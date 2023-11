Przegląd prasy (26.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 ”?

Prasówka 26.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 26.11.23

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Koncert Kuby Sienkiewicza w Ostrołęce, 25.11.2023 Kuba Sienkiewicz - lider bardzo popularnego przed laty zespołu "Elektryczne Gitary" - zaśpiewał dla ostrołęckiej publiczności i starsze, i nowsze piosenki. Koncert odbył się w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Prasówka 26.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Andrzejki w Klubie Lokator w Ostrołęce. Na andrzejkową imprezę 25.11.2023 zaprosiła dzieci Rada Osiedla Dzieci Polskich To spotkanie andrzejkowe w sobotnie popołudnie 25 listopada 2023 przygotowała Rada Osiedla Dzieci Polskich. Zaprosiła najmłodszych mieszkańców osiedla (do 10. roku życia) do zabawy i udziału w konkursach (z nagrodami oczywiście). Część dzieci przyszła w przebraniach. Na wszystkich czekały słodkości i napoje.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 To on uszył słynny złoty kożuch dla Zenka Martyniuka czy futro z ćwiekami dla Danusi. Takie cuda tworzy Gabriel Seweryn Gabriel Seweryn to niezwykle barwna postać. Kiedyś był jedną z gwiazd programu "Królowe Życia" ale jego sposób na popularność to nie typowe "znany z tego, że jest znany". Gabriel jest znakomitym fachowcem specjalizującym się w futrach. Gabriel szył stroje dla wielu gwiazd, a wśród nich jest także niekwestionowany król disco polo Zenon Martyniuk i jego rodzina. Strój, który wymarzyła sobie Danuta Martyniuk robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia!

📢 Wesele Kurpiowskie 2024. Poszukiwana młoda para! Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle rozpoczyna poszukiwania Pary Młodej, która zdecydowałaby się na ślub podczas imprezy folklorystycznej „Wesele Kurpiowskie” w Kadzidle. 📢 Tych leków nie wolno łączyć z alkoholem. Skutki mogą być opłakane! Sprawdź listę leków, których nie można przyjmować razem z trunkami Połączenie niektórych leków i alkoholu może być bardzo niebezpieczne. Kombinacja substancji chemicznych i procentów może bowiem wywołać niepożądane efekty uboczne. Sprawdź, których leków nie wolno łączyć z alkoholem! Te leki popijane trunkami nam nie pomogą, a wręcz mogą zaszkodzić.

📢 Cena karpia na święta - ile za kilogram w 2023 roku? Znamy wyliczenia hodowców. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami rosły, co spowodowane było wyższymi kosztami transportu, podwyżkami wynagrodzeń, a także drożejącą karmą. Zdaniem hodowców przed nami odwrócenie tego trendu, pomimo niesprzyjającej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia przed Bożym Narodzeniem?

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Najlepsi nauczyciele na Mazowszu wybrani! Wśród nich jest 7 nauczycieli z naszego regionu. Nagrody wręczono 24.11.2023 48 nauczycieli z woj. mazowieckiego odebrało z rąk Elżbiety Lanc wyróżnienia w 6. edycji konkursu dla nauczycieli-opiekunów stypendystów w projekcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Każdy z nich otrzymał od samorządu Mazowsza nagrodę finansową w wysokości 4 tys. złotych.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023. 📢 80. urodziny prof. Adama Dobrońskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystość odbyła się w Starej Elektrowni 23.11.2023 W czwartek, 23 listopada w Starej Elektrowni odbył się jubileusz z okazji 80 urodzin prof. Adama Czesława Dobrońskiego, honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach. 24.11.2023 dzieci odwiedził miś Benio W piątek, 24 listopada dzieci z Przedszkola Samorządowego świętowały Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia wszystkie dzieci przyniosły swojego ulubionego misia. 📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze.

