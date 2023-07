Przegląd prasy (26.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 26.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 26.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w warmińsko-mazurskim 26.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim (26.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew warmińsko-mazurskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Czy będą braki prądu 26.07 w mazowieckim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 26.07? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 26.07. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Utrudnienia w ruchu 26.07.2023 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (26.07.2023) roboty drogowe? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

Prasówka 26.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ na tomografię emisyjną w woj. warmińsko-mazurskim. Terminy aktualne na 26.07.2023 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na tomografię emisyjną na NFZ w województwie warmińsko-mazurskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na tomografię emisyjną na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 26.07.2023).

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [26.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia [26.07.2023] Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski. 📢 Nowe rondo i fragmenty dróg dojazdowych w Wąsewie uroczyście otwarte. 24 lipca 2023. Zdjęcia 24 lipca 2023 - w obecności ministra, członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka oficjalnie oddano do użytkowania nowo przebudowany odcinek dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w miejscowości Wąsewo – informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich w całości skopiowali Chińczycy, inne zachwyciło Walta Disneya Wakacje w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tego lata. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Park na osiedlu Bursztynowym wzbogaci się o nowe urządzenie do zabawy. To inwestycja z budżetu obywatelskiego Miasto ogłosiło przetarg na zainstalowanie nowego urządzenia zabawowego w parku na osiedlu Bursztynowym. To inwestycja z budżetu obywatelskiego. 📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wypadki w powiecie przasnyskim. Potrącony rowerzysta, tragiczny wypadek motocyklisty. 24.07.2023 Przasnyscy policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności dwóch wypadków drogowych, które miały miejsce w poniedziałek 24 lipca 2023 na terenie naszego powiatu. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę. Nasze bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas samych, warto o tym zawsze pamiętać – informuje i apeluje mł. asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

📢 Zagrodzony plac Bema w Ostrołęce. Radny pyta o słynne już słupki. I niewiele się dowiaduje Radny Waldemar Popielarz skierował do prezydenta Ostrołęki interpelację w sprawie słynnych już słupków na placu Bema. Na długą listę pytań dostał dość lapidarną odpowiedź. Nie wynika z niej także czy słupki zostaną czy będzie to tylko chwilowa drogowa fanaberia. 📢 Tak mieszka Olga Frycz. Zobacz apartament aktorki ze stawem za dwa miliony złotych. Taki styl lubi polska blogerka Olga Frycz od lat mieszka w Warszawie i tutaj uwiła swoje rodzinne gniazdko. Kilka lat temu urządziła w stolicy przytulny apartament z ogródkiem, które już wystawiła na sprzedaż. Zobacz, jak prezentuje się trzypokojowe mieszkanie aktorki za dwa miliony złotych.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Wakacje 2023 MEMY. Potrzeba matką wynalazku. Tak Polacy radzą sobie w wakacje! Janusze plażingu nad morzem! Tego nie da się odzobaczyć Niektóre sposoby na upały wyglądają śmiesznie, ale skoro działają, to może warto je zastosować. Zobaczcie też jak Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Produkty z Lidla, Biedronki i Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Chipsy z Lidla, ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 25.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [25.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 25.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Zabytki, muzea, parki, piękna przyroda i wiele więcej. 23 atrakcje warte zobaczenia Wielkopolska to malownicza część Polski, chociaż niektórym kojarzy się tylko z największym miastem regionu – Poznaniem. To miasto, choć niewątpliwie piękne, nie jest jednym, które warto odwiedzić podczas urlopu w tej części kraju. Zapraszamy na wycieczkę po jednym z najpiękniejszych regionów Polski. Dowiedz się, jakie są ciekawe miejsca w Wielkopolsce – przygotowaliśmy listę 23 atrakcji idealnych na letnie wycieczki. Co najbardziej warto zwiedzić w krainie Piastów? Zabytki, muzea, ciekawe parki i piękna przyroda to tylko niektóre propozycje.

📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka.

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Jarosław Suchecki z Chudka okrąża na rowerze Bałtyk. Opowiedział nam o swojej wyprawie. 24.07.2023 Jarosław Suchecki pochodzi z Chudka. Obecnie mieszka z żoną pod Olsztynem, ale to Chudek okazał się miejscem startu jego wyprawy, czyli okrążenia Bałtyku na rowerze. Przed nim ponad 4500 km trasy. 📢 Najpiękniejsze wodospady w Polsce. Oto dowód na to, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by zobaczyć wyjątkowe miejsca. Gdzie je znaleźć? Wodospady są jednymi z najbardziej hipnotyzujących atrakcji turystycznych na całym świecie. Spadająca z wysokości woda tworzy wspaniałe widowisko dla turystów i wytwarza uspokajający szum, który skutecznie koi nerwy. Nasz kraj również może poszczycić się takimi cudami natury. Przygotowaliśmy dla Was galerię najpiękniejszych wodospadów w Polsce. Te zdjęcia dowodzą, że wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by na własne oczy zobaczyć naprawdę wyjątkowe miejsca. Gdzie znaleźć i jak dotrzeć do najpiękniejszych polskich wodospadów?

