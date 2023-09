Przegląd prasy 26.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zdjęcia”?

Prasówka 26.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich w całości skopiowali Chińczycy, inne zachwyciło Walta Disneya Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Te napoje warto pić na czczo. Nawodnią, poprawią trawienie i dodadzą energii na cały dzień. Czego nie należy pić na pusty żołądek? Rozpoczęcie dnia to nie tylko poranna toaleta, ale też małe, ważne decyzje. To, od jakiego napoju zaczniemy dzień, będzie zależało nie tylko nasze samopoczucie psychiczne, ale też fizyczne. Rozwiejmy wątpliwości – to nie powinna być kawa. Po co warto sięgnąć przed śniadaniem? Podpowiadamy, jakie napoje korzystnie wpływają na nasze zdrowie, jeśli pijemy je na czczo, a czego powinniśmy unikać o poranku.

Prasówka 26.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najbardziej kolorowe krzewy na jesień i zimę. Ich owoce ożywią ogród i dodadzą mu barw. Zobacz, co warto mieć Jest sporo krzewów, które nie tylko ładnie kwitną, ale mają też dekoracyjne owoce, które długo utrzymują się na gałązkach. Cieszą kolorami jesienią, a nawet zimą, ale ich uroda to nie wszystko. Są też naturalnym pokarmem dla wielu ptaków. Podpowiadamy, jakie krzewy ozdobne warto mieć w ogrodzie, by był piękny przez cały rok.

📢 Tak mieszka Izabela Janachowska z mężem i synkiem. Zajrzyj do luksusowego apartamentu tancerki. Musisz zobaczyć elegancki dom prezenterki Izabele Janachowska to popularna polska tancerka, która przeobraziła się w ekspertkę od ślubów. Celebrytka stała się rozpoznawalna, gdy zaczęła regularnie pojawiać się w popularnym telewizyjnym show „Taniec z gwiazdami”. U jej boku wystąpił m.in. Radosław Majdan i Przemysława Saleta. Gdy w 2014 roku Iza Janachowska poślubiła dużo starszego od siebie biznesmena, jej nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w serwisach płotkarskich. Zaglądamy do eleganckiego domu tancerki. Tak luksusowo żyje Izabela Janachowska z ukochanym milionerem.

📢 5 lat ostrowskich Jatek. Galeria Sztuki Jatki obchodziła 23.09.2023 mały jubileusz. Zdjęcia 23 września 2023 zorganizowano jubileusz Jatek - piąte urodziny połączono z koncertem Zuzanny Osowskiej oraz wernisażem wystawy "Witkacy. Furia fotografii".

📢 Dinozaurowy park zabaw przy SP nr 10 w Ostrołęce gotowy To kolejna inwestycja zrealizowana w Ostrołęce z budżetu obywatelskiego. A ściślej – pół inwestycji. W ramach jednego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego miasto wykonało dwa tematyczne place zabaw – owadzi na osiedlu Kwiatowym i dinozaurowi na osiedlu Centrum. 📢 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na weekendowe wycieczki i urlopy Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na weekend czy urlop. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski.

📢 Rondo Księcia Siemowita III do przebudowy. Powstanie także kolejne w Ostrołęce. Miasto ogłosiło przetarg To inwestycje drogowe, na które mieszkańcy Ostrołęki i wielu podostrołęckich miejscowości czekają od dawna. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ronda Księcia Siemowita III, budowę ronda na skrzyżowaniu Stacha Konwy i Słonecznej i budowę samej ul. Słonecznej. 📢 Zamknięty przejazd kolejowy w Stoku na trasie Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka od 25.09 do 10.10.2023 Remont przejazdu kolejowo-drogowego potrwa do 10 października. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.

📢 Metamorfoza Sylwii Grzeszczak. Zobacz, jak gwiazda eksperymentowała ze swoimi włosami. Wszystkie fryzury wokalistki Sylwia Grzeszczak jest jedną z najbardziej uzdolnionych polskich wokalistek. Jej głos i utwory wywołują ciarki na ciele u jej fanów, ale nie tylko. Jest prawdziwą gwiazdą, bo w jej przypadku talent idzie w parze z urodą. A burzy włosów może jej pozazdrościć niejedna kobieta. Zobacz, jak się zmieniała Sylwia Grzeszczak przez te wszystkie lata. Oto najbardziej spektakularne fryzury gwiazdy, które mogą być inspiracją dla kobiet o długich włosach.