📢 To nie ekranizacja Dragon Ball Z, ale postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a rysunkowe wersje bohaterów zna każdy. Okazuje się jednak, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości i wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych postacie w realnym wydaniu. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Interwencja policyjna w pow. makowskim. Mężczyzna był agresywny, miał przy sobie narkotyki 22.11.2023 Policja została wezwana do agresywnego mężczyzny. Okazało się, że 33-letni mieszkaniec powiatu makowskiego odpowie też za posiadanie amfetaminy. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 📢 W telewizji bije od niego spokój i opanowanie, a jaki jest prywatnie? Tadeusz Sznuk ma nietypowe hobby Jego twarz i głos znają w Polsce wszyscy. Mężczyzna z klasą i poczuciem humoru, który od prawie 30 lat prowadzi teleturniej „Jeden z dziesięciu”. To Tadeusz Sznuk zadał pytania, na które Artur Baranowski znał wszystkie odpowiedzi. Jest znany z radia i telewizji, ale o jego życiu prywatnym wiemy niewiele. Co wiadomo o najpopularniejszym 80-latku z Polski? 📢 Paznokcie kocie oko zachwycają głębią koloru i magnetycznym przyciąganiem. Ten zjawiskowy manicure jest szykowny i elegancki Paznokcie kocie oko to jeden z tych manicure’ów, które jak raz się gdzieś zobaczy, to od razu chce się go zrobić na własnych pazurkach. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Wręczenie medalu im. Wiktora Godlewskiego w Bogutach-Piankach, 22.11.2023 Kapituła medalu im. Wiktora Godlewskiego po raz 31. wręczyła medale osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy przyrodniczej oraz ochronę przyrody. 22.11.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach odbyło się uroczyste wręczenie medali im. Wiktora Godlewskiego. 📢 Orientalny owoc dla urody, wzroku i na mocne serce. Sięgaj po persymonę właśnie teraz. Zobacz, dlaczego warto i jak jeść owoc kaki Jesienią i zimą, gdy kończy się sezon na nasze rodzime owoce takie jak gruszki czy jabłka w sklepach dostępnych jest dużo owoców egzotycznych. Niektóre są bardziej popularne, inne mniej. Owoc kaki należy właśnie do tych, których jeszcze dobrze nie znamy. Warto jednak sięgać po persymonę, która nie tylko jest smaczna, ale też posiada wiele cennych dla zdrowia właściwości. Zadba o urodę oraz wygląd skóry, włosów i paznokci, a także wzmocni serce i wzrok. Zobacz, dlaczego warto jeść kaki.

📢 Otwarcie drogi w Szygach. Nawierzchnia zmieniła się z gruntowej na asfaltową W Szygach odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi. W wyniku realizacji zadania nastąpiła zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową. 📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się! 📢 Nowy dworzec kolejowy w Małkini Górnej. Kiedy rozpocznie się budowa? Jest odpowiedź PKP W Małkini Górnej ma zostać wybudowany nowy dworzec kolejowy. W kwietniu 2022 roku podpisano umowę z PKP S.A. Co dalej? Kiedy rozpocznie się budowa nowego dworca kolejowego w Małkini Górnej? Na jakim etapie jest inwestycja? Z pytaniami zwróciliśmy się do Polskich Kolei Państwowych S.A.

📢 Nowy blok socjalny w Ostrowi Mazowieckiej ma wkrótce zostać zasiedlony. 17.11.2023 miasto uzyskało prawomocne pozwolenie na użytkowanie 17 listopada 2023 r. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego u zbiegu ulic Piaskowej i Wołodyjowskiego. Znajduje się tam 27 nowych lokali mieszkalnych. 📢 Walny Zjazd Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni, 18.11.2023 Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" jest największą i najstarszą organizacją społeczno-kulturalną w gminie Czarnia. Do stowarzyszenia należy około 100 członków indywidualnych oraz jeden członek zbiorowy - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy". Tradycyjnie pod koniec roku organizacja przygotowuje zjazd, który jest podsumowaniem jej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W zjeździe uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także zaproszeni goście. 📢 Złote gody w Ugniewie. Małżeństwa z gm. Ostrów Mazowiecka zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 18.11.2023 Prezydent RP przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 24 parom z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Ponadto, w uroczystości w Ugniewie wzięły udział 2 pary, które świętowały diamentowe gody - 60. rocznicę ślubu.

📢 Uroczyste zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Św. Brata Alberta. W niedzielę 12.11.2023 w parafii pw. Św. Brata Alberta odbyło się zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Jana Pawła II oraz promocja na trzeci stopień pięciu rycerzy Zakonu.