📢 Anna Suchcicka "Bez światło-cienia..."- wernisaż wystawy odbył się 21.07.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury Tytuł wystawy nawiązuje do „Mojej piosenki” Cypriana Kamila Norwida jeszcze w jeden sposób, górnolotnie mówiąc patriotyczny. Wszystkie zdjęcia powstały w najbliższej okolicy Ostrołęki, autorka nie pokazuje nam kadrów z egzotycznych wycieczek, ale to co mamy tuż przed sobą, wystarczy tylko zatrzymać się i spojrzeć.

📢 Marcin Kacprzak z Przasnysza potrzebuje pomocy po wypadku komunikacyjnym. Lada dzień opuści klinikę Budzik. 24.07.2023 Marcin w drodze do pracy uległ wypadkowi samochodowemu. Spędził 7 godzin na SORze z krwiakiem w mózgu. Następnie został przetransportowany helikopterem do szpitala MSWiA, gdzie odbyła się operacja usunięcia krwiaka. Po niej została Marcinowi duża dziura w głowie. Marcin nie chodzi, nie mówi. Ma całkowity niedowład lewej strony. Lada dzień opuści klinikę Budzik, gdzie przebywał w śpiączce kilka miesięcy. Potrzebuje rehabilitacji i przystosowania infrastruktury do jego obecnych potrzeb. Rodzice Marcina proszą o pomoc.

📢 Ile zarabia policjant w 2023 roku? Jak wygląda rekrutacja i ilu funkcjonariuszy brakuje? Sprawdzamy w dniu ich święta! Czy ciężko jest dostać się do policji? Jak wygląda codzienna praca policjanta i na jakie zarobki może liczyć? Okazuje się, że w Polsce nadal brakuje kilkunastu tysięcy policjantów. W dniu Święta Policji 2023 sprawdzamy, gdzie najbardziej odczuwalne są braki kadrowe. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Dni Różana 2023. Na zakończenie koncerty gwiazd – Tribbs i Cleo. 23 lipca 2023. Zdjęcia Dni Różana odbyły się 22 i 23 lipca 2023. Na plac targowy przy ul. Królowej Bony zarówno w sobotę jak i w niedzielę ciągnęły prawdziwe tłumy.

📢 Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023 W sobotę i niedzielę – 22 i 23 lipca – trwały Dni Różana. Jedną z atrakcji był konkurs wokalny „Śpiewanie w Różanie”.

📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi. 📢 Psy do adopcji. Zobacz zdjęcia pupili. 21.07.2023 Pieski polecają się do adopcji. Przebywają w Makowie Mazowieckim pod opieką wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy. Psiaki posiadają profilaktykę weterynaryjną ( szczepienia, książeczki zdrowia, profilaktykę p/ pasożytniczą, są po zabiegach kastracji -dorosłe ,zachipowane), potrafią chodzić na smyczy. Więcej informacji pod nr tel. 533 902 461. 📢 Imprezy w weekend 22.07-23.07 w powiatach: ostrołęckim i makowskim Największą imprezą będą Dni Różana, podczas których wystąpi m.in. Cleo, Kubańczyk, Mig, Defis, ale to nie wszystko. Sprawdź w naszej galerii.

📢 Mazowieckie Obchody Święta Policji w Ostrołęce. Policyjny piknik z mnóstwem atrakcji. 20 lipca 2023. Zdjęcia W czwartek 20 lipca 2023 w Ostrołęce zorganizowano Mazowieckie Obchody Święta Policji. Po uroczystym apelu policja zaprosiła na rodzinny piknik. Było mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych. 📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata. 📢 Nie wiesz, co robić w wakacje? Oto 35 rzeczy, które musisz zrobić tego lata w Polsce. Atrakcje na wodzie, w powietrzu i na lądzie Lato już w pełni, mamy wakacje i sezon urlopowy. Warto sprawdzić, co można robić w Polsce w wakacje 2023, żeby się nie nudzić. Atrakcji na szczęście nie brakuje. Zebraliśmy dla was aż 35 rzeczy, które po prostu trzeba zrobić latem w naszym kraju. Są wśród nich wycieczki do niezwykłych miejsc, wspaniałe zabytki, cuda natury, ale także paranormalne zagłębia, w których spotkać można UFO. Nie zabrakło ekstremalnych zabaw w wodzie i powietrzu, atrakcji dla dzieci i mniej znanych, a wartych uwagi szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na wakacje, sprawdź, co warto zrobić w Polsce latem.