📢 Włochy jesienią: 11 najlepszych miejsc na urlop. Pyszne trufle i kasztany, gorące źródła, malownicze lasy, nawet jezioro z flamingami Jesienny urlop we Włoszech to świetny pomysł. W Italii jest o tej porze roku nie tylko wyjątkowo pięknie, ale też bardzo smacznie, zwłaszcza w szczycie sezonu na trufle, kasztany i oliwki. Przedstawiamy 11 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, idealnych na urlop właśnie jesienią. To mniej znane zakątki, miasta, lasy, cuda przyrody, a nawet urocze plaże Włoch, które warto odwiedzić w październiku i listopadzie, by wypocząć i naładować baterie przed zimą. 📢 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wąsewie. Zawody odbyły się 24.09.2023, wygrali druhowie i druhny z OSP Wysocze Oprócz drużyn reprezentujących ochotnicze straże pożarne z gminy Wąsewo w zawodach gościnnie wystąpiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Prostyni.

📢 Test Coopera w Ostrołęce. Rekordowa liczba uczestników. Impreza odbyła się na stadionie w Ostrołęce w sobotę 23 września 2023. Zdjęcia 23 września 2023, w pierwszym dniu rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Sportu, na stadionie miejskim w Ostrołęce zorganizowaliśmy Test Coopera dla Wszystkich. Była to już ósma edycja testu służąca do oceny poziomu wydolności organizmu społeczności lokalnej, który polegał na 12-minutowym nieprzerwanym biegu – informuje organizator wydarzenia – UKS Clan działający przy II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce.

📢 Sekret sukcesu ORLEN Paczki w Ostrołęce? Atrakcyjnie cenowo, wygodnie i szybko! ORLEN Paczka to wygoda korzystania z 10 000 automatów paczkowych i punktów odbioru! 📢 Jesienne dekoracje z Pepco, KiK, Homli i Sinsay – zobacz zdjęcia. Modne ozdoby do domu za grosze. W tych sklepach tanio udekorujesz salon Jesienne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie, żeby pięknie przystroiły przestrzeń. Warto więc poszukać w sklepach ozdób, które pomogą stworzyć w domu przytulny klimat. Podpowiadamy, jakie dekoracje są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz ozdoby w jesiennym klimacie za grosze. Zaglądamy do Pepco, Sinsay, Homli, Biedronki, Aldi, Lidla i innych popularnych sieci.

📢 Pijani kierowcy. Tylko w weekend 22-24 września ostrołęccy policjanci zatrzymali 6 pijanych kierowców Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce każdego dnia eliminują z dróg niebezpiecznych kierowców, którzy decydują się na jazdę pod wpływem promili. Tylko w ciągu minionego weekendu mundurowi z ostrołęckiej komendy przerwali jazdę 6 tego rodzaju bezmyślnych kierowcom – informuje Tomasz Żerański – rzecznik ostrołęckiej policji. 📢 Złote Gody w Bogutach-Piankach. 21.09.2023 11 par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego W czwartek, 21 września jedenaście par małżeńskich z gminy Boguty-Pianki obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji pary otrzymały pamiątkowe medale, które nadaje prezydent RP. 📢 Pomnik ławeczka Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce w nowej lokalizacji. Stanie przy ul. Hallera O wzniesieniu pomnika formalnie zdecydują radni podczas najbliższej sesji. Pierwotnie ławeczka Zofii Niedziałkowskiej miała stanąć na placu 1 Maja. Wybrano jednak inną lokalizację…

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 25.09.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Rolnik szuka żony 10 - oto wizytówki rolniczek i rolników. Tak wyglądają uczestnicy 10. sezonu Rolnika [zdjęcia] W Poniedziałek Wielkanocny Telewizja Polska wyemitowała zerowy odcinek 10. sezonu "Rolnik szuka żony". 11 kwietnia poznaliśmy wizytówki ośmiorga rolniczek i rolników, którzy spróbują znaleźć miłość w popularnym programie. Chętne osoby mogą już wysyłać listy do uczestników "Rolnika". Zobaczcie, jak wyglądają rolniczki i rolnicy z 10. sezonu "Rolnik szuka żony". 📢 "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce, 24.09.2023 W niemal do ostatniego miejsca wypełnionej sali centrum Natura, ostrołęczanie obejrzeli komedię Fredry.