📢 Potańcówka na kurpiowską nutę w Myszyńcu. 14.08.2023 W poniedziałek 14 sierpnia Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i burmistrz miasta i gminy Myszyniec zorganizowali potańcówkę kurpiowską. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Piknik w Kiełczewie. 15.07.2023 KGW Kiełczew przywitało lato i wakacje piknikiem z darami lasu. Zdjęcia „Biesiadowanie łączy pokolenia” – to hasło inspirowanej przyrodą doliny Bugu imprezy plenerowej zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich Kiełczew. 15 lipca 2023 w Kiełczewie odbyła się całodniowa impreza z mnóstwem atrakcji dedykowanych wszystkim pokoleniom. 📢 Międzygminny Rajd Rowerowy "A to ci historia!", drogami gmin Boguty-Pianki i Nur. 18.06.2023 Nawet dla niezbyt wprawnych rowerzystów 25 km to nie jest długi dystans. Uczestnicy I Międzygminnego Rajdu Rowerowego przy okazji krótkiej rowerowej przejażdżki przez miejsca ciekawe przyrodniczo poznawali także lokalną historię. 18.06.2023 r. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Zespół Śpiewaczy Nadbużanie zaprosili cyklistów w każdym wieku na I Międzygminny Rajd Rowerowy pod hasłem „A to ci historia!” Zaproszenie przyjęło ponad 40 osób w wieku od 6,5 roku do 70+.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza andrzejkowa odbyła się 26.11.2022 W sobotę 26.11.2022 w Biesiadzie odbyła się impreza andrzejkowa.

📢 Boguty-Pianki. Festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi, 4.09.2022. Zdjęcia Przyjmij gospodarzu ten bochen chleba upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, by żeby go nigdy nikomu nie zabrakło – tymi słowami starostowie dożynek rozpoczęli uroczystość w Bogutach-Piankach. 4 września 2022 r. w Bogutach-Piankach odbył się rodzinny festyn „Pożegnanie lata” połączony z dożynkami gminno-parafialnymi. Organizatorów imprezy - Urząd Gminy Boguty-Pianki i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach - wsparł Samorząd Województwa Mazowieckiego. 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".

📢 Cmentarz parafialny w Sieluniu, powiat makowski. Zdjęcia z 22.03.2022 Nekropolię w Sieluniu odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku. 📢 III Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii. W dyktandzie 15.03.2022 wzięło udział ponad 100 osób. Zdjęcia W III Ostrowskim Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii wzięło udział ponad 100 osób. Dyktando było podzielone na trzy kategorie wiekowe. Wydarzenie jest co roku organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Cmentarz w Rzekuniu, w listopadzie 2021. Zdjęcia W październiku i listopadzie odwiedzamy nekropolie w regionie. Cmentarz parafialny w Rzekuniu utworzony został w połowie XIX wieku. Jest obiektem zabytkowym. 📢 ZSZ nr 1 w Ostrołęce. Ślubowanie klas pierwszych. 6.10.2021. Zdjęcia Ślubowanie klas pierwszych odbyło się 6.10.2021 w Zespole Szkół nr 1, czyli w tzw. metalówie. Podczas uroczystości wręczono nagrody za udział w konkursach organizowanych przez szkołę z okazji jubileuszu stulecia placówki.

📢 Ostrołęka 20 lat temu. Obejrzyj zdjęcia z archiwum TO, obrazujące ważne i ciekawe wybrane wydarzenia 1998 roku Poszperaliśmy w archiwach Tygodnika Ostrołęckiego. To oczywiście skromna pula fotek i ledwie kilkanaście tematów, którymi żyła Ostrołęka w 1998 roku.

📢 Dzień w zakonie Przasnyszanie darzą wielkim szacunkiem mniszki klaryski kapucynki z przasnyskiego zakonu, choć niewiele wiedzą o ich życiu. Życie sióstr owiane jest tajemnicą, wiedza przeciętnego przasnyszanina na ten temat kończy się więc na informacji, że "śpią w trumnach i nie widują ludzi". Jak zatem wygląda życie osób powołanych do świętości?

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób