a mimo to często chorujesz? Prawdopodobnie popełniasz błędy, które utrudniają przyswajanie witaminy słońca. Jest kilka czynników, które osłabiają jej wchłanianie, przez co nawet łykanie odpowiedniej dawki nie daje żadnych efektów. Sprawdź, co ułatwia, a co utrudnia jej wchłanianie, aby nie dopuścić do niedoborów witaminy D.

📢 32. Finał WOŚP w pow. makowskim. Z Orkiestrą zagra Maków, Różan, Rzewnie, Młynarze i Sieluń. Będzie się działo! Już w niedzielę 28.01.2024 odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszy kwestujących na rzecz WOŚP będzie można spotkać na ulicach Makowa, Różana, Rzewnia, Młynarzy i Sielunia. Przygotowano także liczne atrakcje i licytacje. Sprawdźcie.

📢 Protest rolników, 24.01.2024. Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego Do ogólnopolskiego protestu rolników, który odbył się w środę 24.01.2024 włączyli się także rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego. Wyruszyli trasą z lotniska w Sierakowie do Makowa Mazowieckiego jadąc drogą krajową nr 57 . W proteście uczestniczyło około 185 pojazdów: ciągników i samochodów osobowych. 📢 Minimalizm na ścianie – jakimi obrazami ozdobić nowoczesne wnętrze? Zobacz, jak modnie i stylowo ozdobić minimalistyczny salon Nowoczesne wnętrza charakteryzują się prostotą i funkcjonalnością. Aby podkreślić ich charakter, warto skupić się na ścianach, które stanowią kluczowy element każdego wystroju. Podpowiadamy, jakie obrazy oddadzą klimat wnętrz urządzonych w minimalistycznym stylu!

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Awantura domowa w Ostrowi Mazowieckiej. 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa ojca Do tragicznej w skutkach awantury rodzinnej doszło we wtorek 23.01.2024 w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo ojca. Miało do tego dojść prawdopodobnie w czasie wspólnego picia alkoholu. Decyzją ostrowskiego wymiaru sprawiedliwości mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu dożywotnie więzienie.

📢 Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Dlaczego warto mieć te niezwykłe ptaki blisko domu lub gospodarstwa? Niedługo jaskółki wrócą do Polski Jaskółki to niewielkie ptaki wróblowate i obecnie w sporej części związane są z człowiekiem. – Pewne przypuszczenia wskazują, że niektóre z nich były z nami już w jaskiniach. Naturalnie gniazdowały na skałach i w grotach skalnych, chociaż jest także grupa, która związana jest z piaszczystymi skarpami nadrzecznymi – opowiada prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Co warto wiedzieć o tych fascynujących ptakach?

📢 Droga wojewódzka 626 między Makowem Mazowieckim a Nową Wsią oficjalnie otwarta 24.01.2024 Zakończyły się prace związane z modernizacją DW 626. To 25-kilometrowy odcinek drogi łączący Maków Mazowiecki z Nową Wsią. Oficjalne otwarcie odbyło się w środę 24.01.2024 na terenie gminy Sypniewo.

📢 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ostrołęckim szpitalu - zobaczcie, jak wygląda Koszt zakupu mebli i sprzętu do Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej to 1 847 969 zł. Zobaczcie jak się prezentuje oddział. 📢 Protest rolników w Nurze, powiat ostrowski. Są utrudnienia w ruchu, objazdy W środę 24.01.2024 trwa ogólnopolski strajk rolników. Dołączyli do niego rolnicy z powiatu ostrowskiego, którzy blokują rondo w Nurze. Policja kieruje na objazdy.

📢 Protest rolników 2024. Utrudnienia w ruchu w powiecie makowskim W środę 24.01.2024 o godz. 12.00 rozpoczyna się ogólnopolski strajk rolników przeciwko między innymi wprowadzeniu Zielonego Ładu oraz braku ceł na produkty z Ukrainy. W związku z protestem wiele dróg może być nieprzejezdnych, także w powiecie makowskim. 📢 Memy o szkole na Międzynarodowy Dzień Edukacji! Koniec prac domowych! Powrót do czasów szkolnych dzięki śmiesznym obrazkom MEMY Każdy kiedyś chodził do szkoły i raczej mało osób wspomina ją dobrze. Od zawsze było to miejsce znienawidzone przez dzieci i młodzież. Dziś mamy okazję by pośmiać się z przeróżnych sytuacji, które działy i nadal dzieją się w szkołach!

📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami. 📢 Dzieci wyruszyły na ferie zimowe. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Zobaczcie najlepsze memy Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Miały być ciekawe prezenty, wyszły niesprawiedliwe zasady. O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Miała być niespodzianka i ciekawe prezenty dla klientów, tymczasem najnowsza promocja w Rossmannie na kilka dni po jej zakończeniu wciąż wzbudza wiele emocji. Czy Rossmann dobrze zaplanował promocję? O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Sieć tłumaczy swoje zamiary.

📢 Ruszyła zbiórka dla rodziny, której spłonął dom przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej Do pożaru domu przy ul. Modrej w Ostrowi Mazowieckiej doszło w nocy z 19 na 20 stycznia 2024. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Rodzina straciła w jednej chwili cały swój dobytek i została bez dachu nad głową. Ruszyła zbiórka, aby pomóc poszkodowanej rodzinie. 📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska.

📢 Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana W piątek, 19 stycznia pogoda była ładna i słoneczna i chociaż termometry w Małkini pokazywały minus 2 stopnie (a to ważne, ponieważ mróz zamraża i - w efekcie - zatrzymuje wodę), poziom wody w Bugu wzrósł o 8 centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia.