📢 Impreza integracyjna "Mała wieś - wielki festyn pokoleniowy" w Grucelach gm. Troszyn, 24.09.2023 Na imprezę integracyjną zaprosiło 24 września 2023 stowarzyszenie "W kręgu przyjaciół Troszyna" i mieszkańcy wsi. Na dzieci czekały animacje, na starszych - poczęstunek i występ kapeli. Pogoda w pierwszą niedzielę jesieni wyjątkowo sprzyjała organizacji wydarzeń plenerowych. 📢 Złota jesień w Polsce na cudownych zdjęciach. Sprawdźcie, gdzie w naszym kraju jest najpiękniej o tej porze roku Jesień w Polsce jest piękna. Owszem, ma ona dwie twarze. Jest chłodniej, dni są krótsze i można spodziewać się deszczu, jednak przyroda wynagradza to wszystko i jest nie do poznania. Lasy iskrzą się od kolorów, dlatego złota polska jesień to świetny czas na spacery, wędrówki czy wycieczki rowerowe. W dodatku zbliża się długi weekend listopadowy! Naprawdę nie warto siedzieć w domu. Przygotowaliśmy dla was listę najpiękniejszych miejsc w Polsce jesienią w lasach, górach, nad jeziorami i morzem, a także w miastach. Bajkowe zdjęcia mogą was zainspirować do zorganizowania własnych wycieczek i city breaków. Zobaczcie najpiękniejsze miejsca w Polsce jesienią.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski, 25-29.09.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu. 📢 Ostrołęka. Festiwal "Giganci rocka w Naturze" z niespodzianką dla szefowej Multimedialnego Centrum Natura, 23.09.2023. Zdjęcia Na plenerowy koncert zaprosiło w sobotę 23 września 2023 Multimedialne Centrum Natura. Wystąpili Felicjan Andrzejczak, Kasia Kowalska i Adam Kalinowski. Zanim jednak rozbrzmiała muzyka, przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego zaprosili na scenę Dorotę Drozdowską-Szymborską - prezes fundacji Drabina Rozwoju, która prowadzi Multimedialne Centrum Natura w Ostrołęce.

📢 Wykopki Sołeckie w Rząśniku-Majdanie. Wspólne kopanie ziemniaków, występ "Świtanek" i spektakl w wykonaniu mieszkańców 23.09.2023 Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rząśnika-Majdanu i okolicznych miejscowości. Rok temu mieszkańcy przygotowali pokaz żęcia sierpem i koszeniem kosą zboża. Tym razem pokazali, jak dawniej wyglądały wykopki.

📢 Rajd "W jak Witkacy" wyruszył 23.09.2023 z Ostrowi Mazowieckiej. Rowerzyści przejadą blisko 70 km. Po rajdzie odbędzie się wernisaż Tuż po godz. 8.00 z Letniego Ogrodu Miejskiej Biblioteki Publicznej wystartował dziewiąty Rajd Rowerowy "W jak Witkacy". Trasa liczy ok. 70 km i prowadzi przez miejscowości powiatu ostrowskiego.

📢 Ostrołęka. XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców, 19-22.09.2023 XVIII Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców odbył się 19-22.09.2023 w hali im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. 250 młodych szczypiornistów przyjechało do Ostrołęki, by uczcić pamięć wspaniałego nauczyciela wychowania fizycznego i trenera, który zmarł w 2005 roku po długiej i ciężkiej chorobie. 📢 Ostrołęka. Piknik Czytelniczy z okazji otwarcia Filii nr 1 w nowej lokalizacji Na piknik zaprosili: Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki oraz dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. 📢 Bordowe paznokcie to idealny kolor na jesień. Świetnie wygląda z różnobarwnymi zdobieniami, jak i solo. Zobacz, komu pasuje Bordowe paznokcie to manicure, któremu nie mogą się oprzeć kobiety. Ten kolor jest intensywny i pięknie prezentuje się na dłoniach. Możesz go wzbogacić wzorkami lub zdobieniami w typowo jesiennym klimacie, ale w wersji sauté też wygląda rewelacyjnie! Zobacz, jak pięknie możesz ozdobić swoje pazurki właśnie tym lakierem do paznokci.

📢 „Nazajutrz”. Spektakl o zakończeniu bitwy pod Łętownicą i Andrzejewem wystawiony w kościele w Andrzejewie. 20.09.2023 Dla mieszkańców gminy Andrzejewo rozegrana we wrześniu 1939 r. bitwa pod Łętownicą i Andrzejewem to istotny i pielęgnowany z pietyzmem element tożsamości. 20 września 2023 w kościele pw. św. Bartłomieja w Andrzejewie przedstawiono spektakl „Nazajutrz”. To wspólne przedsięwzięcie parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”. 📢 Licytacje komornicze w regionie. Przeczytajcie co pójdzie pod młotek we wrześniu i październiku 2023 W galerii znajdziecie szczegóły licytacji.

📢 Ostrołęka. Spotkali się 30 lat po maturze. Byli uczniami klasy humanistycznej w I Liceum Ogólnokształcącym Klasa "F" z I LO (1989-1993) spotykała się po maturze kilkakrotnie, ostatnio w 2018 roku, w 25-lecie egzaminu dojrzałości. Spotkanie w 30. rocznicę matury odbyło się 16.09.2023 w Ostrołęce.

📢 Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 Gmina Czarnia jest najmniejszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, w której funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Powstało ono ponad 2 lata temu z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W piątek 15 września 2023 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację całego projektu.