📢 Pchli targ w Ostrołęce. Zobaczcie, co oferowano 15.07.2023 Na pchlich targach można kupić przeróżne przedmioty - ceramikę, obrazy, aparaty, książki, rzeźby, obuwie, biżuterię... długo by wymieniać. Zobaczcie zresztą na zdjęciach, co oferowano 15 lipca 2023. 📢 Goście z Chicago z wizytą w Ostrowi Mazowieckiej. Helena Sołtys i Bernadetta Manturo to koordynatorki Przystanku Historia w Chicago Do Ostrowi Mazowieckiej z Chicago przyjechały Helena Sołtys i Bernadetta Manturo - koordynatorki Przystanku Historia w Chicago, działającego w ramach współpracy IPN oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. 📢 Eksplozja Kolorów w Małkini Górnej, 8 lipca 2023. Zdjęcia Od pięciu lat mieszkańcy Małkini z entuzjazmem korzystają z możliwości bezpiecznego obrzucania się barwnymi proszkami. 8 lipca 2023 przy małkińskim GOKiS odbyła się Eksplozja Kolorów - szalona zabawa, w czasie której uczestnicy obrzucają się proszkami w jaskrawych kolorach.

📢 100-lecie szkoły w Ugniewie. Publiczna Szkoła Podstawowa obchodziła piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się 16.06.2023. Zdjęcia W piątek, 16 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie odbył się wyjątkowy jubileusz – szkoła skończyła 100 lat. To była okazja do uroczystych obchodów, ale też okazja do podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły.

📢 Ostrołęka. Morsowanie z flagą na plaży miejskiej. Tak morsy uczciły Narodowe Święto Niepodległości. 11.11.2022. Zdjęcia W Ostrołęce nie brakuje miłośników zimnych kąpieli w Narwi. Rasowe morsy wciąż czekają na mróz i śnieg - dopiero wtedy poczują się jak - nomen omen - ryby w wodzie. Tymczasem morsy zorganizowały w Ostrołęce 11 listopada "Morsowanie z flagą". W taki sposób uczczono Narodowe Święto Niepodległości. 📢 Dożynki w Świętej Rozalii 2022. Na święto plonów zaprosił 4.09.2022 powiat makowski i parafia Szelków. Zdjęcia Dożynki powiatu makowskiego i parafii Szelków odbyły się w Sanktuarium Świętej Rozalii w gminie Rzewnie. Przybyły tłumy wiernych, na których oprócz wspaniale poprowadzonej mszy świętej, czekało wiele atrakcji.

📢 Ostrołęka. Rozpoczęcie roku szkolnego w ogólniakach: I, II i III LO oraz II SLO, 1.09.2022. Zdjęcia Witamy na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 - to zdanie rozbrzmiewało 1 września 2022 we wszystkich szkołach.

📢 Cmentarz parafialny w Sieluniu, powiat makowski. Zdjęcia z 22.03.2022 Nekropolię w Sieluniu odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku.

📢 Miss Warszawy 2019: Zobaczcie zdjęcia z castingu! Najpiękniejsza warszawianka powalczy o koronę Miss Polski 2019 17 lutego w Teatrze Kamienica odbył się casting do konkursu Miss Warszawy 2019. Chętnych, by powalczyć o tytuł najpiękniejszej warszawianki, nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia! Być może wśród tych pięknych kobiet jest przyszła Miss Polski...

📢 Ostrów Mazowiecka. Dzień Edukacji Narodowej: odznaczenia i nagrody dla najlepszych z subregionu [ZDJĘCIA, WIDEO] Do Ostrowi Mazowieckiej 11 października przyjechali nauczyciele i pracownicy oświaty z kilku okolicznych powiatów, aby z okazji Dnia Edukacji Narodowej odebrać odznaczenia i nagrody. Coroczną uroczystość zorganizowała ostrołęcka delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 📢 Urlopowe memy, czyli załamanie pogody, remont mieszkania i inne "atrakcje", gdy masz wolne Załamanie pogody zamiast słońca, remont mieszkania zamiast upragnionego odpoczynku, a potem jeszcze trudny powrót do pracy - m.in. z tych urlopowych problemów śmieją się twórcy popularnych memów. Z niecierpliwością odliczasz dni do wolnego, a może właśnie kończysz tegoroczne wakacje? Pośmiejmy się razem... przez łzy. 📢 Pożegnanie maturzystów I LO w Ostrołęce [ZDJĘCIA] Uczniowie ośmiu klas trzecich I LO im. Gen Józefa Bema żegnali się 27 kwietnia ze szkołą

📢 Przasnysz. Pogrzeb Mariusza Łyszkowskiego [ZDJĘCIA] W piątek 31 marca w swoją ostatnią drogę wyruszył Mariusz Łyszkowski - nauczyciel, regionalista, historyk, założyciel aktywnie uczestniczącej w życiu naszego regionu Grupy Rekonstrukcyjnej 14. Pułku Strzelców Syberyjskich. 📢 Święto Policji w Wyszkowie (ZDJĘCIA, AWANSE, ODZNACZENIA) W środę 20 lipca policjanci i pracownicy Komendy w Wyszkowie uczestniczyli w apelu z okazji Święta Policji. Przeczytaj, kto został awansowany i odznaczony.