📢 Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie Bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w Starym Lubiejewie w Maciejowej Chacie, a rozpoczął się od występu uczennicy Leny Pieńkos, która zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz "Niech żyje bal".

📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Jesienne zarybianie rzeki Bug, 16.11.2023. Zdjęcia, wideo Obowiązkiem Polskiego Związku Wędkarskiego jako dzierżawcy akwenów od PGW Wody Polskie jest planowe zarybianie dzierżawionych wód. 16 listopada 2023 r. Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie zarybił rzekę Bug w obwodzie rybackim nr 5 w gminie Małkinia Górna. 📢 Święto Plonów w Baranowie. Tegoroczne dożynki obchodzono razem z 50-leciem gminy Baranowo. 10.09.2023. Zdjęcia Na dożynki gminne - formalnie obchodzone tu jako Święto Plonów - zaprosiła w niedzielę 10 września 2023 gmina Baranowo.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele.

📢 Pierwsza Komunia Święta w Olszewie-Borkach. 21.05.2023. Zdjęcia Zobaczcie zdjęcia z uroczystości pierwszokomunijnej w Olszewie-Borkach. 📢 Pierwsza Komunia Święta w ostrołęckim klasztorze. 20.05.2023. Zdjęcia Sezon komunijny w pełni. W sobotę 20 maja 2023 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili między innymi mali parafianie z ostrołęckiego klasztoru. 📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Małkini Górnej, 7.05.2023. Zdjęcia, wideo 7.05.2023 r. w Małkini Górnej odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej koncelebrowana przez ks. kanonika Piotra Legackiego – proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej i ks. kanonika Jana Marka Wróblewskiego - proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. Druga część uroczystości odbyła się na placu przed remizą OSP Małkinia Górna.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie. 7.02.2023 Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie swój bal studniówkowy miała w sobotę 4.02.2023. Bawili się w sali bankietowej Avangarda. 📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Zawady. Święto Folkloru Kurpiowskiego połączone z jubileuszem 90-lecia zespołu kurpiowskiego "Pod Borem" z Zawad. Zdjęcia W niedzielę 11.07.2021 r. na scenie plenerowej w Zawadach odbył się występ zespołu Pod Borem. Na gości czekało wiele atrakcji: koncerty, tańce, występ kabaretowy Andrzeja Grabowskiego. Wieczorem: koncert zespołu Bażanty i koncert zespołu disco polo Extazy.

📢 Ostrołęka. ROD Czeczotka. Ruszył sezon działkowy. Zobaczcie jak wyglądają ogródki działkowe w czerwcu 2021. Zdjęcia Działkowicze rozpoczęli sezon. Jedni sadzą warzywa i owoce, inni kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę rekreacyjnie- jako miejsce idealne na wypoczynek z rodziną. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z ROD Czeczotka 📢 Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne, 7-9.02.2020 [ZDJĘCIA] Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne odbyło się w hali im. A. Gołasia. W ciągu trzech dni w OSCh wzięło udział ponad 2500 osób. Organizator to wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Wypłyń na głębię” z parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce oraz przyjaciele. 📢 Święto Policji w Ostrołęce 2019. Uroczyste obchody [ZDJĘCIA, WIDEO] Obchody Święta Policji w Ostrołęce zorganizowano 26 lipca 2019 na placu przed Komendą Miejską Policji przy ul. Korczaka. Były awanse, nagrody i odznaczenia.

📢 Małkinia Górna. Pierwsza Komunia Św. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Obejrzyj zdjęcia i wideo Małkinia Górna. Pierwsza komunia święta. W parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła przystąpiło do niej 29 dzieci. Towarzyszyli im rodzice, chrzestni oraz bliższa i dalsza rodzina 📢 Najlepszy kebab - Ostrołęka i okolice. Poznaj TOP 7 najlepszych kebabów według czytelników Najlepszy kebab - Ostrołęka i okolice. Poprosiliśmy was na FB, żebyście wskazali, gdzie jest najlepszy kebab. Na podstawie waszych opinii opracowaliśmy TOP 7.

📢 Ferie zimowe MEMY 2019. Nareszcie czas na odpoczynek! Zobacz najzabawniejsze memy o feriach 2019 [demotywatory, memy, śmieszne obrazki] Memy o feriach zimowych 2019. Uczniowie na ten czas czekali długo, ale w końcu się doczekali! Internauci jak zwykle nie mogli się powstrzymać. W internecie roi się aż od memów o feriach zimowych. Zobaczcie najlepsze memy o feriach 2019.

📢 Studniówka 2018. ZSP w Myszyńcu [ZDJĘCIA, WIDEO] Uczniowie ZSP w Myszyńcu na studniówce bawili się w sali bankietowej "Wersal" 📢 Te pielęgniarki i położne dostały nagrody [ZDJĘCIA, WIDEO] maja obchodzony jest Dzień Położnej Polskiej, a 12. maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Często obchody tych dni są ze sobą połączone. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce zorganizowała obchody tych świąt. Nagrodzono najbardziej zasłużone osoby.

📢 Otwarcie wytwórni pasz Blattin w Ostrołęce [ZDJĘCIA+WIDEO] Nowoczesna wytwórnia pasz Blattin w Ostrołęce działa już kilka miesięcy. W piątek 5 maja oficjalnie ją otwarto. 📢 Wyszków. Zbierali pieniądze dla Kasi (ZDJĘCIA) Dla Kasi Kamińskiej z Lucynowa zorganizowano II Wieczór Artystyczny Teatru Farsa i jego gości. Podczas spotkania zbierano pieniądze na protezę lewej nogi, którą Kasia straciła w tragicznym wypadku.